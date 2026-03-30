Ranking WTA: La situazione aggiornata. Coco Gauff al n.3 del mondo
30/03/2026 08:17 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (30-03-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11025
Punti
20
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8108
Punti
22
Tornei
3
Best: 2
▲
1
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7278
Punti
20
Tornei
4
Best: 1
▼
-1
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7263
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6243
Punti
22
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6180
Punti
21
Tornei
7
Best: 3
▲
1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3965
Punti
16
Tornei
8
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3531
Punti
21
Tornei
10
Best: 10
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
3121
Punti
20
Tornei
11
Best: 8
▲
3
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2993
Punti
16
Tornei
12
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2983
Punti
19
Tornei
13
Best: 10
▼
-2
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2973
Punti
26
Tornei
14
Best: 12
▼
-1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2801
Punti
23
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2324
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Iva Jovic
USA, 0
2105
Punti
22
Tornei
17
Best: 12
▼
-1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2040
Punti
24
Tornei
18
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2026
Punti
19
Tornei
19
Best: 19
▲
1
Diana Shnaider
RUS, 0
1953
Punti
25
Tornei
20
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1936
Punti
22
Tornei
21
Best: 12
▲
1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1845
Punti
23
Tornei
22
Best: 11
▼
-1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1813
Punti
22
Tornei
23
Best: 5
▲
1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1765
Punti
21
Tornei
24
Best: 13
▲
1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1598
Punti
27
Tornei
25
Best: 8
▲
2
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1540
Punti
27
Tornei
26
Best: 24
▲
6
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1480
Punti
24
Tornei
27
Best: 16
▲
1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1473
Punti
18
Tornei
28
Best: 28
▼
-5
Emma Raducanu
GBR, 0
1465
Punti
23
Tornei
29
Best: 21
▲
6
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1459
Punti
23
Tornei
30
Best: 4
▼
-4
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1458
Punti
15
Tornei
31
Best: 31
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1435
Punti
28
Tornei
32
Best: 30
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1431
Punti
27
Tornei
33
Best: 33
▲
12
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1394
Punti
25
Tornei
34
Best: 30
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1383
Punti
25
Tornei
35
Best: 33
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1382
Punti
26
Tornei
36
Best: 3
▼
-3
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1370
Punti
25
Tornei
37
Best: 33
▲
2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1358
Punti
27
Tornei
38
Best: 22
▼
-1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1348
Punti
24
Tornei
39
Best: 39
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1339
Punti
20
Tornei
40
Best: 40
▲
1
Sara Bejlek
CZE, 0
1321
Punti
19
Tornei
41
Best: 41
▼
-1
Janice Tjen
INA, 0
1317
Punti
28
Tornei
42
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1299
Punti
23
Tornei
43
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1280
Punti
27
Tornei
44
Best: 6
▼
-1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
14
Tornei
45
Best: 45
▼
-16
Alexandra Eala
PHI, 0
1255
Punti
28
Tornei
46
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1237
Punti
20
Tornei
47
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1217
Punti
26
Tornei
48
Best: 48
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1210
Punti
23
Tornei
49
Best: 21
▲
5
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1165
Punti
24
Tornei
50
Best: 50
▼
-1
Tereza Valentova
CZE, 0
1161
Punti
17
Tornei
51
Best: 27
▲
2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1158
Punti
20
Tornei
52
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1155
Punti
19
Tornei
53
Best: 30
▼
-2
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1138
Punti
26
Tornei
54
Best: 33
▲
4
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1096
Punti
26
Tornei
55
Best: 44
▲
1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1092
Punti
22
Tornei
56
Best: 56
▲
12
Talia Gibson
AUS, 0
1080
Punti
31
Tornei
57
Best: 19
▼
-7
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1059
Punti
24
Tornei
58
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1055
Punti
17
Tornei
59
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1047
Punti
26
Tornei
60
Best: 36
▼
-1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1047
Punti
34
Tornei
61
Best: 61
▼
-6
Antonia Ruzic
CRO, 0
1046
Punti
26
Tornei
62
Best: 22
▼
-1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1031
Punti
25
Tornei
63
Best: 53
▼
-1
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1029
Punti
29
Tornei
64
Best: 23
▲
3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1012
Punti
23
Tornei
65
Best: 62
▼
-2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
989
Punti
25
Tornei
66
Best: 66
▲
8
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
978
Punti
33
Tornei
67
Best: 8
▼
-3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
977
Punti
23
Tornei
68
Best: 50
▼
-3
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
966
Punti
28
Tornei
69
Best: 54
▲
3
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
958
Punti
26
Tornei
70
Best: 10
▼
-1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
25
Tornei
71
Best: 66
▼
-5
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
931
Punti
28
Tornei
72
Best: 20
▲
3
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
921
Punti
26
Tornei
73
Best: 60
▲
9
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
914
Punti
32
Tornei
74
Best: 71
▼
-3
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
898
Punti
26
Tornei
75
Best: 32
▲
6
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
897
Punti
26
Tornei
76
Best: 39
▲
1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
893
Punti
23
Tornei
77
Best: 69
▲
6
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
891
Punti
27
Tornei
78
Best: 78
▼
-2
Petra Marcinko
CRO, 0
890
Punti
29
Tornei
79
Best: 35
▲
5
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
881
Punti
25
Tornei
80
Best: 60
▼
-10
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
31
Tornei
81
Best: 47
▼
-3
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
863
Punti
29
Tornei
82
Best: 82
▲
4
Ella Seidel
GER, 0
850
Punti
25
Tornei
83
Best: 51
▼
-10
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
840
Punti
23
Tornei
84
Best: 79
▲
3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
837
Punti
26
Tornei
85
Best: 51
▲
5
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
835
Punti
30
Tornei
86
Best: 56
▲
9
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
831
Punti
27
Tornei
87
Best: 54
▼
-2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
829
Punti
32
Tornei
88
Best: 81
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
825
Punti
29
Tornei
89
Best: 63
▲
19
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
816
Punti
33
Tornei
90
Best: 46
▼
-10
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
814
Punti
11
Tornei
91
Best: 48
▲
11
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
806
Punti
27
Tornei
92
Best: 76
▲
5
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
804
Punti
33
Tornei
93
Best: 93
▲
17
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
803
Punti
25
Tornei
94
Best: 21
▲
2
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
800
Punti
21
Tornei
95
Best: 95
▲
6
Nikola Bartunkova
CZE, 0
800
Punti
20
Tornei
96
Best: 96
▲
8
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
795
Punti
29
Tornei
97
Best: 40
▲
8
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
794
Punti
33
Tornei
98
Best: 87
▲
5
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
791
Punti
29
Tornei
99
Best: 34
▼
-7
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
790
Punti
28
Tornei
100
Best: 91
▼
-9
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
786
Punti
28
Tornei
101
Best: 65
▼
-8
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
775
Punti
22
Tornei
102
Best: 31
▲
5
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
773
Punti
29
Tornei
103
Best: 29
▼
-24
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
769
Punti
24
Tornei
104
Best: 58
▼
-6
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
762
Punti
22
Tornei
105
Best: 39
▲
6
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
755
Punti
24
Tornei
106
Best: 46
▲
3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
755
Punti
29
Tornei
107
Best: 107
▼
-18
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
747
Punti
29
Tornei
108
Best: 108
▲
7
Lilli Tagger
AUT, 0
741
Punti
16
Tornei
109
Best: 71
▲
3
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
737
Punti
32
Tornei
110
Best: 32
▼
-16
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
731
Punti
19
Tornei
111
Best: 29
▲
5
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
729
Punti
26
Tornei
112
Best: 112
▼
-6
Lanlana Tararudee
THA, 0
724
Punti
28
Tornei
113
Best: 2
▼
-13
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
712
Punti
18
Tornei
114
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
707
Punti
16
Tornei
115
Best: 17
▲
2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
707
Punti
23
Tornei
116
Best: 116
▲
2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
706
Punti
19
Tornei
117
Best: 57
▲
2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
699
Punti
30
Tornei
118
Best: 99
▲
2
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
699
Punti
31
Tornei
119
Best: 25
▲
8
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
696
Punti
16
Tornei
120
Best: 7
▼
-21
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
680
Punti
13
Tornei
121
Best: 36
▲
3
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
674
Punti
24
Tornei
122
Best: 33
--
0
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
655
Punti
26
Tornei
123
Best: 123
▲
2
Alina Korneeva
RUS, 0
643
Punti
24
Tornei
124
Best: 91
▼
-1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
631
Punti
32
Tornei
125
Best: 62
▼
-12
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
618
Punti
22
Tornei
126
Best: 126
▲
3
Dominika Salkova
CZE, 0
613
Punti
28
Tornei
127
Best: 22
▲
3
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
610
Punti
23
Tornei
128
Best: 114
▼
-2
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
603
Punti
18
Tornei
129
Best: 129
▲
6
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
603
Punti
29
Tornei
130
Best: 130
▲
3
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
600
Punti
27
Tornei
131
Best: 131
▲
1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
597
Punti
28
Tornei
132
Best: 112
▼
-1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
588
Punti
30
Tornei
133
Best: 121
▼
-5
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
584
Punti
23
Tornei
134
Best: 134
▲
14
Sofia Costoulas
BEL, 0
580
Punti
28
Tornei
135
Best: 41
▲
3
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
571
Punti
25
Tornei
136
Best: 136
▲
11
Emerson Jones
AUS, 0
566
Punti
18
Tornei
137
Best: 31
▲
5
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
564
Punti
22
Tornei
138
Best: 94
▼
-1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
559
Punti
23
Tornei
139
Best: 133
▼
-5
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
559
Punti
27
Tornei
140
Best: 4
▲
6
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
553
Punti
20
Tornei
141
Best: 41
▼
-1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
548
Punti
35
Tornei
142
Best: 112
▼
-3
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
543
Punti
24
Tornei
143
Best: 143
▲
11
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
543
Punti
30
Tornei
144
Best: 144
▼
-23
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
541
Punti
22
Tornei
145
Best: 117
▼
-9
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
540
Punti
18
Tornei
146
Best: 146
▼
-2
Lola Radivojevic
SRB, 0
540
Punti
28
Tornei
147
Best: 147
▲
23
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
533
Punti
27
Tornei
148
Best: 99
▼
-5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
149
Best: 59
▲
7
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
510
Punti
22
Tornei
150
Best: 150
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
28
Tornei
151
Best: 151
▼
-10
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
498
Punti
30
Tornei
152
Best: 152
▼
-3
Taylah Preston
AUS, 0
497
Punti
28
Tornei
153
Best: 93
▼
-3
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
494
Punti
27
Tornei
154
Best: 154
▼
-9
Linda Klimovicova
POL, 0
490
Punti
19
Tornei
155
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
483
Punti
35
Tornei
156
Best: 54
▼
-3
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
481
Punti
25
Tornei
157
Best: 157
▲
18
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
25
Tornei
158
Best: 157
▼
-1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
464
Punti
25
Tornei
159
Best: 159
--
0
Teodora Kostovic
SRB, 0
459
Punti
25
Tornei
160
Best: 160
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
458
Punti
23
Tornei
161
Best: 46
▼
-9
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
32
Tornei
162
Best: 84
▲
2
Kayla Day
USA, 28-09-1999
448
Punti
24
Tornei
163
Best: 143
▼
-1
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
448
Punti
33
Tornei
164
Best: 108
▲
1
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
446
Punti
34
Tornei
165
Best: 165
▲
13
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
445
Punti
25
Tornei
166
Best: 150
▼
-5
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
442
Punti
27
Tornei
167
Best: 167
▼
-1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
431
Punti
26
Tornei
168
Best: 104
▲
1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
431
Punti
28
Tornei
169
Best: 46
▼
-6
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
424
Punti
25
Tornei
170
Best: 56
▲
7
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
420
Punti
27
Tornei
171
Best: 158
▲
1
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
420
Punti
29
Tornei
172
Best: 172
▲
2
Laura Samson
CZE, 0
420
Punti
22
Tornei
173
Best: 173
▲
6
Mary Stoiana
USA, 0
419
Punti
22
Tornei
174
Best: 97
▼
-1
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
416
Punti
26
Tornei
175
Best: 156
▲
13
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
415
Punti
19
Tornei
176
Best: 105
▼
-16
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
414
Punti
28
Tornei
177
Best: 71
▼
-10
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
402
Punti
29
Tornei
178
Best: 165
▼
-10
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
401
Punti
29
Tornei
179
Best: 49
▲
47
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
400
Punti
17
Tornei
180
Best: 22
▼
-9
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
400
Punti
7
Tornei
181
Best: 70
▼
-5
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
400
Punti
25
Tornei
182
Best: 121
▲
1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
395
Punti
26
Tornei
183
Best: 83
▼
-1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
394
Punti
25
Tornei
184
Best: 23
--
0
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
391
Punti
30
Tornei
185
Best: 176
▲
5
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
389
Punti
27
Tornei
186
Best: 93
▼
-6
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
27
Tornei
187
Best: 187
▲
13
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
387
Punti
26
Tornei
188
Best: 11
▼
-2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
189
Best: 58
▲
2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
382
Punti
31
Tornei
190
Best: 100
▲
4
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
380
Punti
13
Tornei
191
Best: 21
▼
-10
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
378
Punti
12
Tornei
192
Best: 192
▼
-3
Cadence Brace
CAN, 0
378
Punti
22
Tornei
193
Best: 193
--
0
Noma Noha Akugue
GER, 0
378
Punti
33
Tornei
194
Best: 194
▲
2
Fiona Crawley
USA, 0
375
Punti
22
Tornei
195
Best: 45
▲
7
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
369
Punti
26
Tornei
196
Best: 114
▲
5
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
368
Punti
15
Tornei
197
Best: 191
▲
2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
29
Tornei
198
Best: 187
▼
-1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
366
Punti
25
Tornei
199
Best: 199
▲
5
Kayla Cross
CAN, 0
365
Punti
31
Tornei
200
Best: 170
▼
-15
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
364
Punti
23
Tornei
201
Best: 84
▼
-9
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
356
Punti
22
Tornei
202
Best: 90
▲
26
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
352
Punti
28
Tornei
203
Best: 105
▲
5
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
344
Punti
30
Tornei
204
Best: 1
▼
-9
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
340
Punti
6
Tornei
205
Best: 205
--
0
Veronika Podrez
UKR, 0
340
Punti
23
Tornei
206
Best: 206
▲
17
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
339
Punti
27
Tornei
207
Best: 207
▲
6
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
23
Tornei
208
Best: 203
▲
6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
335
Punti
25
Tornei
209
Best: 209
▼
-3
Elena Pridankina
RUS, 0
334
Punti
26
Tornei
210
Best: 168
▲
6
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
332
Punti
30
Tornei
211
Best: 207
▲
7
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
329
Punti
33
Tornei
212
Best: 100
▼
-2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
328
Punti
31
Tornei
213
Best: 88
▲
6
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
326
Punti
30
Tornei
214
Best: 214
▲
26
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
215
Best: 43
▲
2
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
324
Punti
30
Tornei
216
Best: 39
▲
5
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
323
Punti
13
Tornei
217
Best: 217
▲
5
Luisina Giovannini
ARG, 0
323
Punti
18
Tornei
218
Best: 218
▲
12
Lucie Havlickova
CZE, 0
323
Punti
18
Tornei
219
Best: 219
▼
-12
Aoi Ito
JPN, 0
319
Punti
16
Tornei
220
Best: 105
--
0
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
319
Punti
31
Tornei
221
Best: 153
▲
12
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
315
Punti
36
Tornei
222
Best: 164
▲
12
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
315
Punti
29
Tornei
223
Best: 52
▼
-8
Claire Liu
USA, 25-05-2000
313
Punti
20
Tornei
224
Best: 224
▲
3
Gabriela Knutson
CZE, 0
313
Punti
30
Tornei
225
Best: 225
▲
6
Tara Wuerth
CRO, 0
312
Punti
20
Tornei
226
Best: 201
▼
-2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
310
Punti
25
Tornei
227
Best: 97
▼
-16
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
308
Punti
14
Tornei
228
Best: 116
▼
-19
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
308
Punti
25
Tornei
229
Best: 229
▲
3
Barbora Palicova
CZE, 0
308
Punti
30
Tornei
230
Best: 136
▲
7
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
305
Punti
32
Tornei
231
Best: 173
▼
-28
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
304
Punti
23
Tornei
232
Best: 125
▲
6
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
300
Punti
19
Tornei
233
Best: 233
▲
11
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
298
Punti
26
Tornei
234
Best: 222
▲
5
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
298
Punti
30
Tornei
235
Best: 235
▼
-6
Julia Avdeeva
RUS, 0
298
Punti
22
Tornei
236
Best: 236
▲
5
Elizara Yaneva
BUL, 0
296
Punti
17
Tornei
237
Best: 96
▼
-12
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
295
Punti
32
Tornei
238
Best: 238
▲
37
Aliona Falei
BLR, 0
293
Punti
23
Tornei
239
Best: 221
▲
7
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
293
Punti
20
Tornei
240
Best: 152
▲
7
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
291
Punti
32
Tornei
241
Best: 27
▼
-43
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
288
Punti
14
Tornei
242
Best: 212
▼
-30
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
288
Punti
28
Tornei
243
Best: 212
▲
2
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
288
Punti
28
Tornei
244
Best: 242
▼
-2
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
288
Punti
26
Tornei
245
Best: 153
▼
-2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
287
Punti
36
Tornei
246
Best: 246
▼
-10
Ayana Akli
USA, 0
286
Punti
24
Tornei
247
Best: 168
▲
19
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
283
Punti
27
Tornei
248
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
276
Punti
27
Tornei
249
Best: 249
▲
3
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
20
Tornei
250
Best: 165
▲
7
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
274
Punti
26
Tornei
251
Best: 151
▲
2
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
274
Punti
30
Tornei
252
Best: 214
▲
3
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
270
Punti
34
Tornei
253
Best: 253
▲
3
Hina Inoue
USA, 0
269
Punti
22
Tornei
254
Best: 196
▼
-3
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
268
Punti
31
Tornei
255
Best: 255
▲
4
Fangran Tian
CHN, 0
268
Punti
23
Tornei
256
Best: 256
▲
37
Vendula Valdmannova
CZE, 0
268
Punti
18
Tornei
257
Best: 1
▲
3
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
267
Punti
5
Tornei
258
Best: 209
▼
-4
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
267
Punti
24
Tornei
259
Best: 38
▼
-1
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
265
Punti
12
Tornei
260
Best: 260
▲
13
Jeline Vandromme
BEL, 0
265
Punti
17
Tornei
261
Best: 103
▲
31
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
263
Punti
28
Tornei
262
Best: 40
▲
28
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
262
Punti
19
Tornei
263
Best: 45
▼
-1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
261
Punti
23
Tornei
264
Best: 118
▼
-1
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
21
Tornei
265
Best: 265
▼
-78
Anca Todoni
ROU, 0
259
Punti
12
Tornei
266
Best: 266
▲
4
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
31
Tornei
267
Best: 267
▲
4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
268
Best: 214
▲
1
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
257
Punti
20
Tornei
269
Best: 269
▲
54
Julieta Pareja
USA, 0
254
Punti
13
Tornei
270
Best: 35
▲
33
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
252
Punti
13
Tornei
271
Best: 265
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
25
Tornei
272
Best: 272
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
245
Punti
17
Tornei
273
Best: 273
▼
-9
Akasha Urhobo
USA, 0
245
Punti
19
Tornei
274
Best: 243
--
0
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
244
Punti
20
Tornei
275
Best: 254
▲
4
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
244
Punti
31
Tornei
276
Best: 276
▲
5
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
243
Punti
15
Tornei
277
Best: 244
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
242
Punti
24
Tornei
278
Best: 278
▲
2
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
240
Punti
27
Tornei
279
Best: 279
▲
8
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
239
Punti
31
Tornei
280
Best: 149
▲
2
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
239
Punti
15
Tornei
281
Best: 281
▲
14
Carolyn Ansari
USA, 0
239
Punti
30
Tornei
282
Best: 189
▲
1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
238
Punti
16
Tornei
283
Best: 277
▲
3
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
236
Punti
21
Tornei
284
Best: 284
--
0
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
234
Punti
12
Tornei
285
Best: 285
▲
13
Alexandra Shubladze
RUS, 0
234
Punti
19
Tornei
286
Best: 230
▲
3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
232
Punti
32
Tornei
287
Best: 287
▼
-11
Sara Saito
JPN, 0
231
Punti
29
Tornei
288
Best: 288
▲
3
Lia Karatancheva
BUL, 0
231
Punti
34
Tornei
289
Best: 38
▼
-28
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
230
Punti
16
Tornei
290
Best: 119
▼
-42
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
229
Punti
26
Tornei
291
Best: 172
▼
-41
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
228
Punti
16
Tornei
292
Best: 292
▲
5
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
228
Punti
25
Tornei
293
Best: 97
▼
-58
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
224
Punti
24
Tornei
294
Best: 294
▼
-6
Wakana Sonobe
JPN, 0
224
Punti
12
Tornei
295
Best: 132
▲
6
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
221
Punti
21
Tornei
296
Best: 296
▲
12
Amarissa Toth
HUN, 0
221
Punti
21
Tornei
297
Best: 297
▲
3
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
221
Punti
14
Tornei
298
Best: 298
▲
4
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
221
Punti
22
Tornei
299
Best: 135
▼
-3
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
220
Punti
22
Tornei
300
Best: 300
▲
25
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
220
Punti
27
Tornei
301
Best: 301
▼
-23
Clervie Ngounoue
USA, 0
219
Punti
13
Tornei
302
Best: 299
▲
2
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
218
Punti
25
Tornei
303
Best: 303
▲
12
Hayu Kinoshita
JPN, 0
217
Punti
21
Tornei
304
Best: 296
▲
5
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
29
Tornei
305
Best: 284
▼
-20
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
216
Punti
18
Tornei
306
Best: 31
▲
6
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
213
Punti
17
Tornei
307
Best: 307
▼
-13
Samira De Stefano
ITA, 0
212
Punti
28
Tornei
308
Best: 176
▼
-36
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
211
Punti
27
Tornei
309
Best: 309
▲
7
Julie Struplova
CZE, 0
209
Punti
17
Tornei
310
Best: 310
▲
24
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
208
Punti
28
Tornei
311
Best: 311
▲
2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
208
Punti
24
Tornei
312
Best: 312
▲
10
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
208
Punti
29
Tornei
313
Best: 313
▲
5
Laura Hietaranta
FIN, 0
208
Punti
20
Tornei
314
Best: 178
▼
-7
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
206
Punti
26
Tornei
315
Best: 315
▲
37
Hibah Shaikh
USA, 0
205
Punti
21
Tornei
316
Best: 316
▼
-10
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
204
Punti
25
Tornei
317
Best: 316
▲
7
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
203
Punti
19
Tornei
318
Best: 158
▲
1
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
202
Punti
27
Tornei
319
Best: 221
▼
-5
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
202
Punti
23
Tornei
320
Best: 213
▼
-21
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
201
Punti
27
Tornei
321
Best: 301
▼
-1
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
201
Punti
24
Tornei
322
Best: 322
▲
10
Mia Pohankova
SVK, 0
201
Punti
9
Tornei
323
Best: 323
▲
37
Amandine Monnot
FRA, 0
201
Punti
18
Tornei
324
Best: 61
▲
6
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
200
Punti
22
Tornei
325
Best: 318
▲
6
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
199
Punti
32
Tornei
326
Best: 309
▲
17
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
199
Punti
19
Tornei
327
Best: 327
▲
6
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
199
Punti
28
Tornei
328
Best: 328
▲
1
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
198
Punti
18
Tornei
329
Best: 226
▼
-8
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
197
Punti
18
Tornei
330
Best: 330
▼
-25
Erika Andreeva
RUS, 0
195
Punti
22
Tornei
331
Best: 211
▼
-4
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
194
Punti
23
Tornei
332
Best: 332
▼
-6
Miho Kuramochi
JPN, 0
193
Punti
22
Tornei
333
Best: 283
▲
29
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
193
Punti
13
Tornei
334
Best: 334
▲
20
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
192
Punti
27
Tornei
335
Best: 310
▲
20
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
190
Punti
21
Tornei
336
Best: 336
▲
2
Renata Jamrichova
SVK, 0
189
Punti
12
Tornei
337
Best: 181
▲
3
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
189
Punti
21
Tornei
338
Best: 299
▼
-27
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
189
Punti
21
Tornei
339
Best: 2
▲
19
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
188
Punti
7
Tornei
340
Best: 266
▲
1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
188
Punti
22
Tornei
341
Best: 341
▼
-2
Giorgia Pedone
ITA, 0
188
Punti
25
Tornei
342
Best: 293
▼
-32
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
188
Punti
23
Tornei
343
Best: 343
▲
25
Martha Matoula
GRE, 0
188
Punti
26
Tornei
344
Best: 344
▲
5
Eva Bennemann
GER, 0
188
Punti
18
Tornei
345
Best: 2
▼
-77
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
187
Punti
8
Tornei
346
Best: 150
--
0
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
187
Punti
18
Tornei
347
Best: 347
▼
-19
Han Shi
CHN, 0
186
Punti
26
Tornei
348
Best: 299
▲
17
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
186
Punti
23
Tornei
349
Best: 136
▼
-2
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
185
Punti
19
Tornei
350
Best: 350
▼
-2
Ariana Geerlings
ESP, 0
184
Punti
16
Tornei
351
Best: 139
▼
-1
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
183
Punti
20
Tornei
352
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
183
Punti
22
Tornei
353
Best: 47
▲
6
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
354
Best: 354
▲
10
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
179
Punti
25
Tornei
355
Best: 355
▲
11
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
356
Best: 356
▲
5
Alina Granwehr
SUI, 0
178
Punti
19
Tornei
357
Best: 357
▼
-1
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
358
Best: 169
▼
-1
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
176
Punti
28
Tornei
359
Best: 359
▼
-17
Amarni Banks
GBR, 0
176
Punti
16
Tornei
360
Best: 203
▼
-9
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
176
Punti
26
Tornei
361
Best: 361
▲
2
Nastasja Schunk
GER, 0
175
Punti
23
Tornei
362
Best: 149
▲
8
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
173
Punti
18
Tornei
363
Best: 363
▲
41
Kristiana Sidorova
RUS, 0
172
Punti
23
Tornei
364
Best: 364
▲
5
Kira Pavlova
RUS, 0
172
Punti
19
Tornei
365
Best: 365
▼
-20
Elena Micic
AUS, 0
170
Punti
25
Tornei
366
Best: 366
▼
-22
Natalija Senic
SRB, 0
170
Punti
20
Tornei
367
Best: 342
▲
6
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
170
Punti
20
Tornei
368
Best: 368
▼
-31
Robin Montgomery
USA, 0
169
Punti
5
Tornei
369
Best: 83
▲
2
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
169
Punti
5
Tornei
370
Best: 296
▲
2
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
166
Punti
25
Tornei
371
Best: 322
▲
4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
372
Best: 372
▲
9
Angelina Voloshchuk
POR, 0
165
Punti
20
Tornei
373
Best: 373
▲
3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
374
Best: 200
▲
15
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
165
Punti
26
Tornei
375
Best: 375
▲
30
Alicia Dudeney
GBR, 0
165
Punti
22
Tornei
376
Best: 219
▲
49
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
164
Punti
15
Tornei
377
Best: 377
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
30
Tornei
378
Best: 378
▼
-11
Eryn Cayetano
USA, 0
163
Punti
20
Tornei
379
Best: 69
▲
3
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
162
Punti
30
Tornei
380
Best: 199
▲
4
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
161
Punti
23
Tornei
381
Best: 114
▲
4
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
160
Punti
20
Tornei
382
Best: 253
▼
-3
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
160
Punti
35
Tornei
383
Best: 383
▲
7
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
20
Tornei
384
Best: 384
▲
4
Denislava Glushkova
BUL, 0
159
Punti
22
Tornei
385
Best: 385
▲
6
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
157
Punti
19
Tornei
386
Best: 204
▼
-50
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
157
Punti
18
Tornei
387
Best: 60
▲
6
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
157
Punti
22
Tornei
388
Best: 36
▼
-53
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
156
Punti
15
Tornei
389
Best: 314
▲
3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
156
Punti
27
Tornei
390
Best: 210
▲
8
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
156
Punti
26
Tornei
391
Best: 391
▲
6
Vaishnavi Adkar
IND, 0
155
Punti
13
Tornei
392
Best: 392
▼
-5
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
155
Punti
28
Tornei
393
Best: 393
▲
2
Saki Imamura
JPN, 0
155
Punti
17
Tornei
394
Best: 394
▲
16
Martina Okalova
SVK, 0
154
Punti
18
Tornei
395
Best: 237
▼
-17
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
152
Punti
22
Tornei
396
Best: 396
▲
6
Alexis Blokhina
USA, 0
152
Punti
15
Tornei
397
Best: 292
▼
-80
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
398
Best: 213
▲
13
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
150
Punti
27
Tornei
399
Best: 347
▲
4
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
17
Tornei
400
Best: 216
▲
12
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
150
Punti
21
Tornei
401
Best: 401
--
0
Victoria Hu
USA, 0
150
Punti
24
Tornei
402
Best: 399
▼
-3
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
149
Punti
20
Tornei
403
Best: 81
▼
-9
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
147
Punti
10
Tornei
404
Best: 404
▲
9
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
147
Punti
25
Tornei
405
Best: 133
▼
-28
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
146
Punti
21
Tornei
406
Best: 406
▲
9
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
20
Tornei
407
Best: 131
▼
-27
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
145
Punti
15
Tornei
408
Best: 291
▲
8
Alana Smith
USA, 09-11-1999
145
Punti
25
Tornei
409
Best: 409
▼
-13
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
145
Punti
20
Tornei
410
Best: 410
▲
4
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
145
Punti
23
Tornei
411
Best: 280
▼
-25
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
144
Punti
28
Tornei
412
Best: 412
▼
-6
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
144
Punti
20
Tornei
413
Best: 413
▲
5
Yufei Ren
CHN, 0
143
Punti
24
Tornei
414
Best: 404
▲
28
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
143
Punti
26
Tornei
415
Best: 254
▲
7
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
143
Punti
17
Tornei
416
Best: 320
▼
-9
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
143
Punti
15
Tornei
417
Best: 56
▼
-9
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
142
Punti
13
Tornei
418
Best: 418
▲
10
Federica Urgesi
ITA, 0
140
Punti
26
Tornei
419
Best: 419
▲
7
Priska Nugroho
INA, 0
139
Punti
21
Tornei
420
Best: 154
--
0
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
139
Punti
23
Tornei
421
Best: 421
▲
8
Xinxin Yao
CHN, 0
138
Punti
32
Tornei
422
Best: 292
▼
-3
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
137
Punti
17
Tornei
423
Best: 423
▲
14
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
137
Punti
17
Tornei
424
Best: 296
▲
6
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
137
Punti
15
Tornei
425
Best: 304
▲
10
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
137
Punti
20
Tornei
426
Best: 82
▼
-52
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
136
Punti
15
Tornei
427
Best: 250
▼
-6
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
136
Punti
27
Tornei
428
Best: 428
▲
53
Alana Subasic
AUS, 0
136
Punti
23
Tornei
429
Best: 175
▲
2
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
136
Punti
17
Tornei
430
Best: 226
▼
-3
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
136
Punti
14
Tornei
431
Best: 200
▲
32
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
136
Punti
28
Tornei
432
Best: 432
--
0
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
25
Tornei
433
Best: 162
▲
1
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
135
Punti
19
Tornei
434
Best: 186
▼
-17
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
135
Punti
25
Tornei
435
Best: 348
▼
-35
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
134
Punti
19
Tornei
436
Best: 346
▼
-12
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
134
Punti
20
Tornei
437
Best: 433
▼
-1
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
132
Punti
19
Tornei
438
Best: 421
▲
2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
131
Punti
10
Tornei
439
Best: 437
▲
21
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
130
Punti
20
Tornei
440
Best: 110
▼
-1
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
129
Punti
18
Tornei
441
Best: 441
▲
5
Noemi Basiletti
ITA, 0
129
Punti
21
Tornei
442
Best: 423
▼
-19
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
129
Punti
17
Tornei
443
Best: 395
▲
23
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
128
Punti
20
Tornei
444
Best: 444
--
0
Kristina Liutova
RUS, 0
128
Punti
9
Tornei
445
Best: 445
▼
-2
Kristina Dmitruk
BLR, 0
127
Punti
12
Tornei
446
Best: 339
▲
3
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
127
Punti
22
Tornei
447
Best: 447
--
0
Ena Koike
JPN, 0
127
Punti
19
Tornei
448
Best: 379
▼
-15
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
126
Punti
15
Tornei
449
Best: 449
▲
5
Jiaqi Wang
CHN, 0
126
Punti
27
Tornei
450
Best: 450
--
0
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
125
Punti
21
Tornei
451
Best: 451
▲
53
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
125
Punti
20
Tornei
452
Best: 147
▼
-1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
124
Punti
18
Tornei
453
Best: 427
▼
-12
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
124
Punti
19
Tornei
454
Best: 454
▼
-1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
124
Punti
21
Tornei
455
Best: 455
--
0
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
124
Punti
16
Tornei
456
Best: 456
--
0
Rada Zolotareva
RUS, 0
124
Punti
8
Tornei
457
Best: 457
--
0
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
458
Best: 231
▲
63
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
123
Punti
28
Tornei
459
Best: 459
▼
-1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
460
Best: 460
▲
13
Ella Mcdonald
GBR, 0
122
Punti
20
Tornei
461
Best: 461
▲
33
Radka Zelnickova
SVK, 0
122
Punti
23
Tornei
462
Best: 462
▼
-1
Britt Du Pree
NED, 0
121
Punti
19
Tornei
463
Best: 104
▼
-11
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
120
Punti
8
Tornei
464
Best: 442
--
0
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
120
Punti
20
Tornei
465
Best: 361
▲
2
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
120
Punti
18
Tornei
466
Best: 371
▼
-28
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
120
Punti
20
Tornei
467
Best: 190
▲
1
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
119
Punti
17
Tornei
468
Best: 468
▼
-9
Ranah Stoiber
GBR, 0
119
Punti
21
Tornei
469
Best: 469
▲
20
Alessandra Mazzola
ITA, 0
119
Punti
18
Tornei
470
Best: 470
--
0
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
117
Punti
14
Tornei
471
Best: 471
--
0
Mio Mushika
JPN, 0
117
Punti
22
Tornei
472
Best: 472
▲
30
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
473
Best: 473
▲
5
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
116
Punti
22
Tornei
474
Best: 474
▲
8
Carla Markus
ARG, 0
115
Punti
18
Tornei
475
Best: 434
▲
5
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
21
Tornei
476
Best: 476
▼
-7
Jana Kovackova
CZE, 0
114
Punti
9
Tornei
477
Best: 143
▲
6
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
18
Tornei
478
Best: 1
▲
39
Venus Williams
USA, 17-06-1980
113
Punti
9
Tornei
479
Best: 347
▼
-17
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
113
Punti
25
Tornei
480
Best: 480
▲
5
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
113
Punti
19
Tornei
481
Best: 317
▲
5
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
20
Tornei
482
Best: 309
▲
52
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
113
Punti
22
Tornei
483
Best: 483
▼
-9
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
113
Punti
23
Tornei
484
Best: 484
▲
8
Varvara Panshina
RUS, 0
113
Punti
18
Tornei
485
Best: 485
▲
13
Sara Dols
ESP, 0
113
Punti
22
Tornei
486
Best: 486
▲
15
Maria Urrutia
ARG, 0
112
Punti
18
Tornei
487
Best: 487
▼
-10
Madison Sieg
USA, 0
112
Punti
18
Tornei
488
Best: 488
▲
3
Lidia Encheva
BUL, 0
112
Punti
17
Tornei
489
Best: 489
▲
4
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
111
Punti
16
Tornei
490
Best: 490
▲
5
Gina Dittmann
GER, 0
111
Punti
21
Tornei
491
Best: 491
▲
5
Mayu Crossley
JPN, 0
111
Punti
12
Tornei
492
Best: 492
▲
17
Josy Daems
GER, 0
111
Punti
19
Tornei
493
Best: 493
▲
10
Marie Vogt
GER, 0
111
Punti
20
Tornei
494
Best: 494
▲
6
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
495
Best: 85
▼
-47
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
108
Punti
15
Tornei
496
Best: 496
▼
-17
Jenny Lim
FRA, 0
108
Punti
20
Tornei
497
Best: 169
▼
-9
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
498
Best: 380
▲
12
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
108
Punti
19
Tornei
499
Best: 499
▲
8
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
25
Tornei
500
Best: 500
▼
-13
Mathilde Lollia
FRA, 0
107
Punti
18
Tornei
501
Best: 501
▼
-25
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
106
Punti
14
Tornei
502
Best: 502
▲
6
Sarah Van Emst
NED, 0
106
Punti
20
Tornei
503
Best: 503
▲
15
Arianna Zucchini
ITA, 0
105
Punti
25
Tornei
504
Best: 163
▲
7
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
105
Punti
24
Tornei
505
Best: 151
▼
-96
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
104
Punti
10
Tornei
506
Best: 466
▼
-22
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
104
Punti
14
Tornei
507
Best: 463
▼
-10
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
103
Punti
18
Tornei
508
Best: 508
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
103
Punti
19
Tornei
509
Best: 509
▼
-64
Zongyu Li
CHN, 0
102
Punti
19
Tornei
510
Best: 296
▲
3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
511
Best: 511
▼
-36
Rositsa Dencheva
BUL, 0
102
Punti
15
Tornei
512
Best: 158
▲
13
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
101
Punti
14
Tornei
513
Best: 513
▲
14
Maria Sara Popa
ROU, 0
101
Punti
20
Tornei
514
Best: 514
▲
14
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
515
Best: 515
▼
-3
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
516
Best: 516
▲
52
Yuno Kitahara
JPN, 0
101
Punti
20
Tornei
517
Best: 342
▲
2
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
100
Punti
14
Tornei
518
Best: 179
▲
12
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
100
Punti
16
Tornei
519
Best: 127
▼
-29
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
520
Best: 520
▲
15
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
521
Best: 489
▲
11
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
100
Punti
20
Tornei
522
Best: 522
▲
11
Hannah Klugman
GBR, 0
99
Punti
13
Tornei
523
Best: 190
▼
-58
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
99
Punti
14
Tornei
524
Best: 32
▼
-18
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
98
Punti
12
Tornei
525
Best: 300
▼
-5
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
98
Punti
10
Tornei
526
Best: 466
▼
-3
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
98
Punti
12
Tornei
527
Best: 523
▲
9
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
18
Tornei
528
Best: 494
▲
9
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
529
Best: 529
▲
2
Ana Candiotto
BRA, 0
97
Punti
19
Tornei
530
Best: 331
▲
8
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
531
Best: 503
▼
-15
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
97
Punti
19
Tornei
532
Best: 532
▼
-60
Julia Adams
USA, 0
97
Punti
21
Tornei
533
Best: 410
▼
-7
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
96
Punti
22
Tornei
534
Best: 143
▲
7
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
535
Best: 190
▲
7
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
96
Punti
18
Tornei
536
Best: 536
▲
12
Julia Stusek
GER, 0
96
Punti
11
Tornei
537
Best: 71
▲
6
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
538
Best: 367
▲
8
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
95
Punti
18
Tornei
539
Best: 539
▲
6
Luiza Fullana
BRA, 0
94
Punti
17
Tornei
540
Best: 14
--
0
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
93
Punti
6
Tornei
541
Best: 317
▲
10
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
542
Best: 542
▲
7
Marie Weckerle
LUX, 0
93
Punti
16
Tornei
543
Best: 543
▲
7
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
544
Best: 240
▼
-22
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
92
Punti
19
Tornei
545
Best: 356
▲
10
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
546
Best: 413
▲
8
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
92
Punti
14
Tornei
547
Best: 527
▲
10
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
548
Best: 548
▲
38
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
92
Punti
21
Tornei
549
Best: 549
▲
41
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
91
Punti
17
Tornei
550
Best: 487
▲
9
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
551
Best: 551
▼
-22
Arina Bulatova
RUS, 0
91
Punti
20
Tornei
552
Best: 468
▲
17
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
91
Punti
21
Tornei
553
Best: 553
▲
8
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
554
Best: 3
▲
163
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
89
Punti
7
Tornei
555
Best: 555
▼
-40
Luca Udvardy
HUN, 0
89
Punti
11
Tornei
556
Best: 352
▲
6
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
89
Punti
13
Tornei
557
Best: 284
▲
1
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
88
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▲
8
Valentina Steiner
GER, 0
87
Punti
16
Tornei
559
Best: 137
▼
-35
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
87
Punti
10
Tornei
560
Best: 560
▲
5
Mara Guth
GER, 0
87
Punti
18
Tornei
561
Best: 511
▲
12
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
85
Punti
16
Tornei
562
Best: 212
▲
17
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
14
Tornei
563
Best: 328
▼
-16
Lian Tran
NED, 19-07-2002
84
Punti
21
Tornei
564
Best: 46
▲
10
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
84
Punti
11
Tornei
565
Best: 338
▲
7
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
84
Punti
11
Tornei
566
Best: 566
▲
9
Gina Feistel
POL, 0
84
Punti
14
Tornei
567
Best: 567
▼
-28
Julie Pastikova
CZE, 0
84
Punti
13
Tornei
568
Best: 568
▲
47
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
84
Punti
24
Tornei
569
Best: 569
▲
7
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
570
Best: 570
▲
7
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
571
Best: 571
▲
11
Alena Kovackova
CZE, 0
83
Punti
11
Tornei
572
Best: 572
▼
-9
Kristina Kroitor
RUS, 0
83
Punti
12
Tornei
573
Best: 573
▲
10
Reina Goto
JPN, 0
83
Punti
13
Tornei
574
Best: 574
▼
-10
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
83
Punti
17
Tornei
575
Best: 575
▲
3
Kayo Nishimura
JPN, 0
83
Punti
19
Tornei
576
Best: 450
▲
11
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
83
Punti
23
Tornei
577
Best: 577
▲
3
Malaika Rapolu
USA, 0
82
Punti
14
Tornei
578
Best: 578
▲
58
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
579
Best: 491
▼
-23
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
82
Punti
14
Tornei
580
Best: 580
▲
57
Tian Jialin
CHN, 0
82
Punti
18
Tornei
581
Best: 581
▲
11
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
19
Tornei
582
Best: 582
▲
7
Rinko Matsuda
JPN, 0
80
Punti
23
Tornei
583
Best: 405
▼
-30
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
80
Punti
18
Tornei
584
Best: 212
▲
10
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
585
Best: 377
--
0
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
80
Punti
15
Tornei
586
Best: 586
▲
10
Jana Otzipka
BEL, 0
80
Punti
17
Tornei
587
Best: 332
▼
-20
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
79
Punti
14
Tornei
588
Best: 160
▲
5
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
79
Punti
17
Tornei
589
Best: 589
▲
6
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
79
Punti
10
Tornei
590
Best: 590
▲
11
Carolina Kuhl
GER, 0
79
Punti
13
Tornei
591
Best: 591
▲
19
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
79
Punti
17
Tornei
592
Best: 592
▲
11
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
19
Tornei
593
Best: 593
▲
12
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
594
Best: 266
▼
-80
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
78
Punti
10
Tornei
595
Best: 445
▲
27
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
78
Punti
14
Tornei
596
Best: 596
▲
11
Johanne Svendsen
DEN, 0
78
Punti
9
Tornei
597
Best: 230
▲
2
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
78
Punti
11
Tornei
598
Best: 598
▲
2
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
78
Punti
11
Tornei
599
Best: 374
▲
9
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
78
Punti
11
Tornei
600
Best: 600
▲
65
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
78
Punti
17
Tornei
601
Best: 601
▲
1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
602
Best: 144
▼
-14
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
77
Punti
19
Tornei
603
Best: 18
▲
18
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
77
Punti
16
Tornei
604
Best: 383
▲
9
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
605
Best: 424
▼
-61
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
77
Punti
12
Tornei
606
Best: 606
▲
8
Mariella Thamm
GER, 0
77
Punti
11
Tornei
607
Best: 607
▲
13
Milana Zhabrailova
RUS, 0
77
Punti
22
Tornei
608
Best: 2
▼
-38
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
76
Punti
6
Tornei
609
Best: 440
▲
3
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
76
Punti
19
Tornei
610
Best: 320
▲
43
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
76
Punti
12
Tornei
611
Best: 611
▼
-5
Adelina Lachinova
LAT, 0
76
Punti
13
Tornei
612
Best: 612
▲
6
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
76
Punti
12
Tornei
613
Best: 613
▲
11
Maria Golovina
RUS, 0
76
Punti
14
Tornei
614
Best: 497
▲
5
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
615
Best: 26
▼
-116
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
75
Punti
9
Tornei
616
Best: 201
--
0
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
75
Punti
17
Tornei
617
Best: 617
▲
17
Sarah Iliev
FRA, 0
75
Punti
14
Tornei
618
Best: 618
▲
5
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
619
Best: 619
▼
-67
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
74
Punti
21
Tornei
620
Best: 620
▲
20
Beatrise Zeltina
LAT, 0
74
Punti
12
Tornei
621
Best: 621
▲
8
Ya Yi Yang
TPE, 0
74
Punti
13
Tornei
622
Best: 487
▼
-13
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
74
Punti
14
Tornei
623
Best: 623
▲
3
Chenting Zhu
CHN, 0
73
Punti
18
Tornei
624
Best: 515
▲
9
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
18
Tornei
625
Best: 132
▼
-44
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
73
Punti
11
Tornei
626
Best: 29
▼
-9
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
73
Punti
18
Tornei
627
Best: 180
▲
1
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
73
Punti
11
Tornei
628
Best: 398
▲
15
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
73
Punti
19
Tornei
629
Best: 629
▲
9
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
630
Best: 630
▲
9
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
631
Best: 449
▼
-4
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
72
Punti
11
Tornei
632
Best: 632
▲
10
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
633
Best: 566
▼
-1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
72
Punti
20
Tornei
634
Best: 114
▼
-50
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
71
Punti
12
Tornei
635
Best: 635
▲
19
Nina Vargova
SVK, 0
70
Punti
18
Tornei
636
Best: 636
▼
-45
Marine Szostak
FRA, 0
70
Punti
14
Tornei
637
Best: 637
▲
18
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
70
Punti
15
Tornei
638
Best: 579
▼
-13
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
70
Punti
16
Tornei
639
Best: 639
▲
17
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
70
Punti
19
Tornei
640
Best: 640
▲
17
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
22
Tornei
641
Best: 560
▼
-37
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
70
Punti
23
Tornei
642
Best: 39
▼
-71
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
69
Punti
10
Tornei
643
Best: 643
▲
1
Ksenia Efremova
FRA, 0
69
Punti
11
Tornei
644
Best: 644
▲
7
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
645
Best: 351
▲
1
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
69
Punti
8
Tornei
646
Best: 646
▲
14
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
647
Best: 135
▼
-6
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
648
Best: 648
▲
2
Maria Kalyakina
RUS, 0
69
Punti
22
Tornei
649
Best: 504
▲
9
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
69
Punti
23
Tornei
650
Best: 650
▲
13
Alexis Nguyen
USA, 0
68
Punti
10
Tornei
651
Best: 549
▲
13
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
68
Punti
22
Tornei
652
Best: 652
▼
-3
Elena Korokozidi
GRE, 0
68
Punti
16
Tornei
653
Best: 433
▼
-23
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
68
Punti
17
Tornei
654
Best: 654
▼
-23
Amelie Van Impe
BEL, 0
68
Punti
17
Tornei
655
Best: 655
▲
37
Ana Grubor
CAN, 0
68
Punti
20
Tornei
656
Best: 656
▼
-45
Sayaka Ishii
JPN, 0
67
Punti
10
Tornei
657
Best: 335
▲
9
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
67
Punti
26
Tornei
658
Best: 658
▲
10
Mary Lewis
USA, 0
67
Punti
19
Tornei
659
Best: 492
▼
-7
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
67
Punti
15
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
17
Tornei
661
Best: 661
▲
9
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▲
9
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
663
Best: 663
▲
75
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
66
Punti
17
Tornei
664
Best: 664
▲
5
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
665
Best: 665
▲
7
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
666
Best: 666
▲
7
Daria Egorova
RUS, 0
66
Punti
8
Tornei
667
Best: 667
▲
43
Iva Ivanova
BUL, 0
66
Punti
13
Tornei
668
Best: 668
▼
-20
Hikaru Sato
JPN, 0
66
Punti
15
Tornei
669
Best: 669
▼
-34
Ellie Schoppe
USA, 0
65
Punti
14
Tornei
670
Best: 368
▼
-72
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
65
Punti
13
Tornei
671
Best: 671
▲
4
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
672
Best: 150
▲
5
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
673
Best: 130
▲
7
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
63
Punti
10
Tornei
674
Best: 652
▲
4
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
63
Punti
11
Tornei
675
Best: 497
▲
4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
63
Punti
13
Tornei
676
Best: 646
--
0
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
63
Punti
13
Tornei
677
Best: 677
▲
6
Anita Sahdiieva
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
678
Best: 20
▼
-81
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
62
Punti
6
Tornei
679
Best: 679
▼
-12
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
680
Best: 680
▲
5
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
681
Best: 681
▲
5
Alyssa Reguer
FRA, 0
62
Punti
20
Tornei
682
Best: 607
▲
76
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
62
Punti
15
Tornei
683
Best: 601
▲
5
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
62
Punti
19
Tornei
684
Best: 684
▼
-25
Ruien Zhang
CHN, 0
61
Punti
13
Tornei
685
Best: 213
▲
4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
686
Best: 603
▲
4
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
61
Punti
15
Tornei
687
Best: 687
▲
4
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
688
Best: 688
▲
28
Luciana Moyano
ARG, 0
61
Punti
16
Tornei
689
Best: 13
▲
55
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
60
Punti
4
Tornei
690
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
691
Best: 691
▲
5
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
692
Best: 692
▲
2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
59
Punti
11
Tornei
693
Best: 470
▲
2
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
59
Punti
8
Tornei
694
Best: 694
▲
4
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
695
Best: 695
▲
12
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
59
Punti
17
Tornei
696
Best: 696
▲
32
Jiayi Wang
CHN, 0
59
Punti
17
Tornei
697
Best: 697
▲
4
Briana Szabo
ROU, 0
58
Punti
18
Tornei
698
Best: 698
▲
4
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
58
Punti
11
Tornei
699
Best: 699
▲
4
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
700
Best: 278
▲
26
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
58
Punti
12
Tornei
701
Best: 701
▲
41
Dune Vaissaud
FRA, 0
58
Punti
18
Tornei
702
Best: 73
▲
2
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
57
Punti
8
Tornei
703
Best: 703
▲
3
Ava Markham
USA, 0
57
Punti
7
Tornei
704
Best: 704
▲
5
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
705
Best: 114
▼
-31
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
56
Punti
12
Tornei
706
Best: 706
▲
2
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
56
Punti
17
Tornei
707
Best: 269
▲
4
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
56
Punti
13
Tornei
708
Best: 708
▲
12
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
56
Punti
14
Tornei
709
Best: 685
▲
18
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
56
Punti
15
Tornei
710
Best: 710
▲
2
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
15
Tornei
711
Best: 711
▲
2
Daria Zelinskaya
RUS, 0
56
Punti
19
Tornei
712
Best: 4
▼
-152
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
713
Best: 619
▼
-16
Demi Tran
NED, 26-11-2000
55
Punti
20
Tornei
714
Best: 190
▼
-14
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
55
Punti
15
Tornei
715
Best: 715
▲
157
Maria Garcia Cid
ESP, 0
55
Punti
10
Tornei
716
Best: 500
▼
-2
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
717
Best: 717
▼
-2
Victoria Milovanova
RUS, 0
55
Punti
14
Tornei
718
Best: 718
▲
51
Neus Torner Sensano
ESP, 0
54
Punti
11
Tornei
719
Best: 695
▼
-14
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
54
Punti
22
Tornei
720
Best: 720
▼
-2
Mia Horvit
USA, 0
54
Punti
14
Tornei
721
Best: 721
▼
-2
Edda Mamedova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
722
Best: 722
▼
-35
Gaia Maduzzi
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
723
Best: 713
▼
-2
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
54
Punti
17
Tornei
724
Best: 39
▼
-62
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
53
Punti
7
Tornei
725
Best: 725
▼
-2
Evialina Laskevich
BLR, 0
53
Punti
11
Tornei
726
Best: 721
▼
-1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
727
Best: 684
▲
301
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
53
Punti
10
Tornei
728
Best: 728
▼
-46
Stefania Bojica
ROU, 0
53
Punti
10
Tornei
729
Best: 319
▲
5
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
53
Punti
14
Tornei
730
Best: 730
▼
-1
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
731
Best: 731
▲
1
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
732
Best: 732
▲
1
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
9
Tornei
733
Best: 584
▲
3
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
51
Punti
21
Tornei
734
Best: 175
▼
-12
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
51
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
▲
6
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
51
Punti
12
Tornei
736
Best: 736
▲
20
Oceane Babel
FRA, 0
51
Punti
15
Tornei
737
Best: 737
▲
6
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
738
Best: 337
▲
7
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
50
Punti
10
Tornei
739
Best: 319
▼
-4
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
50
Punti
11
Tornei
740
Best: 377
▼
-9
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
50
Punti
12
Tornei
741
Best: 741
▼
-42
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
742
Best: 555
▼
-18
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
50
Punti
16
Tornei
743
Best: 743
▲
4
Bella Payne
USA, 0
50
Punti
7
Tornei
744
Best: 744
▲
4
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
745
Best: 745
▼
-6
Victoria Osuigwe
USA, 0
50
Punti
8
Tornei
746
Best: 746
▲
4
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
747
Best: 658
▲
15
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
50
Punti
12
Tornei
748
Best: 278
▲
5
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
49
Punti
13
Tornei
749
Best: 749
▼
-68
Christasha Mcneil
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
750
Best: 531
▼
-1
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
49
Punti
11
Tornei
751
Best: 348
▼
-11
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
49
Punti
11
Tornei
752
Best: 710
▼
-15
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
48
Punti
17
Tornei
753
Best: 753
▲
7
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
754
Best: 754
▲
7
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
755
Best: 685
▲
8
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
756
Best: 668
▼
-5
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
757
Best: 191
▲
2
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
47
Punti
4
Tornei
758
Best: 758
▲
7
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
759
Best: 759
▲
7
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▲
7
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
761
Best: 761
▲
9
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
762
Best: 604
▼
-78
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
46
Punti
12
Tornei
763
Best: 763
▲
9
Chelsea Fontenel
SUI, 0
46
Punti
17
Tornei
764
Best: 764
▲
27
Anastasiia Firman
UKR, 0
46
Punti
18
Tornei
765
Best: 765
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
18
Tornei
766
Best: 5
▼
-2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
767
Best: 422
▲
7
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
45
Punti
8
Tornei
768
Best: 768
▲
7
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
769
Best: 769
▲
8
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
45
Punti
11
Tornei
770
Best: 770
▲
12
Yasmin Ezzat
EGY, 0
45
Punti
14
Tornei
771
Best: 771
▲
8
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
21
Tornei
772
Best: 772
▲
21
Thea Frodin
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
773
Best: 773
▼
-43
Yuhan Wang
CHN, 0
44
Punti
15
Tornei
774
Best: 774
▲
7
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
775
Best: 356
▲
8
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
776
Best: 468
▲
2
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
44
Punti
15
Tornei
777
Best: 12
▲
8
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
43
Punti
6
Tornei
778
Best: 778
▲
8
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
779
Best: 317
▲
41
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
43
Punti
14
Tornei
780
Best: 780
▲
9
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
781
Best: 781
▲
9
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
43
Punti
14
Tornei
782
Best: 317
▼
-28
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
42
Punti
13
Tornei
783
Best: 783
▲
9
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
784
Best: 784
▲
3
Monika Stankiewicz
POL, 0
42
Punti
10
Tornei
785
Best: 785
▼
-14
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
42
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▼
-40
Monique Barry
NZL, 0
42
Punti
14
Tornei
787
Best: 263
▲
7
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
42
Punti
8
Tornei
788
Best: 788
▲
7
Indianna Spink
GBR, 0
42
Punti
10
Tornei
789
Best: 186
▲
7
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
42
Punti
10
Tornei
790
Best: 790
▲
42
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
42
Punti
10
Tornei
791
Best: 387
▲
6
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
42
Punti
12
Tornei
792
Best: 792
▲
7
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
793
Best: 793
▲
7
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
794
Best: 359
▼
-10
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
41
Punti
12
Tornei
795
Best: 795
▼
-38
Belle Thompson
AUS, 0
41
Punti
12
Tornei
796
Best: 796
▼
-16
Makenna Jones
USA, 0
40
Punti
10
Tornei
797
Best: 797
▼
-9
Laima Vladson
UZB, 0
40
Punti
8
Tornei
798
Best: 798
▲
5
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
799
Best: 205
▼
-152
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
40
Punti
12
Tornei
800
Best: 537
▲
4
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
40
Punti
13
Tornei
801
Best: 781
--
0
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
40
Punti
15
Tornei
802
Best: 708
▲
4
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
40
Punti
18
Tornei
803
Best: 330
▲
9
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
39
Punti
10
Tornei
804
Best: 804
▲
81
Sae Noguchi
JPN, 0
39
Punti
10
Tornei
805
Best: 805
▲
4
Jamilah Snells
USA, 0
39
Punti
12
Tornei
806
Best: 806
▲
4
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
15
Tornei
807
Best: 807
▲
4
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
808
Best: 318
▼
-163
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
38
Punti
9
Tornei
809
Best: 809
▼
-7
Petra Hule
AUS, 0
38
Punti
11
Tornei
810
Best: 810
▲
4
Patricija Paukstyte
LTU, 0
38
Punti
5
Tornei
811
Best: 728
▼
-3
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
38
Punti
6
Tornei
812
Best: 812
▲
3
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
38
Punti
7
Tornei
813
Best: 813
▲
47
Dunja Maric
SRB, 0
38
Punti
9
Tornei
814
Best: 814
▲
2
Yujin Kim
KOR, 0
38
Punti
11
Tornei
815
Best: 752
▲
10
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
38
Punti
13
Tornei
816
Best: 816
▲
1
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
817
Best: 817
▲
1
Maya Iyengar
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
818
Best: 20
▼
-11
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
37
Punti
15
Tornei
819
Best: 317
▼
-21
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
37
Punti
17
Tornei
820
Best: 820
▲
32
Ava Hrastar
USA, 0
37
Punti
7
Tornei
821
Best: 821
▲
83
Maria Lazarenko
UKR, 0
37
Punti
7
Tornei
822
Best: 822
▲
2
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
823
Best: 196
▲
3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
824
Best: 5
▲
4
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
825
Best: 825
▼
-4
Anastasiia Gureva
RUS, 0
36
Punti
6
Tornei
826
Best: 826
▼
-71
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
827
Best: 827
▼
-5
Luna Vujovic
SRB, 0
36
Punti
6
Tornei
828
Best: 828
▲
2
Amy Sucha
CZE, 0
36
Punti
7
Tornei
829
Best: 829
▲
2
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
830
Best: 830
▲
31
Coco Bosman
NED, 0
36
Punti
10
Tornei
831
Best: 828
▲
2
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
36
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▲
2
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
833
Best: 833
▲
2
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
834
Best: 834
▲
2
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
835
Best: 151
▲
3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
836
Best: 836
▲
3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
837
Best: 837
▲
3
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
35
Punti
7
Tornei
838
Best: 548
▲
3
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
839
Best: 839
▲
3
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
35
Punti
8
Tornei
840
Best: 840
▲
3
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
841
Best: 841
▲
3
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
842
Best: 842
▲
5
Paula Cembranos
SUI, 0
35
Punti
14
Tornei
843
Best: 843
▲
6
Carolin Raschdorf
GER, 0
35
Punti
15
Tornei
844
Best: 658
▲
12
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
35
Punti
18
Tornei
845
Best: 845
▲
13
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
846
Best: 846
▲
4
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
847
Best: 847
▲
4
Chukwumelije Clarke
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
848
Best: 848
▲
5
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
9
Tornei
849
Best: 849
▲
5
Johanna Silva
GER, 0
34
Punti
9
Tornei
850
Best: 430
▲
5
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
851
Best: 851
▼
-6
Klara Veldman
NED, 0
34
Punti
11
Tornei
852
Best: 852
▲
39
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
34
Punti
15
Tornei
853
Best: 411
▼
-34
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
854
Best: 854
▲
5
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
855
Best: 855
▲
13
Shiyu Ye
CHN, 0
33
Punti
6
Tornei
856
Best: 525
▼
-80
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
33
Punti
8
Tornei
857
Best: 714
▲
57
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
33
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▲
5
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
859
Best: 192
▼
-91
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
860
Best: 860
▲
4
Sonja Zhenikhova
GER, 0
32
Punti
8
Tornei
861
Best: 861
▲
5
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
862
Best: 862
▲
5
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
863
Best: 863
▲
6
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
864
Best: 864
▲
6
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
865
Best: 865
▲
32
Amy Stevens
AUS, 0
32
Punti
6
Tornei
866
Best: 184
▲
5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
867
Best: 867
▼
-5
Onyu Choi
KOR, 0
32
Punti
10
Tornei
868
Best: 868
▲
5
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
869
Best: 838
▲
5
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
32
Punti
11
Tornei
870
Best: 451
▲
5
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
871
Best: 674
▼
-23
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
32
Punti
13
Tornei
872
Best: 872
▼
-15
Irem Kurt
TUR, 0
31
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
▲
4
Angelica Blake
GBR, 0
31
Punti
8
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Nada Fouad
EGY, 0
31
Punti
10
Tornei
875
Best: 875
▼
-29
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
876
Best: 876
▲
4
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
31
Punti
11
Tornei
877
Best: 877
▲
4
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
878
Best: 10
▲
4
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
30
Punti
4
Tornei
879
Best: 504
▼
-66
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
30
Punti
12
Tornei
880
Best: 802
▲
15
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
881
Best: 881
▲
3
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
882
Best: 882
▲
4
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
883
Best: 111
▲
109
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
30
Punti
8
Tornei
884
Best: 884
▲
56
Margaux Maquet
BEL, 0
30
Punti
8
Tornei
885
Best: 885
▲
2
Ziva Falkner
SLO, 0
30
Punti
9
Tornei
886
Best: 886
▲
3
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
887
Best: 546
▲
5
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
30
Punti
15
Tornei
888
Best: 888
▲
12
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
30
Punti
15
Tornei
889
Best: 889
▲
4
Defne Cirpanli
TUR, 0
29
Punti
11
Tornei
890
Best: 890
▲
6
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
891
Best: 891
▲
7
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
892
Best: 785
▲
7
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
893
Best: 628
▼
-88
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
29
Punti
11
Tornei
894
Best: 894
▼
-67
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
16
Tornei
895
Best: 99
▲
373
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
28
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▼
-59
Joy De Zeeuw
NED, 0
28
Punti
10
Tornei
897
Best: 897
▲
4
Akanksha Nitture
IND, 0
28
Punti
13
Tornei
898
Best: 898
▲
32
Sofia Johnson
GBR, 0
28
Punti
6
Tornei
899
Best: 899
▲
251
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
28
Punti
8
Tornei
900
Best: 900
▲
5
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
901
Best: 901
▲
5
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
28
Punti
9
Tornei
902
Best: 902
▲
6
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
903
Best: 903
▼
-13
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
28
Punti
12
Tornei
904
Best: 904
▲
14
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
905
Best: 159
▼
-11
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
27
Punti
8
Tornei
906
Best: 906
▼
-23
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
27
Punti
13
Tornei
907
Best: 907
▲
5
Shruti Ahlawat
IND, 0
27
Punti
4
Tornei
908
Best: 908
▲
5
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
909
Best: 626
▲
6
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
27
Punti
9
Tornei
910
Best: 910
▲
16
Yingqun Sun
CHN, 0
27
Punti
10
Tornei
911
Best: 693
▼
-23
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
27
Punti
10
Tornei
912
Best: 738
▲
5
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
27
Punti
11
Tornei
913
Best: 913
▼
-3
Ela Milic
SLO, 0
27
Punti
12
Tornei
914
Best: 914
▼
-38
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
915
Best: 915
▲
5
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
916
Best: 548
▼
-51
Ines Murta
POR, 31-05-1997
26
Punti
11
Tornei
917
Best: 463
▼
-88
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
26
Punti
13
Tornei
918
Best: 918
▲
66
Kallista Liu
HKG, 0
26
Punti
11
Tornei
919
Best: 297
▼
-17
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
920
Best: 920
▲
1
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
921
Best: 921
▲
1
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
922
Best: 589
▲
1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
26
Punti
6
Tornei
923
Best: 923
▲
1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
924
Best: 924
▲
1
Sabine Rutlauka
LAT, 0
26
Punti
8
Tornei
925
Best: 925
▲
2
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
926
Best: 926
▲
2
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
927
Best: 814
▲
2
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
928
Best: 612
▼
-25
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
25
Punti
5
Tornei
929
Best: 929
▲
2
Karla Popovic
CRO, 0
25
Punti
5
Tornei
930
Best: 930
▲
2
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
931
Best: 318
▲
2
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
932
Best: 627
▼
-25
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
25
Punti
8
Tornei
933
Best: 933
▲
1
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
934
Best: 734
▼
-25
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
935
Best: 626
▲
1
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
936
Best: 936
▲
1
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
937
Best: 739
▲
1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
938
Best: 856
▲
1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
24
Punti
6
Tornei
939
Best: 352
▼
-116
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
24
Punti
7
Tornei
940
Best: 940
▲
204
Olga Danilova
CYP, 0
24
Punti
8
Tornei
941
Best: 941
--
0
Tiana Tian Deng
SWE, 0
24
Punti
9
Tornei
942
Best: 942
--
0
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
9
Tornei
943
Best: 943
▼
-24
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
13
Tornei
944
Best: 20
▲
2
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
▲
2
Carson Tanguilig
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▲
163
Alja Senica
SLO, 0
23
Punti
11
Tornei
947
Best: 947
▲
1
Fanny Norin
SWE, 11-11-2001
23
Punti
12
Tornei
948
Best: 948
▲
1
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
949
Best: 949
▲
1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
950
Best: 950
▲
1
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
951
Best: 951
▲
1
Xi Luo
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
952
Best: 124
▲
1
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
23
Punti
8
Tornei
953
Best: 953
▲
1
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
954
Best: 954
▲
25
Nanari Katsumi
JPN, 0
23
Punti
9
Tornei
955
Best: 955
--
0
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
956
Best: 955
--
0
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
957
Best: 957
▼
-12
Simona Ogescu
ROU, 0
23
Punti
12
Tornei
958
Best: 362
▼
-23
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
22
Punti
5
Tornei
959
Best: 959
▼
-2
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
960
Best: 960
▲
172
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
22
Punti
7
Tornei
961
Best: 699
▼
-50
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
22
Punti
11
Tornei
962
Best: 962
▼
-4
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
963