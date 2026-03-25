Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026
🇪🇸 ATP CHALLENGER 100 MENORCA
CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #60
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #108
|ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|#153
|LANDALUCE, Martin
|🇪🇸 #155
|CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 #168
|ENGEL, Justin
|🇩🇪 #192
|KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 #197
|BUTVILAS, Edas
|🇱🇹 #239
|FERREIRA SILVA, Frederico
|🇵🇹 #240
|MORO CANAS, Alejandro
|🇪🇸 #242
|GAKHOV, Ivan
|🇷🇺 #251
|MARTIN TIFFON, Pol
|🇪🇸 #254
|PEREIRA, Tiago
|🇵🇹 #267
|AGAMENONE, Franco 🇮🇹
|#269
|SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas
|🇪🇸 #271
|DAMAS, Miguel
|🇪🇸 #278
|HASSAN, Benjamin
|🇱🇧 #288
|GOMBOS, Norbert
|🇸🇰 #294
|ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹
|#299
|RINCON, Daniel
|🇪🇸 #303
|HEMERY, Calvin
|🇫🇷 #316
📋 ALTERNATES
|1. Shelbayh, Abdullah 🇯🇴
|#319
|2. Kopp, Sandro 🇦🇹
|#320
|3. Martineau, Matteo 🇫🇷
|#326
|4. Erhard, Mathys 🇫🇷
|#330
|5. Sels, Jelle 🇳🇱
|#343
|6. Krumich, Martin 🇨🇿
|#346
|7. Brancaccio, Raul 🇮🇹
|#348
|8. Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸
|#351
|9. Forejtek, Jonas 🇨🇿
|#356
|10. Yevseyev, Denis 🇰🇿
|#366
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 BARLETTA
CLAY COURT 🇮🇹 ITALIA (PUGLIA)
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 #109
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 #149
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 #160
|BLANCHET, Ugo
|🇫🇷 #162
|GLINKA, Daniil
|🇪🇪 #176
|SACHKO, Vitaliy
|🇺🇦 #188
|GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹
|#204
|BAILLY, Gilles Arnaud
|🇧🇪 #209
|BERTOLA, Remy
|🇨🇭 #212
|DODIG, Matej
|🇭🇷 #215
|CECCHINATO, Marco 🇮🇹
|#225
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #230
|FATIC, Nerman
|🇧🇦 #233
|SAMUEL, Toby
|🇬🇧 #244
|GENTZSCH, Tom
|🇩🇪 #246
|COPPEJANS, Kimmer
|🇧🇪 #250
|GILL, Felix
|🇬🇧 #253
|SQUIRE, Henri
|🇩🇪 #256
|KUKUSHKIN, Mikhail
|🇰🇿 #259
|NAGAL, Sumit
|🇮🇳 #282
|MRVA, Maxim NG
|🇨🇿 #305
📋 ALTERNATES
|1. Cadenasso, Gianluca 🇮🇹
|#298
|2. Berrettini, Jacopo 🇮🇹
|#302
|3. Mrva, Maxim 🇨🇿
|#305
|4. Ajdukovic, Duje 🇭🇷
|#312
|5. Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷
|#315
|6. Kopp, Sandro 🇦🇹
|#320
|7. Kasnikowski, Maks 🇵🇱
|#331
|8. Sels, Jelle 🇳🇱
|#343
|9. Krumich, Martin 🇨🇿
|#346
|10. Brancaccio, Raul 🇮🇹
|#348
🇲🇽 ATP CHALLENGER 75 SAN LUIS POTOSÍ
HARD COURT 🇲🇽 MESSICO
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 #83
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 #118
|MEJIA, Nicolas
|🇨🇴 #181
|MORENO DE ALBORAN, Nicolas PR
|🇺🇸 #185
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 #186
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 #196
|PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 #211
|HUESLER, Marc-Andrea
|🇨🇭 #221
|KOZLOV, Stefan
|🇺🇸 #270
|ZHUKAYEV, Beibit
|🇰🇿 #290
|PACHECO MENDEZ, Rodrigo
|🇲🇽 #300
|SOTO, Matias
|🇨🇱 #318
|MENA, Facundo
|🇦🇷 #336
|ZAHRAJ, Patrick
|🇩🇪 #345
|MARTIN, Dan
|🇨🇦 #383
|DENOLLY, Corentin
|🇫🇷 #390
|HERNANDEZ, Alex
|🇲🇽 #420
|NAPOLITANO, Stefano 🇮🇹
|#422
|FENTY, Andrew
|🇺🇸 #442
|WISKANDT, Max
|🇩🇪 #466
|ARTNAK, Bor
|🇸🇮 #473
📋 ALTERNATES
1. Catry 🇫🇷 #498 • 2. Delaney 🇦🇺 #501 • 3. Alves 🇧🇷 #512 • 4. Orlov 🇺🇦 #516 • 5. Vanshelboim 🇺🇦 #532 • 6. Marrero Curbelo 🇪🇸 #540 • 7. Janvier 🇫🇷 #545 • 8. Mckennon 🇺🇸 #546 • 9. Ratti 🇦🇷 #548 • 10. Nikles 🇨🇭 #559
🇧🇷 ATP CHALLENGER 75 SÃO LEOPOLDO
CLAY COURT 🇧🇷 BRASILE
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 #115
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #205
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 #207
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 #210
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 #213
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 #216
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 #218
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 #232
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 #237
|DIAZ ACOSTA, Facundo
|🇦🇷 #238
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 #248
|BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 #258
|JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 #279
|DELLIEN, Murkel
|🇧🇴 #280
|VARILLAS, Juan Pablo
|🇵🇪 #281
|PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus
|🇧🇷 #292
|HEIDE, Gustavo
|🇧🇷 #301
|MARCONDES, Igor
|🇧🇷 #307
|DUTRA DA SILVA, Daniel
|🇧🇷 #321
|RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 #333
|TORRES, Juan Bautista
|🇦🇷 #334
📋 ALTERNATES
1. La Serna 🇦🇷 #340 • 2. Villanueva 🇦🇷 #344 • 3. Sakamoto 🇧🇷 #379 • 4. Bagnis 🇦🇷 #386 • 5. Roca Batalla 🇪🇸 #398 • 6. Estevez 🇦🇷 #438 • 7. Ribeiro 🇧🇷 #441 • 8. Alvarez Varona 🇪🇸 #461 • 9. Aboian 🇦🇷 #462 • 10. Kestelboim 🇦🇷 #463
🇯🇵 ATP CHALLENGER 50 MIYAZAKI
HARD COURT 🇯🇵 GIAPPONE
|MAYOT, Harold
|🇫🇷 #178
|HOLMGREN, August
|🇩🇰 #201
|ADDED, Dan
|🇫🇷 #203
|KUBLER, Jason
|🇦🇺 #217
|ZHOU, Yi
|🇨🇳 #222
|HSU, Yu Hsiou
|🇹🇼 #227
|UCHIDA, Kaichi
|🇯🇵 #241
|PENISTON, Ryan
|🇬🇧 #243
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 #247
|SUN, Fajing
|🇨🇳 #265
|WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 #277
|BROADY, Liam
|🇬🇧 #283
|UCHIYAMA, Yasutaka
|🇯🇵 #285
|ELLIS, Blake PR
|🇦🇺 #295
|JUBB, Paul
|🇬🇧 #310
|JONES, Maximus
|🇹🇭 #314
|TOKUDA, Renta
|🇯🇵 #317
|TROTTER, James
|🇯🇵 #335
|KWON, Soonwoo
|🇰🇷 #342
|WU, Tung-Lin
|🇹🇼 #352
|MILIC, Ognjen NG
|🇷🇸 #470
📋 ALTERNATES
|1. Shimizu, Yuta 🇯🇵
|#360
|2. Ilagan, Andre 🇺🇸
|#365
|3. Matsuoka, Hayato 🇯🇵
|#368
|4. Samrej, Kasidit 🇹🇭
|#400
|5. Chung, Hyeon 🇰🇷
|#404
|6. Brouwer, Gijs 🇳🇱 PR
|#415
|7. Shick, Braden 🇺🇸
|#417
|#423
|9. Jasika, Omar 🇦🇺
|#429
|10. Shiraishi, Hikaru 🇯🇵
|#433
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
NG Next Gen
🇪🇸 Menorca CH100 (Clay) • 🇮🇹 Barletta CH75 (Clay) • 🇲🇽 San Luis Potosí CH75 (Hard)
🇧🇷 São Leopoldo CH75 (Clay) • 🇯🇵 Miyazaki CH50 (Hard)
Week 13 • 30 Marzo – 5 Aprile 2026
4 commenti
Ma esistono ancora le liste per le quali dei challenger? Redazione mi piange un po’ il cuore a vedere i risultati dei tornei itf solo il venerdì però grazie sempre per il lavoro che fate
Presumo che prima del cambio grafiche prendessero le liste da dartsrankings che non è più attivo da mesi. Non saprei nemmeno dove trovarle le entry list delle quali Challenger
Le qualificazioni dei vari challenger??ma se non avete niente da fare non mettetevi a cambiare le grafiche,non si capisce un cazzo così,era meglio prima
Le qualificazioni dei vari challenger??ma se non avete niente da fare non mettetevi a cambiare le grafiche,non si capisce un cazzo così,era meglio prima