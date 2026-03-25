Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: La situazione aggiornata

25/03/2026 10:25 4 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026

🇪🇸 ATP CHALLENGER 100 MENORCA

CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA

ROYER, Valentin 🇫🇷 #60
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #108
ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 #153
LANDALUCE, Martin 🇪🇸 #155
CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 #168
ENGEL, Justin 🇩🇪 #192
KOLAR, Zdenek 🇨🇿 #197
BUTVILAS, Edas 🇱🇹 #239
FERREIRA SILVA, Frederico 🇵🇹 #240
MORO CANAS, Alejandro 🇪🇸 #242
GAKHOV, Ivan 🇷🇺 #251
MARTIN TIFFON, Pol 🇪🇸 #254
PEREIRA, Tiago 🇵🇹 #267
AGAMENONE, Franco 🇮🇹 #269
SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas 🇪🇸 #271
DAMAS, Miguel 🇪🇸 #278
HASSAN, Benjamin 🇱🇧 #288
GOMBOS, Norbert 🇸🇰 #294
ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹 #299
RINCON, Daniel 🇪🇸 #303
HEMERY, Calvin 🇫🇷 #316

📋 ALTERNATES

1. Shelbayh, Abdullah 🇯🇴 #319
2. Kopp, Sandro 🇦🇹 #320
3. Martineau, Matteo 🇫🇷 #326
4. Erhard, Mathys 🇫🇷 #330
5. Sels, Jelle 🇳🇱 #343
6. Krumich, Martin 🇨🇿 #346
7. Brancaccio, Raul 🇮🇹 #348
8. Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸 #351
9. Forejtek, Jonas 🇨🇿 #356
10. Yevseyev, Denis 🇰🇿 #366

🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 BARLETTA

CLAY COURT 🇮🇹 ITALIA (PUGLIA)

SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 #109
JACQUET, Kyrian 🇫🇷 #149
LAJAL, Mark 🇪🇪 #160
BLANCHET, Ugo 🇫🇷 #162
GLINKA, Daniil 🇪🇪 #176
SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 #188
GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹 #204
BAILLY, Gilles Arnaud 🇧🇪 #209
BERTOLA, Remy 🇨🇭 #212
DODIG, Matej 🇭🇷 #215
CECCHINATO, Marco 🇮🇹 #225
NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #230
FATIC, Nerman 🇧🇦 #233
SAMUEL, Toby 🇬🇧 #244
GENTZSCH, Tom 🇩🇪 #246
COPPEJANS, Kimmer 🇧🇪 #250
GILL, Felix 🇬🇧 #253
SQUIRE, Henri 🇩🇪 #256
KUKUSHKIN, Mikhail 🇰🇿 #259
NAGAL, Sumit 🇮🇳 #282
MRVA, Maxim NG 🇨🇿 #305

📋 ALTERNATES

1. Cadenasso, Gianluca 🇮🇹 #298
2. Berrettini, Jacopo 🇮🇹 #302
3. Mrva, Maxim 🇨🇿 #305
4. Ajdukovic, Duje 🇭🇷 #312
5. Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 #315
6. Kopp, Sandro 🇦🇹 #320
7. Kasnikowski, Maks 🇵🇱 #331
8. Sels, Jelle 🇳🇱 #343
9. Krumich, Martin 🇨🇿 #346
10. Brancaccio, Raul 🇮🇹 #348

🇲🇽 ATP CHALLENGER 75 SAN LUIS POTOSÍ

HARD COURT 🇲🇽 MESSICO

DUCKWORTH, James 🇦🇺 #83
SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 #118
MEJIA, Nicolas 🇨🇴 #181
MORENO DE ALBORAN, Nicolas PR 🇺🇸 #185
FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 #186
CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 #196
PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 #211
HUESLER, Marc-Andrea 🇨🇭 #221
KOZLOV, Stefan 🇺🇸 #270
ZHUKAYEV, Beibit 🇰🇿 #290
PACHECO MENDEZ, Rodrigo 🇲🇽 #300
SOTO, Matias 🇨🇱 #318
MENA, Facundo 🇦🇷 #336
ZAHRAJ, Patrick 🇩🇪 #345
MARTIN, Dan 🇨🇦 #383
DENOLLY, Corentin 🇫🇷 #390
HERNANDEZ, Alex 🇲🇽 #420
NAPOLITANO, Stefano 🇮🇹 #422
FENTY, Andrew 🇺🇸 #442
WISKANDT, Max 🇩🇪 #466
ARTNAK, Bor 🇸🇮 #473

📋 ALTERNATES

1. Catry 🇫🇷 #498 • 2. Delaney 🇦🇺 #501 • 3. Alves 🇧🇷 #512 • 4. Orlov 🇺🇦 #516 • 5. Vanshelboim 🇺🇦 #532 • 6. Marrero Curbelo 🇪🇸 #540 • 7. Janvier 🇫🇷 #545 • 8. Mckennon 🇺🇸 #546 • 9. Ratti 🇦🇷 #548 • 10. Nikles 🇨🇭 #559

🇧🇷 ATP CHALLENGER 75 SÃO LEOPOLDO

CLAY COURT 🇧🇷 BRASILE

BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 #115
REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #205
GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 #207
PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 #210
BUENO, Gonzalo 🇵🇪 #213
MIDON, Lautaro 🇦🇷 #216
BOYER, Tristan 🇺🇸 #218
MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 #232
RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 #237
DIAZ ACOSTA, Facundo 🇦🇷 #238
MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 #248
BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 #258
JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 #279
DELLIEN, Murkel 🇧🇴 #280
VARILLAS, Juan Pablo 🇵🇪 #281
PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus 🇧🇷 #292
HEIDE, Gustavo 🇧🇷 #301
MARCONDES, Igor 🇧🇷 #307
DUTRA DA SILVA, Daniel 🇧🇷 #321
RONCADELLI, Franco 🇺🇾 #333
TORRES, Juan Bautista 🇦🇷 #334

📋 ALTERNATES

1. La Serna 🇦🇷 #340 • 2. Villanueva 🇦🇷 #344 • 3. Sakamoto 🇧🇷 #379 • 4. Bagnis 🇦🇷 #386 • 5. Roca Batalla 🇪🇸 #398 • 6. Estevez 🇦🇷 #438 • 7. Ribeiro 🇧🇷 #441 • 8. Alvarez Varona 🇪🇸 #461 • 9. Aboian 🇦🇷 #462 • 10. Kestelboim 🇦🇷 #463

🇯🇵 ATP CHALLENGER 50 MIYAZAKI

HARD COURT 🇯🇵 GIAPPONE

MAYOT, Harold 🇫🇷 #178
HOLMGREN, August 🇩🇰 #201
ADDED, Dan 🇫🇷 #203
KUBLER, Jason 🇦🇺 #217
ZHOU, Yi 🇨🇳 #222
HSU, Yu Hsiou 🇹🇼 #227
UCHIDA, Kaichi 🇯🇵 #241
PENISTON, Ryan 🇬🇧 #243
NOGUCHI, Rio 🇯🇵 #247
SUN, Fajing 🇨🇳 #265
WENDELKEN, Harry 🇬🇧 #277
BROADY, Liam 🇬🇧 #283
UCHIYAMA, Yasutaka 🇯🇵 #285
ELLIS, Blake PR 🇦🇺 #295
JUBB, Paul 🇬🇧 #310
JONES, Maximus 🇹🇭 #314
TOKUDA, Renta 🇯🇵 #317
TROTTER, James 🇯🇵 #335
KWON, Soonwoo 🇰🇷 #342
WU, Tung-Lin 🇹🇼 #352
MILIC, Ognjen NG 🇷🇸 #470

📋 ALTERNATES

1. Shimizu, Yuta 🇯🇵 #360
2. Ilagan, Andre 🇺🇸 #365
3. Matsuoka, Hayato 🇯🇵 #368
4. Samrej, Kasidit 🇹🇭 #400
5. Chung, Hyeon 🇰🇷 #404
6. Brouwer, Gijs 🇳🇱 PR #415
7. Shick, Braden 🇺🇸 #417
8. Cui, Jie 🇨🇳 OUT #423
9. Jasika, Omar 🇦🇺 #429
10. Shiraishi, Hikaru 🇯🇵 #433

🇮🇹 Italiani evidenziati

PR Protected Ranking
NG Next Gen

🇪🇸 Menorca CH100 (Clay) • 🇮🇹 Barletta CH75 (Clay) • 🇲🇽 San Luis Potosí CH75 (Hard)
🇧🇷 São Leopoldo CH75 (Clay) • 🇯🇵 Miyazaki CH50 (Hard)

Week 13 • 30 Marzo – 5 Aprile 2026

TAG:

4 commenti

Igor (Guest) 25-03-2026 11:55

Ma esistono ancora le liste per le quali dei challenger? Redazione mi piange un po’ il cuore a vedere i risultati dei tornei itf solo il venerdì però grazie sempre per il lavoro che fate

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 25-03-2026 11:25

Scritto da Albo
Le qualificazioni dei vari challenger??ma se non avete niente da fare non mettetevi a cambiare le grafiche,non si capisce un cazzo così,era meglio prima

Presumo che prima del cambio grafiche prendessero le liste da dartsrankings che non è più attivo da mesi. Non saprei nemmeno dove trovarle le entry list delle quali Challenger

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Albo 25-03-2026 10:31

Le qualificazioni dei vari challenger??ma se non avete niente da fare non mettetevi a cambiare le grafiche,non si capisce un cazzo così,era meglio prima

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Albo 25-03-2026 10:30

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!