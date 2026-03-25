ATP 250 Bucharest, Houston e Marrakech: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP TOUR 250
WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026
🇷🇴 ATP 250 BUCHAREST
CLAY COURT 🇷🇴 ROMANIA
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#15
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #28
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #38
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #46
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #48
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #49
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 #53
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #55
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 #56
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #58
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #59
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #64
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #75
|🇧🇪 #77
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #79
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #82
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #88
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #93
📋 ALTERNATES
|IN 1. Bellucci, Mattia 🇮🇹
|#94
|2. Taberner, Carlos 🇪🇸
|#100
|3. Gaubas, Vilius 🇱🇹
|#101
|4. Halys, Quentin 🇫🇷
|#102
|5. Jodar, Rafael 🇪🇸
|#103
|6. Van Assche, Luca 🇫🇷
|#105
|7. Martinez, Pedro 🇪🇸
|#106
|8. Carreno Busta, Pablo 🇪🇸
|#107
|9. Ofner, Sebastian 🇦🇹
|#108
|10. Svrcina, Dalibor 🇨🇿
|#109
QUALIFICAZIONI BUCHAREST
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|#85
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 #102
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 #105
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#114
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 #119
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 #121
|CHOINSKI, Jan
|🇬🇧 #122
|DROGUET, Titouan
|🇫🇷 #124
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 #127
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 #133
|MERIDA, Daniel
|🇪🇸 #139
|PASSARO, Francesco 🇮🇹
|#140
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 #142
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 #144
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. B. Harris 🇬🇧 #151 • 2. L. Harris 🇿🇦 #152 • 3. Travaglia 🇮🇹 #166 • 4. Ymer 🇸🇪 #174 • 5. Rodionov 🇦🇹 #177 • 6. Barrena 🇦🇷 #179 • 7. Kym 🇨🇭 #180 • 8. Clarke 🇬🇧 #184 • 9. Skatov 🇰🇿 #191 • 10. Grenier 🇫🇷 #195
🇺🇸 ATP 250 HOUSTON
CLAY COURT 🇺🇸 USA
|SHELTON, Ben ⭐
|🇺🇸 #8
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 #22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 #24
|TIEN, Learner
|🇺🇸 #27
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 #30
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #31
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #40
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 #41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #44
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #68
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #69
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 #72
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #74
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 #78
|🇦🇺 #84
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 #87
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 #90
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #91
📋 ALTERNATES
|IN 1. Kypson, Patrick 🇺🇸
|#95
|2. Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷
|#98
|3. Svajda, Zachary 🇺🇸
|#99
|4. Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾
|#104
|5. Wu, Yibing 🇨🇳
|#112
|6. Hijikata, Rinky 🇦🇺
|#117
|7. Choinski, Jan 🇬🇧
|#122
|8. Wong, Coleman 🇭🇰
|#123
|9. McDonald, Mackenzie 🇺🇸
|#126
|10. Damm, Martin 🇺🇸
|#129
QUALIFICAZIONI HOUSTON
|🇺🇸 #95
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 #98
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 #99
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #104
|WU, Yibing
|🇨🇳 #112
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #117
|WONG, Coleman
|🇭🇰 #123
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #126
|DAMM, Martin
|🇺🇸 #129
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 #130
|PINNINGTON JONES, Jack
|🇬🇧 #134
|SMITH, Colton
|🇺🇸 #136
|DRAXL, Liam
|🇨🇦 #147
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 #164
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|IN 1. Bolt, Alex 🇦🇺
|#167
|2. Coria, Federico 🇦🇷 PR
|#172
|3. Watanuki, Yosuke 🇯🇵
|#175
|4. Barrena, Alex 🇦🇷
|#179
|5. Galan, Daniel Elahi 🇨🇴
|#182
|6. Gomez, Federico Agustin 🇦🇷
|#185
|7. Tabur, Clement 🇫🇷
|#190
|8. Gojo, Borna 🇭🇷
|#194
|9. Grenier, Hugo 🇫🇷
|#195
|10. Basavareddy, Nishesh 🇺🇸
🇲🇦 ATP 250 MARRAKECH
CLAY COURT 🇲🇦 MAROCCO
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#21
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #25
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #26
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #33
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #36
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #50
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #52
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 #56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#61
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #65
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|#66
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #67
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #70
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #76
|CINA, Federico 🇮🇹 NG
|#183
📋 ALTERNATES
|1. Muller, Alexandre 🇫🇷
|#81
|2. de Jong, Jesper 🇳🇱
|#86
|3. Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#89
|4. Wawrinka, Stan 🇨🇭
|#92
|5. Bellucci, Mattia 🇮🇹
|#94
|6. Gaston, Hugo 🇫🇷
|#96
|7. Taberner, Carlos 🇪🇸
|#100
|8. Gaubas, Vilius 🇱🇹
|#101
|9. Halys, Quentin 🇫🇷
|#102
|10. Jodar, Rafael 🇪🇸
|#103
QUALIFICAZIONI MARRAKECH
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #81
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 #86
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 #89
|WAWRINKA, Stan
|🇨🇭 #92
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 #96
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 #101
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 #107
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 #110
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 #120
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|#125
|VIRTANEN, Otto
|🇫🇮 #128
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 #132
|#135
|BUDKOV KJAER, Nicolai NG
|🇳🇴 #150
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|IN 1. Echargui, Moez 🇹🇳
|#138
|2. Goffin, David 🇧🇪
|#143
|3. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴
|#150
|4. Harris, Billy 🇬🇧
|#151
|5. Harris, Lloyd 🇿🇦
|#152
|6. Den Ouden, Guy 🇳🇱
|#156
|7. Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷
|#157
|8. Sakamoto, Rei 🇯🇵
|#159
|9. Gea, Arthur 🇫🇷
|#161
|10. Faria, Jaime 🇵🇹
|#163
🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
NG Next Gen
IN Entrato
OUT Ritirato
🇷🇴 Bucharest • 🇺🇸 Houston • 🇲🇦 Marrakech
ATP 250 • Clay Court • 30 Marzo – 5 Aprile 2026
@ francesco9696 (#4580548)
sono d’accordo con te.
lui e darderi sembra che facciano a gara a chi gioca + atp 250.
sono in top 20, per crescere devono investire sui tornei più importanti tralasciando questi
Spero proprio che in caso di buoni risultati nei 1000 salti almeno un 500. Bucarest tutto sommato ci sta perché tra Indian Wells e Miami Cobolli ha fatto solo 60 punti, e deve anche riadattarsi alla terra battuta
Quando ci sono sul campo (di terra rossa) sia Cobolli che Darderi sono gli avversari che si devono preoccupare!
Personalmente spero di ritrovare Berrettini, Sonego ed Arnaldi nuovamente a buon livello, evitando degli spiacevoli derby nei primi turni.
Forza azzurri 😀
Se ti integrassero nei loro team…
…forse potrebbero vincere anche una DOZZINA di TITOLI (a testa) ogni anno!
O no? 😉
Malgrado tu sia un grande “esperto” di WTA mi sembra che tu segua parecchio anche ATP, forse nel circuito femminile sei sovrastato da GAZ?
Il tuo ragionamento è a mio parere corretto fino ad un certo punto, ma risulta iscritto anche a Monaco di Baviera insieme a Zverev e probabilmente si iscriverà anche ad Amburgo dove, se non erro, difende 500 punti.
Dopo l’estare scorsa Cobolli ha fatto diversi secondi turni in tornei importanti, tanto che mi sono riguardato il ranking e dopo gli US ha fatto 210 punti: per un top 20 nell arco settembre novembre sono pochi ma non una Caporetto, più un calo fisiologico che altri suoi “pari” magari hanno in altri momenti dell anno.
Poi ha vinto il 50% della Davis.
Quest anno si sta tenendo a galla con un solo torneo, gli altri sono andati male, ma si é comunque top 20 nella race.
Cobolli é, dopo Zverev, forse quello che gioca più tornei fra i top 30-50. Questo già dal 2024, anno dell’esplosione. Poi ha comunque continuato a scalare la classifica, segno che regge il ritmo che si é imposto.
Poi a volte si arriva in alto anche coi 250… Ruud mi pare anni fa entró la prima volta in top ten vincendone 3 di fila.
Infine, magari Marrakech serve proprio a preparare Montecarlo, che ne sai.
Oppure punta proprio su Marrakech, che se rispetta il pronostico sono 250 punti (e palmares), mentre se punti Montecarlo ma esci ad esempio contro Zverev agli ottavi prendi 100 punti soli. Quindi magari invece Montecarlo lo prende in ottica Roma/Parigi.
Insomma, ci son talmente tanti scenari che non é il caso di prepccuparsi
Magari si spera che d’ ora in poi utilizzi questi tornei X preparare l’ evento più importante, un po’ alla CARLONE.
I 2 500 vinti da Cobolli erano collocati la settimana precedente al 1000 di Indian Wells ed al Roland Garros. Poi nei 2 tornei importanti e’ uscito piuttosto presto.
Io penso che un giocatore che, grazie a questi 2 tornei si e’ costruito un’ottima classifica, debba ora dare priorità ai 1000 ed agli Slam e magari saltare il 250 che precede Montecarlo.
@ francesco9696 (#4580548)
La pensavo così quando sono uscite le entry list, ma speravo che Cobolli e Darderi vincessero qualche partita nel Sunshine Double in modo da compensare la perdita dei punti di Bucarest/Marrakech e quindi dare forfait negli ATP250 per concentrarsi su Monte-Carlo dove almeno Flavio sarà testa di serie (Luciano al momento è fuori di 1), solo che hanno vinto una partita su cinque in due…
@ MAURO (#4580554)
intanto cobolli ha vinto acapulco che è un 500 e ne ha vinto un altro anno scorso oltre ada ver fatto i quarti a wimbledon.Darderi ha fatto ottavi a melbourne contro sinner e terzo turno contro alcaraz a ny…..e poi vincili te 4 tornei in un anno piu unaltro finale….bravo a scegliere tornei e programmarsi ma poi devi sempre vincere.Cobolli e Darderi in questi tornei partono un turno avanti e se vincono sono comunque 250 punti e montecarlo non è obbligatorio.poi ricordiamoci che sono professionisti e magari in questi tornei prendono anche un ingaggio per andare a giocare
Vedendo i vari possibili tabelloni, mi sembra che non ci voglia molto a capire il motivo X cui Cobolli e Darderi vincano determinati tornei e facciano maluccio quasi sempre in quelli importanti
La vecchia grafica era molto meglio,non capisco perché tutte queste tarantelle per andare a peggiorare
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.