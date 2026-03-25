La situazione aggiornata ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Bucharest, Houston e Marrakech: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

25/03/2026 10:01 14 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🎾 ATP TOUR 250

WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026

🇷🇴 ATP 250 BUCHAREST

CLAY COURT 🇷🇴 ROMANIA

COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #15
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #28
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #38
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #46
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #48
BORGES, Nuno 🇵🇹 #49
BAEZ, Sebastian 🇦🇷 #53
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #55
FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 #56
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #58
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #59
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #64
NAVA, Emilio 🇺🇸 #75
COLLIGNON, Raphael OUT 🇧🇪 #77
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #79
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #82
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #88
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #93

📋 ALTERNATES

IN 1. Bellucci, Mattia 🇮🇹 #94
2. Taberner, Carlos 🇪🇸 #100
3. Gaubas, Vilius 🇱🇹 #101
4. Halys, Quentin 🇫🇷 #102
5. Jodar, Rafael 🇪🇸 #103
6. Van Assche, Luca 🇫🇷 #105
7. Martinez, Pedro 🇪🇸 #106
8. Carreno Busta, Pablo 🇪🇸 #107
9. Ofner, Sebastian 🇦🇹 #108
10. Svrcina, Dalibor 🇨🇿 #109

QUALIFICAZIONI BUCHAREST

ARNALDI, Matteo 🇮🇹 #85
HALYS, Quentin 🇫🇷 #102
VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 #105
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #114
PRIZMIC, Dino 🇭🇷 #119
MOLLER, Elmer 🇩🇰 #121
CHOINSKI, Jan 🇬🇧 #122
DROGUET, Titouan 🇫🇷 #124
O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 #127
BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 #133
MERIDA, Daniel 🇪🇸 #139
PASSARO, Francesco 🇮🇹 #140
PIROS, Zsombor 🇭🇺 #142
TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 #144

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. B. Harris 🇬🇧 #151 • 2. L. Harris 🇿🇦 #152 • 3. Travaglia 🇮🇹 #166 • 4. Ymer 🇸🇪 #174 • 5. Rodionov 🇦🇹 #177 • 6. Barrena 🇦🇷 #179 • 7. Kym 🇨🇭 #180 • 8. Clarke 🇬🇧 #184 • 9. Skatov 🇰🇿 #191 • 10. Grenier 🇫🇷 #195

🇺🇸 ATP 250 HOUSTON

CLAY COURT 🇺🇸 USA

SHELTON, Ben ⭐ 🇺🇸 #8
TIAFOE, Frances 🇺🇸 #22
PAUL, Tommy 🇺🇸 #24
TIEN, Learner 🇺🇸 #27
NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 #30
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #31
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #40
BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 #41
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #44
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #68
GIRON, Marcos 🇺🇸 #69
KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 #72
TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #74
SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 #78
KOKKINAKIS, Thanasi PR OUT 🇦🇺 #84
FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 #87
GARIN, Cristian 🇨🇱 #90
WALTON, Adam 🇦🇺 #91

📋 ALTERNATES

IN 1. Kypson, Patrick 🇺🇸 #95
2. Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 #98
3. Svajda, Zachary 🇺🇸 #99
4. Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 #104
5. Wu, Yibing 🇨🇳 #112
6. Hijikata, Rinky 🇦🇺 #117
7. Choinski, Jan 🇬🇧 #122
8. Wong, Coleman 🇭🇰 #123
9. McDonald, Mackenzie 🇺🇸 #126
10. Damm, Martin 🇺🇸 #129

QUALIFICAZIONI HOUSTON

KYPSON, Patrick OUT 🇺🇸 #95
BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 #98
SVAJDA, Zachary 🇺🇸 #99
VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 #104
WU, Yibing 🇨🇳 #112
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #117
WONG, Coleman 🇭🇰 #123
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #126
DAMM, Martin 🇺🇸 #129
MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 #130
PINNINGTON JONES, Jack 🇬🇧 #134
SMITH, Colton 🇺🇸 #136
DRAXL, Liam 🇨🇦 #147
DELLIEN, Hugo 🇧🇴 #164

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

IN 1. Bolt, Alex 🇦🇺 #167
2. Coria, Federico 🇦🇷 PR #172
3. Watanuki, Yosuke 🇯🇵 #175
4. Barrena, Alex 🇦🇷 #179
5. Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 #182
6. Gomez, Federico Agustin 🇦🇷 #185
7. Tabur, Clement 🇫🇷 #190
8. Gojo, Borna 🇭🇷 #194
9. Grenier, Hugo 🇫🇷 #195
10. Basavareddy, Nishesh 🇺🇸

🇲🇦 ATP 250 MARRAKECH

CLAY COURT 🇲🇦 MAROCCO

DARDERI, Luciano 🇮🇹 #21
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #25
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #26
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #33
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #36
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #50
ATMANE, Terence 🇫🇷 #52
SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 #56
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #61
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #65
BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 #66
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #67
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #70
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #76
CINA, Federico 🇮🇹 NG #183

📋 ALTERNATES

1. Muller, Alexandre 🇫🇷 #81
2. de Jong, Jesper 🇳🇱 #86
3. Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #89
4. Wawrinka, Stan 🇨🇭 #92
5. Bellucci, Mattia 🇮🇹 #94
6. Gaston, Hugo 🇫🇷 #96
7. Taberner, Carlos 🇪🇸 #100
8. Gaubas, Vilius 🇱🇹 #101
9. Halys, Quentin 🇫🇷 #102
10. Jodar, Rafael 🇪🇸 #103

QUALIFICAZIONI MARRAKECH

MULLER, Alexandre 🇫🇷 #81
DE JONG, Jesper 🇳🇱 #86
VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 #89
WAWRINKA, Stan 🇨🇭 #92
GASTON, Hugo 🇫🇷 #96
GAUBAS, Vilius 🇱🇹 #101
CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 #107
MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 #110
LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 #120
PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 #125
VIRTANEN, Otto 🇫🇮 #128
TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 #132
NARDI, Luca 🇮🇹 OUT #135
BUDKOV KJAER, Nicolai NG 🇳🇴 #150

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

IN 1. Echargui, Moez 🇹🇳 #138
2. Goffin, David 🇧🇪 #143
3. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 #150
4. Harris, Billy 🇬🇧 #151
5. Harris, Lloyd 🇿🇦 #152
6. Den Ouden, Guy 🇳🇱 #156
7. Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 #157
8. Sakamoto, Rei 🇯🇵 #159
9. Gea, Arthur 🇫🇷 #161
10. Faria, Jaime 🇵🇹 #163

🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds

PR Protected Ranking
NG Next Gen
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP 250 • Clay Court • 30 Marzo – 5 Aprile 2026

italo (Guest) 25-03-2026 12:46

@ francesco9696 (#4580548)

sono d’accordo con te.
lui e darderi sembra che facciano a gara a chi gioca + atp 250.
sono in top 20, per crescere devono investire sui tornei più importanti tralasciando questi

JOA20 (Guest) 25-03-2026 12:16

Scritto da francesco9696
Il tuo ragionamento è a mio parere corretto fino ad un certo punto, ma risulta iscritto anche a Monaco di Baviera insieme a Zverev e probabilmente si iscriverà anche ad Amburgo dove, se non erro, difende 500 punti.

Spero proprio che in caso di buoni risultati nei 1000 salti almeno un 500. Bucarest tutto sommato ci sta perché tra Indian Wells e Miami Cobolli ha fatto solo 60 punti, e deve anche riadattarsi alla terra battuta

no Sinner no Party (Guest) 25-03-2026 11:56

Scritto da Bagel

Scritto da francesco9696
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

Dopo l’estare scorsa Cobolli ha fatto diversi secondi turni in tornei importanti, tanto che mi sono riguardato il ranking e dopo gli US ha fatto 210 punti: per un top 20 nell arco settembre novembre sono pochi ma non una Caporetto, più un calo fisiologico che altri suoi “pari” magari hanno in altri momenti dell anno.
Poi ha vinto il 50% della Davis.
Quest anno si sta tenendo a galla con un solo torneo, gli altri sono andati male, ma si é comunque top 20 nella race.
Cobolli é, dopo Zverev, forse quello che gioca più tornei fra i top 30-50. Questo già dal 2024, anno dell’esplosione. Poi ha comunque continuato a scalare la classifica, segno che regge il ritmo che si é imposto.
Poi a volte si arriva in alto anche coi 250… Ruud mi pare anni fa entró la prima volta in top ten vincendone 3 di fila.
Infine, magari Marrakech serve proprio a preparare Montecarlo, che ne sai.
Oppure punta proprio su Marrakech, che se rispetta il pronostico sono 250 punti (e palmares), mentre se punti Montecarlo ma esci ad esempio contro Zverev agli ottavi prendi 100 punti soli. Quindi magari invece Montecarlo lo prende in ottica Roma/Parigi.
Insomma, ci son talmente tanti scenari che non é il caso di prepccuparsi

Quando ci sono sul campo (di terra rossa) sia Cobolli che Darderi sono gli avversari che si devono preoccupare!

Personalmente spero di ritrovare Berrettini, Sonego ed Arnaldi nuovamente a buon livello, evitando degli spiacevoli derby nei primi turni.

Forza azzurri 😀

JannikUberAlles 25-03-2026 11:50

Scritto da MAURO
Vedendo i vari possibili tabelloni, mi sembra che non ci voglia molto a capire il motivo X cui Cobolli e Darderi vincano determinati tornei e facciano maluccio quasi sempre in quelli importanti

Se ti integrassero nei loro team…

…forse potrebbero vincere anche una DOZZINA di TITOLI (a testa) ogni anno!

O no? 😉

no Sinner no Party (Guest) 25-03-2026 11:48

Scritto da francesco9696
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

Malgrado tu sia un grande “esperto” di WTA mi sembra che tu segua parecchio anche ATP, forse nel circuito femminile sei sovrastato da GAZ?

francesco9696 25-03-2026 11:37

Scritto da Bagel

Scritto da francesco9696
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

Dopo l’estare scorsa Cobolli ha fatto diversi secondi turni in tornei importanti, tanto che mi sono riguardato il ranking e dopo gli US ha fatto 210 punti: per un top 20 nell arco settembre novembre sono pochi ma non una Caporetto, più un calo fisiologico che altri suoi “pari” magari hanno in altri momenti dell anno.
Poi ha vinto il 50% della Davis.
Quest anno si sta tenendo a galla con un solo torneo, gli altri sono andati male, ma si é comunque top 20 nella race.
Cobolli é, dopo Zverev, forse quello che gioca più tornei fra i top 30-50. Questo già dal 2024, anno dell’esplosione. Poi ha comunque continuato a scalare la classifica, segno che regge il ritmo che si é imposto.
Poi a volte si arriva in alto anche coi 250… Ruud mi pare anni fa entró la prima volta in top ten vincendone 3 di fila.
Infine, magari Marrakech serve proprio a preparare Montecarlo, che ne sai.
Oppure punta proprio su Marrakech, che se rispetta il pronostico sono 250 punti (e palmares), mentre se punti Montecarlo ma esci ad esempio contro Zverev agli ottavi prendi 100 punti soli. Quindi magari invece Montecarlo lo prende in ottica Roma/Parigi.
Insomma, ci son talmente tanti scenari che non é il caso di prepccuparsi

Il tuo ragionamento è a mio parere corretto fino ad un certo punto, ma risulta iscritto anche a Monaco di Baviera insieme a Zverev e probabilmente si iscriverà anche ad Amburgo dove, se non erro, difende 500 punti.

Bagel 25-03-2026 11:27

Scritto da francesco9696
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

Dopo l’estare scorsa Cobolli ha fatto diversi secondi turni in tornei importanti, tanto che mi sono riguardato il ranking e dopo gli US ha fatto 210 punti: per un top 20 nell arco settembre novembre sono pochi ma non una Caporetto, più un calo fisiologico che altri suoi “pari” magari hanno in altri momenti dell anno.
Poi ha vinto il 50% della Davis.
Quest anno si sta tenendo a galla con un solo torneo, gli altri sono andati male, ma si é comunque top 20 nella race.

Cobolli é, dopo Zverev, forse quello che gioca più tornei fra i top 30-50. Questo già dal 2024, anno dell’esplosione. Poi ha comunque continuato a scalare la classifica, segno che regge il ritmo che si é imposto.

Poi a volte si arriva in alto anche coi 250… Ruud mi pare anni fa entró la prima volta in top ten vincendone 3 di fila.

Infine, magari Marrakech serve proprio a preparare Montecarlo, che ne sai.
Oppure punta proprio su Marrakech, che se rispetta il pronostico sono 250 punti (e palmares), mentre se punti Montecarlo ma esci ad esempio contro Zverev agli ottavi prendi 100 punti soli. Quindi magari invece Montecarlo lo prende in ottica Roma/Parigi.
Insomma, ci son talmente tanti scenari che non é il caso di prepccuparsi

MAURO (Guest) 25-03-2026 11:05

Scritto da francesco9696
Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.
Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.
A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.
Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

Magari si spera che d’ ora in poi utilizzi questi tornei X preparare l’ evento più importante, un po’ alla CARLONE.

MAURO (Guest) 25-03-2026 10:56

Scritto da tomax
@ MAURO (#4580554)
intanto cobolli ha vinto acapulco che è un 500 e ne ha vinto un altro anno scorso oltre ada ver fatto i quarti a wimbledon.Darderi ha fatto ottavi a melbourne contro sinner e terzo turno contro alcaraz a ny…..e poi vincili te 4 tornei in un anno piu unaltro finale….bravo a scegliere tornei e programmarsi ma poi devi sempre vincere.Cobolli e Darderi in questi tornei partono un turno avanti e se vincono sono comunque 250 punti e montecarlo non è obbligatorio.poi ricordiamoci che sono professionisti e magari in questi tornei prendono anche un ingaggio per andare a giocare

I 2 500 vinti da Cobolli erano collocati la settimana precedente al 1000 di Indian Wells ed al Roland Garros. Poi nei 2 tornei importanti e’ uscito piuttosto presto.
Io penso che un giocatore che, grazie a questi 2 tornei si e’ costruito un’ottima classifica, debba ora dare priorità ai 1000 ed agli Slam e magari saltare il 250 che precede Montecarlo.

JOA20 (Guest) 25-03-2026 10:49

@ francesco9696 (#4580548)
La pensavo così quando sono uscite le entry list, ma speravo che Cobolli e Darderi vincessero qualche partita nel Sunshine Double in modo da compensare la perdita dei punti di Bucarest/Marrakech e quindi dare forfait negli ATP250 per concentrarsi su Monte-Carlo dove almeno Flavio sarà testa di serie (Luciano al momento è fuori di 1), solo che hanno vinto una partita su cinque in due…

tomax (Guest) 25-03-2026 10:37

@ MAURO (#4580554)

intanto cobolli ha vinto acapulco che è un 500 e ne ha vinto un altro anno scorso oltre ada ver fatto i quarti a wimbledon.Darderi ha fatto ottavi a melbourne contro sinner e terzo turno contro alcaraz a ny…..e poi vincili te 4 tornei in un anno piu unaltro finale….bravo a scegliere tornei e programmarsi ma poi devi sempre vincere.Cobolli e Darderi in questi tornei partono un turno avanti e se vincono sono comunque 250 punti e montecarlo non è obbligatorio.poi ricordiamoci che sono professionisti e magari in questi tornei prendono anche un ingaggio per andare a giocare

MAURO (Guest) 25-03-2026 10:27

Vedendo i vari possibili tabelloni, mi sembra che non ci voglia molto a capire il motivo X cui Cobolli e Darderi vincano determinati tornei e facciano maluccio quasi sempre in quelli importanti

Albo 25-03-2026 10:16

La vecchia grafica era molto meglio,non capisco perché tutte queste tarantelle per andare a peggiorare

francesco9696 25-03-2026 10:11

Ragazzi, ma parliamone: Flavio è un Top 20, non è più il ragazzino che deve farsi le ossa. Invece di mettersi sotto a preparare come si deve un torneo serio come Montecarlo, lo ritroviamo ancora a rincorrere i 250.

Sia chiaro, massimo rispetto per ogni torneo, ma certe scelte andavano bene l’anno scorso. Mi sembra che non abbia imparato nulla dalla gestione pessima dell’anno scorso, dopo l’estate, dove infatti ne ha pagato le conseguenze fisiche e di risultati.

A certi livelli devi fare il salto di qualità anche nella programmazione. Se vuoi stare stabilmente lì in alto, devi puntare ai palcoscenici che contano, non andare a disperdere energie in tornei minori che ti logorano e basta.

Spero di sbagliarmi, ma continuando così rischia di sprecare una crescita che fin qui era stata ottima.

