Musetti: “Giocare contro una leggenda come Wawrinka è un onore. Gioco con l’obiettivo delle Finals nella mia testa” (Video)

Dopo la sofferta e prestigiosa vittoria su Stan Wawrinka, Lorenzo Musetti si è lasciato andare a parole di grande rispetto e ambizione. Il tennista toscano, autore di una rimonta importante contro lo svizzero (4-6, 7-6, 6-4), ha voluto sottolineare l’importanza dell’esperienza vissuta e il valore dell’avversario appena sconfitto.

“Sono contento di aver condiviso il campo con una leggenda come Stan — ha dichiarato Musetti a fine match — applausi per lui: oggi ha mostrato un tennis impressionante. Ho dovuto alzare il livello per vincere questa partita, soprattutto nel terzo set. Lui non era affatto in difficoltà dal punto di vista fisico, spero di arrivare così a 40 anni!”.

Parole sincere, che confermano la stima profonda di Lorenzo verso uno dei campioni più rispettati del circuito. Ma dalle dichiarazioni del toscano traspare anche una grande determinazione per il futuro:

“Gioco con l’obiettivo delle Finals nella mia testa. Per raggiungere Torino devo vincere qui. Spero che avrò il vostro sostegno, farò del mio meglio”.





Marco Rossi