Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 05 Novembre 2025
ATP 250 Metz – Indoor Hard
R16 Vukic – Berrettini 2° inc. ore 18
ATP 250 Athens – Indoor hard
R16 Kecmanovic – Darderi Inizio 13:00
R16 Wawrinka – Musetti Non prima 17:00
🇸🇦 Wta Finals
3G Errani /Paolini vs Kudermetova / Mertens Inizio 13:00
CH Helsinki – Indoor Hard
R16 Cilic – Napolitano Non prima 14:00
R32 Giustino – Droguet Inizio 12:00
R16 Rodesch – Zeppieri 2° inc. ore 12
R16 Schnaitter /Wallner – Liutarevich /Ricca 2° inc. ore 12
Tucuman WTA 125 – terra
QF Pieri /Smith – Ortenzi /Riera 3 incontro dalle 20:00
Giustino – Droghè ….
Mi ricordo quando Giustino giustiziava Mutè dopo feroce pugna, e pure quando Musetti perdeva con Droghè.
Ora non penso che le due sfide si riproporranno in futuro, ma penso che eventualmente i risultati sarebbero opposti.