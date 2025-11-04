Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 05 Novembre 2025

04/11/2025 23:45 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
FRA ATP 250 Metz – Indoor Hard
R16 Vukic AUS – Berrettini ITA 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



GRE ATP 250 Athens – Indoor hard
R16 Kecmanovic SRB – Darderi ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Wawrinka SUI – Musetti ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals
3G Errani ITA /Paolini ITA vs Kudermetova RUS / Mertens BEL Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – Indoor Hard
R16 Cilic CRO – Napolitano ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Giustino ITA – Droguet FRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Rodesch LUX – Zeppieri ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

R16 Schnaitter GER/Wallner GER – Liutarevich BLR/Ricca ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



Tucuman WTA 125 – terra
QF Pieri ITA/Smith AUS – Ortenzi ARG/Riera ARG 3 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

tinapica 05-11-2025 00:54

Giustino – Droghè ….
Mi ricordo quando Giustino giustiziava Mutè dopo feroce pugna, e pure quando Musetti perdeva con Droghè.
Ora non penso che le due sfide si riproporranno in futuro, ma penso che eventualmente i risultati sarebbero opposti.

