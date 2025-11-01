Challenger 100 Taipei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
🇹🇼 Challenger 100 Taipei – Tabellone Principale – Indoor hard
(1) James Duckworth vs Taro Daniel
Sidharth Rawat vs Qualifier
Mukund Sasikumar vs Kaichi Uchida
Marek Gengel vs (8) Yuta Shimizu
(4) Coleman Wong vs Luca Castelnuovo
Tsung-Hao Huang vs Evan Zhu
Maxime Janvier vs Tung-Lin Wu
Qualifier vs (6) Elias Ymer
(5) James McCabe vs (WC) Cing-Yang Meng
Qualifier vs Neil Oberleitner
Qualifier vs Masamichi Imamura
Qualifier vs (3) Jurij Rodionov
(7) Yu Hsiou Hsu vs (WC) Kuan-Yi Lee
Kasidit Samrej vs Akira Santillan
(WC) Jason Jung vs Arthur Weber
Qualifier vs (2) Yoshihito Nishioka
🇹🇼 Challenger 100 Taipei – Tabellone Qualificazione – Indoor hard
(1) Michael Vrbensky vs (WC) Chun-Chien Hou
Julien De Cuyper vs (11) Michael Zhu
(2) Uisung Park vs (Alt) Kaito Uesugi
(Alt) Digvijaypratap Singh vs (12) Grigoriy Lomakin
(3) S D Prajwal Dev vs (Alt) Hong-Lin Fu
(WC) Yan Cheng Chen vs (9) Wishaya Trongcharoenchaikul
(4) JiSung Nam vs Ren Nakamura
(Alt) Takeru Yuzuki vs (8) Daisuke Sumizawa
(5) Leo Vithoontien vs (WC) Kai-I Wang
Nitin Kumar Sinha vs (7) Shinji Hazawa
(6) Taisei Ichikawa vs Daiki Yoshimura
(WC) Kuan-Shou Chen vs (10) Kristjan Tamm
Center Court – ore 03:00
Michael Vrbensky vs Chun-Chien Hou
Digvijaypratap Singh vs Grigoriy Lomakin
Yan Cheng Chen vs Wishaya Trongcharoenchaikul
S D Prajwal Dev vs Hong-Lin Fu
Leo Vithoontien vs Kai-I Wang
Kuan-Shou Chen vs Kristjan Tamm
Court 1 – ore 03:00
Julien De Cuyper vs Michael Zhu
Uisung Park vs Kaito Uesugi
JiSung Nam vs Ren Nakamura
Takeru Yuzuki vs Daisuke Sumizawa
Nitin Kumar Sinha vs Shinji Hazawa
Taisei Ichikawa vs Daiki Yoshimura
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
HSU
WONG
RODIONOV
DUCKWORTH
GENGEL
YNER
MCCABE
NISHIOKA
WONG
HSU
DANIEL
RODIONOV
SHIMIZU
WU
MCCABE
JUNG
duckworth
nishioka
wong
rodionov
shimizu
ymer
mc cabe
hsu
I cinesi partecipanti a Taipei? Zero…
Non credo sia un caso
NISHIOKA
E.YMER
DUCKWORTH
MCCABE
UCHIDA
WONG
RODIONOV
SANTILLAN
Nishioka
Wong
Duckworth
Q
Uchida
Ymer
Q
Samrej