Challenger 100 Taipei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

01/11/2025 11:48 6 commenti
James Duckworth nella foto
James Duckworth nella foto

🇹🇼 Challenger 100 Taipei – Tabellone Principale – Indoor hard
(1) James Duckworth AUS vs Taro Daniel JPN
Sidharth Rawat IND vs Qualifier
Mukund Sasikumar IND vs Kaichi Uchida JPN
Marek Gengel CZE vs (8) Yuta Shimizu JPN

(4) Coleman Wong HKG vs Luca Castelnuovo SUI
Tsung-Hao Huang TPE vs Evan Zhu USA
Maxime Janvier FRA vs Tung-Lin Wu TPE
Qualifier vs (6) Elias Ymer SWE

(5) James McCabe AUS vs (WC) Cing-Yang Meng TPE
Qualifier vs Neil Oberleitner AUT
Qualifier vs Masamichi Imamura JPN
Qualifier vs (3) Jurij Rodionov AUT

(7) Yu Hsiou Hsu TPE vs (WC) Kuan-Yi Lee TPE
Kasidit Samrej THA vs Akira Santillan JPN
(WC) Jason Jung TPE vs Arthur Weber FRA
Qualifier vs (2) Yoshihito Nishioka JPN



🇹🇼 Challenger 100 Taipei – Tabellone Qualificazione – Indoor hard
(1) Michael Vrbensky CZE vs (WC) Chun-Chien Hou TPE
Julien De Cuyper FRA vs (11) Michael Zhu USA

(2) Uisung Park KOR vs (Alt) Kaito Uesugi JPN
(Alt) Digvijaypratap Singh IND vs (12) Grigoriy Lomakin KAZ

(3) S D Prajwal Dev IND vs (Alt) Hong-Lin Fu TPE
(WC) Yan Cheng Chen TPE vs (9) Wishaya Trongcharoenchaikul THA

(4) JiSung Nam KOR vs Ren Nakamura JPN
(Alt) Takeru Yuzuki JPN vs (8) Daisuke Sumizawa JPN

(5) Leo Vithoontien JPN vs (WC) Kai-I Wang TPE
Nitin Kumar Sinha IND vs (7) Shinji Hazawa JPN

(6) Taisei Ichikawa JPN vs Daiki Yoshimura JPN
(WC) Kuan-Shou Chen TPE vs (10) Kristjan Tamm EST

Center Court – ore 03:00
Michael Vrbensky CZE vs Chun-Chien Hou TPE
Digvijaypratap Singh IND vs Grigoriy Lomakin KAZ
Yan Cheng Chen TPE vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA
S D Prajwal Dev IND vs Hong-Lin Fu TPE
Leo Vithoontien JPN vs Kai-I Wang TPE
Kuan-Shou Chen TPE vs Kristjan Tamm EST

Court 1 – ore 03:00
Julien De Cuyper FRA vs Michael Zhu USA
Uisung Park KOR vs Kaito Uesugi JPN
JiSung Nam KOR vs Ren Nakamura JPN
Takeru Yuzuki JPN vs Daisuke Sumizawa JPN
Nitin Kumar Sinha IND vs Shinji Hazawa JPN
Taisei Ichikawa JPN vs Daiki Yoshimura JPN

6 commenti

patrick 01-11-2025 14:41

HSU

WONG

RODIONOV
DUCKWORTH

GENGEL
YNER
MCCABE
NISHIOKA

 6
brunodalla 01-11-2025 14:40

WONG

HSU

DANIEL
RODIONOV

SHIMIZU
WU
MCCABE
JUNG

 5
brizz 01-11-2025 13:49

duckworth

nishioka

wong
rodionov

shimizu
ymer
mc cabe
hsu

 4
Italo (Guest) 01-11-2025 13:20

I cinesi partecipanti a Taipei? Zero…
Non credo sia un caso

 3
kaishaku 01-11-2025 12:51

NISHIOKA

E.YMER

DUCKWORTH
MCCABE

UCHIDA
WONG
RODIONOV
SANTILLAN

 2
miky85 01-11-2025 12:27

Nishioka

Wong

Duckworth
Q

Uchida
Ymer
Q
Samrej

 1
