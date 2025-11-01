Challenger 75 Matsuyama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Circuito Challenger Challenger, Copertina

01/11/2025 11:45 5 commenti
Hugo Grenier nella foto
Hugo Grenier nella foto

🇯🇵 Challenger 75 Matsuyama – Tabellone Principale – hard
(1) Henrique Rocha POR vs (WC) Kokoro Isomura JPN
Moerani Bouzige AUS vs Renta Tokuda JPN
Philip Sekulic AUS vs Hyeon Chung KOR
Yusuke Takahashi JPN vs (7) Rio Noguchi JPN

(3) Oliver Crawford GBR vs Hynek Barton CZE
Marc-Andrea Huesler SUI vs (WC) Sho Katayama JPN
Qualifier vs Qualifier
(WC) Yusuke Kusuhara JPN vs (8) Frederico Ferreira Silva POR

(6) Dimitar Kuzmanov BUL vs Duje Ajdukovic CRO
Qualifier vs Abdullah Shelbayh JOR
Sanhui Shin KOR vs Qualifier
Qualifier vs (4) Ryan Peniston GBR

(5) Sho Shimabukuro JPN vs Qualifier
Maximus Jones THA vs Garrett Johns USA
(JR) Kaylan Bigun USA vs Yasutaka Uchiyama JPN
Hikaru Shiraishi JPN vs (2) Hugo Grenier FRA

Challenger 75 Matsuyama – Tabellone Qualificazione – hard
GBR Max Basing [1] vs 🇯🇵 Taketo Takamisawa
🇯🇵 Yuichiro Inui vs 🇯🇵 Naoya Honda [9]

🇯🇵 Takuya Kumasaka [2] vs 🇯🇵 Taku Ito [WC]
🇫🇷 Nathan Trouve [JR] vs 🇯🇵 Hayato Matsuoka [7]

🇯🇵 Yuki Mochizuki [3] vs 🇯🇵 Kazushi Idogaki [WC]
🇯🇵 Ryotaro Taguchi [ALT] vs NZL James Watt [8] [ALT]

🇯🇵 Ryuki Matsuda [4] vs 🇯🇵 Kosuke Ogura
🇯🇵 Saki Tange [WC] vs 🇯🇵 Mitsuki Wei Kang Leong [12]

🇯🇵 Yuta Kikuchi [5] vs 🇯🇵 Ryo Tabata
🇯🇵 Shunsuke Nakagawa vs 🇯🇵 Yuta Kawahashi [10]

🇯🇵 Koki Matsuda [6] vs 🇯🇵 Keisuke Saitoh
🇯🇵 Riku Takahata [WC] vs 🇯🇵 Taiyo Yamanaka [11]

CENTER COURT – ore 02:00
Shunsuke Nakagawa JPN vs Yuta Kawahashi JPN
Riku Takahata JPN vs Taiyo Yamanaka JPN
Saki Tange JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

COURT 6 – ore 02:00
Takuya Kumasaka JPN vs Taku Ito JPN
Yuki Mochizuki JPN vs Kazushi Idogaki JPN
Yuichiro Inui JPN vs Naoya Honda JPN

COURT 8 – ore 02:00
Nathan Trouve FRA vs Hayato Matsuoka JPN
Ryotaro Taguchi JPN vs James Watt NZL
Koki Matsuda JPN vs Keisuke Saitoh JPN

COURT 4 – ore 02:00
Yuta Kikuchi JPN vs Ryo Tabata JPN
Ryuki Matsuda JPN vs Kosuke Ogura JPN
Max Basing GBR vs Taketo Takamisawa JPN

