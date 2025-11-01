Challenger 75 Matsuyama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
🇯🇵 Challenger 75 Matsuyama – Tabellone Principale – hard
(1) Henrique Rocha vs (WC) Kokoro Isomura
Moerani Bouzige vs Renta Tokuda
Philip Sekulic vs Hyeon Chung
Yusuke Takahashi vs (7) Rio Noguchi
(3) Oliver Crawford vs Hynek Barton
Marc-Andrea Huesler vs (WC) Sho Katayama
Qualifier vs Qualifier
(WC) Yusuke Kusuhara vs (8) Frederico Ferreira Silva
(6) Dimitar Kuzmanov vs Duje Ajdukovic
Qualifier vs Abdullah Shelbayh
Sanhui Shin vs Qualifier
Qualifier vs (4) Ryan Peniston
(5) Sho Shimabukuro vs Qualifier
Maximus Jones vs Garrett Johns
(JR) Kaylan Bigun vs Yasutaka Uchiyama
Hikaru Shiraishi vs (2) Hugo Grenier
Challenger 75 Matsuyama – Tabellone Qualificazione – hard
Max Basing [1] vs 🇯🇵 Taketo Takamisawa
🇯🇵 Yuichiro Inui vs 🇯🇵 Naoya Honda [9]
🇯🇵 Takuya Kumasaka [2] vs 🇯🇵 Taku Ito [WC]
🇫🇷 Nathan Trouve [JR] vs 🇯🇵 Hayato Matsuoka [7]
🇯🇵 Yuki Mochizuki [3] vs 🇯🇵 Kazushi Idogaki [WC]
🇯🇵 Ryotaro Taguchi [ALT] vs James Watt [8] [ALT]
🇯🇵 Ryuki Matsuda [4] vs 🇯🇵 Kosuke Ogura
🇯🇵 Saki Tange [WC] vs 🇯🇵 Mitsuki Wei Kang Leong [12]
🇯🇵 Yuta Kikuchi [5] vs 🇯🇵 Ryo Tabata
🇯🇵 Shunsuke Nakagawa vs 🇯🇵 Yuta Kawahashi [10]
🇯🇵 Koki Matsuda [6] vs 🇯🇵 Keisuke Saitoh
🇯🇵 Riku Takahata [WC] vs 🇯🇵 Taiyo Yamanaka [11]
CENTER COURT – ore 02:00
Shunsuke Nakagawa vs Yuta Kawahashi
Riku Takahata vs Taiyo Yamanaka
Saki Tange vs Mitsuki Wei Kang Leong
COURT 6 – ore 02:00
Takuya Kumasaka vs Taku Ito
Yuki Mochizuki vs Kazushi Idogaki
Yuichiro Inui vs Naoya Honda
COURT 8 – ore 02:00
Nathan Trouve vs Hayato Matsuoka
Ryotaro Taguchi vs James Watt
Koki Matsuda vs Keisuke Saitoh
COURT 4 – ore 02:00
Yuta Kikuchi vs Ryo Tabata
Ryuki Matsuda vs Kosuke Ogura
Max Basing vs Taketo Takamisawa
