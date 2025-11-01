Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 01 Novembre 2025

01/11/2025 09:38 3 commenti
Federica Di Sarra nella foto
Federica Di Sarra nella foto

POR M25 Sintra 30000 – Quarter-final
[6] Carlo Alberto Caniato ITA vs [3] Gastao Elias POR 2 incontro dalle 11:00

ITF M25 Sintra - 2025-10-26T00:00:00Z
Gastao Elias
0
6
1
Carlo Alberto Caniato
0
7
1
Mostra dettagli



TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
[4] Lorenzo Sciahbasi ITA vs [5] Igor Kudriashov RUS ore 09:30
ITF M15 Monastir - 2025-10-26T00:00:00Z
Igor Kudriashov
4
6
6
Lorenzo Sciahbasi
6
3
4
Mostra dettagli



ITA M15 Selva Gardena 15000 – Semi-Final
[1] Sandro Kopp AUT vs [8] Filippo Romano ITA ore 10:00

ITF M15 Selva Gardena - 2025-10-26T00:00:00Z
Sandro Kopp
6
7
Filippo Romano
4
6
Mostra dettagli



MLT W15 Malta 15000 – Semi-final
[3] Enola Chiesa ITA vs [2] Alice Gillan GBR ore 11:30
ITF W15 Malta - 2025-10-26T00:00:00Z
Enola Chiesa
2
6
3
Alice Gillan
6
3
6
Mostra dettagli



ITA W15 Solarino 15000 – Semi-final
[1] Deborah Chiesa ITA vs [3] Noemi Maines ITA ore 09:30
ITF W15 Solarino - 2025-10-26T00:00:00Z
Deborah Chiesa
6
6
Noemi Maines
2
1
Mostra dettagli

[4] Maria Toma ROU vs [2] Federica Di sarra ITA 2 incontro dalle 09:30

ITF W15 Solarino - 2025-10-26T00:00:00Z
Federica Di Sarra
40
1
6
5
Maria Toma
30
6
1
1
Mostra dettagli

TAG: ,

3 commenti

Pierluigi (Guest) 01-11-2025 14:39

Rank live x romano e sciahbasi nonostante le sconfitta?grazie

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
winter 75 (Guest) 01-11-2025 14:22

intanto Gasparini vince la finale di doppio a Solarino 6-3 6-4

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
winter 75 (Guest) 01-11-2025 14:22

intanto Gasparini vince la finale di doppio a Solarino 6-3 6-4

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!