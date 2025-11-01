Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)

01/11/2025
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Semifinali (Indoor Hard)

Court Central – ore 12:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
ATP Paris
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
3
4
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 14:30)

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
40
7
3
Alexander Bublik [13]
0
6
4
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

42 commenti.

Murakami 01-11-2025 16:01

Scritto da piper
Ma se uno tocca la rete dalla parte del corridoio (che è campo solo nel doppio) è cmq invasione?

Mi pare di no

 42
piper 01-11-2025 15:42

Scritto da renzopii

Scritto da piper
Ma se uno tocca la rete dalla parte del corridoio (che è campo solo nel doppio) è cmq invasione?

no, non fa parte del campo per il singolo.
se, nel singolo, la palla tocca il nastro aldilà del paletto, non è più in gioco

Non mi riferivo alla palla ma con una parte del corpo e cmq non c’è rete al di la del paletto.

 41
renzopii 01-11-2025 15:38

Scritto da piper
Ma se uno tocca la rete dalla parte del corridoio (che è campo solo nel doppio) è cmq invasione?

no, non fa parte del campo per il singolo.

se, nel singolo, la palla tocca il nastro aldilà del paletto, non è più in gioco

 40
hardenn (Guest) 01-11-2025 15:37

Scritto da andrewthefirst
Tolte le sedie dal box di sinner. ..

🙂

 39
Pat (Guest) 01-11-2025 15:21

Il pubblico di questo nuovo impianto mi sembra molto più composto che a Paris-Bercy,sbaglio?

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-11-2025 15:20

Ma se uno tocca la rete dalla parte del corridoio (che è campo solo nel doppio) è cmq invasione?

 37
Kenobi 01-11-2025 15:19

Questo FAA non si vedeva dal 2022, sarà che sente odore di Finals.

 36
piper 01-11-2025 15:15

Mammamia Bublo cosa rischia.

 35
Pat (Guest) 01-11-2025 15:12

Meno male che ieri Medvedev ha sfiancato un po’ Zverev, se arrivasse fresco sarebbe dura per un Sinner non al 100 per 100.

 34
piper 01-11-2025 15:10

Scritto da Silvy__89
Speriamo che la finale sia Sinner-Bublik a sto punto, sarebbe una buona cosa anche per Musetti.

Quindi non è questo il torneo che Jannik dovrebbe superare Felix negli h2h.

 33
Silvy__89 (Guest) 01-11-2025 15:10

Finora molto equilibrata Aliassime-Bublik

 32
piper 01-11-2025 14:56

Scritto da Giampi

Scritto da Tonino
Incontrare ancora Zverev dopo pochi giorni non è una bella cosa, soprattutto per un Sinner stanco, lo so anche Zverev lo è, ma io mi sono fatto persuaso come dice il mitico commissario,che sarebbe stato meglio Medvedev. Spero di sbagliare.

Il pallettaro di lusso sarebbe stato ancora più complicato per un Sinner non al 100%…

Non che Zverev sia tanto meno pallettaro di Medvedev.

 31
PPF (Guest) 01-11-2025 14:48

Scritto da Giampi

Scritto da Tonino
Incontrare ancora Zverev dopo pochi giorni non è una bella cosa, soprattutto per un Sinner stanco, lo so anche Zverev lo è, ma io mi sono fatto persuaso come dice il mitico commissario,che sarebbe stato meglio Medvedev. Spero di sbagliare.

Il pallettaro di lusso sarebbe stato ancora più complicato per un Sinner non al 100%…

Ad essere pessimisti e vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto, prima o poi ci si prende. Per la legge dei grandi numeri. Perché anche Sinner ha qualche acciacco ogni tanto e non esattamente la mentalità stoica di Nadal per sopportarlo, anzi.
Però, per un volta che ci prendono, ce ne stanno venticinque in cui fanno la figura, appunto, degli ansiosi a prescindere, di quelli che non si divertono neanche con uno che vince sempre.
L’ansioso a prescindere, per la partita di oggi, se fosse contro De Minaur scriverebbe che per la legge dei grandi numeri l’australiano la vincerebbe, essendo 0-13 lo score attuale.
Se fosse stata contro Medvedev, scriverebbe che il russo è in grande ripresa, che la superficie lenta impedisce al Dolomitico di “sfondarlo” ecc. ecc.
Fosse stata contro Aliassime, mamma mia. In piena corsa verso le Finals, per portarle via a Musetti…
E così sarebbe stato per Norrie (on fire e giustiziere di Alcatraz), Bublik (al momento migliore di carriera, e fornito di mezzi obiettivamente eccellenti) e via dicendo.
L’ansia ce l’ho anch’io, ogni volta che gioca Sinner. Ma non capisco il bisogno di seminarla, di spiegare agli altri perché è giusto averla, casomai qualcuno si dimenticasse chi è Zverev.

 30
Simo. (Guest) 01-11-2025 14:41

@ nastase (#4512405)

Pare abbia un leggero stato influenzale, tanto che ieri ha saltato il media day di presentazione e stamattina non si è quasi allenata con Sara ma è arrivata dopo effettuando un breve riscaldamento….

 29
nastase (Guest) 01-11-2025 14:37
28
Alberto Rossi 01-11-2025 14:25

Scaramanzia a parte Sinner con Sasha può perdere solo se non sta bene, ci tiene eccome a Parigi, al punto da avere rinunciato alla Davis… e non certo per riprendersi un’effimera leadership nella classifica: è l’ultimo 1000 su cemento che gli manca assieme a Indian Wells, il suo gesto obiettivamente incomprensibile nei confronti del suo team nell’ultimo match (dalle immagini si capisce chiaramente che si stavano sedendo dopo averlo applaudito in piedi) denota solo un comprensibile nervosismo dopo le polemiche delle ultime settimane… poi si spera che Bublik oggi giochi al meglio e con la testa, sappiamo tutti che è più forte del canadese, lui nelle finals può arrivarci solo da riserva, ma per Lorenzo sarebbe l’ultima chanche per centrare un obiettivo che merita davvero (provate a immaginare di stare tutte le settimane in giro per il mondo mentre la vostra compagna aspetta il vostro secondo figlio.. Lollo sta dimostrando una professionalità ed una maturità mentale che anche i suoi detrattori dovrebbero riconoscergli)

 27
Giampi 01-11-2025 14:24

Scritto da Tonino
Incontrare ancora Zverev dopo pochi giorni non è una bella cosa, soprattutto per un Sinner stanco, lo so anche Zverev lo è, ma io mi sono fatto persuaso come dice il mitico commissario,che sarebbe stato meglio Medvedev. Spero di sbagliare.

Il pallettaro di lusso sarebbe stato ancora più complicato per un Sinner non al 100%…

 26
Tonino (Guest) 01-11-2025 14:07

Incontrare ancora Zverev dopo pochi giorni non è una bella cosa, soprattutto per un Sinner stanco, lo so anche Zverev lo è, ma io mi sono fatto persuaso come dice il mitico commissario,che sarebbe stato meglio Medvedev. Spero di sbagliare.

 25
Dr Ivo (Guest) 01-11-2025 13:53

Scritto da il capitano
“Ancora tu (Zverev)
Non mi sorprende, lo sai
Ancora tu
Ma non dovevamo vederci più?
Domanda inutile
E mi scappa da ridere”
Forza Jannik.

Secondo me a Sascha gli scappa qualcos’altro 🙂

 24
Tennisforever2 (Guest) 01-11-2025 13:38

@ Carreno (#4512334)

Nell’ ultimo match, ha vinto un set e se non erro negli scontri diretti e’ l’unico che da filo da torcere sia ad Alcaraz che a Sinner, quindi smettiamola con le esagerazioni. Non e’ mai stato uno che si batte facilmente. Alcaraz in finale al Rolland, contro di lui, ha sudato sette camicie. 5 set, se non sbaglio. Adesso sembra che sia una passeggiata batterlo, ma non e’ così.

 23
Marco M. 01-11-2025 13:18

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tony_65

Scritto da JannikUberAlles
Bla bla bla bla…
…futuri top-10, futuri #1, futuri Big-3, futuri Campioni…
…oggi è SABATO ed in campo chi c’è???
Jannik Sinner, il più grande GIOCATORE ITALIANO di tutti i tempi, di ieri, di oggi e (purtroppo) anche di domani!
Carissimi Siglinde e Hanspeter non smetterò mai di dirvi GRAZIE, grazie, grazie… davvero grazie infinite!!!!

Il tuo commento è ineccepibile tranne io “purtroppo”…Sinner ispirerà tanti futuri campioni Italiani). Il dominio italico è appena iniziato!…;-)

Caro amico, sarei davvero FELICISSIMO di essere smentito…
…ma quando ci sono dei FUORICLASSE di questa GRANDEZZA pare davvero “impossibile” trovarne una replica!
La Svizzera troverà un nuovo Federer?
Certo la Spagna non è lontana dal nuovo Nadal, ma forse è proprio “l’eccezione che conferma la regola”…
Buon tennis a tutti!

Sinner è un fenomeno epocale e nel mondo di questi fenomeni se ne contano 3-4 a decennio, quando va bene.
In Italia sarà molto difficile avere un altro fenomeno come lui a breve e forse anche a medio termine.
Guardiamo sport dove abbiamo tradizioni più consolidate.
Sono passati 30 anni dalle ultime vittorie di Tomba e un erede tra i paletti manca ancora.
Nel nuoto la Pellegrini verrà scalzata tra quanti anni?
Nelle moto un erede di Giacomo Agostini è arrivato 30 anni dopo di lui.
Nello sci di fondo l’erede della Belmondo quando la vedremo?

Ovviamente mi limito agli sport individuali, quelli di squadra meriterebbero un altro discorso.

Sinner godiamocelo e godiamoci anche gli altri ragazzi, chissà se ci sarà continuità o se ripiomberemo nel buio tra una quindicina di anni.
Magari in qualche campetto di periferia un maestro di tennis sta strabuzzando gli occhi per un bimbo di 6-7 anni, ma se non è un buon Maestro rischiamo che i bimbi talentuosi si rompano le scatole e si dedichino ad altro…

 22
Carreno (Guest) 01-11-2025 12:46

Zverev oggi ne prende una caterva se gioca come con Medvedev

 21
andrewthefirst (Guest) 01-11-2025 12:30

Tolte le sedie dal box di sinner. ..

 20
andrewthefirst (Guest) 01-11-2025 12:20

Scritto da il capitano
“Ancora tu (Zverev)
Non mi sorprende, lo sai
Ancora tu
Ma non dovevamo vederci più?
Domanda inutile
E mi scappa da ridere”
Forza Jannik.

Che poi ho scoperto ieri che Battisti l’ha creata insieme a Ivan Graziani. ..

 19
il capitano 01-11-2025 11:58

“Ancora tu (Zverev)
Non mi sorprende, lo sai
Ancora tu
Ma non dovevamo vederci più?
Domanda inutile
E mi scappa da ridere”
Forza Jannik.

 18
Silvy__89 (Guest) 01-11-2025 11:44

Speriamo che la finale sia Sinner-Bublik a sto punto, sarebbe una buona cosa anche per Musetti.

 17
no Sinner no Party (Guest) 01-11-2025 11:35

Scritto da Betafasan
Ma come il “vero” n.1 non c’è oggi ?! Ahahah Ahahah

Chi… Alvarez?

 16
Albyx3 01-11-2025 11:33

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da JOA20
Mi incuriosisce molto la semifinale tra Auger e Bublik. Penso che il canadese sia leggermente superiore indoor ma Sasha è davvero in forma. Sinner VS Zverev, rematch della finale di Vienna, molto dipende dalle condizioni fisiche del tedesco dopo la maratona con Medvedev.

Se Jannik e’ in riserva, Sasha non ha di certo molta piu’ benzina, anzi sospetto che paghera’ lo sforzo di ieri, la sua partita e’ finita abbastanza tardi e oggi si gioca alle 17:00. FAA vs Bublik, vedo il kazako favorito, sta giocando molto bene ed e’ in fiducia. Sara’ gran tennis oggi.

Mmm FAA lo vedo bello centrato ultimamente mi ha stupito parecchio sotto questo aspetto vedendolo a brussels, la finale comunque è oggi tra zverev e sinner numero 2 e 3 sono di un altro livello

 15
Albyx3 01-11-2025 11:33

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da JOA20
Mi incuriosisce molto la semifinale tra Auger e Bublik. Penso che il canadese sia leggermente superiore indoor ma Sasha è davvero in forma. Sinner VS Zverev, rematch della finale di Vienna, molto dipende dalle condizioni fisiche del tedesco dopo la maratona con Medvedev.

Se Jannik e’ in riserva, Sasha non ha di certo molta piu’ benzina, anzi sospetto che paghera’ lo sforzo di ieri, la sua partita e’ finita abbastanza tardi e oggi si gioca alle 17:00. FAA vs Bublik, vedo il kazako favorito, sta giocando molto bene ed e’ in fiducia. Sara’ gran tennis oggi.

Mmm FAA lo vedo bello centrato ultimamente mi ha stupito parecchio sotto questo aspetto vedendolo a brussels, la finale comunque è oggi tra zverev e sinner numero 2 e 3 sono di un altro livello

 14
MAURO (Guest) 01-11-2025 11:10

Scritto da Betafasan
Ma come il “vero” n.1 non c’è oggi ?! Ahahah Ahahah

AHAHAHAHAHAHAHAH

 13
Giampieur (Guest) 01-11-2025 11:09

@ Calvin (#4512240)

 12
Maurantonio 01-11-2025 10:35

Scritto da Calvin
Comunque per sfizio guardavo le quote, non scommetto mai e le guardo raramente, praticamente Sìnner lo hanno tolto dall’orizzonte delle scommesse: dato 1,15 sia con Shelton in gran forma che con Zverev numero tre del seeding e del mondo.

Esatto. Anche io le guardo per capire la temperatura del mercato (mai scommesso in vita mia )
Vincitore torneo sinner 1.2
Tutti gli altri 3 sopra 8
E come vincitore

 11
Betafasan 01-11-2025 10:35

Ma come il “vero” n.1 non c’è oggi ?! Ahahah Ahahah

 10
Betafasan 01-11-2025 10:31

Jannik devi divertirti di più in campo…vedo troppa tensione

 9
Calvin (Guest) 01-11-2025 10:17

Comunque per sfizio guardavo le quote, non scommetto mai e le guardo raramente, praticamente Sìnner lo hanno tolto dall’orizzonte delle scommesse: dato 1,15 sia con Shelton in gran forma che con Zverev numero tre del seeding e del mondo.

 8
Pikario Furioso 01-11-2025 10:16

Scritto da JOA20
Mi incuriosisce molto la semifinale tra Auger e Bublik. Penso che il canadese sia leggermente superiore indoor ma Sasha è davvero in forma. Sinner VS Zverev, rematch della finale di Vienna, molto dipende dalle condizioni fisiche del tedesco dopo la maratona con Medvedev.

Se Jannik e’ in riserva, Sasha non ha di certo molta piu’ benzina, anzi sospetto che paghera’ lo sforzo di ieri, la sua partita e’ finita abbastanza tardi e oggi si gioca alle 17:00. FAA vs Bublik, vedo il kazako favorito, sta giocando molto bene ed e’ in fiducia. Sara’ gran tennis oggi.

 7
JannikUberAlles 01-11-2025 10:09

Scritto da Tony_65

Scritto da JannikUberAlles
Bla bla bla bla…
…futuri top-10, futuri #1, futuri Big-3, futuri Campioni…
…oggi è SABATO ed in campo chi c’è???
Jannik Sinner, il più grande GIOCATORE ITALIANO di tutti i tempi, di ieri, di oggi e (purtroppo) anche di domani!
Carissimi Siglinde e Hanspeter non smetterò mai di dirvi GRAZIE, grazie, grazie… davvero grazie infinite!!!!

Il tuo commento è ineccepibile tranne io “purtroppo”…Sinner ispirerà tanti futuri campioni Italiani). Il dominio italico è appena iniziato!…;-)

Caro amico, sarei davvero FELICISSIMO di essere smentito…

…ma quando ci sono dei FUORICLASSE di questa GRANDEZZA pare davvero “impossibile” trovarne una replica!

La Svizzera troverà un nuovo Federer?

Certo la Spagna non è lontana dal nuovo Nadal, ma forse è proprio “l’eccezione che conferma la regola”…

Buon tennis a tutti!

 6
Tony_65 (Guest) 01-11-2025 10:03

Scritto da JannikUberAlles
Bla bla bla bla…
…futuri top-10, futuri #1, futuri Big-3, futuri Campioni…
…oggi è SABATO ed in campo chi c’è???
Jannik Sinner, il più grande GIOCATORE ITALIANO di tutti i tempi, di ieri, di oggi e (purtroppo) anche di domani!
Carissimi Siglinde e Hanspeter non smetterò mai di dirvi GRAZIE, grazie, grazie… davvero grazie infinite!!!!

Il tuo commento è ineccepibile tranne io “purtroppo”…Sinner ispirerà tanti futuri campioni Italiani). Il dominio italico è appena iniziato!…;-)

 5
JOA20 (Guest) 01-11-2025 09:54

Mi incuriosisce molto la semifinale tra Auger e Bublik. Penso che il canadese sia leggermente superiore indoor ma Sasha è davvero in forma. Sinner VS Zverev, rematch della finale di Vienna, molto dipende dalle condizioni fisiche del tedesco dopo la maratona con Medvedev.

 4
Kenobi 01-11-2025 09:44

Sinceramente sono molto felice per Bublik , se non avesse cannato Wimbledon che a mio avviso è una superficie a lui congeniale sarebbe già qualificato.
Son quei grandi giocatori che per un motivo (testa ) o l’altro stanno alla finestra dei grandi, sempre fuori i topten,finals e grandi titoli . Invece con 2 vittorie potrebbe fare tripletta.

Di Felix son felice che sia ritornato tra i grandi , però come successo a Madrid 2024 ci riuscì con una combinazione super favorevole di eventi , quindi la reputo una casualità del fato queste semifinale perché di fatto il suo tennis è sempre quello.

Inutile dire che preferirei ci fosse quel “disgraziato ” di Musetti perché è stato più continuo nonostante gli infortuni e ha qualcosa in più da dare del canadese al tour.

Zverev è quello del quartetto che ha meno da perdere da una sconfitta mentre Jannik si riprenderebbe il furto con scasso di WADA e tornerebbe al numero che gli compete , sperando che stavolta non lo lasci più.

Anche perché Carlos dal 2026 oltre a dover ripetere la stagione logorante del 2025 dovrà vedersela in quei tornei proprio dal nuovo #1.

 3
Detuqueridapresencia 01-11-2025 09:43

La finale sarà con Bublik, prevedo …..

 2
JannikUberAlles 01-11-2025 09:39

Bla bla bla bla…

…futuri top-10, futuri #1, futuri Big-3, futuri Campioni…

…oggi è SABATO ed in campo chi c’è???

Jannik Sinner, il più grande GIOCATORE ITALIANO di tutti i tempi, di ieri, di oggi e (purtroppo) anche di domani!

Carissimi Siglinde e Hanspeter non smetterò mai di dirvi GRAZIE, grazie, grazie… davvero grazie infinite!!!!

 1
