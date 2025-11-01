Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)
01/11/2025 10:51 42 commenti
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Semifinali (Indoor Hard)
Court Central – ore 12:00
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Paris
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
3
4
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
40-0
3-5 → 4-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
Q. Halys / Herbert
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Q. Halys / Herbert
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Q. Halys / Herbert
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-1 → 1-2
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime vs Alexander Bublik (Non prima 14:30)
ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]•
40
7
3
Alexander Bublik [13]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
3-4
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-15
df
0-30
0-40
0-1 → 0-2
A. Bublik
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
5*-3
ace
6-3*
6-6 → 7-6
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 6-6
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
4-4 → 5-4
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Bublik
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
A. Bublik
15-0
ace
30-0
40-0
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-1 → 2-1
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-0 → 1-0
Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Il match deve ancora iniziare
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
Mi pare di no
Non mi riferivo alla palla ma con una parte del corpo e cmq non c’è rete al di la del paletto.
no, non fa parte del campo per il singolo.
se, nel singolo, la palla tocca il nastro aldilà del paletto, non è più in gioco
🙂
Il pubblico di questo nuovo impianto mi sembra molto più composto che a Paris-Bercy,sbaglio?
Ma se uno tocca la rete dalla parte del corridoio (che è campo solo nel doppio) è cmq invasione?
Questo FAA non si vedeva dal 2022, sarà che sente odore di Finals.
Mammamia Bublo cosa rischia.
Meno male che ieri Medvedev ha sfiancato un po’ Zverev, se arrivasse fresco sarebbe dura per un Sinner non al 100 per 100.
Quindi non è questo il torneo che Jannik dovrebbe superare Felix negli h2h.
Finora molto equilibrata Aliassime-Bublik
Non che Zverev sia tanto meno pallettaro di Medvedev.
Ad essere pessimisti e vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto, prima o poi ci si prende. Per la legge dei grandi numeri. Perché anche Sinner ha qualche acciacco ogni tanto e non esattamente la mentalità stoica di Nadal per sopportarlo, anzi.
Però, per un volta che ci prendono, ce ne stanno venticinque in cui fanno la figura, appunto, degli ansiosi a prescindere, di quelli che non si divertono neanche con uno che vince sempre.
L’ansioso a prescindere, per la partita di oggi, se fosse contro De Minaur scriverebbe che per la legge dei grandi numeri l’australiano la vincerebbe, essendo 0-13 lo score attuale.
Se fosse stata contro Medvedev, scriverebbe che il russo è in grande ripresa, che la superficie lenta impedisce al Dolomitico di “sfondarlo” ecc. ecc.
Fosse stata contro Aliassime, mamma mia. In piena corsa verso le Finals, per portarle via a Musetti…
E così sarebbe stato per Norrie (on fire e giustiziere di Alcatraz), Bublik (al momento migliore di carriera, e fornito di mezzi obiettivamente eccellenti) e via dicendo.
L’ansia ce l’ho anch’io, ogni volta che gioca Sinner. Ma non capisco il bisogno di seminarla, di spiegare agli altri perché è giusto averla, casomai qualcuno si dimenticasse chi è Zverev.
@ nastase (#4512405)
Pare abbia un leggero stato influenzale, tanto che ieri ha saltato il media day di presentazione e stamattina non si è quasi allenata con Sara ma è arrivata dopo effettuando un breve riscaldamento….
Scaramanzia a parte Sinner con Sasha può perdere solo se non sta bene, ci tiene eccome a Parigi, al punto da avere rinunciato alla Davis… e non certo per riprendersi un’effimera leadership nella classifica: è l’ultimo 1000 su cemento che gli manca assieme a Indian Wells, il suo gesto obiettivamente incomprensibile nei confronti del suo team nell’ultimo match (dalle immagini si capisce chiaramente che si stavano sedendo dopo averlo applaudito in piedi) denota solo un comprensibile nervosismo dopo le polemiche delle ultime settimane… poi si spera che Bublik oggi giochi al meglio e con la testa, sappiamo tutti che è più forte del canadese, lui nelle finals può arrivarci solo da riserva, ma per Lorenzo sarebbe l’ultima chanche per centrare un obiettivo che merita davvero (provate a immaginare di stare tutte le settimane in giro per il mondo mentre la vostra compagna aspetta il vostro secondo figlio.. Lollo sta dimostrando una professionalità ed una maturità mentale che anche i suoi detrattori dovrebbero riconoscergli)
Il pallettaro di lusso sarebbe stato ancora più complicato per un Sinner non al 100%…
Incontrare ancora Zverev dopo pochi giorni non è una bella cosa, soprattutto per un Sinner stanco, lo so anche Zverev lo è, ma io mi sono fatto persuaso come dice il mitico commissario,che sarebbe stato meglio Medvedev. Spero di sbagliare.
Secondo me a Sascha gli scappa qualcos’altro 🙂
@ Carreno (#4512334)
Nell’ ultimo match, ha vinto un set e se non erro negli scontri diretti e’ l’unico che da filo da torcere sia ad Alcaraz che a Sinner, quindi smettiamola con le esagerazioni. Non e’ mai stato uno che si batte facilmente. Alcaraz in finale al Rolland, contro di lui, ha sudato sette camicie. 5 set, se non sbaglio. Adesso sembra che sia una passeggiata batterlo, ma non e’ così.
Sinner è un fenomeno epocale e nel mondo di questi fenomeni se ne contano 3-4 a decennio, quando va bene.
In Italia sarà molto difficile avere un altro fenomeno come lui a breve e forse anche a medio termine.
Guardiamo sport dove abbiamo tradizioni più consolidate.
Sono passati 30 anni dalle ultime vittorie di Tomba e un erede tra i paletti manca ancora.
Nel nuoto la Pellegrini verrà scalzata tra quanti anni?
Nelle moto un erede di Giacomo Agostini è arrivato 30 anni dopo di lui.
Nello sci di fondo l’erede della Belmondo quando la vedremo?
Ovviamente mi limito agli sport individuali, quelli di squadra meriterebbero un altro discorso.
Sinner godiamocelo e godiamoci anche gli altri ragazzi, chissà se ci sarà continuità o se ripiomberemo nel buio tra una quindicina di anni.
Magari in qualche campetto di periferia un maestro di tennis sta strabuzzando gli occhi per un bimbo di 6-7 anni, ma se non è un buon Maestro rischiamo che i bimbi talentuosi si rompano le scatole e si dedichino ad altro…
Zverev oggi ne prende una caterva se gioca come con Medvedev
Tolte le sedie dal box di sinner. ..
Che poi ho scoperto ieri che Battisti l’ha creata insieme a Ivan Graziani. ..
“Ancora tu (Zverev)
Non mi sorprende, lo sai
Ancora tu
Ma non dovevamo vederci più?
Domanda inutile
E mi scappa da ridere”
Forza Jannik.
Speriamo che la finale sia Sinner-Bublik a sto punto, sarebbe una buona cosa anche per Musetti.
Chi… Alvarez?
Mmm FAA lo vedo bello centrato ultimamente mi ha stupito parecchio sotto questo aspetto vedendolo a brussels, la finale comunque è oggi tra zverev e sinner numero 2 e 3 sono di un altro livello
Mmm FAA lo vedo bello centrato ultimamente mi ha stupito parecchio sotto questo aspetto vedendolo a brussels, la finale comunque è oggi tra zverev e sinner numero 2 e 3 sono di un altro livello
AHAHAHAHAHAHAHAH
@ Calvin (#4512240)
Esatto. Anche io le guardo per capire la temperatura del mercato (mai scommesso in vita mia )
Vincitore torneo sinner 1.2
Tutti gli altri 3 sopra 8
E come vincitore
Ma come il “vero” n.1 non c’è oggi ?! Ahahah Ahahah
Jannik devi divertirti di più in campo…vedo troppa tensione
Comunque per sfizio guardavo le quote, non scommetto mai e le guardo raramente, praticamente Sìnner lo hanno tolto dall’orizzonte delle scommesse: dato 1,15 sia con Shelton in gran forma che con Zverev numero tre del seeding e del mondo.
Se Jannik e’ in riserva, Sasha non ha di certo molta piu’ benzina, anzi sospetto che paghera’ lo sforzo di ieri, la sua partita e’ finita abbastanza tardi e oggi si gioca alle 17:00. FAA vs Bublik, vedo il kazako favorito, sta giocando molto bene ed e’ in fiducia. Sara’ gran tennis oggi.
Caro amico, sarei davvero FELICISSIMO di essere smentito…
…ma quando ci sono dei FUORICLASSE di questa GRANDEZZA pare davvero “impossibile” trovarne una replica!
La Svizzera troverà un nuovo Federer?
Certo la Spagna non è lontana dal nuovo Nadal, ma forse è proprio “l’eccezione che conferma la regola”…
Buon tennis a tutti!
Il tuo commento è ineccepibile tranne io “purtroppo”…Sinner ispirerà tanti futuri campioni Italiani). Il dominio italico è appena iniziato!…;-)
Mi incuriosisce molto la semifinale tra Auger e Bublik. Penso che il canadese sia leggermente superiore indoor ma Sasha è davvero in forma. Sinner VS Zverev, rematch della finale di Vienna, molto dipende dalle condizioni fisiche del tedesco dopo la maratona con Medvedev.
Sinceramente sono molto felice per Bublik , se non avesse cannato Wimbledon che a mio avviso è una superficie a lui congeniale sarebbe già qualificato.
Son quei grandi giocatori che per un motivo (testa ) o l’altro stanno alla finestra dei grandi, sempre fuori i topten,finals e grandi titoli . Invece con 2 vittorie potrebbe fare tripletta.
Di Felix son felice che sia ritornato tra i grandi , però come successo a Madrid 2024 ci riuscì con una combinazione super favorevole di eventi , quindi la reputo una casualità del fato queste semifinale perché di fatto il suo tennis è sempre quello.
Inutile dire che preferirei ci fosse quel “disgraziato ” di Musetti perché è stato più continuo nonostante gli infortuni e ha qualcosa in più da dare del canadese al tour.
Zverev è quello del quartetto che ha meno da perdere da una sconfitta mentre Jannik si riprenderebbe il furto con scasso di WADA e tornerebbe al numero che gli compete , sperando che stavolta non lo lasci più.
Anche perché Carlos dal 2026 oltre a dover ripetere la stagione logorante del 2025 dovrà vedersela in quei tornei proprio dal nuovo #1.
La finale sarà con Bublik, prevedo …..
Bla bla bla bla…
…futuri top-10, futuri #1, futuri Big-3, futuri Campioni…
…oggi è SABATO ed in campo chi c’è???
Jannik Sinner, il più grande GIOCATORE ITALIANO di tutti i tempi, di ieri, di oggi e (purtroppo) anche di domani!
Carissimi Siglinde e Hanspeter non smetterò mai di dirvi GRAZIE, grazie, grazie… davvero grazie infinite!!!!