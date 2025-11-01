Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 01 Novembre 2025

01/11/2025 08:41 28 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

FRA Masters 1000 Paris – indoor hard
SF Zverev GER – Sinner ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor hard
1G (1) Errani ITA /Paolini ITA vs Muhammad USA /Schuurs NED Inizio 13:30
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [8]
0
3
3
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli



FRA ATP 250 Metz – Indoor Hard
Q1 Jacquet FRA – Pellegrino ITA Inizio 11:00
ATP Metz
Kyrian Jacquet
4
6
6
Andrea Pellegrino [7]
6
1
2
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli

Q1 Bouquier FRA – Passaro ITA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – hard
SF Moro Canas ESP – Giustino ITA Inizio 11:00

ATP Monastir
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Lorenzo Giustino
7
7
Vincitore: Giustino
Mostra dettagli



PER CH Lima – terra
SF Boyer USA – Cecchinato ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



COL Cali WTA 125 – terra
F Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Candiotto BRA/Pigossi BRA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

28 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

ProVax (Guest) 01-11-2025 15:13

Brave le nostre “ragazzine” non erano le più ostiche ma meglio iniziare bene.
Bravissimo Giustino che per più di due ore si crede Svedese e vince addirittura i Tie break…che cone sappiamo tutti noi italiani perdiamo sempre perché siamo gracilini e non alleniamo servizio e dritto sul veloce.
Ora aspettiamo Ceck e naturalmente l’ immenso Jannick.
Per Ceck ci sono 26 mila motivi per vincere per Jannick uno solo..ma enorme.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 01-11-2025 15:05

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da ospite1
Pellegrino brutta partita , non adatto alla superficie veloce indoor.

Onestamente non ho capito la sua scelta… Era fermo da un mese perché aveva deciso giustamente di terminare la stagione dopo ultimi risultati deludenti sulla terra.
Ora ritorna per giocare sul duro indoor… Boh…

guadagna qualcosa, magari deve giocare il campionato italiano a squadre e si allena un pò sul duro. è così strano?

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 01-11-2025 14:41

Scritto da ospite1
Pellegrino brutta partita , non adatto alla superficie veloce indoor.

Onestamente non ho capito la sua scelta… Era fermo da un mese perché aveva deciso giustamente di terminare la stagione dopo ultimi risultati deludenti sulla terra.
Ora ritorna per giocare sul duro indoor… Boh…

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 01-11-2025 14:39

Super Giusto! Prendiamoci il titolo e l’australia

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Andreas Seppi 01-11-2025 14:38

Scritto da brunodalla
se giustino vince il torneo si pone ai limiti della qualificazione per melbourne, ci vorrebbe poi qualche altro punto per la sicurezza.
il ceck invece se vince il torneo è certo di andarci, e io sono strasupermegaiper contento. non tanto per lui, che non deve dimostrare niente a nessuno, quanto per i tanti qui dentro che sparano m..da su di lui gratuitamente, dato che saranno lì sul divano a schiumare rabbia, a rodersi il fegato. che divertimento.

Con navone farà da sparring. Forza Mariano

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 01-11-2025 14:16

Scritto da Jack

Scritto da brunodalla
se giustino vince il torneo si pone ai limiti della qualificazione per melbourne, ci vorrebbe poi qualche altro punto per la sicurezza.
il ceck invece se vince il torneo è certo di andarci, e io sono strasupermegaiper contento. non tanto per lui, che non deve dimostrare niente a nessuno, quanto per i tanti qui dentro che sparano m..da su di lui gratuitamente, dato che saranno lì sul divano a schiumare rabbia, a rodersi il fegato. che divertimento.

Schiumare rabbia per Cecchinato?? Ehehe Cala cala, che alla gente non gliene po’ frega de meno

ecco, è per quelli come te che godo quando il ceck vince.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lologhon (Guest) 01-11-2025 14:12

Nel giugno di quest anno Giustino batteva 6-2 6-4 Vacherot…

 22
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Razzotto, Paky 71
piper 01-11-2025 14:04

Bravo Giustino!

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Paky 71
JOA20 (Guest) 01-11-2025 14:00

Bravo Just-in! Gli è un po’ venuto il braccino verso la fine ma ha vinto meritatamente

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
tombizzle 01-11-2025 13:51

Scritto da JOA20
@ brunodalla (#4512221)
Vediamo se oggi Giustino riesce a superare Moro Canas, che ha giocato quasi due ore in più di Lorenzo ieri. Non credo possa chiedere una SE per Helsinki, sarei contento di sbagliarmi: non è iscritto alle quali del torneo finlandese ma devo ancora capire bene come funziona. Poi ha in programma il Ch75 di Montemar ma non so se conterebbe per gli Australian Open, dato che sarebbe dopo il 17 novembre… Cecchinato è messo meglio, se non altro ha due tornei in programma prima della scadenza

Dovrebbe essere iscritto a Valencia 3 e Monastir 49, che sono ITF 25 e ITF 15, e per entrambi essere testa di serie numero 1 (o alla peggio 2, nel 25). Direi che il piano è chiaro, se vince questo e/o fa abbastanza punti negli altri due in Australia ci va sicuro.

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: brunodalla, Paky 71
Vasco90 01-11-2025 13:47

Che settimana per just in!

 18
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Paky 71
Razzotto 01-11-2025 13:42

Giustino torna nei 250, grande settimana. Sarebbe davvero pazzesco coronarla domani, nè con Gea nè con Brunclik parte chiuso

 17
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Paky 71
Detuqueridapresencia 01-11-2025 13:41

Ah questi tiè break italici vero tanitrolli?

Ah scusi Just In è ovviamente straniero

 16
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Marco M., sergioat, Etor
Razzotto 01-11-2025 13:40

Qualcuno ha detto…qualcuno ha detto…QUALCUNO HA DETTO JUST-IN!
Grandissimo Lorenzinooooooo, persona squisita e grande lavoratore…quanto m’hai fatto soffrire in questo tiebreak…da 6-1 a 6-5 ma poi hai chiuso! Bravissimo!

 15
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Marco M., Paky 71, Etor
Henry (Guest) 01-11-2025 13:36

Just-in… finale! 😉

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Jack (Guest) 01-11-2025 13:20

Scritto da brunodalla
se giustino vince il torneo si pone ai limiti della qualificazione per melbourne, ci vorrebbe poi qualche altro punto per la sicurezza.
il ceck invece se vince il torneo è certo di andarci, e io sono strasupermegaiper contento. non tanto per lui, che non deve dimostrare niente a nessuno, quanto per i tanti qui dentro che sparano m..da su di lui gratuitamente, dato che saranno lì sul divano a schiumare rabbia, a rodersi il fegato. che divertimento.

Schiumare rabbia per Cecchinato?? Ehehe Cala cala, che alla gente non gliene po’ frega de meno

 13
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Etor
-1: Vasco90, brunodalla
ospite1 (Guest) 01-11-2025 13:00

Pellegrino brutta partita , non adatto alla superficie veloce indoor.

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
UAZ (Guest) 01-11-2025 12:32

Primo set Giustino Moro Canas, 1H e 21m

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
pablito 01-11-2025 11:24

Forza Just-in ! 😉

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
brunodalla 01-11-2025 11:12

Scritto da JOA20
@ brunodalla (#4512221)
Vediamo se oggi Giustino riesce a superare Moro Canas, che ha giocato quasi due ore in più di Lorenzo ieri. Non credo possa chiedere una SE per Helsinki, sarei contento di sbagliarmi: non è iscritto alle quali del torneo finlandese ma devo ancora capire bene come funziona. Poi ha in programma il Ch75 di Montemar ma non so se conterebbe per gli Australian Open, dato che sarebbe dopo il 17 novembre… Cecchinato è messo meglio, se non altro ha due tornei in programma prima della scadenza

difficile oggi per giustino. moro canas, dopo un periodo di appannamento, ultimamente è in ripresa.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
-1: Vasco90
JOA20 (Guest) 01-11-2025 10:51

@ brunodalla (#4512221)
Vediamo se oggi Giustino riesce a superare Moro Canas, che ha giocato quasi due ore in più di Lorenzo ieri. Non credo possa chiedere una SE per Helsinki, sarei contento di sbagliarmi: non è iscritto alle quali del torneo finlandese ma devo ancora capire bene come funziona. Poi ha in programma il Ch75 di Montemar ma non so se conterebbe per gli Australian Open, dato che sarebbe dopo il 17 novembre… Cecchinato è messo meglio, se non altro ha due tornei in programma prima della scadenza

 8
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: brunodalla, Vasco90
Henry (Guest) 01-11-2025 10:30

Redazione:nel ranking live mancano i punti che ha fatto finora Cecchinato a Lima2

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
brunodalla 01-11-2025 09:58

se giustino vince il torneo si pone ai limiti della qualificazione per melbourne, ci vorrebbe poi qualche altro punto per la sicurezza.
il ceck invece se vince il torneo è certo di andarci, e io sono strasupermegaiper contento. non tanto per lui, che non deve dimostrare niente a nessuno, quanto per i tanti qui dentro che sparano m..da su di lui gratuitamente, dato che saranno lì sul divano a schiumare rabbia, a rodersi il fegato. che divertimento.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Paky 71
-1: Andreas Seppi
JOA20 (Guest) 01-11-2025 09:42

Scritto da Sgps
Giustino e Ceck vincendo sti tornei potrebbero entrare nelle quali agli AO, poi non so se andrebbero però…

Avrebbero 20.000 $ di buoni motivi per andarci anche solo per fare presenza

 5
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat, tombizzle, Giuras, Vasco90
Man Fredi (Guest) 01-11-2025 09:42

Speriamo che Sinner, almeno a questo punto, lasci perdere questo torneo e non si stanchi oggi e sì riposi domani.

 4
Replica | Quota | -7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Billy74, Detuqueridapresencia, sergioat, Marco M., tombizzle, Vasco90, Etor
Andreas Seppi 01-11-2025 09:24

Scritto da Sgps
Giustino e Ceck vincendo sti tornei potrebbero entrsre nelle quali agli AO,poi non so se andrebbero pero’….

Beh Giustino sicuro

 3
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tombizzle, Vasco90, Paky 71
Sgps (Guest) 01-11-2025 09:17

Giustino e Ceck vincendo sti tornei potrebbero entrsre nelle quali agli AO,poi non so se andrebbero pero’….

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Jack (Guest) 01-11-2025 09:02

Giustino e Cecchinato in una semi nella stessa settimana, sinceramente, credo sia la prima volta che lo vedo

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90