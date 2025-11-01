Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 01 Novembre 2025
01/11/2025 08:41 28 commenti
Masters 1000 Paris – indoor hard
SF Zverev – Sinner Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor hard
1G (1) Errani /Paolini vs Muhammad /Schuurs Inizio 13:30
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [8]•
0
3
3
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
ATP 250 Metz – Indoor Hard
Q1 Jacquet – Pellegrino Inizio 11:00
ATP Metz
Kyrian Jacquet
4
6
6
Andrea Pellegrino [7]
6
1
2
Vincitore: Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
K. Jacquet
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Jacquet
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
K. Jacquet
15-0
ace
40-0
0-1 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
5-1 → 6-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
4-0 → 5-0
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
df
15-40
3-0 → 4-0
K. Jacquet
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-0 → 3-0
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
ace
4-5 → 4-6
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 4-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-4 → 3-5
K. Jacquet
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
A. Pellegrino
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Jacquet
15-0
1-3 → 2-3
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
ace
0-0 → 1-0
Q1 Bouquier – Passaro 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH Monastir – hard
SF Moro Canas – Giustino Inizio 11:00
ATP Monastir
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Lorenzo Giustino
7
7
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Giustino
15-0
30-0
40-0
ace
ace
6-5 → 6-6
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
L. Giustino
15-0
30-0
ace
40-0
ace
5-4 → 5-5
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Giustino
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 4-4
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Moro Canas
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
L. Giustino
15-0
30-0
40-0
40-15
df
2-1 → 2-2
A. Moro Canas
15-0
30-0
40-0
ace
1-1 → 2-1
L. Giustino
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
A. Moro Canas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Moro Canas
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
L. Giustino
15-0
30-0
40-0
ace
3-3 → 3-4
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Moro Canas
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH Lima – terra
SF Boyer – Cecchinato Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Cali WTA 125 – terra
F Fossa Huergo /Gorgodze – Candiotto /Pigossi ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Brave le nostre “ragazzine” non erano le più ostiche ma meglio iniziare bene.
Bravissimo Giustino che per più di due ore si crede Svedese e vince addirittura i Tie break…che cone sappiamo tutti noi italiani perdiamo sempre perché siamo gracilini e non alleniamo servizio e dritto sul veloce.
Ora aspettiamo Ceck e naturalmente l’ immenso Jannick.
Per Ceck ci sono 26 mila motivi per vincere per Jannick uno solo..ma enorme.
guadagna qualcosa, magari deve giocare il campionato italiano a squadre e si allena un pò sul duro. è così strano?
Onestamente non ho capito la sua scelta… Era fermo da un mese perché aveva deciso giustamente di terminare la stagione dopo ultimi risultati deludenti sulla terra.
Ora ritorna per giocare sul duro indoor… Boh…
Super Giusto! Prendiamoci il titolo e l’australia
Con navone farà da sparring. Forza Mariano
ecco, è per quelli come te che godo quando il ceck vince.
Nel giugno di quest anno Giustino batteva 6-2 6-4 Vacherot…
Bravo Giustino!
Bravo Just-in! Gli è un po’ venuto il braccino verso la fine ma ha vinto meritatamente
Dovrebbe essere iscritto a Valencia 3 e Monastir 49, che sono ITF 25 e ITF 15, e per entrambi essere testa di serie numero 1 (o alla peggio 2, nel 25). Direi che il piano è chiaro, se vince questo e/o fa abbastanza punti negli altri due in Australia ci va sicuro.
Che settimana per just in!
Giustino torna nei 250, grande settimana. Sarebbe davvero pazzesco coronarla domani, nè con Gea nè con Brunclik parte chiuso
Ah questi tiè break italici vero tanitrolli?
Ah scusi Just In è ovviamente straniero
Qualcuno ha detto…qualcuno ha detto…QUALCUNO HA DETTO JUST-IN!
Grandissimo Lorenzinooooooo, persona squisita e grande lavoratore…quanto m’hai fatto soffrire in questo tiebreak…da 6-1 a 6-5 ma poi hai chiuso! Bravissimo!
Just-in… finale! 😉
Schiumare rabbia per Cecchinato?? Ehehe Cala cala, che alla gente non gliene po’ frega de meno
Pellegrino brutta partita , non adatto alla superficie veloce indoor.
Primo set Giustino Moro Canas, 1H e 21m
Forza Just-in ! 😉
difficile oggi per giustino. moro canas, dopo un periodo di appannamento, ultimamente è in ripresa.
@ brunodalla (#4512221)
Vediamo se oggi Giustino riesce a superare Moro Canas, che ha giocato quasi due ore in più di Lorenzo ieri. Non credo possa chiedere una SE per Helsinki, sarei contento di sbagliarmi: non è iscritto alle quali del torneo finlandese ma devo ancora capire bene come funziona. Poi ha in programma il Ch75 di Montemar ma non so se conterebbe per gli Australian Open, dato che sarebbe dopo il 17 novembre… Cecchinato è messo meglio, se non altro ha due tornei in programma prima della scadenza
Redazione:nel ranking live mancano i punti che ha fatto finora Cecchinato a Lima2
se giustino vince il torneo si pone ai limiti della qualificazione per melbourne, ci vorrebbe poi qualche altro punto per la sicurezza.
il ceck invece se vince il torneo è certo di andarci, e io sono strasupermegaiper contento. non tanto per lui, che non deve dimostrare niente a nessuno, quanto per i tanti qui dentro che sparano m..da su di lui gratuitamente, dato che saranno lì sul divano a schiumare rabbia, a rodersi il fegato. che divertimento.
Avrebbero 20.000 $ di buoni motivi per andarci anche solo per fare presenza
Speriamo che Sinner, almeno a questo punto, lasci perdere questo torneo e non si stanchi oggi e sì riposi domani.
Beh Giustino sicuro
Giustino e Ceck vincendo sti tornei potrebbero entrsre nelle quali agli AO,poi non so se andrebbero pero’….
Giustino e Cecchinato in una semi nella stessa settimana, sinceramente, credo sia la prima volta che lo vedo