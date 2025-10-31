Atp 250 Metz: Il Tabellone dí Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri presenti
Atp 250 Metz – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Tristan Schoolkate vs Dan Added
(Alt) Arthur Bouquier vs (5) Francesco Passaro
(2) Alexander Shevchenko vs Vitaliy Sachko
(WC) Clement Tabur vs (6) Nicolai Budkov Kjaer
(3) Billy Harris vs (Alt) Luca Van Assche
(WC) Tom Paris vs (8) Moez Echargui
(4) Jan Choinski vs Harold Mayot
Kyrian Jacquet vs (7) Andrea Pellegrino
Court Central – ore 11:00
Jan Choinski vs Harold Mayot
Billy Harris vs Luca Van Assche
Tom Paris vs Moez Echargui
Tristan Schoolkate vs Dan Added
Court 1 – ore 11:00
Kyrian Jacquet vs Andrea Pellegrino
Alexander Shevchenko vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:30)
Clement Tabur vs Nicolai Budkov Kjaer
Arthur Bouquier vs Francesco Passaro
