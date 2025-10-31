Qualificazioni ATP ATP, Copertina

Atp 250 Metz: Il Tabellone dí Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri presenti

31/10/2025 20:43
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
FRA Atp 250 Metz – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Tristan Schoolkate AUS vs Dan Added FRA
(Alt) Arthur Bouquier FRA vs (5) Francesco Passaro ITA

(2) Alexander Shevchenko KAZ vs Vitaliy Sachko UKR
(WC) Clement Tabur FRA vs (6) Nicolai Budkov Kjaer NOR

(3) Billy Harris GBR vs (Alt) Luca Van Assche FRA
(WC) Tom Paris FRA vs (8) Moez Echargui TUN

(4) Jan Choinski GBR vs Harold Mayot FRA
Kyrian Jacquet FRA vs (7) Andrea Pellegrino ITA

Court Central – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Harold Mayot FRA
Billy Harris GBR vs Luca Van Assche FRA
Tom Paris FRA vs Moez Echargui TUN
Tristan Schoolkate AUS vs Dan Added FRA

Court 1 – ore 11:00
Kyrian Jacquet FRA vs Andrea Pellegrino ITA
Alexander Shevchenko KAZ vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 13:30)
Clement Tabur FRA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Arthur Bouquier FRA vs Francesco Passaro ITA