Musetti chiede una wild card per giocare ad Atene

Lorenzo Musetti ha chiesto una wild card per giocare il nuovo ATP 250 di Atene, lo riporta Sky Sport. L’ultima settimana in calendario potrebbe essere decisiva per assegnare l’ottavo posto disponile per le ATP Finals di Torino, e con Auger-Aliassime in semifinale a Parigi il canadese e l’italiano sono distanti una manciata di punti. Nella Race to Turin infatti Lorenzo è ancora ottavo con 3.685 punti, mentre Felix lo tallona al nono posto con 3.595 punti. Tuttavia se Auger-Aliassime riuscisse a battere Bublik o De Minaur (quando scriviamo il loro incontro è al terzo set) in semifinale a Parigi , supererebbe l’italiano scalzandolo all’ottavo posto nella Race. Per questo Musetti ha deciso di andare a caccia di altri punti, potenzialmente 250 con un successo ad Atene, che potrebbero essere decisivi nella corsa all’ultimo posto utile per le Finals.

Resta ancora da chiarire la posizione di Djokovic: il serbo giocherà ad Atene, già qualificato per le Finals al quarto posto con i suoi 4580 punti accumulati in stagione, perlopiù grazie alle quattro semifinali Slam; tuttavia non ha ancora confermato la propria presenza a Torino. Lo scorso anno, seppur qualificato, disertò il torneo ATP di fine anno.