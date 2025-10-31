Musetti chiede una wild card per giocare ad Atene
Lorenzo Musetti ha chiesto una wild card per giocare il nuovo ATP 250 di Atene, lo riporta Sky Sport. L’ultima settimana in calendario potrebbe essere decisiva per assegnare l’ottavo posto disponile per le ATP Finals di Torino, e con Auger-Aliassime in semifinale a Parigi il canadese e l’italiano sono distanti una manciata di punti. Nella Race to Turin infatti Lorenzo è ancora ottavo con 3.685 punti, mentre Felix lo tallona al nono posto con 3.595 punti. Tuttavia se Auger-Aliassime riuscisse a battere Bublik o De Minaur (quando scriviamo il loro incontro è al terzo set) in semifinale a Parigi , supererebbe l’italiano scalzandolo all’ottavo posto nella Race. Per questo Musetti ha deciso di andare a caccia di altri punti, potenzialmente 250 con un successo ad Atene, che potrebbero essere decisivi nella corsa all’ultimo posto utile per le Finals.
Resta ancora da chiarire la posizione di Djokovic: il serbo giocherà ad Atene, già qualificato per le Finals al quarto posto con i suoi 4580 punti accumulati in stagione, perlopiù grazie alle quattro semifinali Slam; tuttavia non ha ancora confermato la propria presenza a Torino. Lo scorso anno, seppur qualificato, disertò il torneo ATP di fine anno.
TAG: ATP 250 Atene 2025, Lorenzo Musetti
@ Harlan (#4511764)
altro fisico
Non credo
Questa settimana ha fatto una sola partita
Ad Atene ne basta forse una
Certo gli spostamenti pure stressano
E FAA che dovrebbe dire che sta pompando come una locomotiva?
C’era ancora una possibilità per sbagliare l’ultima scelta dell’anno…
Lui e il suo staff ci sono riusciti.
Capisco la voglia di essere a Torino, per il prestigio e i soldini, ma come già detto da altri se ci arriverà sarà cotto e pure in Davis non sarà un fiore…
Musetti andrà alle Finals, ma se perde le prime partite la terza la gioca solo come allenamento.
Alla fine conta esserci arrivati, poi la gente ricorda (forse) solo chi ha vinto.
Sono successive, non contemporanee
Si ragiona per un impegno alla volta
Ma come puoi pensare di giocare qui, poi subito dietro Torino, poi subito dietro Davis…ed in tutto ciò gli deve nascere anche un figlio
La finale sarà Sinner-Bublik, don’t worry!
Se Lorenzo avrà la wc ad Atene, può voler dire che:
Lorenzo VUOLE andare alle finals e sa che Nole non rinuncerà alle finals.
@ Di Passaggio (#4511715)
Potrebbe essere comunque troppo tardi soprattutto se stasera vincesse Medvedev avrebbe tre avversari in semi a Parigi.
Che se vincesse Medvedev il torneo con in finale Auger ..
Brutta cosa aver perso con Sonny.
Bruttissima ..per lui e anche per molte persone che stanno su live tennis il portale ITALIANO del tennis come me ,insomma ,noi che siamo tifosi per nostra fortuna dei nostri grandi campioni tipo Sinner e Musetti e campioncini come tutto il panorama tennistico italiano.
La perdita di Musetti con Sonego e’ stato proprio un disastro..
Mai sottovalutare le capacità di Alexander Bublik
Immagino con che voglia Musetti andrà ad Atene. Finale di 2025 assurdo per questo obiettivo delle Finals, tutta roba che pagherà l’anno prossimo quanto torneremo ad avere un solo top 10 ma più probabilmente un solo top20
doveroso anche perché Auger lo vedo già in finale.
le speranze per musetti sono ridotte all’osso.
Lo dissi da tempo che Musetti arriverà a giocare la Davis cotto. Settimana prossima ad Atene, poi a Torino (o da titolare o da riserva) poi a Bologna…..Paradossalmente – nella malaugurata ipotesi in cui Aliassime vincesse Parigi – potrebbe anche non andare Ad Atene in quanto inutile, e andare direttamente a Torino quale riserva attendendo la sorte che gli deciderà Djokovic.
Secondo me va a finire come l’anno scorso. Djokovic annuncia il ritiro a settimana in corso e musetti è auger si ritirano dai rispettivi tornei.
Dato che ci sarà Giocovic, che organizza quel torneo e che scenderà in campo col coltello fra i denti, Musetti ben che gli vada perderà in finale.
Però lo capisco: nel campionato-esibizione di Torino ballano tanti punti e tanti soldi, oltre al privilegio emozionante di poter giocare davanti ad un pubblico amico, è giusto che ci provi.
Medvedev potrebbe chiederne un altra…
Sempre che Aliassime non vinca il torneo ovviamente
Vuole vincerla e non arrivare per ritiro di Djokovic che con molta probabilità ci sarà.
Ottimo , spero di vederlo riposato e tranquillo , se Felix perde in semifinale rimane tutto nelle sue mani.
Proviamo a metterci una pezza.