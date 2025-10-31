Auger-Aliassime travolge Vacherot e vola in semifinale a Parigi e si avvicina a Lorenzo Musetti nella Race
È Félix Auger-Aliassime il primo semifinalista del Rolex Paris Masters 2025. Il canadese ha dominato 6-2 6-2 contro Valentin Vacherot, la rivelazione di fine stagione e recente vincitore del Masters 1000 di Shanghai. Una prestazione solida e senza sbavature quella del numero 10 del mondo, che continua la sua corsa verso le ATP Finals di Torino.
Il match si è praticamente deciso nel primo gioco dell’incontro, un game lunghissimo durato oltre dodici minuti e composto da ben 20 punti. Vacherot ha annullato due palle break ma ha sprecato sei occasioni per tenere il servizio: una maratona che ha minato le sue certezze fin da subito, consegnando di fatto inerzia e fiducia al canadese. Aliassime ha confermato il break a zero e poi ha preso il largo fino al 5-1, strappando nuovamente la battuta al monegasco. Il 6-2 del primo set è stato netto, testimonianza di una superiorità chiara e costante.
Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Da fondo campo Auger-Aliassime ha dominato, aprendo il campo con grande precisione e chiudendo spesso con il dritto vincente. Due errori a rete e un dritto largo di Vacherot hanno regalato al canadese nuove palle break: un doppio fallo sulla seconda ha sigillato il break decisivo.
Il numero 10 ATP ha confermato il vantaggio perdendo appena un punto al servizio, mostrando totale controllo e concentrazione. Vacherot, apparso più scarico e falloso rispetto ai giorni migliori, ha finito per subire un secondo break, segnale di resa contro un avversario in pieno stato di grazia.
Sul 5-2 Auger-Aliassime ha concesso due palle break, più per distrazione che per reale difficoltà, ma le ha cancellate con autorità: servizio vincente e dritto lungolinea imprendibile per chiudere 6-2 6-2 in un’ora e tredici minuti.
Con questo successo Auger-Aliassime conquista 200 punti ATP e si porta a soli 90 punti di distacco da Lorenzo Musetti, attualmente ottavo nella Race e ultimo virtualmente qualificato per le Finals di Torino. Domani affronterà in semifinale il vincente tra Alexander Bublik e Alex De Minaur, due avversari insidiosi ma alla portata di un Aliassime che, in questo finale di stagione, sembra deciso a prendersi tutto.
Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
TAG: Felix Auger Aliassime, Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
8 commenti
Giusto che vada lui, musetti cosa ha vinto quest anno?. E solo un perdente
Va ch’è rot.
ma va la, questo fenomeno a Rotterdam ha perso contro Vavassori, si che aveva appena vinto a Montpellier (contro Kovacevic) ma insomma… è un giocatore che al massimo riesce a vincere un 500 semi 250, d’ogni tanto becca qualche corridoio favorevole e va avanti, come in questo torneo.
sito come al solito non inclusivo e pieno di esterofili 🙂
Grandissimo Felix da Housecat che rispedisce la meteora nello spazio profondo
Bene cosi. Non mi piacerebbe il bestemmiatore alle Finals (Opinione personale)
Aliassime vuole imitare la Rybakina, che all’ultimo treno utile è riuscita a qualificarsi per le Finals.
Io spero ancora che il finale sia diverso.
Il mondo è tornato normale ed ha vinto il più forte… Auger su cemento indoor comunque è secondo solo a Sinner e per Lorenzo la vedo quasi impossibile, salvo il forfait di Nole