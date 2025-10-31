Auger-Aliassime travolge Vacherot e vola in semifinale a Parigi e si avvicina a Lorenzo Musetti nella Race

È Félix Auger-Aliassime il primo semifinalista del Rolex Paris Masters 2025. Il canadese ha dominato 6-2 6-2 contro Valentin Vacherot, la rivelazione di fine stagione e recente vincitore del Masters 1000 di Shanghai. Una prestazione solida e senza sbavature quella del numero 10 del mondo, che continua la sua corsa verso le ATP Finals di Torino.

Il match si è praticamente deciso nel primo gioco dell’incontro, un game lunghissimo durato oltre dodici minuti e composto da ben 20 punti. Vacherot ha annullato due palle break ma ha sprecato sei occasioni per tenere il servizio: una maratona che ha minato le sue certezze fin da subito, consegnando di fatto inerzia e fiducia al canadese. Aliassime ha confermato il break a zero e poi ha preso il largo fino al 5-1, strappando nuovamente la battuta al monegasco. Il 6-2 del primo set è stato netto, testimonianza di una superiorità chiara e costante.

Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Da fondo campo Auger-Aliassime ha dominato, aprendo il campo con grande precisione e chiudendo spesso con il dritto vincente. Due errori a rete e un dritto largo di Vacherot hanno regalato al canadese nuove palle break: un doppio fallo sulla seconda ha sigillato il break decisivo. Il numero 10 ATP ha confermato il vantaggio perdendo appena un punto al servizio, mostrando totale controllo e concentrazione. Vacherot, apparso più scarico e falloso rispetto ai giorni migliori, ha finito per subire un secondo break, segnale di resa contro un avversario in pieno stato di grazia.

Sul 5-2 Auger-Aliassime ha concesso due palle break, più per distrazione che per reale difficoltà, ma le ha cancellate con autorità: servizio vincente e dritto lungolinea imprendibile per chiudere 6-2 6-2 in un’ora e tredici minuti.

Con questo successo Auger-Aliassime conquista 200 punti ATP e si porta a soli 90 punti di distacco da Lorenzo Musetti, attualmente ottavo nella Race e ultimo virtualmente qualificato per le Finals di Torino. Domani affronterà in semifinale il vincente tra Alexander Bublik e Alex De Minaur, due avversari insidiosi ma alla portata di un Aliassime che, in questo finale di stagione, sembra deciso a prendersi tutto.

ATP Paris Valentin Vacherot Valentin Vacherot 2 2 Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani