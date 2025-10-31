Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 31 Ottobre 2025
31/10/2025 08:30 14 commenti
Masters 1000 Paris – Indoor Hard
QF Shelton – Sinner Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
CH Bratislava – Indoor Hard
QF Maestrelli – Droguet 2° inc. ore 13
Il match deve ancora iniziare
CH Monastir – hard
QF Giustino – Added Inizio 11:00
CH Lima – terra
QF Cecchinato – Huertas Del Pino Cordova 2° inc ore 18
Il match deve ancora iniziare
Cali WTA 125 – terra
SF Fossa Huergo /Gorgodze – Gamiz /Vedder ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
Sicuramente la superficie ha giocato la sua parte. Ceck sul rosso vale qualcosa, sulle altre superfici è decisamente scarso. È iscritto alle quali del secondo torneo a Lima la prossima settimana, se arriva in finale questa settimana gli daranno la SE così va dritto nel tabellone principale (è comunque primo alternate del MD) e alle quali di Montevideo della settimana successiva. Credo sia un ultimo sforzo per entrare nelle quali degli Australian Open, specie se è vera la storia che useranno il ranking del 17 novembre per tutta la tournée australiana…
@ Jack (#4511433)
Nel fine settimana,sab e domenica
@ grinta2 (#4511376)
Perche’ sono sulla terra rossa questi 3 tornei e soprattutto per fare punti Atp(con i quarti ne ha gia’ presi 18),cosa che nei challenger europei sul duro non avrebbe fatto 😉
Quando giocano gli Slam o i 1.000 difficile che ci sia.
@ grinta2 (#4511376)
Con la tournée sudamericana di fine anno, tutta su terra battuta, superficie a lui più congeniale, può avere buone chances di entrare nelle qualificazioni degli AO.
Scelta giusta la sua.
In Europa e da altre parti ormai si gioca solo indoor da tempo, fa freddino per giocare all’aperto…e poi, il Check, è da sempre legato alla terra rossa, seppur nel suo momento migliore di carriera abbia fatto qualche bel risultato sul cemento.
ovviamente Q AO
Lima è un 75, e tutto sommato ha un buon seeding, Navone e Buse sono ottimi giocatori da terra battuta. Quindi la scelta non era quella dei “punti facili”, ma, al contrario, di trovare nuovi stimoli, a mio parere. Se poi riuscisse ad arrivare almeno in finale, si aprirebbero le porte degli AO.
Perchè solo su terra è competitivo, quindi o gioca lì o niente.
Io penso perché, se non sbaglio, dopo di questo, c’è un altro torneo a Lima e un altro a Montevideo; tutti su terra. Le quali per gli AO non sono lontane quindi ci prova.
Off Topic
Ma quando torna la pagina degli ITF? Sono giorni che non c’è più
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please
Sinner e Ceck favoriti a 1.20,Maestrelli 2.60 e Giustino 2.30 😉
@ JOA20 (#4511302)
tutti!
4 giocatori ai quarti di tornei di singolare. Non male dai! vediamo quanti arriveranno in semifinale…