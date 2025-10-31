Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 31 Ottobre 2025

31/10/2025 08:30 14 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

FRA Masters 1000 Paris – Indoor Hard
QF Shelton USA – Sinner ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – Indoor Hard
QF Maestrelli ITA – Droguet FRA 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – hard
QF Giustino ITA – Added FRA Inizio 11:00
ATP Monastir
Lorenzo Giustino
0
6
4
Dan Added [5]
0
3
3
Mostra dettagli



PER CH Lima – terra
QF Cecchinato ITA – Huertas Del Pino Cordova PER 2° inc ore 18

Il match deve ancora iniziare



COL Cali WTA 125 – terra
SF Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Gamiz VEN/Vedder NED ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

14 commenti. Lasciane uno!

JOA20 (Guest) 31-10-2025 12:07

Scritto da grinta2
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

Sicuramente la superficie ha giocato la sua parte. Ceck sul rosso vale qualcosa, sulle altre superfici è decisamente scarso. È iscritto alle quali del secondo torneo a Lima la prossima settimana, se arriva in finale questa settimana gli daranno la SE così va dritto nel tabellone principale (è comunque primo alternate del MD) e alle quali di Montevideo della settimana successiva. Credo sia un ultimo sforzo per entrare nelle quali degli Australian Open, specie se è vera la storia che useranno il ranking del 17 novembre per tutta la tournée australiana…

 14
Henry (Guest) 31-10-2025 12:04

@ Jack (#4511433)

Nel fine settimana,sab e domenica

 13
Henry (Guest) 31-10-2025 12:03

@ grinta2 (#4511376)

Perche’ sono sulla terra rossa questi 3 tornei e soprattutto per fare punti Atp(con i quarti ne ha gia’ presi 18),cosa che nei challenger europei sul duro non avrebbe fatto 😉

 12
Jack (Guest) 31-10-2025 11:51

Scritto da CannoniereKarlovic
Off Topic
Ma quando torna la pagina degli ITF? Sono giorni che non c’è più

Quando giocano gli Slam o i 1.000 difficile che ci sia.

 11
Giuras 31-10-2025 11:41

@ grinta2 (#4511376)

Con la tournée sudamericana di fine anno, tutta su terra battuta, superficie a lui più congeniale, può avere buone chances di entrare nelle qualificazioni degli AO.
Scelta giusta la sua.
In Europa e da altre parti ormai si gioca solo indoor da tempo, fa freddino per giocare all’aperto…e poi, il Check, è da sempre legato alla terra rossa, seppur nel suo momento migliore di carriera abbia fatto qualche bel risultato sul cemento.

 10
walden 31-10-2025 11:35

Scritto da walden

Scritto da grinta2
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

Lima è un 75, e tutto sommato ha un buon seeding, Navone e Buse sono ottimi giocatori da terra battuta. Quindi la scelta non era quella dei "punti facili", ma, al contrario, di trovare nuovi stimoli, a mio parere. Se poi riuscisse ad arrivare almeno in finale, si aprirebbero le porte degli AO.

ovviamente Q AO

 9
walden 31-10-2025 11:34

Scritto da grinta2
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

Lima è un 75, e tutto sommato ha un buon seeding, Navone e Buse sono ottimi giocatori da terra battuta. Quindi la scelta non era quella dei "punti facili", ma, al contrario, di trovare nuovi stimoli, a mio parere. Se poi riuscisse ad arrivare almeno in finale, si aprirebbero le porte degli AO.

 8
Andreas Seppi 31-10-2025 11:33

Scritto da grinta2
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

Perchè solo su terra è competitivo, quindi o gioca lì o niente.

 7
Luciano65 (Guest) 31-10-2025 11:30

Scritto da grinta2
perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

Io penso perché, se non sbaglio, dopo di questo, c'è un altro torneo a Lima e un altro a Montevideo; tutti su terra. Le quali per gli AO non sono lontane quindi ci prova.

 6
CannoniereKarlovic 31-10-2025 11:01

Off Topic

Ma quando torna la pagina degli ITF? Sono giorni che non c’è più

 5
grinta2 (Guest) 31-10-2025 10:39

perdonate la mia ignoranza: perché Cecchinato è andato fino a Lima (Perù) a giocare un torneo tutto sommato modesto in termini di possibile guadagno? per la scarsa competitività dei partecipanti e quindi la possibilità di acquisire punti preziosi? chiaritemi le idee, please

 4
Henry (Guest) 31-10-2025 10:02

Sinner e Ceck favoriti a 1.20,Maestrelli 2.60 e Giustino 2.30 😉

 3
libbio78 31-10-2025 09:55

@ JOA20 (#4511302)

tutti!

 2
JOA20 (Guest) 31-10-2025 09:08

4 giocatori ai quarti di tornei di singolare. Non male dai! vediamo quanti arriveranno in semifinale…

 1
