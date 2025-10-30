Sinner come Djokovic: raggiunti i quarti in tutti i Masters 1000 e finali in ogni Slam
Jannik Sinner continua a dimostrare una costanza di rendimento degna dei più grandi. Con la qualificazione ai quarti di finale del Rolex Paris Masters 2025, l’azzurro ha raggiunto un traguardo straordinario: è diventato, insieme a Novak Djokovic, l’unico giocatore in attività ad aver raggiunto la finale in tutti i tornei del Grande Slam e i quarti di finale in ognuno dei nove Masters 1000.
Un dato che evidenzia la regolarità e la maturità del tennista altoatesino, capace da due stagioni di spingersi con continuità fino alle fasi finali di quasi tutti i tornei disputati.
In un circuito sempre più competitivo, Sinner ha costruito il proprio successo su una combinazione di solidità, efficacia e controllo mentale, qualità che gli hanno permesso di entrare a pieno titolo tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale.
Dopo Djokovic, nessun altro era riuscito a raggiungere questo livello di completezza statistica: un riconoscimento simbolico ma significativo, che certifica come il 2025 sia stato per Sinner l’anno della definitiva consacrazione.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
¡Pero yo siempre soy el mejor!
Stima infinita per Sinner e gioia per l’ennesimo traguardo raggiunto. Detto questo, il “circuito sempre più competitivo” l’articolista dove lo vede? Lo stesso Sinner e Alcaraz come detto da tutti gli adedetti ai lavori fino alla noia in questi mesi fanno uno sport a parte dato il livello molto più basso di tutti gli altri…
Ah, si.
Mi pare là facciano un “Torneo della Madonna”… 😉
Secondo me un paragone con Nole è ancora prematuro, però qualcosa di vero c’è. La capacità di espandersi tennisticamente, di migliorare, non solo a parole o con le promesse, ma coi fatti, questa capacità li accomuna. Non si parli di risultati, perché Nole è ancora irraggiungibile, e lo sarà per altri anni, ma si parli di come tengono (Sinner) e hanno tenuto (Djokovich) il campo. Proprio la partita di oggi con Cerundolo. Ho letto i mille commenti qui su LT, le ansie per il linguaggio del corpo, sta male, non sta male, zoppica, è febbricitante… e il tennis, dove stava il tennis in questi commenti? In condizioni evidentemente difficili, lo si vedeva dai molti colpi in rete di entrambi, ma ti chiedi come mai due giocatori così preparati che buttano in rete… significa che la palla gli arriva strana, che le lamentele di Alky non sono piagnistei, eppure Sinner ha sfoggiato un servizio e un gioco a rete, che solo pochi mesi fa lo prendevano tutti in giro su questi fondamentali. Queste caratteristiche dell’atleta, lo sforzo nella programmazione, lo rendono sempre più completo, quindi sì, eccezionalmente continuo in tutta la stagione nelle condizioni più diverse. E in questo aspetto si avvicina a Djokovic e si differenzia ad esempio da Nadal. Camaleontico, giocava piatto da ragazzino, adesso la sua palla è una variazione continua, oggi per certi tratti sembrava quasi Alcaraz, per come la palla usciva variata dalla racchetta. Chi l’avrebbe detto anche solo pensando al suo tennis del finale di stagione 2024? È davvero un altro tennista ora. Forse superiore anche a Nole, nella capacità di reinventarsi, poi i risultati non saranno analoghi, per il fisico meno forte, per la presenza nel circuito di Alcaraz, per mille motivi. Ma in generale, come sportivi, questi due tennisti, il vecchio e il giovane, hanno e hanno avuto le visioni di sé nel futuro, anticipando tutti, tifosi e detrattori. Quanti altri abbiamo visto così?
Ma prima deve passare da Lourdes 😎
A
L
I
E
N
O
Sarebbe bello se sinner il prossimo anno riuscisse a vincere un 1000 o lo slam anche su terra. Quest’anno è andato vicinissimo al bersaglio grosso
Alla fine della carriera avrà vinto tutti i mille e tutti gli slam
