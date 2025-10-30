Masters 1000 Parigi: Il programma completo dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner in sessione serale
Court Central – ore 14:00
Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime
Alexander Bublik vs Alex de Minaur
Ben Shelton vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)
vs
Court 1 – ore 14:00
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alexander Erler / Robert Galloway
John Peers / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
TAG: Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
3 commenti
Domani si tifa tutti Vacherot.
Cavolo ha appena vinto un 1000.. e come dice il proverbio non c’è uno senza due
No.
Se aliassime vince la prossima partita sfila il posto a Musetti?