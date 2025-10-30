Masters 1000 Parigi: Il programma completo dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner in sessione serale

Il programma completo ATP, Copertina

30/10/2025
Jannik Sinner nella foto - Foto Patrick Boren
Court Central – ore 14:00
Valentin Vacherot MON vs Felix Auger-Aliassime CAN
Alexander Bublik KAZ vs Alex de Minaur AUS
Ben Shelton USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)
Court 1 – ore 14:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA
John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

l Occhio di Sauron 30-10-2025 21:47

Scritto da Marcello
Se aliassime vince la prossima partita sfila il posto a Musetti?

Domani si tifa tutti Vacherot.
Cavolo ha appena vinto un 1000.. e come dice il proverbio non c’è uno senza due

 3
pablito 30-10-2025 21:05

Scritto da Marcello
Se aliassime vince la prossima partita sfila il posto a Musetti?

No.

 2
Marcello (Guest) 30-10-2025 20:47

Se aliassime vince la prossima partita sfila il posto a Musetti?

 1
