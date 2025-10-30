ATP 250 di Atene e Metz decisivi per la qualificazione alle Finals 2025 (con la situazione aggiornata)
Sì, è proprio così: la prossima settimana i tornei ATP 250 di Atene e Metz avranno un ruolo determinante nella corsa verso le ATP Finals 2025 di Torino. Nonostante il torneo dei maestri inizi domenica 9 novembre, i punti ottenuti in Grecia e in Francia saranno validi per la Race ATP, poiché entrambi gli eventi termineranno il giorno precedente all’inizio delle Finals.
Ciò significa che la classifica ufficiale al termine di Metz e Atene sarà quella che determinerà in modo definitivo i otto qualificati alla Coppa dei Maestri. Un dettaglio regolamentare che potrebbe rivelarsi decisivo, specialmente se dopo il Masters di Parigi dovessero rimanere piccole differenze di punti tra gli ultimi candidati alla qualificazione.
Tra i giocatori potenzialmente coinvolti, Félix Auger-Aliassime è già iscritto al torneo di Metz, mentre Atene mantiene una wild card libera in attesa di eventuali richieste last minute da parte di tennisti ancora in corsa come Lorenzo Musetti , Daniil Medvedev , Alejandro Davidovich Fokina o Alexander Bublik .
L’ultima settimana prima delle ATP Finals potrebbe riservare ulteriori colpi di scena: chi vorrà giocarsi le ultime chance di qualificazione, dovrà farlo passando da Atene o Metz.
🏁 ATP Race to Turin – aggiornata a Parigi (ore 12:00) 🇫🇷 (R16)
1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 pts ✅
2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.100 (+100 R16) ✅
3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.660 (+100 R16) ✅
4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅
5️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅
––––––– Qualificati per le ATPFinals 🎾 –––––––
6️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.870 (+100 R16)
7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.835 (+100 R16)
8️⃣ 🇮🇹 Musetti – 3.685 (+10 R32)
––––––– In corsa 🔥 –––––––
9️⃣ 🇨🇦 Auger-Aliassime – 3.295 (+100 R16)
10️⃣ 🇬🇧 Draper – 2.990
11️⃣ 🇳🇴 Ruud – 2.835 (+10 R32)
12️⃣ 🇷🇺 Medvedev – 2.660 (+100 R16)
13️⃣ 🇪🇸 Davidovich Fokina – 2.655 (+100 R16)
14️⃣ 🇩🇰 Rune – 2.590
15️⃣ 🇰🇿 Bublik – 2.570 (+100 R16)
16️⃣ 🇷🇺 Rublev – 2.520 (+100 R16)
Marco Rossi
TAG: Lorenzo Musetti, Race 2025
5 commenti
Io spero che, comunque vada questo Master, Lorenzo abbia il buon senso di evitare un altro 250, che lo farebbe arrivare, se si qualificasse, spompato a Torino, e dedicasse la prossima settimana a preparvicisi. E, penso, lo stesso faranno gli altri.
@ italo (#4510670)
I 250 di Atene e Metz inizieranno domenica, le WC saranno “sigillate” quando verrà sorteggiato il tabellone principale sabato
Una Wc libera?
Mettiamo che Medvedev vinca Parigi e aliassime faccia semifinale o finale
A quel punto sia Medvedev che Musetti la chiedono..
Cosa facciamo, che l’organizzazione di Atene decide chi può andare al Master oppure no ? Oppure chi la chiede prima??
Senza contare che il giovedi’ alla foto di presentazione del master mancherà qualcuno e al sorteggio metteranno delle X
Regolamento semplicemente RIDICOLO!!!
Chi l’ha ideato è fuori di testa
Djokovic non giocherà, Auger-Aliassime sarà dentro, bisogna solo vedere le fasce del sorteggio.
Entro quando i tornei 250 devono annunciare eventuali Late Entries? Il giovedì precedente?
Comunque solo Auger-Aliassime ha una possibilità realistica di sopravanzare Musetti, gli altri ancora in gioco sono costretti a fare doppietta tra Parigi e Atene/Metz (pure fare finale nel 250 non sarebbe sufficiente). Se il canadese non fa almeno semifinale a La Défense è fuori dai giochi pure lui. Poi c’è l’incognita Djokovic…