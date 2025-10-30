ATP 250 di Atene e Metz decisivi per la qualificazione alle Finals 2025 (con la situazione aggiornata)

Sì, è proprio così: la prossima settimana i tornei ATP 250 di Atene e Metz avranno un ruolo determinante nella corsa verso le ATP Finals 2025 di Torino. Nonostante il torneo dei maestri inizi domenica 9 novembre, i punti ottenuti in Grecia e in Francia saranno validi per la Race ATP, poiché entrambi gli eventi termineranno il giorno precedente all’inizio delle Finals.

Ciò significa che la classifica ufficiale al termine di Metz e Atene sarà quella che determinerà in modo definitivo i otto qualificati alla Coppa dei Maestri. Un dettaglio regolamentare che potrebbe rivelarsi decisivo, specialmente se dopo il Masters di Parigi dovessero rimanere piccole differenze di punti tra gli ultimi candidati alla qualificazione.

Tra i giocatori potenzialmente coinvolti, Félix Auger-Aliassime è già iscritto al torneo di Metz, mentre Atene mantiene una wild card libera in attesa di eventuali richieste last minute da parte di tennisti ancora in corsa come Lorenzo Musetti , Daniil Medvedev , Alejandro Davidovich Fokina o Alexander Bublik .

L’ultima settimana prima delle ATP Finals potrebbe riservare ulteriori colpi di scena: chi vorrà giocarsi le ultime chance di qualificazione, dovrà farlo passando da Atene o Metz.

🏁 ATP Race to Turin – aggiornata a Parigi (ore 12:00) 🇫🇷 (R16)

1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 pts ✅

2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.100 (+100 R16) ✅

3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.660 (+100 R16) ✅

4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅

5️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅

––––––– Qualificati per le ATPFinals 🎾 –––––––

6️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.870 (+100 R16)

7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.835 (+100 R16)

8️⃣ 🇮🇹 Musetti – 3.685 (+10 R32)

––––––– In corsa 🔥 –––––––

9️⃣ 🇨🇦 Auger-Aliassime – 3.295 (+100 R16)

10️⃣ 🇬🇧 Draper – 2.990

11️⃣ 🇳🇴 Ruud – 2.835 (+10 R32)

12️⃣ 🇷🇺 Medvedev – 2.660 (+100 R16)

13️⃣ 🇪🇸 Davidovich Fokina – 2.655 (+100 R16)

14️⃣ 🇩🇰 Rune – 2.590

15️⃣ 🇰🇿 Bublik – 2.570 (+100 R16)

16️⃣ 🇷🇺 Rublev – 2.520 (+100 R16)





Marco Rossi