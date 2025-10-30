Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

30/10/2025 11:00 9 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Ottavi di Finale (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie GBR vs Valentin Vacherot MON
ATP Paris
Cameron Norrie
30
1
Valentin Vacherot
0
1
Felix Auger-Aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

ATP Paris
Joe Salisbury / Neal Skupski [6]
0
2
John Peers / JJ Tracy
0
1
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Andrey Rublev RUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
0
1
Austin Krajicek / Nikola Mektic
0
2
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Giallo Naso (Guest) 30-10-2025 11:14

@ JannikUberAlles (#4510583)

anche io lo penso, però cerundolo non sembra essere in formissima, ci ha messo parecchio per eliminare kecmanovic, che certamente non è un terraiolo

 9
JannikUberAlles 30-10-2025 11:00

Con questa superficie lenta e con le palle che si “scoppiano” dopo pochi colpi…

…credo che per Sinner possa diventare davvero spiacevole l’incontro con un “terraiolo” come Cerundolo.

Se la partita dovesse diventare troppo lunga e stancante potrebbe anche mollare!

Dipende tutto da come il nostro campionissimo si sente fisicamente e comunque credo che non voglia anzitutto compromettere le sue chance per le Finals di Torino.

 8
Gigi53 (Guest) 30-10-2025 10:48

Connors vede bene Fonseca,visto le ultime partite: battuta molto buona risposta da migliorare,gioca molto bene i punti importanti , quello che non mi convince è la parte fisica molto carente,se poi consideriamo gli slam al meglio dei 5 set lo vedo male,spero per lui in grossi miglioramenti

 7
pablito 30-10-2025 10:48

Poi dicono che Jannik non diverte e non si diverte ?
Bah. 😉

https://youtube.com/shorts/u59LfSw9NjY?si=haHymxzXWjllZrkp

 6
Alvarez#1 (Guest) 30-10-2025 10:42

Mi amigo Bruno dice che Sonego es un gran cantante de ópera.

Bravo!

 5
Cogi53 30-10-2025 10:28

Ovviamente tifo per Altmaier. Per l’incontro di Sinner temo un notevole dispendio di energie- Incrociamo le dita.

 4
Aquila. 30-10-2025 10:00

Oggi sono costretto ha tifare Daniel Altmaier, come al solito Musetti dimostra la sua fragilita mentale, intendiamoci era un derby e sono contento per Sonego. Se Musetti non riesce a partecipare alle Atp finals 2025, nonostante il ritiro da infortuni di Draper e Rune, un Medvedev in crisi di risultati, credo che mentalmente farà fatica ha rialzarsi, per carita sempre un ottimo giocatore ma che rischia di rimanere nella storia tra i giocatori da studiare a fine carriera il perchè con tanto talento hanno vinto poco in carriera.

 3
von Hayek 30-10-2025 09:59

Scritto da Taxi Driver
Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

Tutto torna, preso con le mani nella marmellata.
Lascio a voi l’interpretazione dell’espressione circonlocutoria

 2
Taxi Driver 30-10-2025 09:21

Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

 1
