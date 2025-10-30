Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Ottavi di Finale (Indoor Hard)
Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie vs Valentin Vacherot
Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier
Taylor Fritz vs Alexander Bublik (Non prima 16:00)
Francisco Cerundolo vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)
Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Zverev
Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury / Neal Skupski vs John Peers / JJ Tracy
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Ben Shelton vs Andrey Rublev (Non prima 14:30)
Karen Khachanov vs Alex de Minaur (Non prima 16:00)
Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev
Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
