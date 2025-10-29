Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 30 Ottobre 2025

29/10/2025 23:17 1 commento
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
FRA Masters 1000 Paris – Indoor Hard
R16 Cerundolo ARG – Sinner ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Sonego ITA – Medvedev RUS 3° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – Indoor Hard
R16 Maestrelli ITA – Pichler AUT 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – Hard
R16 Giustino ITA – Xilas GRE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

