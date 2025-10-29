Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 30 Ottobre 2025
29/10/2025 23:17 1 commento
Masters 1000 Paris – Indoor Hard
R16 Cerundolo – Sinner Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Sonego – Medvedev 3° inc. ore 15:30
Il match deve ancora iniziare
CH Bratislava – Indoor Hard
R16 Maestrelli – Pichler 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
CH Monastir – Hard
R16 Giustino – Xilas Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
