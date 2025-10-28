Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz (LIVE)

28/10/2025 10:59 6 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° – 2° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Valentin Vacherot MON vs Jiri Lehecka CZE
ATP Paris
Valentin Vacherot
30
6
4
Jiri Lehecka [14]
0
1
3
Corentin Moutet FRA vs Reilly Opelka USA

Jaume Munar ESP vs Daniil Medvedev RUS

Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 19:00)

Taylor Fritz USA vs Aleksandar Vukic AUS

Court 1 – ore 11:00
Felix Auger-Aliassime CAN vs Francisco Comesana ARG

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
0
6
Francisco Comesana
4*
6
Denis Shapovalov CAN vs Joao Fonseca BRA

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Valentin Royer FRA

Ben Shelton USA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)

Learner Tien USA vs Andrey Rublev RUS

Court 2 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Gabriel Diallo CAN

ATP Paris
Tallon Griekspoor
0
3
2
Gabriel Diallo
0
6
3
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 14:00)

Giovanni Mpetshi Perricard FRA / Arthur Rinderknech FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Grigor Dimitrov BUL / Nicolas Mahut FRA

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Court 3 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Camilo Ugo Carabelli ARG
ATP Paris
Tomas Martin Etcheverry
30
5
Camilo Ugo Carabelli
40
5
Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA vs Christian Harrison USA / Evan King USA

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Rohan Bopanna IND / Alexander Bublik KAZ (Non prima 17:00)

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

6 commenti

Annie3 28-10-2025 12:02

Con riferimento a ieri, a chi insiste sulla “gracilita’” di Korda, faccio presente che ha un rapporto peso/altezza superiore a quello di Sonego…il suo problema sono fragilità strutturali che hanno condizionato anche la longevità di un torello come Rafa e che non sempre dipendono dalla
stazza: purtroppo non credo sia facile farci i conti perché, per un buon approccio alla partita, è fondamentale la tranquillità mentale e sapere invece di avere un rischio sempre pendente di infortunio non ti fa dare il meglio e stare sereno, soprattutto adesso in un tennis aggressivo (Berrettini docet)…rimane la sua classe, la manualità e capacità di variazioni di cui dispone, eccome, per un gioco che è uno dei più piacevoli del circuito: purtroppo è apparsa ieri evidentemente la difficoltà ad arrivare sulla palla in velocità col giusto assetto per attuare con efficacia i suoi colpi, per i motivi di cui sopra, e Lorenzo, con la sua esperienza, ne ha approfittato…bravissimo Cobolli, ha ragione ad essere particolarmente soddisfatto del suo debutto: credo aspettiamo tutti con particolare curiosità l’incontro con Shelton, che però sembra essere arrivato non esattamente “pimpante” a questa fase finale dell’anno… comunque incrocio di ragazzi che garantiscono spettacolo col loro tennis e col loro temperamento coinvolgente. Vorrei spezzare una lancia in favore di Enzo Lofiasco, sempre stroncato ma stavolta con una “parziale” ragione: avversario più noioso e antiquato non poteva capitare ad Alcaraz, il Norrie “batti lei” è davvero fuori contesto in questo momento storico…più sibillino invece il borioso Bergs da cui comunque Jannik non si farà certo condizionare, potendo contare su basi ben più solide e concrete delle “arie” del supponente belga.
La nuova struttura parigina è uno strazio (e inquietante), nei campi abbinati c’è un frastuono che non so come i giocatori riescano a concentrarsi e a capire a quale giudice devono attenersi…io levo il sonoro, ma loro? Da sciopero

 6
Cogi53 28-10-2025 11:37

Intanto Vacherot strapazza Lehecka nel primo set 😯
E non è che Comesana fa un favore a Musetti???

 5
Chemical (Guest) 28-10-2025 11:30

@ Rovescio al tramonto (#4508847)

Vespa docet

 4
MAURO (Guest) 28-10-2025 11:26

Chiederei maggior rispetto X il numero 1, vincitore di 6 SLAM a 22 anni e 3 mesi.
Sembra di essere all’ asilo.

 3
Rovescio al tramonto 28-10-2025 09:58

Scritto da Alvarez#1
Anche se stasera gioca mi amigo Carlitos, oggi faccio il tifo (también era futbolista) solo per Cobolli.
Vamos a ganar!

Alvarez vincerà la Davis.

 2
Alvarez#1 (Guest) 28-10-2025 08:59

Anche se stasera gioca mi amigo Carlitos, oggi faccio il tifo (también era futbolista) solo per Cobolli.

Vamos a ganar!

 1
