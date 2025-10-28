Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 1° – 2° Turno (Indoor Hard)
Court Central – ore 11:00
Valentin Vacherot
vs Jiri Lehecka
ATP Paris
Valentin Vacherot•
30
6
4
Jiri Lehecka [14]
0
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vacherot
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-0 → 5-1
V. Vacherot
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
J. Lehecka
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Corentin Moutet vs Reilly Opelka
Il match deve ancora iniziare
Jaume Munar vs Daniil Medvedev
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Aleksandar Vukic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Felix Auger-Aliassime vs Francisco Comesana
ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
0
6
Francisco Comesana
4*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
ace
F. Auger-Aliassime
5-6 → 6-6
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-5 → 5-5
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-5 → 3-5
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-3 → 2-4
F. Comesana
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Davidovich Fokina vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Ben Shelton vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Learner Tien vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
ATP Paris
Tallon Griekspoor
0
3
2
Gabriel Diallo•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi Perricard / Arthur Rinderknech vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry
vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Paris
Tomas Martin Etcheverry
30
5
Camilo Ugo Carabelli•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
T. Martin Etcheverry
4-5 → 5-5
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
T. Martin Etcheverry
3-4 → 4-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
C. Ugo Carabelli
1-1 → 1-2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Ugo Carabelli
0-0 → 0-1
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi vs Christian Harrison / Evan King
Il match deve ancora iniziare
Santiago Gonzalez / David Pel vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
John Peers / JJ Tracy vs Rohan Bopanna / Alexander Bublik (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Con riferimento a ieri, a chi insiste sulla “gracilita’” di Korda, faccio presente che ha un rapporto peso/altezza superiore a quello di Sonego…il suo problema sono fragilità strutturali che hanno condizionato anche la longevità di un torello come Rafa e che non sempre dipendono dalla
stazza: purtroppo non credo sia facile farci i conti perché, per un buon approccio alla partita, è fondamentale la tranquillità mentale e sapere invece di avere un rischio sempre pendente di infortunio non ti fa dare il meglio e stare sereno, soprattutto adesso in un tennis aggressivo (Berrettini docet)…rimane la sua classe, la manualità e capacità di variazioni di cui dispone, eccome, per un gioco che è uno dei più piacevoli del circuito: purtroppo è apparsa ieri evidentemente la difficoltà ad arrivare sulla palla in velocità col giusto assetto per attuare con efficacia i suoi colpi, per i motivi di cui sopra, e Lorenzo, con la sua esperienza, ne ha approfittato…bravissimo Cobolli, ha ragione ad essere particolarmente soddisfatto del suo debutto: credo aspettiamo tutti con particolare curiosità l’incontro con Shelton, che però sembra essere arrivato non esattamente “pimpante” a questa fase finale dell’anno… comunque incrocio di ragazzi che garantiscono spettacolo col loro tennis e col loro temperamento coinvolgente. Vorrei spezzare una lancia in favore di Enzo Lofiasco, sempre stroncato ma stavolta con una “parziale” ragione: avversario più noioso e antiquato non poteva capitare ad Alcaraz, il Norrie “batti lei” è davvero fuori contesto in questo momento storico…più sibillino invece il borioso Bergs da cui comunque Jannik non si farà certo condizionare, potendo contare su basi ben più solide e concrete delle “arie” del supponente belga.
La nuova struttura parigina è uno strazio (e inquietante), nei campi abbinati c’è un frastuono che non so come i giocatori riescano a concentrarsi e a capire a quale giudice devono attenersi…io levo il sonoro, ma loro? Da sciopero
Intanto Vacherot strapazza Lehecka nel primo set 😯
E non è che Comesana fa un favore a Musetti???
@ Rovescio al tramonto (#4508847)
Vespa docet
Chiederei maggior rispetto X il numero 1, vincitore di 6 SLAM a 22 anni e 3 mesi.
Sembra di essere all’ asilo.
Alvarez vincerà la Davis.
Anche se stasera gioca mi amigo Carlitos, oggi faccio il tifo (también era futbolista) solo per Cobolli.
Vamos a ganar!