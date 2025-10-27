Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. +6 per Matteo Arnaldi. +7 per Passaro. +18 per Federico Cina
27/10/2025
Classifica Atp Entry System Singolo (27-10-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3685
Punti
21
Tornei
23
Best: 17
▼
-1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1975
Punti
29
Tornei
27
Best: 26
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1624
Punti
35
Tornei
45
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1130
Punti
29
Tornei
61
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
66
Best: 29
▲
6
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
26
Tornei
76
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
81
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
27
Tornei
132
Best: 118
▲
7
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
480
Punti
24
Tornei
140
Best: 126
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
21
Tornei
153
Best: 153
▲
4
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
389
Punti
22
Tornei
154
Best: 149
▼
-1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
389
Punti
29
Tornei
209
Best: 202
▲
18
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
272
Punti
26
Tornei
233
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
245
Punti
23
Tornei
262
Best: 16
▲
3
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
269
Best: 127
▲
4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
200
Punti
35
Tornei
300
Best: 300
▲
3
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
309
Best: 108
▲
4
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
332
Best: 309
▲
3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
151
Punti
21
Tornei
340
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
351
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
22
Tornei
359
Best: 357
▼
-2
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
31
Tornei
392
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
394
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
123
Punti
25
Tornei
396
Best: 368
▼
-2
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
123
Punti
33
Tornei
399
Best: 332
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
412
Best: 382
▼
-30
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
113
Punti
31
Tornei
417
Best: 417
▲
90
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
110
Punti
22
Tornei
428
Best: 372
▼
-3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
432
Best: 429
▼
-3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
105
Punti
27
Tornei
446
Best: 445
▼
-1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
99
Punti
21
Tornei
458
Best: 458
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
95
Punti
30
Tornei
467
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▲
9
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
24
Tornei
479
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
27
Tornei
503
Best: 402
▲
8
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
25
Tornei
506
Best: 503
▲
55
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
16
Tornei
519
Best: 509
▲
18
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
79
Punti
19
Tornei
524
Best: 426
▼
-25
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
25
Tornei
530
Best: 121
▲
4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
542
Best: 517
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
567
Best: 387
▲
13
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
67
Punti
24
Tornei
582
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
585
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
27
Tornei
596
Best: 561
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
61
Punti
18
Tornei
607
Best: 443
▲
2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
623
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
638
Best: 635
▲
5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
644
Best: 640
▲
3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
659
Best: 657
▼
-2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
50
Punti
25
Tornei
662
Best: 662
▼
-9
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
8
Tornei
677
Best: 677
▲
2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
18
Tornei
682
Best: 673
▼
-9
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
24
Tornei
695
Best: 693
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
43
Punti
19
Tornei
720
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
744
Best: 605
▲
44
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
765
Best: 709
▼
-26
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
25
Tornei
766
Best: 666
▼
-12
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
29
Tornei
816
Best: 403
--
0
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
821
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
831
Best: 741
▼
-78
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
28
Punti
24
Tornei
897
Best: 827
▲
31
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
899
Best: 887
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
901
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
917
Best: 377
▼
-10
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
20
Punti
19
Tornei
928
Best: 738
▲
7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
11
Tornei
939
Best: 939
▼
-12
Matteo Covato
ITA, 0
19
Punti
23
Tornei
954
Best: 784
▲
4
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
18
Punti
25
Tornei
973
Best: 959
▲
3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
979
Best: 979
▲
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1008
Best: 985
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
22
Tornei
1014
Best: 902
▼
-3
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1020
Best: 999
--
0
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
17
Tornei
1021
Best: 942
--
0
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
14
Punti
17
Tornei
1028
Best: 912
▼
-2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
26
Tornei
1034
Best: 910
▼
-3
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
13
Punti
5
Tornei
1037
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
13
Punti
12
Tornei
1038
Best: 938
▼
-2
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1048
Best: 1048
▲
4
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1049
Best: 1049
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
13
Punti
23
Tornei
1069
Best: 1069
▲
3
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
12
Punti
16
Tornei
1073
Best: 906
▼
-22
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1119
Best: 1119
▼
-1
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1136
Best: 812
▼
-30
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1138
Best: 1138
▲
1
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1140
Best: 1110
▲
3
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
9
Punti
4
Tornei
1166
Best: 1166
--
0
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1193
Best: 1193
▲
3
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1204
Best: 1095
▲
5
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1227
Best: 873
▲
8
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1231
Best: 1231
▲
6
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1249
Best: 1249
▲
8
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1282
Best: 1154
▲
10
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1296
Best: 1235
▲
6
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1310
Best: 739
▼
-147
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
15
Tornei
1312
Best: 756
▲
6
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1334
Best: 1334
▲
4
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1352
Best: 1352
▲
5
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1360
Best: 1360
▼
-1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1369
Best: 1071
▲
7
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1370
Best: 1156
▲
15
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
12
Tornei
1378
Best: 1378
▲
117
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
5
Punti
14
Tornei
1378
Best: 1037
▲
9
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1383
Best: 1383
▲
7
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1385
Best: 1385
▲
7
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
17
Tornei
1390
Best: 309
▲
12
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
1
Tornei
1411
Best: 1411
▲
8
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1416
Best: 1416
▲
7
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1466
Best: 1466
▲
13
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1466
Best: 1466
▲
133
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1470
Best: 1470
▲
12
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1478
Best: 1231
▲
15
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
11
Tornei
1488
Best: 1488
▲
10
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1501
Best: 800
▲
13
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1535
Best: 1040
▲
9
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1544
Best: 1544
▲
7
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1550
Best: 1550
▲
9
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1550
Best: 1550
▲
161
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1562
Best: 1508
▲
6
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1562
Best: 1214
▼
-103
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
3
Punti
6
Tornei
1562
Best: 1562
▲
6
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1582
Best: 1170
▲
10
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
7
Tornei
1589
Best: 1589
▼
-1
Sebastiano Cocola
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1613
Best: 1588
▲
12
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
3
Punti
13
Tornei
1660
Best: 1660
▲
9
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1670
Best: 1002
▲
9
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1670
Best: 1670
▲
9
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1700
Best: 223
▲
11
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
2
Punti
4
Tornei
1719
Best: 1719
▲
11
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1722
Best: 1722
▲
12
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1722
Best: 1642
▲
12
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
5
Tornei
1722
Best: 1722
▼
-11
Michele Mecarelli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1722
Best: 1722
▲
12
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1748
Best: 1667
▲
13
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1748
Best: 1748
▼
-14
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1761
Best: 1499
▲
11
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1764
Best: 1764
▼
-172
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1774
Best: 1215
▲
12
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1783
Best: 1705
▲
11
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1783
Best: 1453
▲
11
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
9
Tornei
1809
Best: 906
▲
10
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
14
Tornei
1812
Best: 1811
▲
8
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1812
Best: 1772
▲
8
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1812
Best: 1807
▲
8
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1812
Best: 1764
▲
8
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1904
Best: 1820
▼
-84
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 1815
▲
13
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1904
Best: 1519
▲
13
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1987
Best: 1987
▲
10
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1987
Best: 1903
▲
10
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1987
Best: 1987
▼
-70
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2055
Best: 2055
▲
11
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2055
Best: 1006
▲
57
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
4
Tornei
2099
Best: 2053
▲
13
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2099
Best: 2099
▲
13
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2133
Best: 2133
▲
11
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2133
Best: 1038
▼
-552
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
1
Punti
6
Tornei
2147
Best: 2147
▲
12
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2168
Best: 2168
▲
10
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2173
Best: 2173
▲
12
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
1 commento
Cadenasso e Ribecai lunedì prossimo avranno una posizione ancora più alta avendo finto un ITF ciascuno, senza contare che Ribecai ha vinto un incontro quali in un challenger e può avanzare ancora