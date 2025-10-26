Joao Fonseca trionfa a Basilea: il 19enne brasiliano conquista il titolo più importante della sua carriera

A soli 19 anni, Joao Fonseca ha scritto una delle pagine più emozionanti della stagione tennistica 2025, vincendo il torneo ATP 500 di Basilea con una prestazione da veterano. Il giovane talento brasiliano ha battuto con autorità Alejandro Davidovich Fokina per 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti, conquistando così il trofeo più prestigioso della sua giovane carriera e mandando un chiaro messaggio al circuito: il futuro è già qui.

Fin dai primi scambi, Fonseca ha imposto un ritmo vertiginoso, mostrando tutta la potenza e la sicurezza che lo contraddistinguono. Con un servizio esplosivo e colpi puliti da fondo campo, il brasiliano ha messo subito alle corde lo spagnolo, incapace di trovare contromisure contro la sua aggressività. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Davidovich nel corso del primo set, Fonseca ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo 6-3 grazie a un tennis rapido e preciso.

Nel secondo parziale, il copione non è cambiato: Davidovich ha provato a variare il gioco e ad aumentare la profondità dei colpi, ma Fonseca ha continuato a colpire con la stessa intensità e lucidità. Concentrato, determinato e visibilmente emozionato, il giovane brasiliano ha mantenuto il controllo del match fino alla fine, chiudendo il set 6-4 con un passante vincente che ha scatenato la sua esultanza.

Con questo trionfo, Joao Fonseca, che aveva iniziato la settimana al numero 46 del ranking ATP, raggiunge il punto più alto della sua carriera, consolidandosi come una delle rivelazioni assolute del 2025. Dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP 250 in estate, ora il brasiliano mette in bacheca anche il suo primo titolo ATP 500, confermando la sua crescita costante e il potenziale da futuro protagonista del tennis mondiale.

“È stata un’annata incredibile. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e questo titolo significa molto per me. Sono felice di come ho gestito la partita e delle sensazioni che sto provando,” aveva dichiarato Fonseca dopo la semifinale.

Il talento di Rio de Janeiro chiude così una settimana perfetta a Basilea, dimostrando che la nuova generazione del tennis mondiale ha un nuovo nome da tenere d’occhio.

ATP Basel Alejandro Davidovich Fokina [8] Alejandro Davidovich Fokina [8] 3 4 Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico