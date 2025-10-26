Vince Fonseca ATP, Copertina

Joao Fonseca trionfa a Basilea: il 19enne brasiliano conquista il titolo più importante della sua carriera

26/10/2025 18:32 27 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images

A soli 19 anni, Joao Fonseca ha scritto una delle pagine più emozionanti della stagione tennistica 2025, vincendo il torneo ATP 500 di Basilea con una prestazione da veterano. Il giovane talento brasiliano ha battuto con autorità Alejandro Davidovich Fokina per 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti, conquistando così il trofeo più prestigioso della sua giovane carriera e mandando un chiaro messaggio al circuito: il futuro è già qui.

Fin dai primi scambi, Fonseca ha imposto un ritmo vertiginoso, mostrando tutta la potenza e la sicurezza che lo contraddistinguono. Con un servizio esplosivo e colpi puliti da fondo campo, il brasiliano ha messo subito alle corde lo spagnolo, incapace di trovare contromisure contro la sua aggressività. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Davidovich nel corso del primo set, Fonseca ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo 6-3 grazie a un tennis rapido e preciso.
Nel secondo parziale, il copione non è cambiato: Davidovich ha provato a variare il gioco e ad aumentare la profondità dei colpi, ma Fonseca ha continuato a colpire con la stessa intensità e lucidità. Concentrato, determinato e visibilmente emozionato, il giovane brasiliano ha mantenuto il controllo del match fino alla fine, chiudendo il set 6-4 con un passante vincente che ha scatenato la sua esultanza.

Con questo trionfo, Joao Fonseca, che aveva iniziato la settimana al numero 46 del ranking ATP, raggiunge il punto più alto della sua carriera, consolidandosi come una delle rivelazioni assolute del 2025. Dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP 250 in estate, ora il brasiliano mette in bacheca anche il suo primo titolo ATP 500, confermando la sua crescita costante e il potenziale da futuro protagonista del tennis mondiale.
“È stata un’annata incredibile. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e questo titolo significa molto per me. Sono felice di come ho gestito la partita e delle sensazioni che sto provando,” aveva dichiarato Fonseca dopo la semifinale.

Il talento di Rio de Janeiro chiude così una settimana perfetta a Basilea, dimostrando che la nuova generazione del tennis mondiale ha un nuovo nome da tenere d’occhio.

ATP Basel
Alejandro Davidovich Fokina [8]
3
4
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pier no guest 26-10-2025 23:05

Scritto da enzola barbera
Come si dice in questi casi? Il buongiorno si vede dal mattino. Fonseca è un futuro campione perché a 17 anni mostra il suo talento. Ha già vinto due tornei. I suoi coetanei? Faranno parte del circo che si rinnova, al momento non si vede nessuno della sua età alla sua altezza. È forte, potente, aggressivo, mi lascia qualche dubbio sul fisico. È alto 1,88 e pesa 80 kili. L’altezza è ottima, forse dovrebbe pesare sui 75. enzo

Nadal 1.85cm x 85kg, Federer 1.85cm x 85 kg, Sampras 1.85cm x 80kg,Safin 1.93cm x 88kg…
Possiamo fare qualcosa per te?

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 26-10-2025 22:54

@ Ging89 (#4507989)

Sono i crampi il vero problema di Sinner! Altri non ne vedo enzo

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 26-10-2025 22:51

Come si dice in questi casi? Il buongiorno si vede dal mattino. Fonseca è un futuro campione perché a 17 anni mostra il suo talento. Ha già vinto due tornei. I suoi coetanei? Faranno parte del circo che si rinnova, al momento non si vede nessuno della sua età alla sua altezza. È forte, potente, aggressivo, mi lascia qualche dubbio sul fisico. È alto 1,88 e pesa 80 kili. L’altezza è ottima, forse dovrebbe pesare sui 75. enzo

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-10-2025 22:36

Scritto da Pheanes

Scritto da hugo stiglitz
@ JannikUberAlles (#4507807)
E’ inutile che frigni perchè a breve Joao sarà uno che potrà dare fastidio a Jannik. Che pesanti che sono gli anti Alcaraz e Anti Fonseca!

Mentre gli anti Sinner e anti Musetti sono leggeri.

Difatti galleggiano ahahahahah :mrgreen:

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior
Ging89 (Guest) 26-10-2025 22:07

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da JannikUberAlles
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!

Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…
Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1
Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!
Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!

46 ahahahahah
A parte che il ragazzo ha 19 anni e che, se ho visto bene, dopo questa settimana sarà abbondante in top 30.
È destinato a una carriera coi fiocchi! Guardati che colpi ha!
Unico dubbio la fisicità un po’ rotondetta, ma credo che, seppure genetica, ci si possa lavorare.
Mi preoccupadi piú la fisicità di Sinner, con schiena leggermente curva, da cui credo derivino i malanni delle ultime settimane.
Inclusi i movimenti rigidi di oggi.

Se quella di Sinner è scoliosi allora tu sei un non vedente

Forse è il momento di bannare qualche anti sinneriano

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-10-2025 21:30

Scritto da Pier no guest

Scritto da Leftwing13
Io tifo per tutti i “nostri” tennisti. Su questo già si potrebbe discutere molto e io stesso mi interrogo su quali siano i condizionamenti che, nello sport, mi portano a parteggiare per i colori italiani, quando il mio pensiero è contrario a ogni forma di nazionalismo.
Fatta questa premessa, un po’ OT, non capisco perché si debba sminuire l’impresa di Fonseca, solo perché si tifa Sinner o più in generale per i tennisti italiani. Credo che il brasiliano si destinato a salire ancora nel ranking, non so se fino ai livelli più alti, e se succedesse sarebbe solo un bene per il tennis, perché la netta superiorità di Sinner e Alcaraz rispetto ai contendenti alla lunga potrebbe venire a noia.
Quindi mi auguro la crescita dei vari Musetti, Fonseca, Draper, Shelton, Rune (auguri di una perfetta guarigione!), Mensik, di qualcuno di quelli che sono stati incautamente pronosticati come futuri vincitori di mille-mila slam, del nostro Ciná e di Engel, che oggi hanno giocato una bella finale nel challenger di Hamburg. Più competitori ad alto livello ci saranno, più ci sarà da divertirsi!

Concordo.Francamente spero non cominci la tiritera per sminuire il giocatore così come si è visto persino con Alcaraz. Ovviamente le provocazioni tipo “il futuro n.1” non aiutano ma chi ama il tennis vuole giocatori con una certa aura e non vittime sacrificali. Una top 10 con Jannik,Carlos e poi mancini insidiosi (Shelton,Draper), un ricamatore come Muso,un picchiatore come Joao o Mensik è magari un Cobolli (sognare non costa nulla) sarebbe bello. Ne mancano due? Beh uno era Rune e l’altro…io una piccola speranzuccia (ma piccola eh) è per un altro svizzero cui hanno legato la mano sinistra.

Concordo anch’io, Joao non mi dispice e non mi interessa se fa i pugnetti o esulta in modo ecessivo, solo non riesco a sentire la torcida che si porta appresso e devo abbassare del tutto l’audio ma così facendo non apprezzo appieno del match.

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pietropaolo Hess (Guest) 26-10-2025 21:27

Prossimo n.1 senza dubbio

 21
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 21:18

UN FENOMENO QUESTO RAGAZZO!
Fonseca conferma quanto di buono si diceva di lui ai suoi esordi…
Ho visto la partita, davvero impressionante la potenza e precisione dei suoi colpi.
Ci sara’ da divertirsi………..

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 26-10-2025 21:15

Il ragazzo vince il secondo titolo ATP a 19 anni e due mesi, il suo primo 500.
Ho visto il primo e il secondo set giocato con Shapovalov e ho visto anche altre partite di Joao in precedenza, ha la stoffa del campione, concretizza quando si deve chiudere e il dritto è un fucilata quando entra.
Non ci sono dubbi che arriverà ai piani altissimi, a livello fisico deve ancora finire lo sviluppo totale, credo comunque manterrà questa fisicità da lungagione abbastanza robusta sul tronco.
L’atteggiamento in campo non mi entusiasma perchè esulta e grida troppo sull’errore dell’avversario, è giovane e forse con il tempo mitigherà il tutto.
Vedremo

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Tony_NYC (Guest) 26-10-2025 21:07

Come mi dispiace per Davidovich Fokina, meriterebbe almeno un titolo. Oggi meritava di perdere, ma mi dispiace comunque.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik
Pier no guest 26-10-2025 20:42

Scritto da Leftwing13
Io tifo per tutti i “nostri” tennisti. Su questo già si potrebbe discutere molto e io stesso mi interrogo su quali siano i condizionamenti che, nello sport, mi portano a parteggiare per i colori italiani, quando il mio pensiero è contrario a ogni forma di nazionalismo.
Fatta questa premessa, un po’ OT, non capisco perché si debba sminuire l’impresa di Fonseca, solo perché si tifa Sinner o più in generale per i tennisti italiani. Credo che il brasiliano si destinato a salire ancora nel ranking, non so se fino ai livelli più alti, e se succedesse sarebbe solo un bene per il tennis, perché la netta superiorità di Sinner e Alcaraz rispetto ai contendenti alla lunga potrebbe venire a noia.
Quindi mi auguro la crescita dei vari Musetti, Fonseca, Draper, Shelton, Rune (auguri di una perfetta guarigione!), Mensik, di qualcuno di quelli che sono stati incautamente pronosticati come futuri vincitori di mille-mila slam, del nostro Ciná e di Engel, che oggi hanno giocato una bella finale nel challenger di Hamburg. Più competitori ad alto livello ci saranno, più ci sarà da divertirsi!

Concordo.Francamente spero non cominci la tiritera per sminuire il giocatore così come si è visto persino con Alcaraz. Ovviamente le provocazioni tipo “il futuro n.1” non aiutano ma chi ama il tennis vuole giocatori con una certa aura e non vittime sacrificali. Una top 10 con Jannik,Carlos e poi mancini insidiosi (Shelton,Draper), un ricamatore come Muso,un picchiatore come Joao o Mensik è magari un Cobolli (sognare non costa nulla) sarebbe bello. Ne mancano due? Beh uno era Rune e l’altro…io una piccola speranzuccia (ma piccola eh) è per un altro svizzero cui hanno legato la mano sinistra.

 17
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Leftwing13, etberit, Marco M., Detuqueridapresencia
Massi 26-10-2025 20:00

Scritto da hugo stiglitz
@ JannikUberAlles (#4507807)
E’ inutile che frigni perchè a breve Joao sarà uno che potrà dare fastidio a Jannik. Che pesanti che sono gli anti Alcaraz e Anti Fonseca!

E Alvarez, no?

 16
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, sergioat, Detuqueridapresencia
piper 26-10-2025 19:55

Scritto da Casual

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da JannikUberAlles
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!

Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…
Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1
Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!
Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!

Non comprendo e non mi aspettavo da te tutto questo astio verso João e ADF, che hanno giocato una buona finale e sono ognuno sul loro percorso di giocatori (col brasiliano che ha il doppio dei titoli e su due superfici molto differenti alla stessa età di Jannik, 19 anni e 2 mesi)

Sinner non è precoce a livello di risultati.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Leftwing13 26-10-2025 19:48

Io tifo per tutti i “nostri” tennisti. Su questo già si potrebbe discutere molto e io stesso mi interrogo su quali siano i condizionamenti che, nello sport, mi portano a parteggiare per i colori italiani, quando il mio pensiero è contrario a ogni forma di nazionalismo.
Fatta questa premessa, un po’ OT, non capisco perché si debba sminuire l’impresa di Fonseca, solo perché si tifa Sinner o più in generale per i tennisti italiani. Credo che il brasiliano si destinato a salire ancora nel ranking, non so se fino ai livelli più alti, e se succedesse sarebbe solo un bene per il tennis, perché la netta superiorità di Sinner e Alcaraz rispetto ai contendenti alla lunga potrebbe venire a noia.
Quindi mi auguro la crescita dei vari Musetti, Fonseca, Draper, Shelton, Rune (auguri di una perfetta guarigione!), Mensik, di qualcuno di quelli che sono stati incautamente pronosticati come futuri vincitori di mille-mila slam, del nostro Ciná e di Engel, che oggi hanno giocato una bella finale nel challenger di Hamburg. Più competitori ad alto livello ci saranno, più ci sarà da divertirsi!

 14
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pier no guest, sergioat, etberit, Marco M.
Casual 26-10-2025 19:38

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da JannikUberAlles
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!

Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…
Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1
Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!
Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!

Non comprendo e non mi aspettavo da te tutto questo astio verso João e ADF, che hanno giocato una buona finale e sono ognuno sul loro percorso di giocatori (col brasiliano che ha il doppio dei titoli e su due superfici molto differenti alla stessa età di Jannik, 19 anni e 2 mesi)

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 26-10-2025 19:33

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da JannikUberAlles
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!

Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…
Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1
Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!
Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!

46 ahahahahah
A parte che il ragazzo ha 19 anni e che, se ho visto bene, dopo questa settimana sarà abbondante in top 30.
È destinato a una carriera coi fiocchi! Guardati che colpi ha!
Unico dubbio la fisicità un po’ rotondetta, ma credo che, seppure genetica, ci si possa lavorare.
Mi preoccupadi piú la fisicità di Sinner, con schiena leggermente curva, da cui credo derivino i malanni delle ultime settimane.
Inclusi i movimenti rigidi di oggi.

 12
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Pepusch
Pheanes (Guest) 26-10-2025 19:31

Scritto da hugo stiglitz
@ JannikUberAlles (#4507807)
E’ inutile che frigni perchè a breve Joao sarà uno che potrà dare fastidio a Jannik. Che pesanti che sono gli anti Alcaraz e Anti Fonseca!

Mentre gli anti Sinner e anti Musetti sono leggeri.

 11
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, sergioat, Marco M., Detuqueridapresencia
Vittorio carlito (Guest) 26-10-2025 19:29

Povero Mauro sono contento per te.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fisherman (Guest) 26-10-2025 19:27

Scritto da andrewthefirst
Fokina sembra avviato verso la carriera di Julien bennetau

Bennetteau perse tutte le finali Atp raggiunte cosi come ,del resto il buon Potito Starace.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
hugo stiglitz (Guest) 26-10-2025 19:24

@ JannikUberAlles (#4507807)

E’ inutile che frigni perchè a breve Joao sarà uno che potrà dare fastidio a Jannik. Che pesanti che sono gli anti Alcaraz e Anti Fonseca!

 8
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Pepusch
JannikUberAlles 26-10-2025 19:23

Scritto da JannikUberAlles
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!

Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…

Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1

Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!

Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco M.
John McEnroe (Guest) 26-10-2025 19:19

Bravo Joao Meravigliao !!!
Avanti così che la top10 si avvicina !!!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 26-10-2025 19:11

Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…

…e si è vista la differenza!!!!

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco M.
Silvy__89 (Guest) 26-10-2025 18:52

Capirai…un torneo dove ci sono stati una marea di ritiri.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 26-10-2025 18:44

Maestoso.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 26-10-2025 18:44

Fokina sembra avviato verso la carriera di Julien bennetau

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Kenobi 26-10-2025 18:38

Bravo che ha saputo cogliere l’occasione ma tra ritiri ed avversari è stato un 500 penalizzato , vorrei vederlo contro altri avversari adesso.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Navaioh69