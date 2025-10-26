Joao Fonseca trionfa a Basilea: il 19enne brasiliano conquista il titolo più importante della sua carriera
A soli 19 anni, Joao Fonseca ha scritto una delle pagine più emozionanti della stagione tennistica 2025, vincendo il torneo ATP 500 di Basilea con una prestazione da veterano. Il giovane talento brasiliano ha battuto con autorità Alejandro Davidovich Fokina per 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti, conquistando così il trofeo più prestigioso della sua giovane carriera e mandando un chiaro messaggio al circuito: il futuro è già qui.
Fin dai primi scambi, Fonseca ha imposto un ritmo vertiginoso, mostrando tutta la potenza e la sicurezza che lo contraddistinguono. Con un servizio esplosivo e colpi puliti da fondo campo, il brasiliano ha messo subito alle corde lo spagnolo, incapace di trovare contromisure contro la sua aggressività. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Davidovich nel corso del primo set, Fonseca ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo 6-3 grazie a un tennis rapido e preciso.
Nel secondo parziale, il copione non è cambiato: Davidovich ha provato a variare il gioco e ad aumentare la profondità dei colpi, ma Fonseca ha continuato a colpire con la stessa intensità e lucidità. Concentrato, determinato e visibilmente emozionato, il giovane brasiliano ha mantenuto il controllo del match fino alla fine, chiudendo il set 6-4 con un passante vincente che ha scatenato la sua esultanza.
Con questo trionfo, Joao Fonseca, che aveva iniziato la settimana al numero 46 del ranking ATP, raggiunge il punto più alto della sua carriera, consolidandosi come una delle rivelazioni assolute del 2025. Dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP 250 in estate, ora il brasiliano mette in bacheca anche il suo primo titolo ATP 500, confermando la sua crescita costante e il potenziale da futuro protagonista del tennis mondiale.
“È stata un’annata incredibile. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e questo titolo significa molto per me. Sono felice di come ho gestito la partita e delle sensazioni che sto provando,” aveva dichiarato Fonseca dopo la semifinale.
Il talento di Rio de Janeiro chiude così una settimana perfetta a Basilea, dimostrando che la nuova generazione del tennis mondiale ha un nuovo nome da tenere d’occhio.
Francesco Paolo Villarico
Nadal 1.85cm x 85kg, Federer 1.85cm x 85 kg, Sampras 1.85cm x 80kg,Safin 1.93cm x 88kg…
@ Ging89 (#4507989)
Sono i crampi il vero problema di Sinner! Altri non ne vedo enzo
Come si dice in questi casi? Il buongiorno si vede dal mattino. Fonseca è un futuro campione perché a 17 anni mostra il suo talento. Ha già vinto due tornei. I suoi coetanei? Faranno parte del circo che si rinnova, al momento non si vede nessuno della sua età alla sua altezza. È forte, potente, aggressivo, mi lascia qualche dubbio sul fisico. È alto 1,88 e pesa 80 kili. L’altezza è ottima, forse dovrebbe pesare sui 75. enzo
Difatti galleggiano ahahahahah
Se quella di Sinner è scoliosi allora tu sei un non vedente
Forse è il momento di bannare qualche anti sinneriano
Concordo anch’io, Joao non mi dispice e non mi interessa se fa i pugnetti o esulta in modo ecessivo, solo non riesco a sentire la torcida che si porta appresso e devo abbassare del tutto l’audio ma così facendo non apprezzo appieno del match.
Prossimo n.1 senza dubbio
UN FENOMENO QUESTO RAGAZZO!
Fonseca conferma quanto di buono si diceva di lui ai suoi esordi…
Ho visto la partita, davvero impressionante la potenza e precisione dei suoi colpi.
Ci sara’ da divertirsi………..
Il ragazzo vince il secondo titolo ATP a 19 anni e due mesi, il suo primo 500.
Ho visto il primo e il secondo set giocato con Shapovalov e ho visto anche altre partite di Joao in precedenza, ha la stoffa del campione, concretizza quando si deve chiudere e il dritto è un fucilata quando entra.
Non ci sono dubbi che arriverà ai piani altissimi, a livello fisico deve ancora finire lo sviluppo totale, credo comunque manterrà questa fisicità da lungagione abbastanza robusta sul tronco.
L’atteggiamento in campo non mi entusiasma perchè esulta e grida troppo sull’errore dell’avversario, è giovane e forse con il tempo mitigherà il tutto.
Vedremo
Come mi dispiace per Davidovich Fokina, meriterebbe almeno un titolo. Oggi meritava di perdere, ma mi dispiace comunque.
Concordo.Francamente spero non cominci la tiritera per sminuire il giocatore così come si è visto persino con Alcaraz. Ovviamente le provocazioni tipo “il futuro n.1” non aiutano ma chi ama il tennis vuole giocatori con una certa aura e non vittime sacrificali. Una top 10 con Jannik,Carlos e poi mancini insidiosi (Shelton,Draper), un ricamatore come Muso,un picchiatore come Joao o Mensik è magari un Cobolli (sognare non costa nulla) sarebbe bello. Ne mancano due? Beh uno era Rune e l’altro…io una piccola speranzuccia (ma piccola eh) è per un altro svizzero cui hanno legato la mano sinistra.
E Alvarez, no?
Sinner non è precoce a livello di risultati.
Io tifo per tutti i “nostri” tennisti. Su questo già si potrebbe discutere molto e io stesso mi interrogo su quali siano i condizionamenti che, nello sport, mi portano a parteggiare per i colori italiani, quando il mio pensiero è contrario a ogni forma di nazionalismo.
Fatta questa premessa, un po’ OT, non capisco perché si debba sminuire l’impresa di Fonseca, solo perché si tifa Sinner o più in generale per i tennisti italiani. Credo che il brasiliano si destinato a salire ancora nel ranking, non so se fino ai livelli più alti, e se succedesse sarebbe solo un bene per il tennis, perché la netta superiorità di Sinner e Alcaraz rispetto ai contendenti alla lunga potrebbe venire a noia.
Quindi mi auguro la crescita dei vari Musetti, Fonseca, Draper, Shelton, Rune (auguri di una perfetta guarigione!), Mensik, di qualcuno di quelli che sono stati incautamente pronosticati come futuri vincitori di mille-mila slam, del nostro Ciná e di Engel, che oggi hanno giocato una bella finale nel challenger di Hamburg. Più competitori ad alto livello ci saranno, più ci sarà da divertirsi!
Non comprendo e non mi aspettavo da te tutto questo astio verso João e ADF, che hanno giocato una buona finale e sono ognuno sul loro percorso di giocatori (col brasiliano che ha il doppio dei titoli e su due superfici molto differenti alla stessa età di Jannik, 19 anni e 2 mesi)
46 ahahahahah
A parte che il ragazzo ha 19 anni e che, se ho visto bene, dopo questa settimana sarà abbondante in top 30.
È destinato a una carriera coi fiocchi! Guardati che colpi ha!
Unico dubbio la fisicità un po’ rotondetta, ma credo che, seppure genetica, ci si possa lavorare.
Mi preoccupadi piú la fisicità di Sinner, con schiena leggermente curva, da cui credo derivino i malanni delle ultime settimane.
Inclusi i movimenti rigidi di oggi.
Mentre gli anti Sinner e anti Musetti sono leggeri.
Povero Mauro sono contento per te.
Bennetteau perse tutte le finali Atp raggiunte cosi come ,del resto il buon Potito Starace.
@ JannikUberAlles (#4507807)
E’ inutile che frigni perchè a breve Joao sarà uno che potrà dare fastidio a Jannik. Che pesanti che sono gli anti Alcaraz e Anti Fonseca!
Giustamente mi avete segnalato che Joao 1 titolino 250 ce l’ha…
Ma cambia davvero poco…
… Vienna batte Basilea 45-1
Se poi entriamo nel dettaglio c’è pure 1 oro olimpico, 4 Slam e 5 finali Slam… ovvero un ABISSO!
Senza calcolare che i finalisti di Basilea sono #18 e #46 mentre quelli di Vienna hanno replicato la finale dello Slam australiano!!!!
Bravo Joao Meravigliao !!!
Avanti così che la top10 si avvicina !!!
Una finale tra 2 contendenti “zero-titoli” mentre a Vienna ce n’erano 45 in campo…
…e si è vista la differenza!!!!
Capirai…un torneo dove ci sono stati una marea di ritiri.
Maestoso.
Fokina sembra avviato verso la carriera di Julien bennetau
Bravo che ha saputo cogliere l’occasione ma tra ritiri ed avversari è stato un 500 penalizzato , vorrei vederlo contro altri avversari adesso.