Cedric Pioline inaugura il Rolex Paris Masters 2025: “Una nuova casa per il tennis, tra innovazione e tradizione. Superficie più lenta”

Alla vigilia dell’inizio del Rolex Paris Masters 2025, il direttore del torneo Cédric Pioline ha tenuto la consueta conferenza stampa inaugurale a Parigi-La Défense Arena, la nuova sede che ospiterà per la prima volta il Masters 1000 francese. Con tono entusiasta e orgoglioso, l’ex finalista di Wimbledon e US Open ha dichiarato ufficialmente aperta la 39ª edizione del torneo, sottolineando come questa rappresenti “una nuova era per il tennis indoor francese”.

Una nuova sede all’avanguardia

Pioline ha elogiato la qualità delle strutture, in particolare la sala stampa e le aree riservate ai media: “Le condizioni di lavoro qui sono straordinarie, era importante per noi offrire il meglio anche agli addetti ai lavori”. Ha ringraziato la Federazione Francese di Tennis (FFT) per la rapidità e la competenza nel trasformare la nuova arena in un impianto pronto per ospitare uno degli eventi più prestigiosi del calendario ATP: “Siamo arrivati il 13 ottobre e tutto è stato consegnato solo due giorni fa. Il risultato è un capolavoro di organizzazione”.

Wild card e scelta dei giocatori francesi

Interrogato sulle wild card, Pioline ha spiegato le scelte con equilibrio e trasparenza: “Non è mai facile decidere. Quest’anno abbiamo voluto premiare sia l’esperienza che la crescita dei giovani. Arthur Rinderknech meritava un posto dopo la splendida corsa a Shanghai, mentre Valentin Vacherot ha fatto un balzo enorme in classifica. Poi abbiamo scelto i giovani Arthur Cazaux e Terence Atmane, entrambi entrati tra i primi 100. È sempre doloroso dire di no, ma dovevamo trovare un equilibrio”.

Le novità tecniche: superfici più lente e nuova identità

Una delle novità più discusse riguarda la velocità delle superfici, sensibilmente più lenta rispetto al 2024. “È stata una scelta voluta — ha confermato Pioline — per avvicinarci alle condizioni delle ATP Finals di Torino. I giocatori hanno bisogno di uniformità, e quest’anno il campo è più adatto al gioco di scambio e non solo al servizio”.

Pioline ha anche accennato all’impatto acustico del nuovo impianto: “Abbiamo scelto tende oscuranti piuttosto che fonoassorbenti. Ci sarà più rumore, più vita, più atmosfera, come al Roland Garros. È parte della nuova identità del torneo”.

Le prime impressioni dei giocatori

Le reazioni dei giocatori che hanno provato i campi sono state positive. “La superficie è più lenta, sì, ma questo era l’obiettivo. La luce è ottima, lo spazio sopra il campo permette di giocare lob e variazioni. Juan Carlos Ferrero mi ha detto che il centrale, con i suoi 17.500 posti, è impressionante. È il secondo più grande al mondo dopo New York”.

Sul futuro del tennis e Djokovic

Pioline ha anche risposto a una domanda su Novak Djokovic e sulla creazione del decimo Masters 1000 in Arabia Saudita. “Spero davvero di rivedere Djokovic qui. È un campione straordinario, ma a 38 anni il suo corpo gli chiede molto. Quanto all’Arabia Saudita, non è mai esistita una minaccia per Parigi: abbiamo un contratto con l’ATP fino al 2053, quindi il Rolex Paris Masters è al sicuro. È importante non diffondere notizie false”.

Un torneo in crescita

Pioline ha infine rivelato che la vendita dei biglietti sta superando le aspettative: “Abbiamo già superato le cifre dell’anno scorso e molti giorni sono già sold-out. I tifosi saranno felici di scoprire il nuovo impianto, con tre campi in fila e la possibilità di assistere anche agli allenamenti. Inoltre, abbiamo tre nuovi partner, tra cui Evian, che si uniscono a un gruppo di sponsor di altissimo livello. Il torneo cresce, e la sua identità è sempre più forte”.

Con entusiasmo e ambizione, Pioline ha chiuso la conferenza con una promessa:

“Questa è la nostra nuova casa. Il Rolex Paris Masters entra in una nuova dimensione: più moderna, più viva e più internazionale che mai.”





Francesco Paolo Villarico