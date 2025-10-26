Da Santa Margherita di Pula: Successo di Lisa Pigato

Lisa Pigato conquista il singolare femminile nel sesto e ultimo Itf Combined per l’autunno 2025 organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Pigato, accreditato della seconda testa di serie, ha regolato 6-1, 6-4 la numero 3 Giorgia Pedone in una finale tutta tricolore.

Spettacolo nella finale di doppio femminile, che metteva a confronto le prime due teste di serie. L’ellenica Martha Matoula e la svedese Lisa Zaar l’hanno spuntata 6-1, 4-6, 13-11 sulla serba Anja Stankovic e l’elvetica Katerina Tsygourova.

L’appuntamento con il tennis internazionale al Forte Village si rinnoverà nel 2026.