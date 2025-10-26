Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 26 Ottobre 2025. Federico Cinà sconfitto in finale ad Amburgo

Federico Cina ITA, 30.03.2007
ATP 500 Vienna – Indoor Hard
F Sinner – Zverev 14:00
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
3
6
7
Alexander Zverev [2]
6
3
5
Vincitore: Sinner
CH Hamburg – Indoor Hard
F Engel – Cina Non prima 12:00
ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Federico Cina [6]
5
6
Vincitore: Engel
CH Bratislava – Indoor Hard
Q1 Michalik – Travaglia 2° inc. ore 10
ATP Bratislava
Radovan Michalik
0
2
Stefano Travaglia [7]
6
6
Vincitore: Travaglia
CH Monastir – hard
Q1 Carboni – Van Wyk Inizio 11:00
ATP Monastir
Lorenzo Carboni [4]
0
6
0
Kris Van Wyk
0
2
0
Vincitore: Carboni
Q1 Binda – Beauge 4° inc. ore 11
ATP Monastir
Alexandr Binda [2]
40
4
6
4
Maxence Beauge•
40
6
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Beauge
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-3 → 4-4
M. Beauge
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Beauge
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Beauge
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Q1 Omarkhanov – Ribecai Non prima 16:00
ATP Monastir
Amir Omarkhanov
0
0
Michele Ribecai [8]
0
0
Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
F Selekhmeteva – Stefanini Ore 16:00
WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]•
40
1
1
Oksana Selekhmeteva [2]
40
6
4
no Marco, gli scadono 26 punti da qui a fine stagione, non giocasse più scenderebbe attorno alla 230, comunque a rischio. però si gioca ancora e quindi molti possono anche superarlo. c’è ancora da lavorare.
SINNERRRRRRRR!!!!!!!!!! SEI IL PIU’ FORTEEEEEE
grazie Piper!
Sportplus.
Si va al 3°.
Commento degno di un signor ROSSI qualunque
Se non mi sbaglio, deve difendere da qui a fine stagione i 28 punti raccolti in Giappone a novembre 2024. Potrebbe probabilmente centrare le quali australiane anche senza altri risultati di rilievo, ma meglio – anche per chiudere l’anno in fiducia – mettersi al sicuro.
ma che cosa dici ? uno che è 200 a 18 anni non entra in top 100?
ci sono entrati caruso mager
giannessi travaglia passaro bellucci che all’età di cina’ erano lontanissimi da dove è palli oggi. se mi dici top 10-20 ok può darsi ma oggi
che non entra in top 100 non si può sentire.
un top ten e’ un top player. io credo che cina oggi firmerebbe e metterebbe anche soldi per avere una carriera alla musetti o alla berrettini.
Programmazione di Cina strana, strana per noi, loro avranno i suoi motivi. E se giocava di più per me era già dentro i 120 almeno
Prego, Musetti non solo mai oltre 15 ma ritornerà intorno ai 50 che è il suo vero valore
Questa fu la reiterata ca….ta del tizio
Questa me la segno come mi ero segnato Musetti MAi oltre al B.R. al 15…
Cinà (e anche Engel) entro 2 anni in Top70, poi vedremo…
Io credo che da 209 nella Live e con nulla da difendere abbia la certezza di andare in Australia.
Può essere superato, ma dovrebbero passarlo in 20-25 giocatori e la vedo difficile.
L’anno scorso gli ultimi due qualificati furono Mager e Arnaboldi che erano 230 e 231 in classifica.
Certo che sarebbe bene chiudere l’anno con qualche altro buon risultato per incrementare i punti ed essere dentro matematicamente.
Qualifiche australiane a cui spero possa arrivare anche il “vecchietto” Travaglia che le meriterebbe se non altro per l’impegno che mette in ogni partita.
Più che cattivo, incompetente
Comunque ritirerò fuori al momento giusto questa perla (con la e di Imola)
Questa è la classica ca…ta simile a quella della buonanima di antonio su Bellucci o di sporadico su Musetti
Del resto lo ha detto lei che le stanno simpatici i troll.
ragazzi uno streaming?
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger
MVC!
Tra Ciná ed Engel partita piacevole, giocata sugli episodi. I due top 2007 entreranno nei migliori 100 del ranking il prossimo anno, poi si vedrà fino dove sapranno ergersi.
Di Palli sono evidenti i progressi sulla prima di servizio, che come in tutto il torneo gli ha fruttato davvero tanti punti, mentre deve rendere più efficace la seconda. I colpi li ha tutti, anche il dritto è migliorato e migliorerà ancora, e con la crescita e l’esperienza progredirà anche in potenza e “cattiveria”.
Tre finali challenger perse, ma non ne farei un problema: Musetti nel 2025 non ha vinto un torneo, ma è saldamente top ten e si giocherà le final a Torino.
Ora, negli ultimi tornei dell’anno, basteranno poche decine di punti per assicurarsi le qualifiche allo slam australiano. Per le final next gen, a meno di exploit clamorosi dovremo aspettare il 2026.
Zverev, servizio devastante……
Perticone in fuga 5/2…,Jannik sofferente…e si muove male…
Ok non mancherò. Esca tranquillo Doge. Purtroppo uno ha perso. Speriamo nell’ altro.
Dispiace x Cina’ che a questo punto vedo più un problema di tenuta mentale che altro… cmq molto giovane e tempo x lavorarci
Cinà ha fatto cilecca… come si dice il nuovo che avanza o il vecchio?…
@ Tg555 (#4507261)
Sorry.
Anche il
Anche sì
Si ma né è con l’ accento
Un erroraccio a rete consegna il match point a Engel e a quel punto è finita…
Comunque bravi entrambi, Engel a mio avviso è già fisicamente formato, Federico forse ha ancora da finire la crescita.
Tennisticamente si equivalgono, oggi l’hanno decisa pochi episodi e una dormita di Cinà nel finale del primo set.
Niente da fare, la vittoria challenger è rimandata 🙁
Ok grazie. Mi e’ partito apostrofo, ma intendevo accento.
Quindi accentato. Non capisco perché challenger TV lo metta senza accento.
Perso Pallino e contemporaneamente Perso il servizio anche Sinner.
Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà
Forza Pallino, prenditi questo tiebreak.
Finale baby ad Amburgo:
36 anni in due ! 😉
“Virgulti” in evidenza e ascesa… 🙂
ovvio che auguro il meglio a Ciná, ha talento e può fare grandi cose, ma con i paragoni ci andrei cauto .. tuttora molti sostengono che Lorenzo non sarà mai un top player, eppure è top-10 ormai da 6 mesi, peraltro in una stagione parzialmente condizionata dagli infortuni
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?
A volte bisogna fare gli straordinari e la situazione di classifica glielo imponeva. Prima delle Finals avrà una settimana di riposo.
Ahahaha vero
Mi sembra non sia la prima volta che si squaglia sul finale di set. E’ pacato e tranquillo in campo ma sembra sentire molto le fasi calde di una partita.
Cinà come ha iniziato a servire meno prime è stato brillato 2 volte ed ha perso il set. Inoltre ha iniziato a fare molti errori gratuiti
Cinà come ha iniziato a servire meno prime è stato brillato 2 volte ed ha perso il set. Inoltre ha iniziato a fare molti errori gratuiti
Set combattuto e a tratti divertente, ma Cinà si è eclissato nel finale e certi vuoti si pagano…
Da 4 a 2 si è completamente irrigidito, ha perso la prima di servizio e rovescio. Dai forza!
@ Alberto Rossi (#4507147)
Incredibile. Nel giro di 3 anni sinner e musetti sono diventati il metro. Se fai meno fai schifo
Ed al servizio successivo, break X Engel.
Doge, Doge, mio caro Doge…..spesso una sentenza
Sì ma poi si è eclissato, negli ultimi tre giochi ha fatto di suo 2 punti! Forza Federico!
Engel ha iniziato molto contratto, forse l’emozione di giocare in “casa”.
Ora che si è ripreso sta servendo a tutta e sarà durissima, ma Pallino c’è!
Controbreak Engel. Purtroppo devo abbandonare Federico e Jannik.
Tifateli voi dal vivo
Che post PRIVO DI SENSO! Engel stessa età di Cinà (sono i primi due 2007 al mondo) sta facendo finale nco Cinà ello stesso torneo.
Ma la spina l’abbiamo inserita nella presa di corrente prima di scrivere?
Ora capisco perché ti stanno simpatici i troll …. ecco …. 😆
Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora
Mi sapresti indicare un Future ITF con 3 Top200 nelle prime 3 teste di serie?
Incapace sul cemento uno che ha fatto (tra le altre cose) quarti agli US-Open, c’è tutta la poraccitudine dei trolls in una frase…
Scusa, ma questo é un post che andava bene 15 anni fa. Ora basta tu vada in giro per circoli e vedi piú campi su duro che su terra, un tempo vedevi quasi solo i secondi.
É anche per questo che abbiamo la generazione piú forte della storia del nostro tennis, e sono tutti versatili su ogni superficie, lo sta diventando pure Darderi
oddio a me i “Troll” stanno simpatici per natura, ma tu proprio no
Un challenger 50, praticamente un future itf… se Cinà vuol fare il salto di qualità deve cominciare a vincere i challenger veri… alla sua età Musetti e Sinner già giocavano gli slam e senza wc
mattoncino fondamentale per Travaglia che di qui a fine anno scarta 0 punti e quindi può già prenotare l’ennesimo viaggio in Australia
LET’S GO ERIKA
LET’S GO !
Bene Stefano e Lorenzo!giornata iniziata benissimo.
Avanti Cinà e sinner
Ribecai vince M15 a Monastir e oggi pomeriggio quali challenger sempre a Monastir
Ah questi ripetuti tornei italici, è vero, maurantonio? Le valli di Lanzo sono in festa per la vittoria di un esponente locale nella ridente cittadina di Monastir, provincia di Torino
Grazie maurantonio!!!! A buon rendere!!!
Non bisogna essere risultatisti ma apprezzare i miglioramenti e augurarsi che consolidandoli vada bene anche nei tornei più grandi.
Un utente con sprezzo del ridicolo.
Sinner è chiaramente favorito ma non è tanto probabile che possa spicciarsi in meno di un’ora e mezzo, Zverev gioca molto bene indoor.
Ricordiamo che ha vinto due volte le Nitto-Finals e la prima volta, addirittura, a 21 anni. Con Musetti aveva perso tre volte consecutive negli ultimi mesi, ma proprio nell’indoor veloce di Vienna è riuscito a imporgli il suo gioco.
Prevedo quindi un primo set abbastanza disputato e se Sinner lo vince può risolverla già al secondo, perché Zverev in queste stuazioni è piuttosto fragile. Altrimenti è comunque probabile che Sinner lo rimonti al terzo, vista la sua maggiore continuità e superiore consistenza psicologica Sinner è comunque favorito col protrarsi del match
Io purtroppo salto Jannik (a meno che non vada oltre le due ore di gioco).
Pallino riesco a vederlo
se intendi Cina’ , lo puoi vedere su challenger tv
@ Ging89 (#4506947)
Povero Musetti non è top tre ma solo top otto! Colpa del coach Italiano o avrebbe la classifica di Fokina! Diciamo che modelli troppo elevati rendono il tifoso italico pretenzioso.
Esame particolarmente importante per Federico, da tutti i punti di vista. Pressione a 1000.
E pensare che il prode maurantonio ha scritto nella lista di discussione ITF (quella di ieri non quella di oggi) che i nostri sono favoriti da decine di ITF italici (Monastir nota località delle valli di Lanzo). Il suo obiettivo era sminuire Cadenasso (che ha giocato E VINTO un ITF in Italia giocando due partite in un giorno) ma ovviamente si è guardato bene da citare Ribecai (che gioca in Tunisia)
Si è ridotto a trollare gli ITF maurantonio
@ maverikkk (#4507003)
Deve giocare tutti gli incontri (11 in totale) sotto l’ora di gioco, sfornando ciabbelle e grissini.
C’e` poco da fare, cinque match in cinque giorni, anche se di durata medio-bassa, ti logorano…e non solo fisicamente.
Credo sia difficile che Jannik possa arrivare in fondo anche a Parigi, senza ripercussioni sulle Finals.
@ Ludo (#4506972)
Chi?
Zverev e’ un avversario ostico per tutti, ovviamente Sinner e’ SINNERRRRRRRR!!!!!!
@ Leftwing13 (#4506928)
Anch’io sono curioso di vedere Pallino vs Engel ma occhio anche a Jannnik che dopo il match di ieri ha detto di sentirsi stanco.
Dove si può vedere?
Comunque ironico che una settimana dopo che tutti hanno dato a Sinner del fragile a Basilea si ritirino in 12
Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra
Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo
Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra
Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento
E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato
Una perla a Monastir Ribecai alle 9:30 Finale ITF alle 15:30 gioca qualificazioni Challenger!!!!!
La finale di Amburgo, anche se si tratta solo di un challenger 50, promette di essere molto interessante, mettendo di fronte quelli che attualmente sono i due migliori classe 2007. Sono più curioso di vedere questa partita, che non la finale di Jannik. Comunque è domenica e posso tranquillamente godermele entrambe!
Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta 🙂
Daje Palli, vinciamo il primo CH e poi andiamo a Melbourne (e magari anche alle next gen anche se la vedo più complicata)