Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 26 Ottobre 2025. Federico Cinà sconfitto in finale ad Amburgo

26/10/2025
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

AUT ATP 500 Vienna – Indoor Hard
F Sinner ITA – Zverev GER 14:00

ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
3
6
7
Alexander Zverev [2]
6
3
5
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli



GER CH Hamburg – Indoor Hard
F Engel GER – Cina ITA Non prima 12:00

ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Federico Cina [6]
5
6
Vincitore: Engel
Mostra dettagli



SVK CH Bratislava – Indoor Hard
Q1 Michalik SVK – Travaglia ITA 2° inc. ore 10

ATP Bratislava
Radovan Michalik
0
2
Stefano Travaglia [7]
6
6
Vincitore: Travaglia
Mostra dettagli



TUN CH Monastir – hard
Q1 Carboni ITA – Van Wyk RSA Inizio 11:00

ATP Monastir
Lorenzo Carboni [4]
0
6
0
Kris Van Wyk
0
2
0
Vincitore: Carboni
Mostra dettagli

Q1 Binda ITA – Beauge FRA 4° inc. ore 11

ATP Monastir
Alexandr Binda [2]
40
4
6
4
Maxence Beauge
40
6
4
3
Mostra dettagli

Q1 Omarkhanov KAZ – Ribecai ITA Non prima 16:00

ATP Monastir
Amir Omarkhanov
0
0
Michele Ribecai [8]
0
0
Mostra dettagli



ITA Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
F Selekhmeteva RUS – Stefanini ITA Ore 16:00

WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]
40
1
1
Oksana Selekhmeteva [2]
40
6
4
Mostra dettagli

78 commenti.

brunodalla 26-10-2025 17:04

Scritto da Marco M.

Scritto da Leftwing13
Tra Ciná ed Engel partita piacevole, giocata sugli episodi. I due top 2007 entreranno nei migliori 100 del ranking il prossimo anno, poi si vedrà fino dove sapranno ergersi.
Di Palli sono evidenti i progressi sulla prima di servizio, che come in tutto il torneo gli ha fruttato davvero tanti punti, mentre deve rendere più efficace la seconda. I colpi li ha tutti, anche il dritto è migliorato e migliorerà ancora, e con la crescita e l’esperienza progredirà anche in potenza e “cattiveria”.
Tre finali challenger perse, ma non ne farei un problema: Musetti nel 2025 non ha vinto un torneo, ma è saldamente top ten e si giocherà le final a Torino.
Ora, negli ultimi tornei dell’anno, basteranno poche decine di punti per assicurarsi le qualifiche allo slam australiano. Per le final next gen, a meno di exploit clamorosi dovremo aspettare il 2026.

Io credo che da 209 nella Live e con nulla da difendere abbia la certezza di andare in Australia.
Può essere superato, ma dovrebbero passarlo in 20-25 giocatori e la vedo difficile.
L’anno scorso gli ultimi due qualificati furono Mager e Arnaboldi che erano 230 e 231 in classifica.
Certo che sarebbe bene chiudere l’anno con qualche altro buon risultato per incrementare i punti ed essere dentro matematicamente.
Qualifiche australiane a cui spero possa arrivare anche il “vecchietto” Travaglia che le meriterebbe se non altro per l’impegno che mette in ogni partita.

no Marco, gli scadono 26 punti da qui a fine stagione, non giocasse più scenderebbe attorno alla 230, comunque a rischio. però si gioca ancora e quindi molti possono anche superarlo. c’è ancora da lavorare.

 78
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 16:44

SINNERRRRRRRR!!!!!!!!!! SEI IL PIU’ FORTEEEEEE

 77
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 16:43

Scritto da piper

Scritto da Giuliano da Viareggio
ragazzi uno streaming?

Sportplus.

grazie Piper!

 76
piper 26-10-2025 15:43

Scritto da Giuliano da Viareggio
ragazzi uno streaming?

Sportplus.

 75
piper 26-10-2025 15:42

Si va al 3°.

 74
SGT76 26-10-2025 15:41

Scritto da Alberto Rossi
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

Commento degno di un signor ROSSI qualunque

 73
Leftwing13 26-10-2025 15:39

Scritto da Marco M.

Scritto da Leftwing13
Tra Ciná ed Engel partita piacevole, giocata sugli episodi. I due top 2007 entreranno nei migliori 100 del ranking il prossimo anno, poi si vedrà fino dove sapranno ergersi.
Di Palli sono evidenti i progressi sulla prima di servizio, che come in tutto il torneo gli ha fruttato davvero tanti punti, mentre deve rendere più efficace la seconda. I colpi li ha tutti, anche il dritto è migliorato e migliorerà ancora, e con la crescita e l’esperienza progredirà anche in potenza e “cattiveria”.
Tre finali challenger perse, ma non ne farei un problema: Musetti nel 2025 non ha vinto un torneo, ma è saldamente top ten e si giocherà le final a Torino.
Ora, negli ultimi tornei dell’anno, basteranno poche decine di punti per assicurarsi le qualifiche allo slam australiano. Per le final next gen, a meno di exploit clamorosi dovremo aspettare il 2026.

Io credo che da 209 nella Live e con nulla da difendere abbia la certezza di andare in Australia.
Può essere superato, ma dovrebbero passarlo in 20-25 giocatori e la vedo difficile.
L’anno scorso gli ultimi due qualificati furono Mager e Arnaboldi che erano 230 e 231 in classifica.
Certo che sarebbe bene chiudere l’anno con qualche altro buon risultato per incrementare i punti ed essere dentro matematicamente.
Qualifiche australiane a cui spero possa arrivare anche il “vecchietto” Travaglia che le meriterebbe se non altro per l’impegno che mette in ogni partita.

Se non mi sbaglio, deve difendere da qui a fine stagione i 28 punti raccolti in Giappone a novembre 2024. Potrebbe probabilmente centrare le quali australiane anche senza altri risultati di rilievo, ma meglio – anche per chiudere l’anno in fiducia – mettersi al sicuro.

 72
Spider 99 (Guest) 26-10-2025 15:38

Scritto da Alberto Rossi
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

ma che cosa dici ? uno che è 200 a 18 anni non entra in top 100?
ci sono entrati caruso mager
giannessi travaglia passaro bellucci che all’età di cina’ erano lontanissimi da dove è palli oggi. se mi dici top 10-20 ok può darsi ma oggi
che non entra in top 100 non si può sentire.

 71
Spider 99 (Guest) 26-10-2025 15:34

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da mah
@ Alberto Rossi (#4507147)
Incredibile. Nel giro di 3 anni sinner e musetti sono diventati il metro. Se fai meno fai schifo

ovvio che auguro il meglio a Ciná, ha talento e può fare grandi cose, ma con i paragoni ci andrei cauto .. tuttora molti sostengono che Lorenzo non sarà mai un top player, eppure è top-10 ormai da 6 mesi, peraltro in una stagione parzialmente condizionata dagli infortuni

un top ten e’ un top player. io credo che cina oggi firmerebbe e metterebbe anche soldi per avere una carriera alla musetti o alla berrettini.

 70
Tomax (Guest) 26-10-2025 15:31

Programmazione di Cina strana, strana per noi, loro avranno i suoi motivi. E se giocava di più per me era già dentro i 120 almeno

 69
Detuqueridapresencia 26-10-2025 15:29

Scritto da Marco M.

Scritto da Alberto Rossi
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

Questa me la segno come mi ero segnato Musetti MAi oltre al B.R. al 15…
Cinà (e anche Engel) entro 2 anni in Top70, poi vedremo…

Prego, Musetti non solo mai oltre 15 ma ritornerà intorno ai 50 che è il suo vero valore

Questa fu la reiterata ca….ta del tizio

 68
Marco M. 26-10-2025 15:24

Scritto da Alberto Rossi
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

Questa me la segno come mi ero segnato Musetti MAi oltre al B.R. al 15…
Cinà (e anche Engel) entro 2 anni in Top70, poi vedremo…

 67
Marco M. 26-10-2025 15:22

Scritto da Leftwing13
Tra Ciná ed Engel partita piacevole, giocata sugli episodi. I due top 2007 entreranno nei migliori 100 del ranking il prossimo anno, poi si vedrà fino dove sapranno ergersi.
Di Palli sono evidenti i progressi sulla prima di servizio, che come in tutto il torneo gli ha fruttato davvero tanti punti, mentre deve rendere più efficace la seconda. I colpi li ha tutti, anche il dritto è migliorato e migliorerà ancora, e con la crescita e l’esperienza progredirà anche in potenza e “cattiveria”.
Tre finali challenger perse, ma non ne farei un problema: Musetti nel 2025 non ha vinto un torneo, ma è saldamente top ten e si giocherà le final a Torino.
Ora, negli ultimi tornei dell’anno, basteranno poche decine di punti per assicurarsi le qualifiche allo slam australiano. Per le final next gen, a meno di exploit clamorosi dovremo aspettare il 2026.

Io credo che da 209 nella Live e con nulla da difendere abbia la certezza di andare in Australia.
Può essere superato, ma dovrebbero passarlo in 20-25 giocatori e la vedo difficile.
L’anno scorso gli ultimi due qualificati furono Mager e Arnaboldi che erano 230 e 231 in classifica.
Certo che sarebbe bene chiudere l’anno con qualche altro buon risultato per incrementare i punti ed essere dentro matematicamente.
Qualifiche australiane a cui spero possa arrivare anche il “vecchietto” Travaglia che le meriterebbe se non altro per l’impegno che mette in ogni partita.

 66
Detuqueridapresencia 26-10-2025 15:21

Scritto da Alberto Rossi
Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

Più che cattivo, incompetente

Comunque ritirerò fuori al momento giusto questa perla (con la e di Imola)

Questa è la classica ca…ta simile a quella della buonanima di antonio su Bellucci o di sporadico su Musetti

Del resto lo ha detto lei che le stanno simpatici i troll.

 65
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 15:16

ragazzi uno streaming?

 64
Alberto Rossi 26-10-2025 15:13

Non per essere cattivo, ma dubito seriamente che Ciná riuscirà mai ad entrare in top-100… comunque farà una diagnitosa carriera da challenger

 63
Detuqueridapresencia 26-10-2025 15:11

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Controbreak Engel. Purtroppo devo abbandonare Federico e Jannik.
Tifateli voi dal vivo

Ok non mancherò. Esca tranquillo Doge. Purtroppo uno ha perso. Speriamo nell’ altro.

MVC!

 62
Leftwing13 26-10-2025 15:09

Tra Ciná ed Engel partita piacevole, giocata sugli episodi. I due top 2007 entreranno nei migliori 100 del ranking il prossimo anno, poi si vedrà fino dove sapranno ergersi.
Di Palli sono evidenti i progressi sulla prima di servizio, che come in tutto il torneo gli ha fruttato davvero tanti punti, mentre deve rendere più efficace la seconda. I colpi li ha tutti, anche il dritto è migliorato e migliorerà ancora, e con la crescita e l’esperienza progredirà anche in potenza e “cattiveria”.
Tre finali challenger perse, ma non ne farei un problema: Musetti nel 2025 non ha vinto un torneo, ma è saldamente top ten e si giocherà le final a Torino.
Ora, negli ultimi tornei dell’anno, basteranno poche decine di punti per assicurarsi le qualifiche allo slam australiano. Per le final next gen, a meno di exploit clamorosi dovremo aspettare il 2026.

 61
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 14:58

Zverev, servizio devastante……

 60
Don Budge fathers 26-10-2025 14:52

Perticone in fuga 5/2…,Jannik sofferente…e si muove male…

 59
MAURO (Guest) 26-10-2025 14:51

Scritto da Detuqueridapresencia
Controbreak Engel. Purtroppo devo abbandonare Federico e Jannik.
Tifateli voi dal vivo

Ok non mancherò. Esca tranquillo Doge. Purtroppo uno ha perso. Speriamo nell’ altro.

 58
Dany (Guest) 26-10-2025 14:44

Dispiace x Cina’ che a questo punto vedo più un problema di tenuta mentale che altro… cmq molto giovane e tempo x lavorarci

 57
patric25 26-10-2025 14:39

Cinà ha fatto cilecca… come si dice il nuovo che avanza o il vecchio?…

 56
piper 26-10-2025 14:37

@ Tg555 (#4507261)

Sorry.

 55
Tg555 (Guest) 26-10-2025 14:35

Scritto da Tg555

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà

Si ma né è con l’ accento

Anche il

Scritto da Tg555

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà

Si ma né è con l’ accento

Anche sì

 54
Tg555 (Guest) 26-10-2025 14:34

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà

Si ma né è con l’ accento

 53
Marco M. 26-10-2025 14:33

Un erroraccio a rete consegna il match point a Engel e a quel punto è finita…
Comunque bravi entrambi, Engel a mio avviso è già fisicamente formato, Federico forse ha ancora da finire la crescita.
Tennisticamente si equivalgono, oggi l’hanno decisa pochi episodi e una dormita di Cinà nel finale del primo set.

 52
Stefan Navratil (Guest) 26-10-2025 14:32

Niente da fare, la vittoria challenger è rimandata 🙁

 51
MAURO (Guest) 26-10-2025 14:32

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà

Ok grazie. Mi e’ partito apostrofo, ma intendevo accento.
Quindi accentato. Non capisco perché challenger TV lo metta senza accento.

 50
piper 26-10-2025 14:31

Perso Pallino e contemporaneamente Perso il servizio anche Sinner.

 49
piper 26-10-2025 14:25

Scritto da MAURO
Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

Ne l’1 ne l’altro: si scrive Cinà

 48
piper 26-10-2025 14:24

Forza Pallino, prenditi questo tiebreak.

 47
pablito 26-10-2025 14:21

Finale baby ad Amburgo:

36 anni in due ! 😉

“Virgulti” in evidenza e ascesa… 🙂

 46
Alberto Rossi 26-10-2025 14:06

Scritto da mah
@ Alberto Rossi (#4507147)
Incredibile. Nel giro di 3 anni sinner e musetti sono diventati il metro. Se fai meno fai schifo

ovvio che auguro il meglio a Ciná, ha talento e può fare grandi cose, ma con i paragoni ci andrei cauto .. tuttora molti sostengono che Lorenzo non sarà mai un top player, eppure è top-10 ormai da 6 mesi, peraltro in una stagione parzialmente condizionata dagli infortuni

 45
MAURO (Guest) 26-10-2025 14:04

Mi togliete una curiosità’.
Si scrive CINA o CINA’?

 44
Dr Ivo (Guest) 26-10-2025 14:00

Scritto da maverikkk
C’e` poco da fare, cinque match in cinque giorni, anche se di durata medio-bassa, ti logorano…e non solo fisicamente.
Credo sia difficile che Jannik possa arrivare in fondo anche a Parigi, senza ripercussioni sulle Finals.

A volte bisogna fare gli straordinari e la situazione di classifica glielo imponeva. Prima delle Finals avrà una settimana di riposo.

 43
Simpioso (Guest) 26-10-2025 13:52

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora

Ed al servizio successivo, break X Engel.
Doge, Doge, mio caro Doge…..spesso una sentenza

Ahahaha vero

 42
Stefan Navratil (Guest) 26-10-2025 13:47

Scritto da Marco M.
Set combattuto e a tratti divertente, ma Cinà si è eclissato nel finale e certi vuoti si pagano…

Mi sembra non sia la prima volta che si squaglia sul finale di set. E’ pacato e tranquillo in campo ma sembra sentire molto le fasi calde di una partita.

 41
Daniele (Guest) 26-10-2025 13:45

Cinà come ha iniziato a servire meno prime è stato brillato 2 volte ed ha perso il set. Inoltre ha iniziato a fare molti errori gratuiti

 40
Daniele (Guest) 26-10-2025 13:45

Cinà come ha iniziato a servire meno prime è stato brillato 2 volte ed ha perso il set. Inoltre ha iniziato a fare molti errori gratuiti

 39
Marco M. 26-10-2025 13:44

Set combattuto e a tratti divertente, ma Cinà si è eclissato nel finale e certi vuoti si pagano…

 38
Stefan Navratil (Guest) 26-10-2025 13:44

Da 4 a 2 si è completamente irrigidito, ha perso la prima di servizio e rovescio. Dai forza!

 37
mah (Guest) 26-10-2025 13:37

@ Alberto Rossi (#4507147)

Incredibile. Nel giro di 3 anni sinner e musetti sono diventati il metro. Se fai meno fai schifo

 36
MAURO (Guest) 26-10-2025 13:31

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora

Ed al servizio successivo, break X Engel.
Doge, Doge, mio caro Doge…..spesso una sentenza

 35
Stefan Navratil (Guest) 26-10-2025 13:31

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora

Sì ma poi si è eclissato, negli ultimi tre giochi ha fatto di suo 2 punti! Forza Federico!

 34
Marco M. 26-10-2025 13:30

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora

Engel ha iniziato molto contratto, forse l’emozione di giocare in “casa”.
Ora che si è ripreso sta servendo a tutta e sarà durissima, ma Pallino c’è!

 33
Detuqueridapresencia 26-10-2025 13:28

Controbreak Engel. Purtroppo devo abbandonare Federico e Jannik.

Tifateli voi dal vivo

 32
Detuqueridapresencia 26-10-2025 13:23

Scritto da Alberto Rossi
Un challenger 50, praticamente un future itf… se Cinà vuol fare il salto di qualità deve cominciare a vincere i challenger veri… alla sua età Musetti e Sinner già giocavano gli slam e senza wc

Che post PRIVO DI SENSO! Engel stessa età di Cinà (sono i primi due 2007 al mondo) sta facendo finale nco Cinà ello stesso torneo.

Ma la spina l’abbiamo inserita nella presa di corrente prima di scrivere?

Ora capisco perché ti stanno simpatici i troll …. ecco …. 😆

 31
Detuqueridapresencia 26-10-2025 13:21

Federico sta servendo come un treno. Inizio promettente 4-2 ora

 30
Marco M. 26-10-2025 13:15

Scritto da Alberto Rossi
Un challenger 50, praticamente un future itf… se Cinà vuol fare il salto di qualità deve cominciare a vincere i challenger veri… alla sua età Musetti e Sinner già giocavano gli slam e senza wc

Mi sapresti indicare un Future ITF con 3 Top200 nelle prime 3 teste di serie?

 29
Marco M. 26-10-2025 12:58

Scritto da Bagel

Scritto da Ging89
Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra
Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo
Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra
Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento
E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato

Scusa, ma questo é un post che andava bene 15 anni fa. Ora basta tu vada in giro per circoli e vedi piú campi su duro che su terra, un tempo vedevi quasi solo i secondi.
É anche per questo che abbiamo la generazione piú forte della storia del nostro tennis, e sono tutti versatili su ogni superficie, lo sta diventando pure Darderi

Incapace sul cemento uno che ha fatto (tra le altre cose) quarti agli US-Open, c’è tutta la poraccitudine dei trolls in una frase…

 28
Bagel (Guest) 26-10-2025 12:54

Scritto da Ging89
Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra
Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo
Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra
Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento
E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato

Scusa, ma questo é un post che andava bene 15 anni fa. Ora basta tu vada in giro per circoli e vedi piú campi su duro che su terra, un tempo vedevi quasi solo i secondi.
É anche per questo che abbiamo la generazione piú forte della storia del nostro tennis, e sono tutti versatili su ogni superficie, lo sta diventando pure Darderi

 27
Alberto Rossi 26-10-2025 12:42

Scritto da Ging89
Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra
Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo
Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra
Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento
E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato

oddio a me i “Troll” stanno simpatici per natura, ma tu proprio no

 26
Alberto Rossi 26-10-2025 12:34

Un challenger 50, praticamente un future itf… se Cinà vuol fare il salto di qualità deve cominciare a vincere i challenger veri… alla sua età Musetti e Sinner già giocavano gli slam e senza wc

 25
luca14 (Guest) 26-10-2025 12:33

mattoncino fondamentale per Travaglia che di qui a fine anno scarta 0 punti e quindi può già prenotare l’ennesimo viaggio in Australia

 24
Alfredino (Guest) 26-10-2025 12:31

LET’S GO ERIKA
LET’S GO !

 23
libbio78 26-10-2025 12:21

Bene Stefano e Lorenzo!giornata iniziata benissimo.
Avanti Cinà e sinner

 22
Detuqueridapresencia 26-10-2025 11:16

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Fabio
Una perla a Monastir Ribecai alle 9:30 Finale ITF alle 15:30 gioca qualificazioni Challenger!!!!!

E pensare che il prode maurantonio ha scritto nella lista di discussione ITF (quella di ieri non quella di oggi) che i nostri sono favoriti da decine di ITF italici (Monastir nota località delle valli di Lanzo). Il suo obiettivo era sminuire Cadenasso (che ha giocato E VINTO un ITF in Italia giocando due partite in un giorno) ma ovviamente si è guardato bene da citare Ribecai (che gioca in Tunisia)
Si è ridotto a trollare gli ITF maurantonio

Ribecai vince M15 a Monastir e oggi pomeriggio quali challenger sempre a Monastir

Ah questi ripetuti tornei italici, è vero, maurantonio? Le valli di Lanzo sono in festa per la vittoria di un esponente locale nella ridente cittadina di Monastir, provincia di Torino

Grazie maurantonio!!!! A buon rendere!!!

 21
Koko (Guest) 26-10-2025 10:34

Scritto da Di Passaggio
Esame particolarmente importante per Federico, da tutti i punti di vista. Pressione a 1000.

Non bisogna essere risultatisti ma apprezzare i miglioramenti e augurarsi che consolidandoli vada bene anche nei tornei più grandi.

 20
Lo Scriba 26-10-2025 09:58

Scritto da Ging89
Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra
Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo
Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra
Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento
E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato

Un utente con sprezzo del ridicolo.

 19
Dr Ivo (Guest) 26-10-2025 09:54

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Marco M.
Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta

Zverev e’ un avversario ostico per tutti, ovviamente Sinner e’ SINNERRRRRRRR!!!!!!

Sinner è chiaramente favorito ma non è tanto probabile che possa spicciarsi in meno di un’ora e mezzo, Zverev gioca molto bene indoor.

Ricordiamo che ha vinto due volte le Nitto-Finals e la prima volta, addirittura, a 21 anni. Con Musetti aveva perso tre volte consecutive negli ultimi mesi, ma proprio nell’indoor veloce di Vienna è riuscito a imporgli il suo gioco.

Prevedo quindi un primo set abbastanza disputato e se Sinner lo vince può risolverla già al secondo, perché Zverev in queste stuazioni è piuttosto fragile. Altrimenti è comunque probabile che Sinner lo rimonti al terzo, vista la sua maggiore continuità e superiore consistenza psicologica Sinner è comunque favorito col protrarsi del match

 18
Detuqueridapresencia 26-10-2025 09:53

Scritto da Marco M.
Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta

Io purtroppo salto Jannik (a meno che non vada oltre le due ore di gioco).

Pallino riesco a vederlo

 17
fondo (Guest) 26-10-2025 09:45

Scritto da Ludo
Dove si può vedere?

se intendi Cina’ , lo puoi vedere su challenger tv

 16
Koko (Guest) 26-10-2025 09:38

@ Ging89 (#4506947)

Povero Musetti non è top tre ma solo top otto! Colpa del coach Italiano o avrebbe la classifica di Fokina! Diciamo che modelli troppo elevati rendono il tifoso italico pretenzioso.

 15
Di Passaggio 26-10-2025 09:20

Esame particolarmente importante per Federico, da tutti i punti di vista. Pressione a 1000.

 14
Detuqueridapresencia 26-10-2025 09:16

Scritto da Fabio
Una perla a Monastir Ribecai alle 9:30 Finale ITF alle 15:30 gioca qualificazioni Challenger!!!!!

E pensare che il prode maurantonio ha scritto nella lista di discussione ITF (quella di ieri non quella di oggi) che i nostri sono favoriti da decine di ITF italici (Monastir nota località delle valli di Lanzo). Il suo obiettivo era sminuire Cadenasso (che ha giocato E VINTO un ITF in Italia giocando due partite in un giorno) ma ovviamente si è guardato bene da citare Ribecai (che gioca in Tunisia)

Si è ridotto a trollare gli ITF maurantonio

 13
piper 26-10-2025 08:59

@ maverikkk (#4507003)

Deve giocare tutti gli incontri (11 in totale) sotto l’ora di gioco, sfornando ciabbelle e grissini.

 12
maverikkk 26-10-2025 08:45

C’e` poco da fare, cinque match in cinque giorni, anche se di durata medio-bassa, ti logorano…e non solo fisicamente.
Credo sia difficile che Jannik possa arrivare in fondo anche a Parigi, senza ripercussioni sulle Finals.

 11
piper 26-10-2025 08:37

@ Ludo (#4506972)

Chi?

 10
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 08:35

Scritto da Marco M.
Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta

Zverev e’ un avversario ostico per tutti, ovviamente Sinner e’ SINNERRRRRRRR!!!!!!

 9
piper 26-10-2025 08:35

@ Leftwing13 (#4506928)

Anch’io sono curioso di vedere Pallino vs Engel ma occhio anche a Jannnik che dopo il match di ieri ha detto di sentirsi stanco.

 8
Ludo (Guest) 26-10-2025 06:21

Dove si può vedere?

 7
Ging89 (Guest) 26-10-2025 02:38

Comunque ironico che una settimana dopo che tutti hanno dato a Sinner del fragile a Basilea si ritirino in 12

 6
Ging89 (Guest) 26-10-2025 02:33

Nel tennis devi essere prima di tutto un’atleta e poi un tennista ma in Italia questo non si capisce e lasciamo che un giovane promettente come Vasami si spacchi la schiena invece di aiutarlo a fare palestra

Infine imparare a giocare su cemento è importante perché sei obbligato a cercare sia potenza che anticipo per non farti sbalzare via dal campo
Sul veloce dove la palla arriva rapidamente è fondamentale un anticipo per non perdere campo

Ma I coach italiani se ne fregano e fanno crescere gli italiani solo su terra

Risultato: Musetti è letteralmente incapace sul cemento

E Cina perderà a Engel e sarà meglio così perché i coach italiani devono capire che il tennis è cambiato

 5
Fabio (Guest) 26-10-2025 02:31

Una perla a Monastir Ribecai alle 9:30 Finale ITF alle 15:30 gioca qualificazioni Challenger!!!!!

 4
Leftwing13 26-10-2025 02:12

La finale di Amburgo, anche se si tratta solo di un challenger 50, promette di essere molto interessante, mettendo di fronte quelli che attualmente sono i due migliori classe 2007. Sono più curioso di vedere questa partita, che non la finale di Jannik. Comunque è domenica e posso tranquillamente godermele entrambe!

 3
Marco M. 26-10-2025 00:20

Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta 🙂

 2
Detuqueridapresencia 25-10-2025 23:47

Daje Palli, vinciamo il primo CH e poi andiamo a Melbourne (e magari anche alle next gen anche se la vedo più complicata)

 1
