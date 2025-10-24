WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

24/10/2025 08:41 1 commento
Martina Colmegna nella foto
ITA WTA 125 Rovereto – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Susan Bandecchi SUI vs Aliona Bolsova ESP
Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Lucrezia Stefanini ITA vs Gabriela Knutson CZE Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Darja Semenistaja LAT vs (6) Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Anastasia Abbagnato ITA / Samira De Stefano ITA
Il match deve ancora iniziare

Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – Quarti di Finale – Terra battuta

Center Court – ore 20:00
Alice Rame FRA vs (7) Sinja Kraus AUT
Il match deve ancora iniziare

(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs (4) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

(5) Julia Grabher AUT vs (2) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Carole Monnet FRA vs (6) Leyre Romero Gormaz ESP
Il match deve ancora iniziare

(6) Andrea Gamiz VEN / (6) Eva Vedder NED vs (5) Carole Monnet FRA / (5) Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – Quarti di Finale – Terra battuta

Estadio – ore 22:00
(1) Sara Bejlek CZE vs (7) Selena Janicijevic FRA
Il match deve ancora iniziare

Alicia Herrero Linana ESP vs (3) Hanne Vandewinkel BEL Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Miriam Bulgaru ROU vs Katrina Scott USA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Colmegna ITA vs (8) Jessica Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Cip (Guest) 24-10-2025 09:12

Colmegna ieri 6-0 6-0 alla testa di serie numero 4 :O

