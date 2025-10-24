WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
WTA 125 Rovereto – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Susan Bandecchi vs Aliona Bolsova
Anna-Lena Friedsam vs (2) Oksana Selekhmeteva
(3) Lucrezia Stefanini vs Gabriela Knutson Non prima 19:00
(1) Darja Semenistaja vs (6) Sofia Costoulas
Court 1 – ore 16:00
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Anastasia Abbagnato / Samira De Stefano
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi vs (2) Aliona Bolsova / (2) Yvonne Cavalle-Reimers
WTA 125 Florianópolis – Quarti di Finale – Terra battuta
Center Court – ore 20:00
Alice Rame vs (7) Sinja Kraus
(8) Oleksandra Oliynykova vs (4) Panna Udvardy
(5) Julia Grabher vs (2) Simona Waltert
Court 1 – ore 20:00
Carole Monnet vs (6) Leyre Romero Gormaz
(6) Andrea Gamiz / (6) Eva Vedder vs (5) Carole Monnet / (5) Sada Nahimana
WTA 125 Querétaro – Quarti di Finale – Terra battuta
Estadio – ore 22:00
(1) Sara Bejlek vs (7) Selena Janicijevic
Alicia Herrero Linana vs (3) Hanne Vandewinkel Non prima 00:00
(5) Miriam Bulgaru vs Katrina Scott Non prima 02:00
Martina Colmegna vs (8) Jessica Pieri
