WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 125 Rovereto – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Susan Bandecchivs Aliona Bolsova

Anna-Lena Friedsam vs (2) Oksana Selekhmeteva



(3) Lucrezia Stefanini vs Gabriela Knutson Non prima 19:00



(1) Darja Semenistaja vs (6) Sofia Costoulas



(1) Jesika Maleckova/ (1) Miriam Skochvs Anastasia Abbagnato/ Samira De Stefano

Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi vs (2) Aliona Bolsova / (2) Yvonne Cavalle-Reimers



WTA 125 Florianópolis – Quarti di Finale – Terra battuta

Alice Ramevs (7) Sinja Kraus

(8) Oleksandra Oliynykova vs (4) Panna Udvardy



(5) Julia Grabher vs (2) Simona Waltert



Carole Monnetvs (6) Leyre Romero Gormaz

(6) Andrea Gamiz / (6) Eva Vedder vs (5) Carole Monnet / (5) Sada Nahimana



(1) Sara Bejlekvs (7) Selena Janicijevic

Alicia Herrero Linana vs (3) Hanne Vandewinkel Non prima 00:00



(5) Miriam Bulgaru vs Katrina Scott Non prima 02:00



Martina Colmegna vs (8) Jessica Pieri



