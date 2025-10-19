ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Leylah Fernandez vince ad Osaka (LIVE)

Leylah Fernandez conquista il titolo del WTA 250 di Osaka dopo una finale più complicata del previsto contro la 18enne Tereza Valentova. La canadese, dominatrice del primo set con un netto 6-0, ha poi subito la rimonta della giovane ceca, capace di portare il match al terzo parziale. Dopo due ore e dieci minuti di battaglia, l’esperienza di Fernandez ha fatto la differenza: vittoria per 6-0, 5-7, 6-3 e quinto titolo in carriera per la numero uno del Canada.

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselinvs Christian Harrison/ Evan King

Jiri Lehecka vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Almaty – Finali – Cemento (al coperto)

ATP Almaty Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] 4 6 Theo Arribage / Albano Olivetti [4] Theo Arribage / Albano Olivetti [4] 6 7 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-40* 0*-0 ace 1-0* 1-1* ace 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Jakob Schnaitter/ Mark Wallnervs Theo Arribage/ Albano Olivetti

Corentin Moutet vs Daniil Medvedev (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Stoccolma – Finali – Cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler/ Robert Gallowayvs Vasil Kirkov/ Bart Stevens

Ugo Humbert vs Casper Ruud (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Osaka – Finale – Cemento

WTA Osaka Tereza Valentova Tereza Valentova 0 7 3 Leylah Fernandez [4] Leylah Fernandez [4] 6 5 6 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

(4) Leylah Fernandezvs Tereza Valentova

WTA 500 Ningbo – Finali – Cemento

WTA Ningbo Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 5 6 10 Timea Babos / Luisa Stefani [4] Timea Babos / Luisa Stefani [4] 7 4 8 Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Timea Babos / Luisa Stefani 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonovavs (4) Timea Babos/ (4) Luisa Stefani

(4) Ekaterina Alexandrova vs (3) Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare