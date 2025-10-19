ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: Auger-Aliassime re di cemento indoor: vince a Bruxelles e sogna le ATP Finals. Casper Ruud si aggiudica Stoccolma: primo titolo indoor della carriera. Rybakina trionfa a Ningbo e vede le WTA Finals di Riad. Leylah Fernandez vince ad Osaka

Quando un giocatore conquista otto titoli ATP e sette di questi arrivano indoor, non si può parlare di coincidenze. Felix Auger-Aliassime ha ribadito ancora una volta la sua predilezione per le superfici al coperto, imponendosi nel torneo ATP 250 di Bruxelles al termine di una finale combattuta contro Jiri Lehecka, vinta con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-2.

Per il canadese si tratta del terzo titolo stagionale, dopo quelli conquistati ad Adelaide e Montpellier, un risultato che conferma la solidità e la costanza ritrovata nella seconda parte dell’anno. Con questo successo, Auger-Aliassime guadagna terreno in classifica e si avvicina alla top 10 mondiale, alimentando il sogno di qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino.

Un trionfo che non solo sottolinea la sua grandezza nei tornei indoor, ma anche la maturità raggiunta dal ventitreenne di Montréal, sempre più convinto di poter tornare protagonista tra i migliori del circuito.

Settimana da incorniciare per Casper Ruud all’ATP 250 di Stoccolma, una di quelle che non si vedevano da tempo per il norvegese. Domenica, Ruud ha conquistato il 14º titolo in carriera superando in finale il francese Ugo Humbert con un netto 6-2, 6-3, confermando il suo ottimo stato di forma in questa fase finale della stagione.

Questo successo ha però un significato particolare: si tratta del primo titolo ottenuto in condizioni indoor, al chiuso, un aspetto che aggiunge un elemento importante alla crescita del giocatore di Oslo. Tradizionalmente più a suo agio sulla terra battuta, Ruud dimostra di sapersi adattare anche ai campi più rapidi, un progresso tecnico e mentale che potrebbe rivelarsi decisivo per le prossime settimane del circuito.

Dopo un periodo di risultati altalenanti, il norvegese è tornato a esprimere il suo tennis migliore, fatto di solidità da fondo campo e grande intensità agonistica. La vittoria di Stoccolma gli regala un importante boost di fiducia e lo porta a un passo dal ritorno nella top 10 mondiale, traguardo che aveva lasciato alle spalle nei mesi scorsi.

Vedere Ruud di nuovo sorridente e competitivo rappresenta una delle note più positive di questa parte conclusiva della stagione. Il norvegese, ora più consapevole e completo, può guardare con rinnovato entusiasmo agli ultimi tornei dell’anno e alla corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino.

Elena Rybakina conquista il titolo del WTA 500 di Ningbo e rilancia le proprie ambizioni in chiave WTA Finals. La kazaka ha superato in finale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-2, al termine di una partita iniziata in salita ma dominata negli ultimi due set.

Per Rybakina si tratta del secondo titolo stagionale, un successo che la porta a un passo dalla qualificazione per le Finals di Riad, contendendo l’ultimo posto disponibile alla giovane russa Mirra Andreeva. La corsa per l’ultimo biglietto verso l’Arabia Saudita resta apertissima e si deciderà definitivamente negli ultimi tornei della stagione.

Leylah Fernandez conquista il titolo del WTA 250 di Osaka dopo una finale più complicata del previsto contro la 18enne Tereza Valentova. La canadese, dominatrice del primo set con un netto 6-0, ha poi subito la rimonta della giovane ceca, capace di portare il match al terzo parziale. Dopo due ore e dieci minuti di battaglia, l’esperienza di Fernandez ha fatto la differenza: vittoria per 6-0, 5-7, 6-3 e quinto titolo in carriera per la numero uno del Canada.

ATP Brussels Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [1] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [1] 6 6 Christian Harrison / Evan King [2] Christian Harrison / Evan King [2] 7 7 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselinvs Christian Harrison/ Evan King

Jiri Lehecka vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 16:30)



ATP Brussels Jiri Lehecka [3] Jiri Lehecka [3] 6 7 2 Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 7 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* ace 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

ATP 250 Almaty – Finali – Cemento (al coperto)

ATP Almaty Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] 4 6 Theo Arribage / Albano Olivetti [4] Theo Arribage / Albano Olivetti [4] 6 7 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-40* 0*-0 ace 1-0* 1-1* ace 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Jakob Schnaitter/ Mark Wallnervs Theo Arribage/ Albano Olivetti

Corentin Moutet vs Daniil Medvedev (Non prima 12:00)



ATP Almaty Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 5 6 3 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 7 4 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Moutet 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 ace 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

ATP 250 Stoccolma – Finali – Cemento (al coperto)

ATP Stockholm Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 6 6 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 3 2 Vincitore: Erler / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Kirkov / Stevens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 V. Kirkov / Stevens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 5-3 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 V. Kirkov / Stevens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Alexander Erler/ Robert Gallowayvs Vasil Kirkov/ Bart Stevens

Ugo Humbert vs Casper Ruud (Non prima 15:00)



ATP Stockholm Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 2 3 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

WTA 250 Osaka – Finale – Cemento

WTA Osaka Tereza Valentova Tereza Valentova 0 7 3 Leylah Fernandez [4] Leylah Fernandez [4] 6 5 6 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

(4) Leylah Fernandezvs Tereza Valentova

WTA 500 Ningbo – Finali – Cemento

WTA Ningbo Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 5 6 10 Timea Babos / Luisa Stefani [4] Timea Babos / Luisa Stefani [4] 7 4 8 Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Timea Babos / Luisa Stefani 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonovavs (4) Timea Babos/ (4) Luisa Stefani

(4) Ekaterina Alexandrova vs (3) Elena Rybakina

