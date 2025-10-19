Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: Auger-Aliassime re di cemento indoor: vince a Bruxelles e sogna le ATP Finals. Casper Ruud si aggiudica Stoccolma: primo titolo indoor della carriera. Rybakina trionfa a Ningbo e vede le WTA Finals di Riad. Leylah Fernandez vince ad Osaka

19/10/2025 19:32 18 commenti
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images

Quando un giocatore conquista otto titoli ATP e sette di questi arrivano indoor, non si può parlare di coincidenze. Felix Auger-Aliassime ha ribadito ancora una volta la sua predilezione per le superfici al coperto, imponendosi nel torneo ATP 250 di Bruxelles al termine di una finale combattuta contro Jiri Lehecka, vinta con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-2.
Per il canadese si tratta del terzo titolo stagionale, dopo quelli conquistati ad Adelaide e Montpellier, un risultato che conferma la solidità e la costanza ritrovata nella seconda parte dell’anno. Con questo successo, Auger-Aliassime guadagna terreno in classifica e si avvicina alla top 10 mondiale, alimentando il sogno di qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino.
Un trionfo che non solo sottolinea la sua grandezza nei tornei indoor, ma anche la maturità raggiunta dal ventitreenne di Montréal, sempre più convinto di poter tornare protagonista tra i migliori del circuito.

Settimana da incorniciare per Casper Ruud all’ATP 250 di Stoccolma, una di quelle che non si vedevano da tempo per il norvegese. Domenica, Ruud ha conquistato il 14º titolo in carriera superando in finale il francese Ugo Humbert con un netto 6-2, 6-3, confermando il suo ottimo stato di forma in questa fase finale della stagione.
Questo successo ha però un significato particolare: si tratta del primo titolo ottenuto in condizioni indoor, al chiuso, un aspetto che aggiunge un elemento importante alla crescita del giocatore di Oslo. Tradizionalmente più a suo agio sulla terra battuta, Ruud dimostra di sapersi adattare anche ai campi più rapidi, un progresso tecnico e mentale che potrebbe rivelarsi decisivo per le prossime settimane del circuito.
Dopo un periodo di risultati altalenanti, il norvegese è tornato a esprimere il suo tennis migliore, fatto di solidità da fondo campo e grande intensità agonistica. La vittoria di Stoccolma gli regala un importante boost di fiducia e lo porta a un passo dal ritorno nella top 10 mondiale, traguardo che aveva lasciato alle spalle nei mesi scorsi.
Vedere Ruud di nuovo sorridente e competitivo rappresenta una delle note più positive di questa parte conclusiva della stagione. Il norvegese, ora più consapevole e completo, può guardare con rinnovato entusiasmo agli ultimi tornei dell’anno e alla corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino.

Elena Rybakina conquista il titolo del WTA 500 di Ningbo e rilancia le proprie ambizioni in chiave WTA Finals. La kazaka ha superato in finale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-2, al termine di una partita iniziata in salita ma dominata negli ultimi due set.
Per Rybakina si tratta del secondo titolo stagionale, un successo che la porta a un passo dalla qualificazione per le Finals di Riad, contendendo l’ultimo posto disponibile alla giovane russa Mirra Andreeva. La corsa per l’ultimo biglietto verso l’Arabia Saudita resta apertissima e si deciderà definitivamente negli ultimi tornei della stagione.

Leylah Fernandez conquista il titolo del WTA 250 di Osaka dopo una finale più complicata del previsto contro la 18enne Tereza Valentova. La canadese, dominatrice del primo set con un netto 6-0, ha poi subito la rimonta della giovane ceca, capace di portare il match al terzo parziale. Dopo due ore e dieci minuti di battaglia, l’esperienza di Fernandez ha fatto la differenza: vittoria per 6-0, 5-7, 6-3 e quinto titolo in carriera per la numero uno del Canada.

BEL ATP 250 Bruxelles – Finali – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 14:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Christian Harrison USA / Evan King USA
ATP Brussels
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [1]
6
6
Christian Harrison / Evan King [2]
7
7
Vincitore: Harrison / King


Jiri Lehecka CZE vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 16:30)

ATP Brussels
Jiri Lehecka [3]
6
7
2
Felix Auger-Aliassime [2]
7
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime






KAZ ATP 250 Almaty – Finali – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 09:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Almaty
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
4
6
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
6
7
Vincitore: Arribage / Olivetti


Corentin Moutet FRA vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 12:00)

ATP Almaty
Corentin Moutet [8]
5
6
3
Daniil Medvedev [2]
7
4
6
Vincitore: Medvedev






SWE ATP 250 Stoccolma – Finali – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:30
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Stockholm
Alexander Erler / Robert Galloway
6
6
Vasil Kirkov / Bart Stevens
3
2
Vincitore: Erler / Galloway


Ugo Humbert FRA vs Casper Ruud NOR (Non prima 15:00)

ATP Stockholm
Ugo Humbert [4]
2
3
Casper Ruud [2]
6
6
Vincitore: Ruud






JPN WTA 250 Osaka – Finale – Cemento

Center – ore 06:00
(4) Leylah Fernandez CAN vs Tereza Valentova CZE
WTA Osaka
Tereza Valentova
0
7
3
Leylah Fernandez [4]
6
5
6
Vincitore: Fernandez






CHN WTA 500 Ningbo – Finali – Cemento

Center Court – ore 08:30
Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS vs (4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA
WTA Ningbo
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
5
6
10
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
7
4
8
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova


(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs (3) Elena Rybakina KAZ

WTA Ningbo
Ekaterina Alexandrova [4]
6
0
2
Elena Rybakina [3]
3
6
6
Vincitore: Rybakina


TAG:

18 commenti. Lasciane uno!

Mats 19-10-2025 21:31

Spettacolare l’incontro tra Medvedev e Moutet. Più che una finale ATP é sembrata un esibizione. Intrattenimento allo stato puro.

P.S. In Italiano *La vittoria di Stoccolma gli regala un importante iniezione di fiducia

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 19-10-2025 19:58

@ Gaz (#4501165)

no vabbeh…..sono anni che rompi gli zebedei sul fatto che la paolini e le altre itaòliane sono tutte troppo basse per giocare un tennis competitivo e moderno ….e mo ci esci con sto post!!!!!

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
JOA20 (Guest) 19-10-2025 19:54

Che dire, Ruud, Medvedev e Auger-Aliassime hanno approfittato appieno dell’uscita anticipata di Musetti da Brussels. Lorenzo ha comunque 340 punti di margine sul canadese, ma dovrà fare bene a Vienna e Parigi per evitare brutte sorprese

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 19-10-2025 19:54

Scritto da Giovanni
La corsa di Musetti alle Finals nel giro di 2 settimane si è molto complicata

Con un vantaggio di 300, 700 e 900 punti rispettivamente su Felix, Ruud e Medvedev di complicato vedo che uno dei 3 possa raggiungerlo.
In palio ci sono realisticamente 1500 punti, ognuno di loro arriverà stanco a Vienna/Basilea e Parigi, non Lorenzo che bisogna vedere però come ha recuperato.

Tra l’altro Djokovic non pare intenzionato a venire, di fatto rende Musetti #7 race,quindi due posti per scalzarlo.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
marco (Guest) 19-10-2025 19:52

Aliassime ha 25 anni e non 23 come avete scritto voi male.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giovanni (Guest) 19-10-2025 19:37

La corsa di Musetti alle Finals nel giro di 2 settimane si è molto complicata

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piermonticchio (Guest) 19-10-2025 19:11

Scritto da Detuqueridapresencia
Beati i francesi che vincono titoli a muzzo! Come dite? Ne hanno persi due su due a sto giro? E vabbè ma dietro Sinner il vuoto no? Il vuoto sono loro: i francesi. Torna tutto!
Libertè, Egualitè, Nduk….attè (cit. Cetto La Qualunque, eh, sia mai qualcuni pensasse sto prendendo in gitro i francesi).
PS: questa è dedicate al nostro vate, l’immenso Lo Tavernello che giusto ieri diceva che il movimento francese è superiore a quello italiano
Fr
250 – 3 (2 con i giovani emergenti Monfils e Muller e 1 con il RITROVATO NUMERO UNO DI FRANCIA Humbert che oggi spodesta un altro emergente Rinderklench e si introna prepotentemente nella top 25 al #24)- PS: sempre per Lo Chianti (Humbert ha 27 anni età alla quale secondo il nostro vate sei oramai sul viale del tramonto da almeno 5 anni)
IT
250 – 4 (3 con Darderi e 1 con Cobolli: due vegliardi al confronto del minorenne Monfils)
500 – 2 (Cobolli e Sinner che hanno ben 47 anni!!! Come dite? Sono 47 anni in due? E vabbè ma siete proprio pignoli eh, volete poprio far arrabbiare Lo Gewurtzraminer perdiana!)
slam – 2 (Sinner) ma dietro Sinner ……
Conclusione
Italia 8 titoli con 3 giocatori diversi
Spagna 7 con il medesimo giocatore (dietro Acaraz il …..)
Canada 5
USA 4
Francia 3 come la Serbia, Il Kazakhstan e la Cechia (che però ha un 1000)
Ma Lo Barbaresco dice che il movimento italico fa schifo e quello francese è all’avanguardia e Lo Barbaresco è un uomo d’onore! (cit.)
Questi sono fatti e i fatti mi còsano (cit.)

Sottoscrivo tutto, solo un appunto: per gli spagnoli ops Alcaraz i titoli sono 8 (2 slam, 3 master 1000 e 3 atp500).

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 (Guest) 19-10-2025 18:30

Non ho seguito ma complimenti a Ruud e Medvedev.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 19-10-2025 17:21

Belle vittorie di Ruud e Medvedev.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 19-10-2025 17:16

Beati i francesi che vincono titoli a muzzo! Come dite? Ne hanno persi due su due a sto giro? E vabbè ma dietro Sinner il vuoto no? Il vuoto sono loro: i francesi. Torna tutto!

Libertè, Egualitè, Nduk….attè (cit. Cetto La Qualunque, eh, sia mai qualcuni pensasse sto prendendo in gitro i francesi).

PS: questa è dedicate al nostro vate, l’immenso Lo Tavernello che giusto ieri diceva che il movimento francese è superiore a quello italiano

FR

250 – 3 (2 con i giovani emergenti Monfils e Muller e 1 con il RITROVATO NUMERO UNO DI FRANCIA Humbert che oggi spodesta un altro emergente Rinderklench e si introna prepotentemente nella top 25 al #24)- PS: sempre per Lo Chianti (Humbert ha 27 anni età alla quale secondo il nostro vate sei oramai sul viale del tramonto da almeno 5 anni)

IT

250 – 4 (3 con Darderi e 1 con Cobolli: due vegliardi al confronto del minorenne Monfils)

500 – 2 (Cobolli e Sinner che hanno ben 47 anni!!! Come dite? Sono 47 anni in due? E vabbè ma siete proprio pignoli eh, volete poprio far arrabbiare Lo Gewurtzraminer perdiana!)

slam – 2 (Sinner) ma dietro Sinner ……

Conclusione

Italia 8 titoli con 3 giocatori diversi
Spagna 7 con il medesimo giocatore (dietro Acaraz il …..)
Canada 5
USA 4
Francia 3 come la Serbia, Il Kazakhstan e la Cechia (che però ha un 1000)

Ma Lo Barbaresco dice che il movimento italico fa schifo e quello francese è all’avanguardia e Lo Barbaresco è un uomo d’onore! (cit.)

Questi sono fatti e i fatti mi còsano (cit.)

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, sergioat
trepi53 (Guest) 19-10-2025 17:04

Grande Casper hai giocato un gran bel tennis oggi e sono 14 i tornei vinti non male per un giocatore considerato pochissimo bravo!!!

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Italo (Guest) 19-10-2025 14:48

Alla stretta di mano si capisce che madre natura è stata benevola con Medvedev e non con Moutet.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
renzopii 19-10-2025 14:38

Che bella partita tra quei due matti ad Almaty

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 19-10-2025 13:57

Bello il confronto di stili tra Medvedev -Moutet.
Il primo mostra solidità, geometrie e resistenza mentre il francese risponde con tocco istinto e talento.
Come forza mentale il francese è migliorato, il russo peggiorato.
Vinca il migliore

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 19-10-2025 13:57

Brava Rybakina, non era facile rifarsi dopo aver perso il primo set. Adesso va a Tokyo dove deve fare almeno semifinale per superare Andreeva, anche con un bye al primo turno deve comunque vincere due partite, già il debutto agli ottavi con Fernandez/Sakkari non sarà una passeggiata

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Demorpurgo (Guest) 19-10-2025 12:07

Forza Corentino!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 19-10-2025 09:18

Nel tennis femminile i centimetri aiutano molto solo nel servizio,ma quando si scambia essere bassi non è poi un handicap,lo è difatti anche essere troppo alte, solitamente le lunghe leve non si muovono bene,se da bassa devi impattare all’altezza delle ascelle da alta lo devi fare all’altezza delle ginocchia.
Ho sempre detto che il vero difetto,e se poi vogliamo chiamarlo problema, soprattutto nel tennis moderno, è l’esilità fisica.
Ecco che la Fernandez è colei che stravolge queste leggi di fisionomica dinamica quantistica elettromagnetica e non dimenticherei gravitazionale.
Grande stima per l’indomita guerriera,fascio di nervi e tenacia che di questi match potrebbe vincerli a ripetizione,a differenza della giovanissima Valentova che si deve ancora fare le ossa e oggi ha probabilmente pagato qualcosa alla stanchezza, rimanendo piantata nel primo set, prima di ritrovare un po’ di ritmo sul calo della Mary Jo.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru va (Guest) 19-10-2025 09:17

Meritato, non è molto considerata rispetto ad Emma eppure lei è sempre costante. Brava!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!