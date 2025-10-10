Medvedev doma De Minaur ed approda in semifinale a Shanghai: affronterà Rinderknech

Daniil Medvedev continua la sua rinascita nella tournée asiatica, conquistando un’altra vittoria di prestigio al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il russo, numero 18 del ranking ATP, ha superato Alex De Minaur con un solido 6-4 6-4, guadagnandosi un posto in semifinale dove affronterà il francese Arthur Rinderknech.

Medvedev ritrova il suo equilibrio

Dopo settimane difficili sul piano dei risultati, il cemento cinese sembra aver restituito fiducia e solidità all’ex numero uno del mondo. Contro De Minaur, Medvedev ha imposto il suo ritmo con grande lucidità, alternando servizi potenti a scambi prolungati, in cui ha dimostrato la sua proverbiale capacità di difesa e contrattacco.

L’australiano ha cercato di variare, spingendosi spesso a rete e tentando di rompere la monotonia degli scambi, ma il russo non ha mai perso il controllo. Un break per set è bastato a Daniil per indirizzare la partita, approfittando dei momenti di disattenzione del suo avversario, apparso meno brillante del solito.

De Minaur lotta, ma Daniil è implacabile

Pur non al meglio fisicamente, De Minaur ha provato a rimanere agganciato al punteggio, senza però riuscire a scalfire la sicurezza di Medvedev nei momenti chiave. Il russo ha annullato le occasioni di break con servizi vincenti — uno a 214 km/h ha chiuso ogni speranza nel secondo set — e ha gestito con maturità anche un piccolo passaggio a vuoto causato da problemi muscolari, risolti con l’intervento del fisioterapista.

Verso la semifinale contro Rinderknech

Nonostante qualche accenno di stanchezza e possibili crampi, Medvedev ha mantenuto il sangue freddo fino all’ultimo punto, firmando una vittoria che lo proietta tra i migliori quattro del torneo.

In semifinale lo attende Arthur Rinderknech, protagonista di un percorso sorprendente e autore della vittoria su Felix Auger-Aliassime. Sarà un confronto inedito tra due giocatori dal tennis molto diverso: il pragmatismo difensivo del russo contro la potenza e l’aggressività del francese.

ATP Shanghai Daniil Medvedev [16] Daniil Medvedev [16] 6 6 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 4 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Medvedev vs De Minaur

< !DOCTYPE html>





Statistica Medvedev 🇷🇺 De Minaur 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 291 255 Ace 5 1 Doppi falli 6 1 Prima di servizio 42/69 (61%) 49/71 (69%) Punti vinti sulla prima 33/42 (79%) 34/49 (69%) Punti vinti sulla seconda 14/27 (52%) 8/22 (36%) Palle break salvate 6/6 (100%) 4/6 (67%) Giochi di servizio giocati 10 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215km/h (133 mph) 209km/h (129 mph) Velocità media prima 204km/h (126 mph) 191km/h (118 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 158km/h (98 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 148 70 Punti vinti su prima di servizio 15/49 (31%) 9/42 (21%) Punti vinti su seconda di servizio 14/22 (64%) 13/27 (48%) Palle break convertite 2/6 (33%) 0/6 (0%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 47/69 (68%) 42/71 (59%) Punti vinti in risposta 29/71 (41%) 22/69 (32%) Totale punti vinti 76/140 (54%) 64/140 (46%)









Marco Rossi