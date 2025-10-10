Medvedev in semifinale ATP, Copertina

Medvedev doma De Minaur ed approda in semifinale a Shanghai: affronterà Rinderknech

10/10/2025 14:50 8 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev continua la sua rinascita nella tournée asiatica, conquistando un’altra vittoria di prestigio al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il russo, numero 18 del ranking ATP, ha superato Alex De Minaur con un solido 6-4 6-4, guadagnandosi un posto in semifinale dove affronterà il francese Arthur Rinderknech.

Medvedev ritrova il suo equilibrio
Dopo settimane difficili sul piano dei risultati, il cemento cinese sembra aver restituito fiducia e solidità all’ex numero uno del mondo. Contro De Minaur, Medvedev ha imposto il suo ritmo con grande lucidità, alternando servizi potenti a scambi prolungati, in cui ha dimostrato la sua proverbiale capacità di difesa e contrattacco.
L’australiano ha cercato di variare, spingendosi spesso a rete e tentando di rompere la monotonia degli scambi, ma il russo non ha mai perso il controllo. Un break per set è bastato a Daniil per indirizzare la partita, approfittando dei momenti di disattenzione del suo avversario, apparso meno brillante del solito.

De Minaur lotta, ma Daniil è implacabile
Pur non al meglio fisicamente, De Minaur ha provato a rimanere agganciato al punteggio, senza però riuscire a scalfire la sicurezza di Medvedev nei momenti chiave. Il russo ha annullato le occasioni di break con servizi vincenti — uno a 214 km/h ha chiuso ogni speranza nel secondo set — e ha gestito con maturità anche un piccolo passaggio a vuoto causato da problemi muscolari, risolti con l’intervento del fisioterapista.

Verso la semifinale contro Rinderknech
Nonostante qualche accenno di stanchezza e possibili crampi, Medvedev ha mantenuto il sangue freddo fino all’ultimo punto, firmando una vittoria che lo proietta tra i migliori quattro del torneo.
In semifinale lo attende Arthur Rinderknech, protagonista di un percorso sorprendente e autore della vittoria su Felix Auger-Aliassime. Sarà un confronto inedito tra due giocatori dal tennis molto diverso: il pragmatismo difensivo del russo contro la potenza e l’aggressività del francese.

Statistiche Tennis: Medvedev vs De Minaur


Statistica Medvedev 🇷🇺 De Minaur 🇦🇺
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 291 255
Ace 5 1
Doppi falli 6 1
Prima di servizio 42/69 (61%) 49/71 (69%)
Punti vinti sulla prima 33/42 (79%) 34/49 (69%)
Punti vinti sulla seconda 14/27 (52%) 8/22 (36%)
Palle break salvate 6/6 (100%) 4/6 (67%)
Giochi di servizio giocati 10 10
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 215km/h (133 mph) 209km/h (129 mph)
Velocità media prima 204km/h (126 mph) 191km/h (118 mph)
Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 158km/h (98 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 148 70
Punti vinti su prima di servizio 15/49 (31%) 9/42 (21%)
Punti vinti su seconda di servizio 14/22 (64%) 13/27 (48%)
Palle break convertite 2/6 (33%) 0/6 (0%)
Giochi di risposta giocati 10 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 47/69 (68%) 42/71 (59%)
Punti vinti in risposta 29/71 (41%) 22/69 (32%)
Totale punti vinti 76/140 (54%) 64/140 (46%)




Aio051174 10-10-2025 16:09

Continua il ciapa no delle finals.Bravissimi i cugini .

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 10-10-2025 15:52

Scritto da JOA20

Scritto da Pippo Franco
Comunque, alla fine, tutto sommato, se ci si pensa, considerando come si stavano mettendo le cose, a Musetti non è poi andata così male, in termini di risultati in proiezione…

Decisamente! Non solo Auger-Aliassime non si avvicina a Musetti ma anche de Minaur non riesce ad allontanarsi. Se Muso fa finale in Belgio lo supera nella Race (l’australiano non giocherà prima di Vienna)

È una settimana che vedo favorito Danil. In caso di vittoria supererebbe se pur di soli 5 punti FAA. ATTENZIONe dunque a Vienna e Parigi

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
JOA20 (Guest) 10-10-2025 15:34

Scritto da Pippo Franco
Comunque, alla fine, tutto sommato, se ci si pensa, considerando come si stavano mettendo le cose, a Musetti non è poi andata così male, in termini di risultati in proiezione…

Decisamente! Non solo Auger-Aliassime non si avvicina a Musetti ma anche de Minaur non riesce ad allontanarsi. Se Muso fa finale in Belgio lo supera nella Race (l’australiano non giocherà prima di Vienna)

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Di Passaggio 10-10-2025 15:31

Non ho visto il match, ma la vittoria di Medvy su Demon sta di per sé a certificare che il russo è tornato.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
compagno di cella di Becker (Guest) 10-10-2025 15:30

dai sì!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 10-10-2025 15:17

Ed ecco la rinascita di Medvedev a Shanghai. Sarebbe interessantissima una finale tra lui e Djokovic, ma i due cugini venderanno carissima la pelle in semifinale.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Gigio (Guest) 10-10-2025 15:12

Questo ritorno fa bene al tennis, può dare fastidio ai 2 extraterrestri

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pippo Franco (Guest) 10-10-2025 15:08

Comunque, alla fine, tutto sommato, se ci si pensa, considerando come si stavano mettendo le cose, a Musetti non è poi andata così male, in termini di risultati in proiezione…

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174