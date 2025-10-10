Curiosità Copertina, Generica

Danielle Collins sorprende tutti: “Parteciperò a un reality per trovare l’amore… ma dovranno pagarmi una fortuna”

10/10/2025 16:03 13 commenti
Danielle Collins USA, 13.12.1993 - Foto getty images
Danielle Collins USA, 13.12.1993 - Foto getty images

Danielle Collins torna a far parlare di sé, ma questa volta non per i suoi risultati sul campo da tennis. La tennista statunitense ha rilasciato un’intervista al The Gay Tennis Podcast in cui ha parlato apertamente della sua vita privata, confermando la fine della sua relazione e lasciando aperta la possibilità di partecipare a un reality show per trovare l’amore.

“Prenderei in considerazione l’idea di partecipare a un reality, ma dipende. Non so se potrebbero permetterselo. Sarebbe un successo assicurato, dovrebbero pagarmi una fortuna per apparire in programmi come The Bachelorette o simili”, ha dichiarato Collins con il suo solito tono ironico.

L’americana, finalista agli Australian Open 2022, ha poi aggiunto di avere una preferenza precisa sul luogo in cui potrebbe accadere:
“Certo che lo considererei. In quale paese lo farei? In Australia”, ha detto ridendo, ricordando il legame speciale con il Paese dove ha ottenuto alcuni dei migliori risultati della sua carriera.



Marco Rossi

13 commenti.

Az67 (Guest) 10-10-2025 16:17

Scritto da Wayne
Titolo dell’articolo totalmente fuorviante rispetto al tenore dell’intervista.

Esattamente, stavo per scrivere un commento al vetriolo sulla danielle, ma poi ho letto l articolo. E vero che un po di ‘acchiappaclic’ ci vuole, però…..

 13
espertodipallacorda 10-10-2025 16:12

L’antica differenza tra futuro e condizionale… roba da Medioevo… sbaglio, signor Rossi?

 12
Di Passaggio 10-10-2025 15:38

Questa pensa di essere ironica e/o simpatica…

 11
Moi (Guest) 10-10-2025 15:36

L’Isola dei Canguri… Mah…

 10
Roberto Toscano (Guest) 10-10-2025 15:17

Si si cercare l’amore…
Al fortunello considerando la grinta di Danielle direi di stare attento a non farla arrabbiare. C’è da prendersi una racchetta che non te la scordi più!!

 9
Pippolivetennis 10-10-2025 15:17

Vero o non vero, fossero tutti come me probabilmente sarebbe un reality con poco successo e probabilmente la produzione dovrebbe pagare cache molto bassi.
Purtroppo ha ragione lei.

 8
Sudtyrol (Guest) 10-10-2025 14:57

A Fernandez pare che un’iniziativa simile abbia portato bene. La differenza sarà, credo, che nessuno dovrà prima presentarsi al papà di Collins.

 7
mattia saracino 10-10-2025 14:32

Scritto da MarcoP
Era quella che aveva cambiato idea sul ritiro perché doveva pagarsi le bollette.
Ancora in cerca di soldi? O solo di pubblicità?
Curioso che citi l’Australia come paese ideale per un reality.
Pensavo che con lo show agli ultimi Australian Open avesse toccato il fondo. Mi ero sbagliato.

È vero.

 6
 5
 4
Markux (Guest) 10-10-2025 14:29

La signora ha grossi problemi e non sarà un Reality a risolverli, peccato.

 3
Wayne (Guest) 10-10-2025 14:22

Titolo dell’articolo totalmente fuorviante rispetto al tenore dell’intervista.

 2
MarcoP 10-10-2025 14:14

Era quella che aveva cambiato idea sul ritiro perché doveva pagarsi le bollette.
Ancora in cerca di soldi? O solo di pubblicità?

Curioso che citi l’Australia come paese ideale per un reality.
Pensavo che con lo show agli ultimi Australian Open avesse toccato il fondo. Mi ero sbagliato.

 1
