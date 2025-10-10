Danielle Collins sorprende tutti: “Parteciperò a un reality per trovare l’amore… ma dovranno pagarmi una fortuna”
Danielle Collins torna a far parlare di sé, ma questa volta non per i suoi risultati sul campo da tennis. La tennista statunitense ha rilasciato un’intervista al The Gay Tennis Podcast in cui ha parlato apertamente della sua vita privata, confermando la fine della sua relazione e lasciando aperta la possibilità di partecipare a un reality show per trovare l’amore.
“Prenderei in considerazione l’idea di partecipare a un reality, ma dipende. Non so se potrebbero permetterselo. Sarebbe un successo assicurato, dovrebbero pagarmi una fortuna per apparire in programmi come The Bachelorette o simili”, ha dichiarato Collins con il suo solito tono ironico.
L’americana, finalista agli Australian Open 2022, ha poi aggiunto di avere una preferenza precisa sul luogo in cui potrebbe accadere:
“Certo che lo considererei. In quale paese lo farei? In Australia”, ha detto ridendo, ricordando il legame speciale con il Paese dove ha ottenuto alcuni dei migliori risultati della sua carriera.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Danielle Collins
Esattamente, stavo per scrivere un commento al vetriolo sulla danielle, ma poi ho letto l articolo. E vero che un po di ‘acchiappaclic’ ci vuole, però…..
L’antica differenza tra futuro e condizionale… roba da Medioevo… sbaglio, signor Rossi?
Questa pensa di essere ironica e/o simpatica…
L’Isola dei Canguri… Mah…
Si si cercare l’amore…
Al fortunello considerando la grinta di Danielle direi di stare attento a non farla arrabbiare. C’è da prendersi una racchetta che non te la scordi più!!
Vero o non vero, fossero tutti come me probabilmente sarebbe un reality con poco successo e probabilmente la produzione dovrebbe pagare cache molto bassi.
Purtroppo ha ragione lei.
A Fernandez pare che un’iniziativa simile abbia portato bene. La differenza sarà, credo, che nessuno dovrà prima presentarsi al papà di Collins.
È vero.
Pagare una fortuna per vedere la Collins anche no,sprizza simpatia da tutti i pori.
La signora ha grossi problemi e non sarà un Reality a risolverli, peccato.
Titolo dell’articolo totalmente fuorviante rispetto al tenore dell’intervista.
Era quella che aveva cambiato idea sul ritiro perché doveva pagarsi le bollette.
Ancora in cerca di soldi? O solo di pubblicità?
Curioso che citi l’Australia come paese ideale per un reality.
Pensavo che con lo show agli ultimi Australian Open avesse toccato il fondo. Mi ero sbagliato.