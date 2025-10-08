Tiafoe si cancella dagli ultimi tornei stagionali e chiude il 2025. “So di avere una opportunità nel 2026, ho il talento per esserci”

Dalle Entry List dagli ultimi tornei in calendario si evince che Frances Tiafoe ha già deciso di mettere la parola fine a un 2025 per lui poco soddisfacente. Il 27enne statunitense infatti si è cancellato dal 250 di Bruxelles, dal 500 di Vienna, dal Masters 1000 di Parigi e anche dal torneo di Metz, terminando in anticipo una stagione che l’ha visto scivolare dal 17esismo posto di inizio anno all’attuale posizione n.28. Ma più del ranking, dove Frances è sempre stato altalenante, sono mancate le fiammate di qualità, quelle prestazioni super nei grandi tornei che l’hanno portato a diventare protagonista negli Slam e non solo. 26 vittorie e 22 sconfitte nel 2025 per Tiafoe, l’ultima rimediata a Shanghai dal qualificato Hanfmann in tre set, mentre la vittoria per lui manca dal secondo turno di US Open, dove dopo aver superato il giovane statunitense Damm è stato battuto seccamente da Struff. Da lì in avanti altre quattro sconfitte di fila tra Davis Cup (dove ha racimolato solo 10 games in due partite contro Mensik e Lehecka), Tokyo e Shanghai. I suoi migliori risultati nel 2025 sono arrivati paradossalmente sulla terra battuta, la superficie che meno ama, dove ha raggiunto la finale a Houston (persa vs. Brooksby), e i quarti a Roland Garros, battuto da Musetti. Male quindi sull’erba e pochissimo sul cemento in Nord America, dove invece quasi ogni anno è riuscito a raccogliere buoni risultati esaltandosi di fronte al suo pubblico. Nel 2024 fu molto vicino ad arrivare in finale a US Open, quest’anno non c’è nemmeno andato vicino.

Da mesi sui social fanno il giro del mondo non le risate e giocate spericolate di Tiafoe ma diverse sue reazioni stizzite a sconfitte a sorpresa, che esternano la frustrazione per un gioco che non va e una fiducia in calo. Si è addirittura scusato in alcune occasioni, pentito da racchette spaccate e urli contro tutto e tutti. In una recente intervista rilasciata al sito ufficiale dei Giochi Olimpici, Tiafoe aveva affermato quanto il tennis richieda a livello mentale, “se vuoi essere davvero tra i più forti, il tennis deve diventare una ossessione”. L’americano in quel contributo ha riconosciuto le proprie difficoltà, ma anche ribadito la fiducia nel proprio potenziale e la volontà di rilanciarsi nel 2026.

“Nel complesso, il 2025 è stata una stagione nella media, buona, ma non di più” confessa Frances. “Ho perso tanti match tirati, ho faticato a mettere insieme quelle tre o quattro vittorie di fila che servono per restare ai vertici. Non ho avuto quei grandi risultati che di solito arrivano ogni anno (…) Un anno fa ero a un set dalla finale di New York. Da lì in poi, non ho giocato con abbastanza fame. Nel tennis devi dimostrare qualcosa ogni settimana, e credo che quest’anno non l’abbia fatto. Ho giocato con troppa tensione, non al livello che so di poter raggiungere.”

Nonostante il calo, Tiafoe guarda avanti con fiducia e un obiettivo chiaro: tornare a far parte del gruppo che insegue Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

“Ci sono un paio di giocatori che devono ancora unirsi a loro. Non dico batterli, ma esserci. E questo mi motiva. Mi chiedo: ‘Chi sarà il terzo? Chi sarà il quarto?’ Novak (Djokovic) non conta, ha 40 anni! Lo adoro, è il più grande di tutti i tempi, non fa parte di quella generazione. Chi saranno i nuovi ragazzi in grado di lottare con Sinner e Alcaraz? È una sfida che mi motiva tantissimo.”

Tiafoe sa cosa serve per fare il salto di qualità: “Ognuno ha il proprio stile, ma la differenza vera è l’intensità. Con Jannik sai sempre cosa aspettarti: stesso livello, stessa concentrazione ogni giorno. Alcaraz è più simile a me come tipo di talento, più spettacolare, ma anche lui porta sempre la stessa energia. Se riesco a fare lo stesso, ad allenarmi con quell’intensità, penso di poter ancora dire la mia. Nel 2026 vedrete una versione diversa di me. Sarò sempre il ragazzo sorridente che conoscete, ma ci sarà anche tanta determinazione. Voglio ripartire costruendo le abitudini giuste già da adesso. Voglio avere una delle migliori stagioni della mia carriera e cominciare subito: giocare nel modo giusto, essere solido ogni settimana, sempre presente. Restare concentrato nove mesi e vedere dove mi porterà. Basta distrazioni. So di avere un’opportunità. Il circuito è aperto, e io ho il talento per esserci. Ma per essere davvero costante devi vivere il tennis come una ossessione. Se vuoi essere grande, devi essere ossessionato da ciò che fai. Ed è proprio questo che mi porterà lontano”.

Buoni propositi quelli di alcune settimane fa, ma il suo “subito” ormai si sposta a gennaio. Tiafoe ha deciso di staccare la spina, riposarsi e probabilmente effettuare una preparazione al massimo per ripartire forte in Australia. I suoi saranno solo buoni propositi o lo rivedremo super competitivo nel 2026?

Marco Mazzoni