Race 2025 ATP, Copertina

Race ATP Live per Finals Torino 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Lorenzo Musetti è all’ottavo posto

08/10/2025 12:44 3 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

La Live Race aggiornata
1. ESP Carlos Alcaraz — 22 anni — 11040 pts
2. ITA Jannik Sinner — 24 anni — 8500 pts
Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4940
———————–Qualificati——————————————
3. SRB Novak Djokovic — 38 anni — 4380 pts
4. GER Alexander Zverev — 28 anni — 4230 pts
5. USA Taylor Fritz — 27 anni — 3785 pts
6. USA Ben Shelton — 22 anni — 3720 pts
7. AUS Alex de Minaur — 26 anni — 3545 pts
8. ITA Lorenzo Musetti — 23 anni — 3435 pts
9. GBR Jack Draper — 23 anni — 2990 pts
10. CAN Félix Auger-Aliassime — 25 anni — 2805 pts
11. NOR Casper Ruud — 26 anni — 2495 pts
12. DEN Holger Rune — 22 anni — 2490 pts
13. RUS Andrey Rublev — 27 anni — 2410 pts
14. KAZ Alexander Bublik — 28 anni — 2395 pts
15. RUS Karen Khachanov — 29 anni — 2220 pts
16. ESP Alejandro Davidovich Fokina — 26 anni — 2205 pts
17. CZE Jiří Lehečka — 23 anni — 2150 pts
18. CZE Jakub Menšík — 20 anni — 2140 pts
19. USA Tommy Paul — 28 anni — 2100 pts
20. RUS Daniil Medvedev — 29 anni — 2010 pts

TAG: , ,

3 commenti

Michibe71 08-10-2025 13:45

@ Markux (#4495399)

Fin quando non sarà stabilmente nei primi cinque, e allora te, finto bastion contrario non gli tirerai dietro

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markux (Guest) 08-10-2025 12:52

Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik
Markux (Guest) 08-10-2025 12:50

Un Lollo ormai entrato nella Elite mondiale e ancora un grande crescita, fantastico giocatore.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!