Race ATP Live per Finals Torino 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Rune si allontana dalle Finals

09/10/2025 13:10 23 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

La Live Race aggiornata
1. ESP Carlos Alcaraz — 22 anni — 11040 pts
2. ITA Jannik Sinner — 24 anni — 8500 pts
Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4850
3. SRB Novak Djokovic — 38 anni — 4380 pts
4. GER Alexander Zverev — 28 anni — 4230 pts
5. USA Taylor Fritz — 27 anni — 3785 pts
6. USA Ben Shelton — 23 anni — 3720 pts
7. AUS Alex de Minaur — 26 anni — 3545 pts
8. ITA Lorenzo Musetti — 23 anni — 3435 pts
9. GBR Jack Draper — 23 anni — 2990 pts
10. CAN Félix Auger-Aliassime — 25 anni — 2905 pts
11. NOR Casper Ruud — 26 anni — 2495 pts
12. DEN Holger Rune — 22 anni — 2490 pts
13. RUS Andrey Rublev — 27 anni — 2410 pts
14. KAZ Alexander Bublik — 28 anni — 2395 pts
15. RUS Karen Khachanov — 29 anni — 2220 pts
16. ESP Alejandro Davidovich Fokina — 26 anni — 2205 pts
17. CZE Jiří Lehečka — 23 anni — 2150 pts
18. CZE Jakub Menšík — 20 anni — 2140 pts
19. RUS Daniil Medvedev — 29 anni — 2110 pts
20. USA Tommy Paul — 28 anni — 2100 pts
21. ARG Francisco Cerúndolo — 27 anni — 1985 pts
22. ITA Flavio Cobolli — 23 anni — 1900 pts
23. ITA Luciano Darderi — 23 anni — 1569 pts
24. USA Frances Tiafoe — 27 anni — 1500 pts
25. CAN Denis Shapovalov — 26 anni — 1475 pts

walden 09-10-2025 15:59

Scritto da JOA20

Scritto da Italo
Occhio alla combinazione Rune vincente in finale su Aliassime.
È l’unica che metterebbe nei guai Musetti

In questo caso Rune e FAA sarebbero dietro a Lorenzo sia pure di poco, ma il danese non è iscritto a nessun 250 la prossima settimana e se il canadese arriva in finale credo proprio che si toglierà dal torneo belga
Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE
Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE

E prenderà un'altra tranvata… ma chi è che lo segue, lo avranno capito che ha uno stato di forma pessimo e, piuttosto, dovrebbe fermarsi un po', tanto le finals non le raggiunge….

 23
dateccitrungelliti (Guest) 09-10-2025 14:03

Scritto da JOA20

Scritto da Italo
Occhio alla combinazione Rune vincente in finale su Aliassime.
È l’unica che metterebbe nei guai Musetti

In questo caso Rune e FAA sarebbero dietro a Lorenzo sia pure di poco, ma il danese non è iscritto a nessun 250 la prossima settimana e se il canadese arriva in finale credo proprio che si toglierà dal torneo belga
Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE

Rune mi sa che si è autoeliminato perdendo da Vacherot

 22
italo (Guest) 09-10-2025 13:37

Scritto da Sporadico

Scritto da Markux
Un Lollo ormai entrato nella Elite mondiale e ancora un grande crescita, fantastico giocatore.

Beh, oddio… quando pensi a un Becker che a 17 anni aveva già vinto Wimbledon, o comunque a tutti i campioni di ogni tempo che a 22/23 anni avevano già vinto quasi tutto quello che c’era da vincere, fai un pochino di fatica a considerare un ormai 24enne (che tre anni or sono ha vinto il torneo di Napoli…) nella élite mondiale. Io mi ostino a considerarlo un giocatore forte. Punto. L’ élite mondiale per me è un’altra cosa, è l’Olimpo degli Dei, per arrivarci deve prendere ben altre scorciatoie…

Musetti come talento puro è nell’elite assoluta.
che poi, per vari motivi non ha sviluppato appieno il suo potenziale è un altro discorso.
la terza posizione del ranking è alla sua portata, magari già nel 2026, perchè no?

 21
Sudtyrol (Guest) 09-10-2025 13:35

Scritto da Sporadico

Scritto da Markux
Un Lollo ormai entrato nella Elite mondiale e ancora un grande crescita, fantastico giocatore.

Beh, oddio… quando pensi a un Becker che a 17 anni aveva già vinto Wimbledon, o comunque a tutti i campioni di ogni tempo che a 22/23 anni avevano già vinto quasi tutto quello che c’era da vincere, fai un pochino di fatica a considerare un ormai 24enne (che tre anni or sono ha vinto il torneo di Napoli…) nella élite mondiale. Io mi ostino a considerarlo un giocatore forte. Punto. L’ élite mondiale per me è un’altra cosa, è l’Olimpo degli Dei, per arrivarci deve prendere ben altre scorciatoie…

Guarda che Nole, Roger e Lendl hanno iniziato a vincere davvero a 23-24 anni. Per non parlare di Agassi.

 20
Sporadico (Guest) 09-10-2025 11:52

Scritto da Markux
Un Lollo ormai entrato nella Elite mondiale e ancora un grande crescita, fantastico giocatore.

Beh, oddio… quando pensi a un Becker che a 17 anni aveva già vinto Wimbledon, o comunque a tutti i campioni di ogni tempo che a 22/23 anni avevano già vinto quasi tutto quello che c'era da vincere, fai un pochino di fatica a considerare un ormai 24enne (che tre anni or sono ha vinto il torneo di Napoli…) nella élite mondiale. Io mi ostino a considerarlo un giocatore forte. Punto. L' élite mondiale per me è un'altra cosa, è l'Olimpo degli Dei, per arrivarci deve prendere ben altre scorciatoie…

 19
JOA20 (Guest) 09-10-2025 10:00

Scritto da Italo
Occhio alla combinazione Rune vincente in finale su Aliassime.
È l’unica che metterebbe nei guai Musetti

In questo caso Rune e FAA sarebbero dietro a Lorenzo sia pure di poco, ma il danese non è iscritto a nessun 250 la prossima settimana e se il canadese arriva in finale credo proprio che si toglierà dal torneo belga

Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE

Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE

 18
dateccitrungelliti (Guest) 09-10-2025 09:20

a Lorenzo “basterebbero” 400/500 punti e soprattutto se ne venissero 250 da un successo a Bruxelles.
Occhio all’eventuale forfait di Nole e alle pessime condizioni di Shelton, che potrebbero ribaltare la situazione, tipo il voto di borghese.

 17
cataflic (Guest) 09-10-2025 07:29

Scritto da Silvy__89
Ma anche se ha perso, Musetti è dentro dai, non preoccupatevi… quasi sicuramente Nole non andrà e libera in automatico un posto

Se tu fossi Musetti saresti tranquillo? E se Nole poi dice "ma sai che c'é?sto giocando bene, m'é venuta voglia, vado a rompere un po' gli zebedei per l'ultima volta…"

 16
Italo (Guest) 09-10-2025 07:14

Occhio alla combinazione Rune vincente in finale su Aliassime.
È l’unica che metterebbe nei guai Musetti

 15
Silvy__89 (Guest) 08-10-2025 22:02

Ma anche se ha perso, Musetti è dentro dai, non preoccupatevi… quasi sicuramente Nole non andrà e libera in automatico un posto

 14
Nicola (Guest) 08-10-2025 21:34

Tutti ha pensare che Musetti si deve guardare da FAA ma guardate che se Rune fa finale o addirittura vince il torneo sta anche lui in gioco.La cosa peggiore per Musetti è che vinca Rune in finale su FAA,lì neanche l'assenza di Djokovic alle Finals lo salverà per la qualificazione

 13
Sequel (Guest) 08-10-2025 20:37

Purtroppo il muso ha perso come un diretto avversario nella race quindi ha perso due volte !!

 12
dyoker 08-10-2025 20:00

non preoccupatevi Musetti andrà alle finals , Djokovic non andrà non dice nulla x non favorire nessuno… quindi almeno di suicidi( sportivamente parlando) musetti è dentro 😉

 11
mattia saracino 08-10-2025 16:31

Scritto da Markux
Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.

È vero.

 10
JOA20 (Guest) 08-10-2025 14:58

Scritto da Giampieur77
beh c’e anche shelton che non e’ in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…

Dovrebbe rientrare a Basilea, per ora ha meno di 300 punti di margine su Musetti

 9
Giampieur77 08-10-2025 14:54

beh c'e anche shelton che non e' in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…

 8
JannikUberAlles 08-10-2025 14:47

Restando in attesa della decisione di Djokovic (per me sarà un NO più che un SÌ) che lascerà pendente fino all'ultimo… probabilmente!

 7
Henry (Guest) 08-10-2025 14:47

@ Markux (#4495399)

menagram

 6
JOA20 (Guest) 08-10-2025 14:38

Scritto da Alex77
Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità

A questo punto anche Bruxelles la prossima settimana mi sa… Entrambi sono iscritti lì. Auger non andrà a Vienna ma a Basilea, dove vinse nel 2022 e 2023 (6 titoli su 7 vinti in carriera sono su campi indoor), purtroppo non la vedo troppo bene per Lollo

 5
Alex77 (Guest) 08-10-2025 14:33

Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità

 4
Michibe71 08-10-2025 13:45

@ Markux (#4495399)

Fin quando non sarà stabilmente nei primi cinque, e allora te, finto bastion contrario non gli tirerai dietro

 3
Markux (Guest) 08-10-2025 12:52

Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.

 2
Markux (Guest) 08-10-2025 12:50

Un Lollo ormai entrato nella Elite mondiale e ancora un grande crescita, fantastico giocatore.

 1
