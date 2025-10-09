Race ATP Live per Finals Torino 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Rune si allontana dalle Finals
La Live Race aggiornata
1. Carlos Alcaraz — 22 anni — 11040 pts
2. Jannik Sinner — 24 anni — 8500 pts
Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4850
3. Novak Djokovic — 38 anni — 4380 pts
4. Alexander Zverev — 28 anni — 4230 pts
5. Taylor Fritz — 27 anni — 3785 pts
6. Ben Shelton — 23 anni — 3720 pts
7. Alex de Minaur — 26 anni — 3545 pts
8. Lorenzo Musetti — 23 anni — 3435 pts
9. Jack Draper — 23 anni — 2990 pts
10. Félix Auger-Aliassime — 25 anni — 2905 pts
11. Casper Ruud — 26 anni — 2495 pts
12. Holger Rune — 22 anni — 2490 pts
13. Andrey Rublev — 27 anni — 2410 pts
14. Alexander Bublik — 28 anni — 2395 pts
15. Karen Khachanov — 29 anni — 2220 pts
16. Alejandro Davidovich Fokina — 26 anni — 2205 pts
17. Jiří Lehečka — 23 anni — 2150 pts
18. Jakub Menšík — 20 anni — 2140 pts
19. Daniil Medvedev — 29 anni — 2110 pts
20. Tommy Paul — 28 anni — 2100 pts
21. Francisco Cerúndolo — 27 anni — 1985 pts
22. Flavio Cobolli — 23 anni — 1900 pts
23. Luciano Darderi — 23 anni — 1569 pts
24. Frances Tiafoe — 27 anni — 1500 pts
25. Denis Shapovalov — 26 anni — 1475 pts
E prenderà un’altra tranvata… ma chi è che lo segue, lo avranno capito che ha uno stato di forma pessimo e, piuttosto, dovrebbe fermarsi un po’, tanto le finals non le raggiunge….
Rune mi sa che si è autoeliminato perdendo da Vacherot
Musetti come talento puro è nell’elite assoluta.
che poi, per vari motivi non ha sviluppato appieno il suo potenziale è un altro discorso.
la terza posizione del ranking è alla sua portata, magari già nel 2026, perchè no?
Guarda che Nole, Roger e Lendl hanno iniziato a vincere davvero a 23-24 anni. Per non parlare di Agassi.
Beh, oddio… quando pensi a un Becker che a 17 anni aveva già vinto Wimbledon, o comunque a tutti i campioni di ogni tempo che a 22/23 anni avevano già vinto quasi tutto quello che c’era da vincere, fai un pochino di fatica a considerare un ormai 24enne (che tre anni or sono ha vinto il torneo di Napoli…) nella élite mondiale. Io mi ostino a considerarlo un giocatore forte. Punto. L’ élite mondiale per me è un’altra cosa, è l’Olimpo degli Dei, per arrivarci deve prendere ben altre scorciatoie…
In questo caso Rune e FAA sarebbero dietro a Lorenzo sia pure di poco, ma il danese non è iscritto a nessun 250 la prossima settimana e se il canadese arriva in finale credo proprio che si toglierà dal torneo belga
Edit: Rune si è iscritto a Stoccolma tramite LE
a Lorenzo “basterebbero” 400/500 punti e soprattutto se ne venissero 250 da un successo a Bruxelles.
Occhio all’eventuale forfait di Nole e alle pessime condizioni di Shelton, che potrebbero ribaltare la situazione, tipo il voto di borghese.
Se tu fossi Musetti saresti tranquillo? E se Nole poi dice “ma sai che c’é?sto giocando bene, m’é venuta voglia, vado a rompere un po’ gli zebedei per l’ultima volta…”
Occhio alla combinazione Rune vincente in finale su Aliassime.
È l’unica che metterebbe nei guai Musetti
Ma anche se ha perso, Musetti è dentro dai, non preoccupatevi… quasi sicuramente Nole non andrà e libera in automatico un posto
Tutti ha pensare che Musetti si deve guardare da FAA ma guardate che se Rune fa finale o addirittura vince il torneo sta anche lui in gioco.La cosa peggiore per Musetti è che vinca Rune in finale su FAA,lì neanche l’assenza di Djokovic alle Finals lo salverà per la qualificazione
Purtroppo il muso ha perso come un diretto avversario nella race quindi ha perso due volte !!
non preoccupatevi Musetti andrà alle finals , Djokovic non andrà non dice nulla x non favorire nessuno… quindi almeno di suicidi( sportivamente parlando) musetti è dentro 😉
È vero.
Dovrebbe rientrare a Basilea, per ora ha meno di 300 punti di margine su Musetti
beh c’e anche shelton che non e’ in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…
Restando in attesa della decisione di Djokovic (per me sarà un NO più che un SÌ) che lascerà pendente fino all’ultimo… probabilmente!
@ Markux (#4495399)
menagram
A questo punto anche Bruxelles la prossima settimana mi sa… Entrambi sono iscritti lì. Auger non andrà a Vienna ma a Basilea, dove vinse nel 2022 e 2023 (6 titoli su 7 vinti in carriera sono su campi indoor), purtroppo non la vedo troppo bene per Lollo
Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità
@ Markux (#4495399)
Fin quando non sarà stabilmente nei primi cinque, e allora te, finto bastion contrario non gli tirerai dietro
Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.
