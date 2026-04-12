Lisa Pigato trionfa a Madrid: primo titolo WTA 125 e best ranking per l’azzurra

Lisa Pigato completa nel modo più bello una settimana perfetta e conquista il titolo più importante della sua ancora giovane carriera. La 22enne bergamasca ha infatti vinto il Grand Prix Open Villa de Madrid, torneo WTA 125 con montepremi da 100mila euro, andato in scena sulla terra rossa del Club Campo Villa de Madrid.

In finale, la lombarda si è imposta con autorità sulla spagnola Marina Bassols Ribera con il punteggio di 6-4 6-0, chiudendo la sfida in poco meno di un’ora e un quarto. Una vittoria netta e pesante, soprattutto perché la 26enne di Blanes aveva vinto entrambi i precedenti confronti con Pigato, uno nel 2021 a Valencia nelle qualificazioni e l’altro nel 2022 a Santo Domingo.

Il match conclusivo è partito con un primo set molto più battagliato di quanto lasci intuire il risultato finale. Basti pensare che già il game d’apertura è stato lunghissimo, ben 24 punti, con Pigato capace di strappare il servizio all’avversaria solo alla sesta palla break. Da lì la frazione è rimasta combattuta, ma l’azzurra ha saputo tenere il controllo dei momenti importanti e chiudere sul 6-4. Nel secondo set, invece, non c’è stata più partita: Pigato ha dominato completamente, lasciando a Bassols Ribera un pesantissimo bagel e chiudendo il torneo al secondo match point.

Il percorso dell’azzurra a Madrid è stato di altissimo livello e racconta bene la solidità mostrata durante tutta la settimana. Nei primi turni Pigato ha dovuto lottare duramente, raccogliendo due vittorie in rimonta contro la lettone Darja Semenistaja, numero 98 del mondo e quarta testa di serie del torneo, e contro la ceca Laura Samson, numero 176 WTA. Nei quarti di finale ha poi alzato ancora il livello, battendo in due set la macedone Lina Gjorcheska, mentre in semifinale ha avuto la meglio in tre set su Polina Kudermetova, sorella minore dell’ex top 10 Veronika.

Si tratta di un successo che cambia il peso specifico della sua stagione e anche della sua classifica. Grazie ai punti raccolti sulla terra madrilena, Lisa Pigato guadagna 35 posizioni nella classifica live, salendo fino al numero 154 del mondo, nuovo best ranking della carriera.

Il dato conferma un inizio di 2026 davvero molto positivo per l’azzurra. Quello di Madrid è infatti già il terzo titolo stagionale per Pigato. A gennaio aveva conquistato l’ITF da 60mila dollari di Nonthaburi, sul cemento thailandese, mentre a marzo si era imposta nel 30mila dollari di San Gregorio di Catania, sulla terra battuta. Un ruolino di marcia che testimonia continuità, crescita e capacità di vincere su superfici diverse.

Per Pigato, “figlia d’arte” e da tempo considerata una delle giocatrici italiane più interessanti della nuova generazione, il trionfo di Madrid rappresenta un salto di qualità importante. Non solo per il prestigio del torneo, ma anche per il modo in cui è arrivato: superando avversarie solide, reagendo nelle difficoltà e chiudendo la settimana con una finale dominata.

Ora il ranking comincia finalmente a riflettere i suoi progressi. E dopo un avvio di stagione così, la sensazione è che per Lisa Pigato questo possa essere soltanto l’inizio.

WTA Madrid 125 Lisa Pigato • Lisa Pigato 0 6 6 0 Marina Bassols Ribera Marina Bassols Ribera 0 4 0 0 Vincitore: Pigato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lisa Pigato 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi