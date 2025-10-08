Race ATP Live per Finals Torino 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Auger Aliassime si avvicina a Lorenzo Musetti ma ci sono ancora oltre 500 punti di differenza
La Live Race aggiornata
1. Carlos Alcaraz — 22 anni — 11040 pts
2. Jannik Sinner — 24 anni — 8500 pts
Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4850
—————-Qualificati—————————-
3. Novak Djokovic — 38 anni — 4380 pts
4. Alexander Zverev — 28 anni — 4230 pts
5. Taylor Fritz — 27 anni — 3785 pts
6. Ben Shelton — 22 anni — 3720 pts
7. Alex de Minaur — 26 anni — 3545 pts
8. Lorenzo Musetti — 23 anni — 3435 pts
9. Jack Draper — 23 anni — 2990 pts
10. Félix Auger-Aliassime — 25 anni — 2905 pts
11. Casper Ruud — 26 anni — 2495 pts
12. Holger Rune — 22 anni — 2490 pts
13. Andrey Rublev — 27 anni — 2410 pts
14. Alexander Bublik — 28 anni — 2395 pts
15. Karen Khachanov — 29 anni — 2220 pts
16. Alejandro Davidovich Fokina — 26 anni — 2205 pts
17. Jiří Lehečka — 23 anni — 2150 pts
18. Jakub Menšík — 20 anni — 2140 pts
19. Tommy Paul — 28 anni — 2100 pts
20. Daniil Medvedev — 29 anni — 2010 pts
8 commenti
Dovrebbe rientrare a Basilea, per ora ha meno di 300 punti di margine su Musetti
beh c’e anche shelton che non e’ in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…
Restando in attesa della decisione di Djokovic (per me sarà un NO più che un SÌ) che lascerà pendente fino all’ultimo… probabilmente!
A questo punto anche Bruxelles la prossima settimana mi sa… Entrambi sono iscritti lì. Auger non andrà a Vienna ma a Basilea, dove vinse nel 2022 e 2023 (6 titoli su 7 vinti in carriera sono su campi indoor), purtroppo non la vedo troppo bene per Lollo
Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità
@ Markux (#4495399)
Fin quando non sarà stabilmente nei primi cinque, e allora te, finto bastion contrario non gli tirerai dietro
Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.
