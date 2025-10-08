Race 2025 ATP, Copertina

Race ATP Live per Finals Torino 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Auger Aliassime si avvicina a Lorenzo Musetti ma ci sono ancora oltre 500 punti di differenza

08/10/2025 13:44 8 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

La Live Race aggiornata
1. ESP Carlos Alcaraz — 22 anni — 11040 pts
2. ITA Jannik Sinner — 24 anni — 8500 pts
Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4850
—————-Qualificati—————————-
3. SRB Novak Djokovic — 38 anni — 4380 pts
4. GER Alexander Zverev — 28 anni — 4230 pts
5. USA Taylor Fritz — 27 anni — 3785 pts
6. USA Ben Shelton — 22 anni — 3720 pts
7. AUS Alex de Minaur — 26 anni — 3545 pts
8. ITA Lorenzo Musetti — 23 anni — 3435 pts
9. GBR Jack Draper — 23 anni — 2990 pts
10. CAN Félix Auger-Aliassime — 25 anni — 2905 pts
11. NOR Casper Ruud — 26 anni — 2495 pts
12. DEN Holger Rune — 22 anni — 2490 pts
13. RUS Andrey Rublev — 27 anni — 2410 pts
14. KAZ Alexander Bublik — 28 anni — 2395 pts
15. RUS Karen Khachanov — 29 anni — 2220 pts
16. ESP Alejandro Davidovich Fokina — 26 anni — 2205 pts
17. CZE Jiří Lehečka — 23 anni — 2150 pts
18. CZE Jakub Menšík — 20 anni — 2140 pts
19. USA Tommy Paul — 28 anni — 2100 pts
20. RUS Daniil Medvedev — 29 anni — 2010 pts

JOA20 (Guest) 08-10-2025 14:58

beh c’e anche shelton che non e’ in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…

Dovrebbe rientrare a Basilea, per ora ha meno di 300 punti di margine su Musetti

Giampieur77 08-10-2025 14:54

beh c’e anche shelton che non e’ in condizione e potrebbe essere scavalcato da entrambi i contendenti…

JannikUberAlles 08-10-2025 14:47

Restando in attesa della decisione di Djokovic (per me sarà un NO più che un SÌ) che lascerà pendente fino all’ultimo… probabilmente!

JOA20 (Guest) 08-10-2025 14:38

Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità

A questo punto anche Bruxelles la prossima settimana mi sa… Entrambi sono iscritti lì. Auger non andrà a Vienna ma a Basilea, dove vinse nel 2022 e 2023 (6 titoli su 7 vinti in carriera sono su campi indoor), purtroppo non la vedo troppo bene per Lollo

Alex77 (Guest) 08-10-2025 14:33

Dai, ci sono ancora Vienna e Bercy, Musetti anche dovesse esser scavalcato da FAA, ha ancora discrete possibilità

Michibe71 08-10-2025 13:45

Fin quando non sarà stabilmente nei primi cinque, e allora te, finto bastion contrario non gli tirerai dietro

Markux (Guest) 08-10-2025 12:52

Un Lollo entrato ormai nella Elite Mondiale e ancora in crescita, Fantastico giocatore.

