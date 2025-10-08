Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 08 Ottobre 2025
08/10/2025 08:00 Nessun commento
Masters 1000 Shanghai – hard
R16 Auger-Aliassime – Musetti Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
CH Roanne – indoor hard
R16 Dodig – Passaro 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Wuhan – hard
2T Paolini – Yuan ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
