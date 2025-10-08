Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 08 Ottobre 2025

08/10/2025 08:00 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R16 Auger-Aliassime CAN – Musetti ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Roanne – indoor hard
R16 Dodig CRO – Passaro ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Wuhan – hard
2T Paolini ITA – Yuan CHN ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: