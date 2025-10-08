Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Alex De Minaur raggiunge i 50 successi stagionali e conquista i quarti di finale a Shanghai. In campo Lorenzo Musetti alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

Alex De Minaur continua la sua straordinaria stagione 2025. Il tennista australiano ha conquistato la sua 50ª vittoria stagionale superando Nuno Borges con il punteggio di 7-5, 6-2 al Masters 1000 di Shanghai, assicurandosi un posto nei quarti di finale dopo un’ora e 47 minuti di gioco.

De Minaur diventa così il terzo giocatore dell’anno a toccare quota 50 vittorie, dopo Carlos Alcaraz (67) e Taylor Fritz (50). L’australiano è inoltre il leader assoluto per successi su cemento (37) nel circuito ATP 2025. Contro Borges, De Minaur ha mostrato un tennis aggressivo ma controllato, chiudendo con 19 vincenti e soli 10 errori non forzati nel loro primo confronto diretto.

Il 26enne di Sydney conferma così il suo eccellente stato di forma, in una stagione che lo ha già visto trionfare all’ATP 500 di Washington e raggiungere la semifinale a Pechino. Con questo risultato, De Minaur si qualifica per il settimo quarto di finale in un Masters 1000 della carriera e prosegue la sua corsa verso la Nitto ATP Finals di Torino, dove attualmente occupa la settima posizione nella Race.

Secondo i calcoli della Live Race, l’australiano ha un margine di 740 punti su Felix Auger-Aliassime, primo degli esclusi virtuali dal gruppo dei migliori otto (mentre Jack Draper, nono, è fermo per infortunio). Un eventuale trionfo a Shanghai potrebbe addirittura proiettarlo al quarto posto nella corsa verso Torino.

De Minaur, che nel 2024 aveva chiuso con 47 vittorie e due titoli, conferma così di aver alzato ulteriormente il proprio livello. Ai quarti di finale affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e il giovane americano Learner Tien.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

ATP Shanghai Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 7 Jiri Lehecka [15] Jiri Lehecka [15] 3 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Lehecka 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknechvs Jiri Lehecka

Nuno Borges vs Alex de Minaur



ATP Shanghai Nuno Borges Nuno Borges 5 2 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 7 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Borges 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-4 → 1-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Borges 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti (Non prima 12:30)



ATP Shanghai Felix Auger-Aliassime [12] Felix Auger-Aliassime [12] 0 0 Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Learner Tien vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 09:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Shanghai Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 3 6 10 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 4 3 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Krajicek / Mektic 1-0 M. Arevalo / Pavic 1-0 ace 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Krajicek / Mektic 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Andre Goransson / Alex Michelsen

