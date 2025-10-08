Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Alex De Minaur raggiunge i 50 successi stagionali e conquista i quarti di finale a Shanghai. In campo Lorenzo Musetti alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur continua la sua straordinaria stagione 2025. Il tennista australiano ha conquistato la sua 50ª vittoria stagionale superando Nuno Borges con il punteggio di 7-5, 6-2 al Masters 1000 di Shanghai, assicurandosi un posto nei quarti di finale dopo un’ora e 47 minuti di gioco.
De Minaur diventa così il terzo giocatore dell’anno a toccare quota 50 vittorie, dopo Carlos Alcaraz (67) e Taylor Fritz (50). L’australiano è inoltre il leader assoluto per successi su cemento (37) nel circuito ATP 2025. Contro Borges, De Minaur ha mostrato un tennis aggressivo ma controllato, chiudendo con 19 vincenti e soli 10 errori non forzati nel loro primo confronto diretto.
Il 26enne di Sydney conferma così il suo eccellente stato di forma, in una stagione che lo ha già visto trionfare all’ATP 500 di Washington e raggiungere la semifinale a Pechino. Con questo risultato, De Minaur si qualifica per il settimo quarto di finale in un Masters 1000 della carriera e prosegue la sua corsa verso la Nitto ATP Finals di Torino, dove attualmente occupa la settima posizione nella Race.
Secondo i calcoli della Live Race, l’australiano ha un margine di 740 punti su Felix Auger-Aliassime, primo degli esclusi virtuali dal gruppo dei migliori otto (mentre Jack Draper, nono, è fermo per infortunio). Un eventuale trionfo a Shanghai potrebbe addirittura proiettarlo al quarto posto nella corsa verso Torino.
De Minaur, che nel 2024 aveva chiuso con 47 vittorie e due titoli, conferma così di aver alzato ulteriormente il proprio livello. Ai quarti di finale affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e il giovane americano Learner Tien.
De Minaur sta dimostrando una costanza di rendimento invidiabile e la permanenza in top10 lo sta premiando!!!
Vai Alex !!!
Forza Muso che c’è il franzose che ti aspetta per terminare a sua cavalcata. Poi al monegasco ci pensiamo dopo semprechè riesca ad abbattere il danese e il serbo, cosa che francamente appare alquanto improbabile.
@ Brufen (#4495305)
Fondoschiena magico!!
Concordo. Non amo l’eccessiva discrezionalità dell’arbitro,vedi anche Zverev che cambia le scarpe a game in corso quando poteva farlo prima o concedere ad un giocatore di rifiatare, è comprensibile ma se la regola è chiara e meglio. Poi ovviamente si allungano i tempi ma basta chiarire: con temperatura ed umidità “X” i tempi ci ripresa del gioco si adegueranno. Se poi i giocatori sono pronti prima del limite ok.
A beneficio dei pochi che non l’hanno ancora visto, il filmato di Musetti che gioca le volee col padre dentro una cava di marmo.
(Lo rivedo pure io, che male non fa)
https://youtu.be/1QWEilT917s
Scusate ho sbagliato da 25 secondi passare a 30/35 secondi nei casi estremi di caldo e umidita, l’importante capire il concetto con i pro: Rifiatare meglio e i contro: Noiosità con allungamento partita
Esatto. Famille heureuse.
vero.. ma senza nulla togliere ad Aliassime e De Minaur, Musetti ha ben altro potenziale
@ italo (#4495304)
E’ interessante notare come Aliassime, Musetti e De Minaur abbiano tutti un best ranking al n.6 del mondo e nessuno dei tre abbia mai vinto un Master 1000. Potrebbe essere una ottima occasione questa.
Oggi, condizioni meteo un minimo più umane. Meno umidità, minima e massima più basse. Anche se la minima, 23, non è poco. Ma l’altro giorno, match derby, la minima era di un incredibile 30! con una massima di 37.
Ricordiamolo, vale anche qui da noi: quando la minima supera i 20 gradi vuol dire che l’umidità si fa dannosa e asfissiante.
Lo vedo determinato e con 51% di chances:forza papà Lawrence!!!
Beates les franzoses alsacienne et monegasque 😆
FORZA MUSO
SEMPRE
Continua la settimana magica dei cugini Vacherot-Rinderknech-Balleret… encroyable!
come ho già scritto nei giorni scorsi, spero che a vincere il torneo ALex De Minaur, che nonostante il ranking non ha mai alzato un grande trofeo.
l’apoteosi però sarebbe una finale Rinderknech-Vacherot 😀
@ Aquila. (#4495291)
Non scrivere se non conosci le regole.
A parte il Muso obv. Per me l’incontro piu’ interessante di oggi e’Tien-Medvedev………
Ma sono già 25 secondi attuali…
Forza Musetti, una soluzione per la umidita e il caldo opprimente sarebbe sufficiente portare il tempo di battuta a 20/25 secondi per dare il tempo di rifiatare contro i 15 secondi attuali
Orario pessimo per me, mi sarebbe andato bene sia come 1°, 2° e ultimo incontro ma non 3°, così non potrò vedere Muso, vabbè pazienza spero vinca per poterlo vedere in un altro turno sempre che non sia programmato allo stesso orario. Vediamo domani se riesco a vederlo in replica quando torno dal lavoro.
E l’ansia sale
match fondamentale in vista delle atp finals, ma oggi Lorenzo è più ambizioso… non facile, ma ha davvero chanches di vincere il suo primo mille, ovviamente con tutti gli scongiuri di rito
Forza Lorenzo! La stagione 2025 è già buona così 🙂 , se arrivasse la qualificazione a Torino sarebbe anche meglio.