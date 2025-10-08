Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Alex De Minaur raggiunge i 50 successi stagionali e conquista i quarti di finale a Shanghai. In campo Lorenzo Musetti alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

08/10/2025 10:22 23 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Alex De Minaur continua la sua straordinaria stagione 2025. Il tennista australiano ha conquistato la sua 50ª vittoria stagionale superando Nuno Borges con il punteggio di 7-5, 6-2 al Masters 1000 di Shanghai, assicurandosi un posto nei quarti di finale dopo un’ora e 47 minuti di gioco.
De Minaur diventa così il terzo giocatore dell’anno a toccare quota 50 vittorie, dopo Carlos Alcaraz (67) e Taylor Fritz (50). L’australiano è inoltre il leader assoluto per successi su cemento (37) nel circuito ATP 2025. Contro Borges, De Minaur ha mostrato un tennis aggressivo ma controllato, chiudendo con 19 vincenti e soli 10 errori non forzati nel loro primo confronto diretto.
Il 26enne di Sydney conferma così il suo eccellente stato di forma, in una stagione che lo ha già visto trionfare all’ATP 500 di Washington e raggiungere la semifinale a Pechino. Con questo risultato, De Minaur si qualifica per il settimo quarto di finale in un Masters 1000 della carriera e prosegue la sua corsa verso la Nitto ATP Finals di Torino, dove attualmente occupa la settima posizione nella Race.

Secondo i calcoli della Live Race, l’australiano ha un margine di 740 punti su Felix Auger-Aliassime, primo degli esclusi virtuali dal gruppo dei migliori otto (mentre Jack Draper, nono, è fermo per infortunio). Un eventuale trionfo a Shanghai potrebbe addirittura proiettarlo al quarto posto nella corsa verso Torino.
De Minaur, che nel 2024 aveva chiuso con 47 vittorie e due titoli, conferma così di aver alzato ulteriormente il proprio livello. Ai quarti di finale affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e il giovane americano Learner Tien.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Arthur Rinderknech FRA vs Jiri Lehecka CZE
ATP Shanghai
Arthur Rinderknech
6
7
Jiri Lehecka [15]
3
6
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Alex de Minaur AUS

ATP Shanghai
Nuno Borges
5
2
Alex de Minaur [7]
7
6
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Felix Auger-Aliassime [12]
0
0
Lorenzo Musetti [8]
0
0
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 09:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
3
6
10
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA

ATP Shanghai
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
1
6
6
Andre Goransson / Alex Michelsen
6
3
10
Vincitore: Goransson / Michelsen
Mostra dettagli

23 commenti.

IonTiriac (Guest) 08-10-2025 12:40

De Minaur sta dimostrando una costanza di rendimento invidiabile e la permanenza in top10 lo sta premiando!!!
Vai Alex !!!

 23
Detuqueridapresencia 08-10-2025 11:16

Forza Muso che c’è il franzose che ti aspetta per terminare a sua cavalcata. Poi al monegasco ci pensiamo dopo semprechè riesca ad abbattere il danese e il serbo, cosa che francamente appare alquanto improbabile.

 22
Betafasan 08-10-2025 11:12

@ Brufen (#4495305)

Fondoschiena magico!!

 21
Pier no guest 08-10-2025 10:42

Scritto da Aquila.

Scritto da Tony_65

Scritto da Aquila.
Forza Musetti, una soluzione per la umidita e il caldo opprimente sarebbe sufficiente portare il tempo di battuta a 20/25 secondi per dare il tempo di rifiatare contro i 15 secondi attuali

Ma sono già 25 secondi attuali…

Scusate ho sbagliato da 25 secondi passare a 30/35 secondi nei casi estremi di caldo e umidita, l’importante capire il concetto con i pro: Rifiatare meglio e i contro: Noiosità con allungamento partita

Concordo. Non amo l’eccessiva discrezionalità dell’arbitro,vedi anche Zverev che cambia le scarpe a game in corso quando poteva farlo prima o concedere ad un giocatore di rifiatare, è comprensibile ma se la regola è chiara e meglio. Poi ovviamente si allungano i tempi ma basta chiarire: con temperatura ed umidità “X” i tempi ci ripresa del gioco si adegueranno. Se poi i giocatori sono pronti prima del limite ok.

 20
Givaldo Barbosa (Guest) 08-10-2025 09:41

A beneficio dei pochi che non l’hanno ancora visto, il filmato di Musetti che gioca le volee col padre dentro una cava di marmo.
(Lo rivedo pure io, che male non fa)

https://youtu.be/1QWEilT917s

 19
Aquila. 08-10-2025 09:39

Scritto da Tony_65

Scritto da Aquila.
Forza Musetti, una soluzione per la umidita e il caldo opprimente sarebbe sufficiente portare il tempo di battuta a 20/25 secondi per dare il tempo di rifiatare contro i 15 secondi attuali

Ma sono già 25 secondi attuali…

Scusate ho sbagliato da 25 secondi passare a 30/35 secondi nei casi estremi di caldo e umidita, l’importante capire il concetto con i pro: Rifiatare meglio e i contro: Noiosità con allungamento partita

 18
IlCera (Guest) 08-10-2025 09:27

Scritto da Brufen
Continua la settimana magica dei cugini Vacherot-Rinderknech-Balleret… encroyable!

Esatto. Famille heureuse.

 17
italo (Guest) 08-10-2025 09:25

Scritto da Antoz
@ italo (#4495304)
E’ interessante notare come Aliassime, Musetti e De Minaur abbiano tutti un best ranking al n.6 del mondo e nessuno dei tre abbia mai vinto un Master 1000. Potrebbe essere una ottima occasione questa.

vero.. ma senza nulla togliere ad Aliassime e De Minaur, Musetti ha ben altro potenziale

 16
Antoz (Guest) 08-10-2025 09:16

@ italo (#4495304)

E’ interessante notare come Aliassime, Musetti e De Minaur abbiano tutti un best ranking al n.6 del mondo e nessuno dei tre abbia mai vinto un Master 1000. Potrebbe essere una ottima occasione questa.

 15
Givaldo Barbosa (Guest) 08-10-2025 09:15

Oggi, condizioni meteo un minimo più umane. Meno umidità, minima e massima più basse. Anche se la minima, 23, non è poco. Ma l’altro giorno, match derby, la minima era di un incredibile 30! con una massima di 37.
Ricordiamolo, vale anche qui da noi: quando la minima supera i 20 gradi vuol dire che l’umidità si fa dannosa e asfissiante.

 14
Silver (Guest) 08-10-2025 08:52

Lo vedo determinato e con 51% di chances:forza papà Lawrence!!!

 13
Detuqueridapresencia 08-10-2025 08:49

Scritto da Brufen
Continua la settimana magica dei cugini Vacherot-Rinderknech-Balleret… encroyable!

Beates les franzoses alsacienne et monegasque 😆

 12
Harlan (Guest) 08-10-2025 08:26

FORZA MUSO
SEMPRE

 11
Brufen (Guest) 08-10-2025 08:26

Continua la settimana magica dei cugini Vacherot-Rinderknech-Balleret… encroyable!

 10
italo (Guest) 08-10-2025 08:22

come ho già scritto nei giorni scorsi, spero che a vincere il torneo ALex De Minaur, che nonostante il ranking non ha mai alzato un grande trofeo.
l’apoteosi però sarebbe una finale Rinderknech-Vacherot 😀

 9
omerjno 08-10-2025 08:04

@ Aquila. (#4495291)

Non scrivere se non conosci le regole.

 8
Giuliano da Viareggio (Guest) 08-10-2025 08:03

A parte il Muso obv. Per me l’incontro piu’ interessante di oggi e’Tien-Medvedev………

 7
Tony_65 (Guest) 08-10-2025 07:42

Scritto da Aquila.
Forza Musetti, una soluzione per la umidita e il caldo opprimente sarebbe sufficiente portare il tempo di battuta a 20/25 secondi per dare il tempo di rifiatare contro i 15 secondi attuali

Ma sono già 25 secondi attuali…

 6
Aquila. 08-10-2025 07:21

Forza Musetti, una soluzione per la umidita e il caldo opprimente sarebbe sufficiente portare il tempo di battuta a 20/25 secondi per dare il tempo di rifiatare contro i 15 secondi attuali

 5
piper 08-10-2025 00:02

Orario pessimo per me, mi sarebbe andato bene sia come 1°, 2° e ultimo incontro ma non 3°, così non potrò vedere Muso, vabbè pazienza spero vinca per poterlo vedere in un altro turno sempre che non sia programmato allo stesso orario. Vediamo domani se riesco a vederlo in replica quando torno dal lavoro.

 4
Manu09 07-10-2025 23:26

E l’ansia sale

 3
Alberto Rossi 07-10-2025 21:50

match fondamentale in vista delle atp finals, ma oggi Lorenzo è più ambizioso… non facile, ma ha davvero chanches di vincere il suo primo mille, ovviamente con tutti gli scongiuri di rito

 2
Marco Tullio Cicerone 07-10-2025 21:35

Forza Lorenzo! La stagione 2025 è già buona così 🙂 , se arrivasse la qualificazione a Torino sarebbe anche meglio.

 1
