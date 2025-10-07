Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Nuria Brancaccio alla caccia dei quarti a Maiorca (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1°-2° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
(11) Naomi Osaka JPN vs Leylah Fernandez CAN
WTA Wuhan
Naomi Osaka [11]
0
4
Leylah Fernandez
40
5


Emma Raducanu GBR vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

(14) Emma Navarro USA vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Mirra Andreeva RUS vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
Emiliana Arango COL vs (16) Liudmila Samsonova RUS

WTA Wuhan
Emiliana Arango
15
1
0
Liudmila Samsonova [16]
40
6
1


Marta Kostyuk UKR vs (12) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

(13) Belinda Bencic SUI vs Donna Vekic CRO Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
McCartney Kessler USA vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Wuhan
McCartney Kessler
30
3
Jaqueline Cristian
30
3


Rebecca Sramkova SVK vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE vs Yulia Putintseva KAZ Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Sofia Kenin USA

WTA Wuhan
Anastasia Zakharova
0
6
1
Sofia Kenin
0
3
2


Magdalena Frech POL vs Veronika Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN vs Qianhui Tang CHN / Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

(6) Hanyu Guo CHN / (6) Alexandra Panova RUS vs Olga Danilovic SRB / Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 06:00
Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE vs Ashlyn Krueger USA / Jessica Pegula USA
WTA Wuhan
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
0
Ashlyn Krueger / Jessica Pegula
0
0


Magda Linette POL / Clara Tauson DEN vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Maya Joint AUS / Victoria Mboko CAN Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Nuria Brancaccio ITA 2T
Il match deve ancora iniziare

Mina Hodzic GER vs (5) Sara Bejlek CZE Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs Miriam Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Mayar Sherif EGY / Tamara Zidansek SLO vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Angelica Moratelli ITA
Il match deve ancora iniziare

(7) Arantxa Rus NED vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

