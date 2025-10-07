WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Nuria Brancaccio alla caccia dei quarti a Maiorca (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1°-2° Turno, cemento
CENTER – ore 05:00
(11) Naomi Osaka
vs Leylah Fernandez
WTA Wuhan
Naomi Osaka [11]
0
4
Leylah Fernandez•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
3-4 → 3-5
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Leylah Fernandez
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
2-1 → 2-2
Leylah Fernandez
1-0 → 1-1
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Emma Raducanu vs Ann Li
Il match deve ancora iniziare
(14) Emma Navarro vs Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Marie Bouzkova vs (2) Iga Swiatek Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Mirra Andreeva vs Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 05:00
Emiliana Arango vs (16) Liudmila Samsonova
WTA Wuhan
Emiliana Arango
15
1
0
Liudmila Samsonova [16]•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Liudmila Samsonova
1-3 → 1-4
Liudmila Samsonova
0-2 → 0-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marta Kostyuk vs (12) Karolina Muchova
Il match deve ancora iniziare
(13) Belinda Bencic vs Donna Vekic Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 05:00
McCartney Kessler vs Jaqueline Cristian
WTA Wuhan
McCartney Kessler
30
3
Jaqueline Cristian•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya
Il match deve ancora iniziare
Linda Noskova vs Yulia Putintseva Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova vs Sofia Kenin
WTA Wuhan
Anastasia Zakharova•
0
6
1
Sofia Kenin
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
0-2 → 1-2
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
4-3 → 5-3
Anastasia Zakharova
3-2 → 3-3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Anastasia Zakharova
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
1-0 → 2-0
Magdalena Frech vs Veronika Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Bianca Andreescu / Yue Yuan vs Qianhui Tang / Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
(6) Hanyu Guo / (6) Alexandra Panova vs Olga Danilovic / Marta Kostyuk
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 06:00
Storm Hunter
/ Katerina Siniakova
vs Ashlyn Krueger
/ Jessica Pegula
WTA Wuhan
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
0
Ashlyn Krueger / Jessica Pegula
0
0
Magda Linette / Clara Tauson vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Maya Joint / Victoria Mboko Non prima 09:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle
vs Nuria Brancaccio
2T
Il match deve ancora iniziare
Mina Hodzic vs (5) Sara Bejlek Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Lola Radivojevic vs Miriam Bulgaru
Il match deve ancora iniziare
Carole Monnet vs Noma Noha Akugue
Il match deve ancora iniziare
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Mayar Sherif
/ Tamara Zidansek
vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers
/ (2) Angelica Moratelli
Il match deve ancora iniziare
(7) Arantxa Rus vs Oleksandra Oliynykova Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit