Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. C’è anche il derby tra Musetti e Darderi (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 3° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur
Juncheng Shang vs Nuno Borges
Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech (Non prima 12:30)
Alejandro Davidovich Fokina vs Daniil Medvedev
Grandstand 2 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime vs Jesper de Jong
Denis Shapovalov vs Jiri Lehecka
Luciano Darderi vs Lorenzo Musetti
Learner Tien vs Cameron Norrie
Show Court 3 – ore 06:30
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Christian Harrison / Evan King
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Neal Skupski / John-Patrick Smith
John Peers / Jan Zielinski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Yunchaokete Bu / Ray Ho vs Harri Heliovaara / Henry Patten
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
2 commenti
Comunque ho visto le immagini dell’uscita dal campo del Rosso…aveva la gamba che sembrava un tronco di legno.
Impressionante. Io spero che torni a casa e che si riposi fino a Torino.
Questi li spremono come agrumi e poi fanno la fine dei vari Medvedev, Tsisipas, Badosa, Rublev, Shapovalov, Jabur, Ruud, Muguruza, Barty, Osaka, che a neanche 30anni sono già scoppiati
Vediamo chi si ritira prima…io un’idea ce l’ho …