Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. C’è anche il derby tra Musetti e Darderi (LIVE)

06/10/2025 00:14 2 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 3° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Kamil Majchrzak POL vs Alex de Minaur AUS
Juncheng Shang CHN vs Nuno Borges POR

Alexander Zverev GER vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 12:30)

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Daniil Medvedev RUS

Grandstand 2 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Jesper de Jong NED

Denis Shapovalov CAN vs Jiri Lehecka CZE

Luciano Darderi ITA vs Lorenzo Musetti ITA

Learner Tien USA vs Cameron Norrie GBR

Show Court 3 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS

John Peers AUS / Jan Zielinski POL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Yunchaokete Bu CHN / Ray Ho TPE vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

2 commenti

Taxi Driver 05-10-2025 22:16

Comunque ho visto le immagini dell’uscita dal campo del Rosso…aveva la gamba che sembrava un tronco di legno.
Impressionante. Io spero che torni a casa e che si riposi fino a Torino.
Questi li spremono come agrumi e poi fanno la fine dei vari Medvedev, Tsisipas, Badosa, Rublev, Shapovalov, Jabur, Ruud, Muguruza, Barty, Osaka, che a neanche 30anni sono già scoppiati

 2
andrewthefirst 05-10-2025 22:15

Vediamo chi si ritira prima…io un’idea ce l’ho …

 1
-1: Marco M.