Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. C’è anche il derby tra Musetti e Darderi (LIVE)

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 3° Turno (cemento)

Kamil Majchrzakvs Alex de Minaur

Juncheng Shang vs Nuno Borges



Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech (Non prima 12:30)



Alejandro Davidovich Fokina vs Daniil Medvedev



Grandstand 2 – ore 06:30

Felix Auger-Aliassime vs Jesper de Jong



Denis Shapovalov vs Jiri Lehecka



Luciano Darderi vs Lorenzo Musetti



Learner Tien vs Cameron Norrie



Show Court 3 – ore 06:30

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Christian Harrison / Evan King



Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Neal Skupski / John-Patrick Smith



John Peers / Jan Zielinski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Yunchaokete Bu / Ray Ho vs Harri Heliovaara / Henry Patten



