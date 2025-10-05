Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Rune avanza agli ottavi a Shanghai: sfiderà Mpetshi Perricard, autore dell’impresa contro Fritz (Video)

05/10/2025 10:29 8 commenti
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images

Holger Rune conferma le attese al Masters 1000 di Shanghai, superando Ugo Humbert con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco. Il danese, numero 11 del ranking ATP, ha gestito con solidità i suoi turni di battuta, mantenendo un buon equilibrio tra vincenti ed errori non forzati. Con questa vittoria, Rune accede agli ottavi di finale, dove affronterà Giovanni Mpetshi Perricard.

Il francese, infatti, ha firmato la sorpresa di giornata eliminando Taylor Fritz, testa di serie numero quattro, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 26 minuti. Mpetshi Perricard ha messo a segno 29 colpi vincenti e ha imposto il suo tennis potente, neutralizzando il gioco dell’americano. Con questo risultato, il 21enne francese raggiunge per la prima volta gli ottavi di un Masters 1000, dove lo attende un interessante confronto con Rune.
Per Giovanni è anche il primo successo in carriera contro un tennista presente in top ten.

Alberto Rossi 05-10-2025 11:32

Scritto da libbio78
Con tutto rispetto per il Giovanni…ma non è un bel vedere il suo tennis.

È il tennis moderno che tanto piace ai più e pochi hanno il coraggio di criticare, stile il sig. Givaldo che ora sembra essere diventato il vostro bersaglio preferito di irrisione assieme ad Enzo, che poi mi stanno entrambi simpatici… obiettivamente oggi il 90% dei tennisti sono solo servizio e gran botte da fondo, come se non ci fosse un domani.. persino un fuoriclasse come McEnroe oggi farebbe fatica ad emergere in mezzo a tanti bolidi da formula 1 che in teoria dovrebbero entrarci poco con il tennis

Di Passaggio 05-10-2025 11:26

Scritto da James9000
Il buon amico Fritz dopo aver rilasciato dichiarazioni dove esprimeva di aver capito di poter battere Alcaraz perde da Perricard…

Ma cosa vuoi che abbia capito, per capire bisogna esserne in grado.

Alberto Rossi 05-10-2025 11:16

Scritto da Scarso
Musetti deve approfittare di questa diffusa involuzione dei presunti inseguitori del duo meraviglia, prima che arrivino i giovani virgulti, sempreché arriveranno. Qualche buon risultato sul veloce, ora più alla sua portata, e se poi dovesse confermare sulla terra quanto fatto vedere quest’anno, il numero 3 potrebbe veramente essere fattibile.

sempre che i giovanissimi riescano a farlo il salto di qualità, oggi come oggi Lorenzo vale il n.3 nel ranking e se trova continuità su cemento potrebbe arrivarci già a marzo 2026 visto che ha davvero pochi punti da difendere, al contrario di Zverev… per superarlo già a fine anno dovrebbe fare un fine stagione stile terra battuta, e forse ancora non è pronto per fare semifinali e finali in tornei 1000 su cemento…

OspiteSgradito (Guest) 05-10-2025 11:14

Rune becca un torneo importante ogni tanto.
Dopo Indian Wells e Barcellona forse è questo.
Mi sembra centrato.

Scarso 05-10-2025 10:54

Musetti deve approfittare di questa diffusa involuzione dei presunti inseguitori del duo meraviglia, prima che arrivino i giovani virgulti, sempreché arriveranno. Qualche buon risultato sul veloce, ora più alla sua portata, e se poi dovesse confermare sulla terra quanto fatto vedere quest’anno, il numero 3 potrebbe veramente essere fattibile.

libbio78 05-10-2025 10:39

Con tutto rispetto per il Giovanni…ma non è un bel vedere il suo tennis.

James9000 (Guest) 05-10-2025 10:35

Il buon amico Fritz dopo aver rilasciato dichiarazioni dove esprimeva di aver capito di poter battere Alcaraz perde da Perricard…

