Rune avanza agli ottavi a Shanghai: sfiderà Mpetshi Perricard, autore dell’impresa contro Fritz (Video)

Holger Rune conferma le attese al Masters 1000 di Shanghai, superando Ugo Humbert con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco. Il danese, numero 11 del ranking ATP, ha gestito con solidità i suoi turni di battuta, mantenendo un buon equilibrio tra vincenti ed errori non forzati. Con questa vittoria, Rune accede agli ottavi di finale, dove affronterà Giovanni Mpetshi Perricard.

ATP Shanghai Ugo Humbert [21] Ugo Humbert [21] 4 4 Holger Rune [10] Holger Rune [10] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 0-30 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Il francese, infatti, ha firmato la sorpresa di giornata eliminando Taylor Fritz, testa di serie numero quattro, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 26 minuti. Mpetshi Perricard ha messo a segno 29 colpi vincenti e ha imposto il suo tennis potente, neutralizzando il gioco dell’americano. Con questo risultato, il 21enne francese raggiunge per la prima volta gli ottavi di un Masters 1000, dove lo attende un interessante confronto con Rune.

Per Giovanni è anche il primo successo in carriera contro un tennista presente in top ten.