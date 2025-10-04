Challenger 100 Roanne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Passaro n.8 del seeding
Challenger 100 Roanne – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jacob Fearnley vs Luca Van Assche
Qualifier vs Chris Rodesch
(NG) Matej Dodig vs Christopher Eubanks
Sascha Gueymard Wayenburg vs (8) Francesco Passaro
(3) Filip Misolic vs (WC) Henry Bernet
Vitaliy Sachko vs Nicolai Budkov Kjaer
(Alt) Borna Gojo vs Clement Chidekh
Qualifier vs (5) Hugo Gaston
(6) Pablo Carreno Busta vs Qualifier
Alexis Galarneau vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Justin Engel
Patrick Kypson vs (4) Jan-Lennard Struff
(7) Alexander Blockx vs Hugo Grenier
(WC) Tom Paris vs Otto Virtanen
Qualifier vs Calvin Hemery
(WC) Dan Added vs (2) Jordan Thompson
Challenger 100 Roanne – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Arthur Bouquier vs Loann Massard
Mae Malige vs (7) Mika Brunold
(2) Viktor Durasovic vs (Alt) Arthur Reymond
(Alt) Maxence Beauge vs (9) Milos Karol
(3) Dominic Stricker vs (WC) Leo Raquillet
(WC) Adrien Gobat vs (12) David Jorda Sanchis
(4) Daniil Glinka vs Neil Oberleitner
Nikolay Vylegzhanin vs (8) Alexey Vatutin
(5) Matteo Martineau vs Etienne Donnet
(WC) Hugo Voljacques vs (10) Jelle Sels
(6) Stefanos Sakellaridis vs (Alt) Alexis Gautier
(WC) Kenny De Schepper vs (11) Lucas Poullain
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Alexis Gautier
Kenny De Schepper vs Lucas Poullain
Mae Malige vs Mika Brunold
Dominic Stricker vs Leo Raquillet
Matteo Martineau vs Etienne Donnet
Hugo Voljacques vs Jelle Sels
COURT 1 BELGIQUE – ore 10:00
Viktor Durasovic vs Arthur Reymond
Maxence Beauge vs Milos Karol
Adrien Gobat vs David Jorda Sanchis
Arthur Bouquier vs Loann Massard
Daniil Glinka vs Neil Oberleitner
Nikolay Vylegzhanin vs Alexey Vatutin
