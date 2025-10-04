Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Roanne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Passaro n.8 del seeding

04/10/2025 20:14 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
FRA Challenger 100 Roanne – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jacob Fearnley GBR vs Luca Van Assche FRA
Qualifier vs Chris Rodesch LUX
(NG) Matej Dodig CRO vs Christopher Eubanks USA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (8) Francesco Passaro ITA

(3) Filip Misolic AUT vs (WC) Henry Bernet SUI
Vitaliy Sachko UKR vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
(Alt) Borna Gojo CRO vs Clement Chidekh FRA
Qualifier vs (5) Hugo Gaston FRA

(6) Pablo Carreno Busta ESP vs Qualifier
Alexis Galarneau CAN vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Justin Engel GER
Patrick Kypson USA vs (4) Jan-Lennard Struff GER

(7) Alexander Blockx BEL vs Hugo Grenier FRA
(WC) Tom Paris FRA vs Otto Virtanen FIN
Qualifier vs Calvin Hemery FRA
(WC) Dan Added FRA vs (2) Jordan Thompson AUS

FRA Challenger 100 Roanne – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Arthur Bouquier FRA vs Loann Massard FRA
Mae Malige FRA vs (7) Mika Brunold SUI

(2) Viktor Durasovic NOR vs (Alt) Arthur Reymond FRA
(Alt) Maxence Beauge FRA vs (9) Milos Karol SVK

(3) Dominic Stricker SUI vs (WC) Leo Raquillet FRA
(WC) Adrien Gobat FRA vs (12) David Jorda Sanchis ESP

(4) Daniil Glinka EST vs Neil Oberleitner AUT
Nikolay Vylegzhanin RUS vs (8) Alexey Vatutin RUS

(5) Matteo Martineau FRA vs Etienne Donnet FRA
(WC) Hugo Voljacques FRA vs (10) Jelle Sels NED

(6) Stefanos Sakellaridis GRE vs (Alt) Alexis Gautier FRA
(WC) Kenny De Schepper FRA vs (11) Lucas Poullain FRA

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Alexis Gautier FRA
Kenny De Schepper FRA vs Lucas Poullain FRA
Mae Malige FRA vs Mika Brunold SUI
Dominic Stricker SUI vs Leo Raquillet FRA
Matteo Martineau FRA vs Etienne Donnet FRA
Hugo Voljacques FRA vs Jelle Sels NED

COURT 1 BELGIQUE – ore 10:00
Viktor Durasovic NOR vs Arthur Reymond FRA
Maxence Beauge FRA vs Milos Karol SVK
Adrien Gobat FRA vs David Jorda Sanchis ESP
Arthur Bouquier FRA vs Loann Massard FRA
Daniil Glinka EST vs Neil Oberleitner AUT
Nikolay Vylegzhanin RUS vs Alexey Vatutin RUS

1 commento

brunodalla 04-10-2025 20:28

FEARNLEY

BLOCKX

GASTON
STRUFF

PASSARO
MISOLIC
GALARNEAU
HEMERY

