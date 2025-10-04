Challenger Hersonissos 50 (5): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà testa di serie n.3
Challenger Hersonissos 50 (5) – Tabellone Principale – hard
(1) Kimmer Coppejans vs Edas Butvilas
Qualifier vs (JR) Mees Rottgering
(Alt) Karan Singh vs Qualifier
(Alt) Dennis Novak vs (8) Dimitar Kuzmanov
(3) Federico Cina vs Inaki Montes-De La Torre
Giles Hussey vs Qualifier
Hynek Barton vs Qualifier
Gabi Adrian Boitan vs (5) George Loffhagen
(6) Gilles Arnaud Bailly vs (PR) Adrian Andreev
(NG) Maxim Mrva vs Eliakim Coulibaly
(WC) Pavlos Tsitsipas vs Qualifier
Qualifier vs (4) Ryan Peniston
(7) Geoffrey Blancaneaux vs Antoine Escoffier
(WC) Petros Tsitsipas vs Robert Strombachs
(WC) Ioannis Xilas vs Michael Geerts
Charles Broom vs (2) Oliver Crawford
Challenger Hersonissos (50) 5 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hamish Stewart vs Niels Visker
Alberto Barroso Campos vs (9) Peter Fajta
(2) Dali Blanch vs Adrian Oetzbach
Nino Ehrenschneider vs (8) Toby Samuel
(Alt) (3) Max Basing vs Filip Jeff Planinsek
(WC) Dimitris Azoidis vs (12) Kris Van Wyk
(4) Harry Wendelken vs (WC) Henri Haupt
(JR) Luca Preda vs (11) Egor Gerasimov
(5) Olaf Pieczkowski vs (WC) Dimitris Sakellaridis
(WC) Carlos Silvestre vs (7) James Story
(6) Florian Broska vs Dominik Kellovsky
Radu Albot vs (10) Fares Zakaria
Centre Court – ore 09:00
Dimitris Azoidis vs Kris Van Wyk
Olaf Pieczkowski vs Dimitris Sakellaridis
Luca Preda vs Egor Gerasimov
Hamish Stewart vs Niels Visker (Non prima 13:30)
Court 20 – ore 09:00
Max Basing vs Filip Jeff Planinsek
Radu Albot vs Fares Zakaria
Alberto Barroso Campos vs Peter Fajta
Harry Wendelken vs Henri Haupt (Non prima 13:30)
Court 21 – ore 09:00
Florian Broska vs Dominik Kellovsky
Carlos Silvestre vs James Story
Dali Blanch vs Adrian Oetzbach
Nino Ehrenschneider vs Toby Samuel (Non prima 13:30)
CINA’
CRAWFORD
SINGH
PENISTON
KOPPEJANS
LOFFHAGEN
MRVA
ESCOFFIER
COPPEJANS
PENISTON
CINA
CRAWFORD
KUZMANOV
LOFFHAGEN
ANDREEV
BLANCANEAUX
Butvilas
Strombachs
Loffaghen
Q
Kuzmanov
Cina
Bailly
Geerts