Challenger Hersonissos 50 (5): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà testa di serie n.3

04/10/2025 20:00 3 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
GRE Challenger Hersonissos 50 (5) – Tabellone Principale – hard
(1) Kimmer Coppejans BEL vs Edas Butvilas LTU
Qualifier vs (JR) Mees Rottgering NED
(Alt) Karan Singh IND vs Qualifier
(Alt) Dennis Novak AUT vs (8) Dimitar Kuzmanov BUL

(3) Federico Cina ITA vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Giles Hussey GBR vs Qualifier
Hynek Barton CZE vs Qualifier
Gabi Adrian Boitan ROU vs (5) George Loffhagen GBR

(6) Gilles Arnaud Bailly BEL vs (PR) Adrian Andreev BUL
(NG) Maxim Mrva CZE vs Eliakim Coulibaly CIV
(WC) Pavlos Tsitsipas GRE vs Qualifier
Qualifier vs (4) Ryan Peniston GBR

(7) Geoffrey Blancaneaux FRA vs Antoine Escoffier FRA
(WC) Petros Tsitsipas GRE vs Robert Strombachs LAT
(WC) Ioannis Xilas GRE vs Michael Geerts BEL
Charles Broom GBR vs (2) Oliver Crawford GBR

GRE Challenger Hersonissos (50) 5 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hamish Stewart GBR vs Niels Visker NED
Alberto Barroso Campos ESP vs (9) Peter Fajta HUN

(2) Dali Blanch USA vs Adrian Oetzbach GER
Nino Ehrenschneider GER vs (8) Toby Samuel GBR

(Alt) (3) Max Basing GBR vs Filip Jeff Planinsek SLO
(WC) Dimitris Azoidis GRE vs (12) Kris Van Wyk RSA

(4) Harry Wendelken GBR vs (WC) Henri Haupt GER
(JR) Luca Preda ROU vs (11) Egor Gerasimov BLR

(5) Olaf Pieczkowski POL vs (WC) Dimitris Sakellaridis GRE
(WC) Carlos Silvestre VEN vs (7) James Story GBR

(6) Florian Broska GER vs Dominik Kellovsky CZE
Radu Albot MDA vs (10) Fares Zakaria EGY

Centre Court – ore 09:00
Dimitris Azoidis GRE vs Kris Van Wyk RSA
Olaf Pieczkowski POL vs Dimitris Sakellaridis GRE
Luca Preda ROU vs Egor Gerasimov BLR
Hamish Stewart GBR vs Niels Visker NED (Non prima 13:30)

Court 20 – ore 09:00
Max Basing GBR vs Filip Jeff Planinsek SLO
Radu Albot MDA vs Fares Zakaria EGY
Alberto Barroso Campos ESP vs Peter Fajta HUN
Harry Wendelken GBR vs Henri Haupt GER (Non prima 13:30)

Court 21 – ore 09:00
Florian Broska GER vs Dominik Kellovsky CZE
Carlos Silvestre VEN vs James Story GBR
Dali Blanch USA vs Adrian Oetzbach GER
Nino Ehrenschneider GER vs Toby Samuel GBR (Non prima 13:30)

3 commenti

brunodalla 04-10-2025 20:16

CINA’

CRAWFORD

SINGH
PENISTON

KOPPEJANS
LOFFHAGEN
MRVA
ESCOFFIER

 3
Dany 04-10-2025 20:15

COPPEJANS

PENISTON

CINA
CRAWFORD

KUZMANOV
LOFFHAGEN
ANDREEV
BLANCANEAUX

 2
miky85 04-10-2025 20:14

Butvilas

Strombachs

Loffaghen
Q

Kuzmanov
Cina
Bailly
Geerts

 1
