Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List
ATP 500 Vienna e Basilea: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
14/10/2025 12:00 15 commenti
Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 8. A. de Minaur
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 21. F. Cerundolo
- 22. T. Machac
- 25. F. Cobolli
- 27. S. Tsitsipas
- 28. G. Dimitrov
- 29. F. Tiafoe
- 30. L. Darderi
- 31. T. Griekspoor
- 32. A. Michelsen
- 33. B. Nakashima
- 34. C. Norrie
- 37. C. Moutet
- 39. A. Popyrin
- 72. A. Tabilo
- 0. (WC) F. Misolic
- 0. (WC) S. Ofner
-
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (43)
- 2. R. Bautista A (49)
- 3. D. Altmaier (50)
- 4. N. Borges (51)
- 5. J. Brooksby (52)*pr
- 6. A. Rinderknec (54)
- 7. T. Martin Etc (55)
- 8. M. Berrettini (56)
- 9. F. Marozsan (57)
- 10. M. Fucsovics (58)
- 11. F. Comesana (59)
- 12. A. Mannarino (60)
- 13. R. Opelka (61)
- 14. J. Fearnley (62)
- 15. H. Medjedovic (63)
- 16. M. Bellucci (64)
- 17. K. Majchrzak (65)
- 18. D. Dzumhur (66)
- 19. A. Kovacevic (67)
- 20. T. Atmane (68)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 36. L. Tien
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. M. Berrettini
- 61. T. Atmane
- 65. H. Medjedovic
- 67. D. Dzumhur
- 68. A. Kovacevic
- 70. A. Cazaux
- 71. M. Arnaldi
- 72. E. Quinn
-
Alternates
- 1. A. Vukic (79)
- 2. J. Fearnley (80)
- 3. J. de Jong (81)
- 4. D. Goffin (83)
- 5. B. van de Zan (84)
- 6. A. Shevchenko (89)
- 7. R. Collignon (90)
- 8. D. Svrcina (91)
- 9. V. Kopriva (93)
- 10. T. Schoolkate (96)
- 11. J. Struff (98)
- 12. M. McDonald (99)
- 13. N. Basilashvi (100)
- 14. H. Gaston (101)
- 15. S. Mochizuki (102)
- 16. I. Buse (108)
- 17. R. Carballes (116)
- 18. J. Faria (118)
- 19. C. Tseng (120)
- 20. D. Lajovic (126)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 5. T. Fritz
- 6. B. Shelton
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 17. J. Lehecka
- 19. J. Mensik
- 20. A. Davidovich Fokina
- 23. A. Fils
- 24. U. Humbert
- 26. D. Shapovalov
- 35. G. Diallo
- 36. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 40. J. Munar
- 41. S. Baez
- 42. J. Fonseca
- 44. L. Sonego
- 45. Z. Bergs
- 46. M. Kecmanovic
- 47. B. Bonzi
- 48. M. Giron
- 74. S. Korda
- 0. (WC) S. Wawrinka
- 0. (WC) H. Bernet
-
-
Alternates
- 1. D. Altmaier (50)
- 2. N. Borges (51)
- 3. J. Brooksby (52)*pr
- 4. A. Rinderknec (54)
- 5. T. Martin Etc (55)
- 6. M. Berrettini (56)
- 7. F. Marozsan (57)
- 8. M. Fucsovics (58)
- 9. F. Comesana (59)
- 10. A. Mannarino (60)
- 11. R. Opelka (61)
- 12. J. Fearnley (62)
- 13. H. Medjedovic (63)
- 14. M. Bellucci (64)
- 15. K. Majchrzak (65)
- 16. D. Dzumhur (66)
- 17. A. Kovacevic (67)
- 18. T. Atmane (68)
- 19. P. Martinez (70)
- 20. M. Arnaldi (73)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 0. frozen)
- 49. D. Altmaier
- 54. A. Rinderknech
- 56. R. Bautista Agut
- 57. J. Brooksby
- 60. A. Mannarino
- 62. F. Comesana
- 64. R. Opelka
- 66. K. Majchrzak
- 69. M. Bellucci
- 73. P. Martinez
- 75. Q. Halys
- 76. V. Royer
- 77. A. Walton
Alternates
- 1. A. Vukic (79)
- 2. J. Fearnley (80)
- 3. J. de Jong (81)
- 4. D. Goffin (83)
- 5. B. van de Zan (84)
- 6. A. Shevchenko (89)
- 7. R. Collignon (90)
- 8. D. Svrcina (91)
- 9. V. Kopriva (93)
- 10. M. Cilic (94)
- 11. T. Schoolkate (96)
- 12. J. Struff (98)
- 13. M. McDonald (99)
- 14. N. Basilashvi (100)
- 15. H. Gaston (101)
- 16. S. Mochizuki (102)
- 17. I. Buse (108)
- 18. R. Carballes (116)
- 19. J. Faria (118)
- 20. C. Tseng (120)
-
TAG: ATP 500 Basilea, ATP 500 Basilea 2025, ATP 500 Vienna, ATP 500 Vienna 2025
Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?
Sarebbe in vantaggio nella race, ma i punti deve farli, prima o poi. Nei tornei indoor ha sempre combinato poco, a parte Rotterdam , ma li mancava Sinner.
Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?
@ Detuqueridapresencia (#4492335)
Certo che lo ricordo. Ma la mia (tra l’altro non sapevo che è iscritto a un Challenger) non era una critica all’inattivita’. Anzi, la comorenderei, la comprendo, come si capiva dal mio commento.
Dunque, nessuna ossessione. Da parte mia.
Nella piovosa Bretagna non trovando di meglio da fare, si dedicherà al tennis….come un annoiato gentleman inglese ottocentesco….
@ Givaldo Barbosa (#4492336)
Ossesso
@ mattia saracino (#4492305)
Luca Nardi va accettato per come è. Non è un possesso del tennis, come troppi atleti suoi pari età nel ranking.
Grande romanzo grande film ma non capisco questa ossessione per Luca
Deve risalire la china e per farlo sceglie di fare punti nei challenger
Con umiltà
Lo fece anche Musetti, ti ricordi?
Anche se resta qualche dubbio, sembra probabile che Sinner a Vienna ci vada davvero!
Invece non credo che Dimitrov ce la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale a farsi trattare la schiena.
Infine a Basilea: Fils ci andrà per certo? (°_°)
@ JOA20 (#4492308)
Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.
@ JOA20 (#4492308)
Si, ma anche te, come ti permetti di rovinare le fantasie farneticanti di Capitan Barbosa.
È iscritto al Challenger 100 di Brest
Mi fido molto poco di Luca nardi.
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.