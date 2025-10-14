Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Vienna e Basilea: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

14/10/2025 12:00 15 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16

ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. frozen)
  • 2. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 8. A. de Minaur
  • 9. L. Musetti
  • 10. K. Khachanov
  • 14. A. Rublev
  • 15. T. Paul
  • 16. A. Bublik
  • 18. D. Medvedev
  • 21. F. Cerundolo
  • 22. T. Machac
  • 25. F. Cobolli
  • 27. S. Tsitsipas
  • 28. G. Dimitrov
  • 29. F. Tiafoe
  • 30. L. Darderi
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. A. Michelsen
  • 33. B. Nakashima
  • 34. C. Norrie
  • 37. C. Moutet
  • 39. A. Popyrin
  • 72. A. Tabilo
  • 0. (WC) F. Misolic
  • 0. (WC) S. Ofner
  •  

Alternates

  • 1. C. Ugo Carabe (43)
  • 2. R. Bautista A (49)
  • 3. D. Altmaier (50)
  • 4. N. Borges (51)
  • 5. J. Brooksby (52)*pr
  • 6. A. Rinderknec (54)
  • 7. T. Martin Etc (55)
  • 8. M. Berrettini (56)
  • 9. F. Marozsan (57)
  • 10. M. Fucsovics (58)
  • 11. F. Comesana (59)
  • 12. A. Mannarino (60)
  • 13. R. Opelka (61)
  • 14. J. Fearnley (62)
  • 15. H. Medjedovic (63)
  • 16. M. Bellucci (64)
  • 17. K. Majchrzak (65)
  • 18. D. Dzumhur (66)
  • 19. A. Kovacevic (67)
  • 20. T. Atmane (68)
  •  

ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. frozen)
  • 36. L. Tien
  • 51. N. Borges
  • 52. F. Marozsan
  • 53. M. Fucsovics
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 59. M. Berrettini
  • 61. T. Atmane
  • 65. H. Medjedovic
  • 67. D. Dzumhur
  • 68. A. Kovacevic
  • 70. A. Cazaux
  • 71. M. Arnaldi
  • 72. E. Quinn
  •  

Alternates

  • 1. A. Vukic (79)
  • 2. J. Fearnley (80)
  • 3. J. de Jong (81)
  • 4. D. Goffin (83)
  • 5. B. van de Zan (84)
  • 6. A. Shevchenko (89)
  • 7. R. Collignon (90)
  • 8. D. Svrcina (91)
  • 9. V. Kopriva (93)
  • 10. T. Schoolkate (96)
  • 11. J. Struff (98)
  • 12. M. McDonald (99)
  • 13. N. Basilashvi (100)
  • 14. H. Gaston (101)
  • 15. S. Mochizuki (102)
  • 16. I. Buse (108)
  • 17. R. Carballes (116)
  • 18. J. Faria (118)
  • 19. C. Tseng (120)
  • 20. D. Lajovic (126)
  •  

ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 5. T. Fritz
  • 6. B. Shelton
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 17. J. Lehecka
  • 19. J. Mensik
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 23. A. Fils
  • 24. U. Humbert
  • 26. D. Shapovalov
  • 35. G. Diallo
  • 36. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 40. J. Munar
  • 41. S. Baez
  • 42. J. Fonseca
  • 44. L. Sonego
  • 45. Z. Bergs
  • 46. M. Kecmanovic
  • 47. B. Bonzi
  • 48. M. Giron
  • 74. S. Korda
  • 0. (WC) S. Wawrinka
  • 0. (WC) H. Bernet
  •  
  •  

Alternates

  • 1. D. Altmaier (50)
  • 2. N. Borges (51)
  • 3. J. Brooksby (52)*pr
  • 4. A. Rinderknec (54)
  • 5. T. Martin Etc (55)
  • 6. M. Berrettini (56)
  • 7. F. Marozsan (57)
  • 8. M. Fucsovics (58)
  • 9. F. Comesana (59)
  • 10. A. Mannarino (60)
  • 11. R. Opelka (61)
  • 12. J. Fearnley (62)
  • 13. H. Medjedovic (63)
  • 14. M. Bellucci (64)
  • 15. K. Majchrzak (65)
  • 16. D. Dzumhur (66)
  • 17. A. Kovacevic (67)
  • 18. T. Atmane (68)
  • 19. P. Martinez (70)
  • 20. M. Arnaldi (73)
  •  

ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 14/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. frozen)
  • 0. frozen)
  • 49. D. Altmaier
  • 54. A. Rinderknech
  • 56. R. Bautista Agut
  • 57. J. Brooksby
  • 60. A. Mannarino
  • 62. F. Comesana
  • 64. R. Opelka
  • 66. K. Majchrzak
  • 69. M. Bellucci
  • 73. P. Martinez
  • 75. Q. Halys
  • 76. V. Royer
  • 77. A. Walton

Alternates

  • 1. A. Vukic (79)
  • 2. J. Fearnley (80)
  • 3. J. de Jong (81)
  • 4. D. Goffin (83)
  • 5. B. van de Zan (84)
  • 6. A. Shevchenko (89)
  • 7. R. Collignon (90)
  • 8. D. Svrcina (91)
  • 9. V. Kopriva (93)
  • 10. M. Cilic (94)
  • 11. T. Schoolkate (96)
  • 12. J. Struff (98)
  • 13. M. McDonald (99)
  • 14. N. Basilashvi (100)
  • 15. H. Gaston (101)
  • 16. S. Mochizuki (102)
  • 17. I. Buse (108)
  • 18. R. Carballes (116)
  • 19. J. Faria (118)
  • 20. C. Tseng (120)
  •  

15 commenti. Lasciane uno!

Di Passaggio 03-10-2025 17:48

Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?

 15
Replica

walden 03-10-2025 07:29

Scritto da JOA20

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race

Sarebbe in vantaggio nella race, ma i punti deve farli, prima o poi. Nei tornei indoor ha sempre combinato poco, a parte Rotterdam , ma li mancava Sinner.

 14
Replica

JOA20 (Guest) 03-10-2025 07:12

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race

 13
Replica

walden 03-10-2025 01:01

Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

 12
Replica

Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 23:16

@ Detuqueridapresencia (#4492335)

Certo che lo ricordo. Ma la mia (tra l’altro non sapevo che è iscritto a un Challenger) non era una critica all’inattivita’. Anzi, la comorenderei, la comprendo, come si capiva dal mio commento.
Dunque, nessuna ossessione. Da parte mia.

 11
Replica

walden 02-10-2025 22:53

Scritto da JOA20

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

È iscritto al Challenger 100 di Brest

Nella piovosa Bretagna non trovando di meglio da fare, si dedicherà al tennis….come un annoiato gentleman inglese ottocentesco….

 10
Replica

+1: marcauro
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 22:36

@ Givaldo Barbosa (#4492336)

Ossesso

 9
Replica

Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 22:35

@ mattia saracino (#4492305)

Luca Nardi va accettato per come è. Non è un possesso del tennis, come troppi atleti suoi pari età nel ranking.

 8
Replica

Detuqueridapresencia 02-10-2025 22:34

Scritto da Givaldo Barbosa
@ JOA20 (#4492308)
Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.

Grande romanzo grande film ma non capisco questa ossessione per Luca

Deve risalire la china e per farlo sceglie di fare punti nei challenger

Con umiltà

Lo fece anche Musetti, ti ricordi?

 7
Replica

+1: Marco M.
JannikUberAlles 02-10-2025 21:31

Anche se resta qualche dubbio, sembra probabile che Sinner a Vienna ci vada davvero!

Invece non credo che Dimitrov ce la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale a farsi trattare la schiena.

Infine a Basilea: Fils ci andrà per certo? (°_°)

 6
Replica

Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 20:56

@ JOA20 (#4492308)

Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.

 5
Replica

Carota Senior 02-10-2025 20:43

@ JOA20 (#4492308)

Si, ma anche te, come ti permetti di rovinare le fantasie farneticanti di Capitan Barbosa.

 4
Replica

+1: Ice Man, sergioat, marcauro, Marco M.
JOA20 (Guest) 02-10-2025 20:39

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

È iscritto al Challenger 100 di Brest

 3
Replica

+1: Marco M.
mattia saracino 02-10-2025 20:37

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

Mi fido molto poco di Luca nardi.

 2
Replica

Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 20:29

Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

 1
Replica
