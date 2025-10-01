Si può votare fino al 10 ottobre Copertina, Generica

Federer, Del Potro, Kuznetsova: questi i candidati alla Hall of Fame 2026

01/10/2025
Un tris d’assi assoluto a contendersi l’ingresso nella Hall of Fame tennistica nel 2026: Juan Martin del Potro, Svetlana Kuznetsova e nientepopodimeno che Roger Federer. L’annuncio viene direttamente dalla storica istituzione del Rhode Island, che attraverso il suo sito ufficiale svela le candidature per l’anno prossimo che includono la forte tennista russa, l’amatissimo e sfortunato campione argentino e una delle leggende della disciplina, il tennista più vittorioso nella categoria “fans favorite” nella storia. La votazione sarà libera per tutti gli appassionati nella sezione dedicata del portale ufficiale della Hall of fame, e oltre alle preferenze dei fan conteranno i voti di un gruppo di giornalisti di categoria, storici e membri della Hall of Fame. Si potrà votare fino al prossimo 10 ottobre.

 

“Per essere eletti nella Hall of Fame, i candidati devono ottenere un voto favorevole pari ad almeno il 75% del totale complessivo, che include sia il risultato dell’Official Voting Group sia i punti bonus derivanti dal Fan Vote” si legge nel regolamento del ballottaggio.

Oltre ai tre campioni, per la categoria “Contributor” in lizza la ex giocatrice e poi storica commentatrice per network statunitensi Mary Carillo e Marshall Happer, per moltissimi anni tra i più importanti dirigenti dell’ATP e della USTA.

 

Markux (Guest) 01-10-2025 18:23

Senza dimenticare Fognini eh.

 6
Replica | Quota

argentorosa 01-10-2025 17:42

Ma serve una votazione per inserire Federer?

 5
Replica | Quota

+1: Marco Tullio Cicerone, il capitano
Alberto Rossi 01-10-2025 17:40

Mi sa che Del Potro e Kuznetsova dovranno attendere ancora qualche anno

 4
Replica | Quota

Scaino 01-10-2025 17:25

Da a trà a un stùpid, ma Roger Federer ha bisogno del 75% dei voti per essere inserito nella Hall of Fame del tennis?

 3
Replica | Quota

+1: il capitano
Mats 01-10-2025 17:25

Scritto da Tiger Woods
Io direi Kuz…:-)

Io direi tutti e tre

 2
Replica | Quota

Tiger Woods (Guest) 01-10-2025 17:04

Io direi Kuz…:-)

 1
Replica | Quota
