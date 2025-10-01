Federer, Del Potro, Kuznetsova: questi i candidati alla Hall of Fame 2026

Un tris d’assi assoluto a contendersi l’ingresso nella Hall of Fame tennistica nel 2026: Juan Martin del Potro, Svetlana Kuznetsova e nientepopodimeno che Roger Federer. L’annuncio viene direttamente dalla storica istituzione del Rhode Island, che attraverso il suo sito ufficiale svela le candidature per l’anno prossimo che includono la forte tennista russa, l’amatissimo e sfortunato campione argentino e una delle leggende della disciplina, il tennista più vittorioso nella categoria “fans favorite” nella storia. La votazione sarà libera per tutti gli appassionati nella sezione dedicata del portale ufficiale della Hall of fame, e oltre alle preferenze dei fan conteranno i voti di un gruppo di giornalisti di categoria, storici e membri della Hall of Fame. Si potrà votare fino al prossimo 10 ottobre.

The 2026 Hall of Fame nominees have been revealed, and YOU can vote for who you think deserves to receive the ultimate honor in tennis!​ ✅ @rogerfederer

✅ @SvetlanaK27

✅ @delpotrojuan

VOTE NOW ➡️ https://t.co/g5rHn2wjms ​#ITHFVote 🗳️ pic.twitter.com/zPzSPrX3at — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) October 1, 2025

“Per essere eletti nella Hall of Fame, i candidati devono ottenere un voto favorevole pari ad almeno il 75% del totale complessivo, che include sia il risultato dell’Official Voting Group sia i punti bonus derivanti dal Fan Vote” si legge nel regolamento del ballottaggio.

Oltre ai tre campioni, per la categoria “Contributor” in lizza la ex giocatrice e poi storica commentatrice per network statunitensi Mary Carillo e Marshall Happer, per moltissimi anni tra i più importanti dirigenti dell’ATP e della USTA.