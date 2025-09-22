Circuito ATP - WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. In campo cinque azzurri (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Coliseum – ore 04:00
Mattia Bellucci ITA vs Yasutaka Uchiyama JPN
Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Arena – ore 04:00
Yuta Shimizu JPN vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Marton Fucsovics HUN vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Moon – ore 05:00
Zongyu Li CHN vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva AND
Il match deve ancora iniziare

Yufei Ren CHN vs (22) Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Emiliana Arango COL vs Yushan Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

(7) Moyuka Uchijima JPN vs Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
(2) Elsa Jacquemot FRA vs Destanee Aiava AUS
Il match deve ancora iniziare

(8) Leolia Jeanjean FRA vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Xinxin Yao CHN vs (24) Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

(9) Anna Bondar HUN vs Chenting Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Tatiana Prozorova RUS vs (23) Aliaksandra Sasnovich BLR
Il match deve ancora iniziare

(3) Cristina Bucsa ESP vs Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

Jessika Ponchet FRA vs (15) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

(6) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Chloe Paquet FRA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 05:00
(4) Anastasia Zakharova RUS vs Arina Rodionova AUS

Il match deve ancora iniziare

(10) Viktoriya Tomova BUL vs Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

Zarina Diyas KAZ vs (20) Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Darya Astakhova RUS vs (13) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 05:00
Maria Timofeeva RUS vs (19) Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs (14) Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Ena Shibahara JPN vs (17) Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 05:00
Astra Sharma AUS vs (16) Katie Volynets USA
Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs (21) Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

(12) Veronika Erjavec SLO vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 05:00
(5) Varvara Gracheva FRA vs Lanlana Tararudee THA
Il match deve ancora iniziare

(11) Dalma Galfi HUN vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

