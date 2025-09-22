ATP 500 Tokyo e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. In campo cinque azzurri (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Coliseum – ore 04:00
Mattia Bellucci vs Yasutaka Uchiyama
Rei Sakamoto vs Adam Walton
Arena – ore 04:00
Yuta Shimizu vs Ethan Quinn
Juan Manuel Cerundolo vs Rio Noguchi
Sho Shimabukuro vs Mariano Navone
Court 1 – ore 04:00
Marton Fucsovics vs Filip Misolic
Aleksandar Kovacevic vs Aleksandar Vukic (Non prima 06:00)
Luca Nardi vs Matteo Arnaldi
WTA 1000 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Moon – ore 05:00
Zongyu Li vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva
Yufei Ren vs (22) Maria Lourdes Carle
(1) Emiliana Arango vs Yushan Shao
(7) Moyuka Uchijima vs Xinyu Jiang
Brad Drewett – ore 05:00
(2) Elsa Jacquemot vs Destanee Aiava
(8) Leolia Jeanjean vs Varvara Lepchenko
Xinxin Yao vs (24) Joanna Garland
(9) Anna Bondar vs Chenting Zhu
Court 3 – ore 05:00
Tatiana Prozorova vs (23) Aliaksandra Sasnovich
(3) Cristina Bucsa vs Clervie Ngounoue
Jessika Ponchet vs (15) Ella Seidel
(6) Elisabetta Cocciaretto vs Chloe Paquet Non prima 09:00
Court 5 – ore 05:00
(4) Anastasia Zakharova vs Arina Rodionova
(10) Viktoriya Tomova vs Whitney Osuigwe
Zarina Diyas vs (20) Rebeka Masarova
Darya Astakhova vs (13) Diane Parry
Court 4 – ore 05:00
Maria Timofeeva vs (19) Greet Minnen
Lucrezia Stefanini vs (14) Janice Tjen
Ena Shibahara vs (17) Priscilla Hon
Court 6 – ore 05:00
Astra Sharma vs (16) Katie Volynets
Storm Hunter vs (21) Katarzyna Kawa
(12) Veronika Erjavec vs Maddison Inglis
Court 7 – ore 05:00
(5) Varvara Gracheva vs Lanlana Tararudee
(11) Dalma Galfi vs Linda Fruhvirtova
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
