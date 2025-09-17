Coppa Davis 2025, cambia lo scenario: Italia testa di serie, Spagna fuori dal seeding (il sorteggio oggi alle ore 12)
La ITF ha annunciato una decisione che avrà conseguenze dirette sulle Finali di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna. Dopo i risultati dei Qualifiers, la Spagna ha perso terreno nel ranking a squadre ed è scivolata al decimo posto, uscendo così dal gruppo delle teste di serie.
Le nuove teste di serie
Le quattro nazioni che guideranno il tabellone saranno:
Italia
Germania
Francia
Repubblica Ceca o Argentina (da decidere tramite sorteggio)
La caduta della Spagna fuori dal seeding apre scenari potenzialmente esplosivi fin dai quarti di finale.
Possibile Alcaraz-Sinner ai quarti
Con la nuova distribuzione, infatti, Italia e Spagna potrebbero affrontarsi già nella prima fase delle Finals. Ciò significherebbe la possibilità di un match da sogno: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, uno dei duelli più attesi del tennis mondiale, anticipato rispetto a una possibile finale.
Attesa per il sorteggio
La definizione del tabellone arriverà oggi alle ore 12, con il sorteggio ufficiale che stabilirà la strada delle varie selezioni verso il titolo. Per ora, una cosa è certa: la Coppa Davis 2025 partirà con un quadro ricco di insidie e di grandi sfide già dai primi turni.
Se gioca Carlos si.
@ anto (#4483978)
Una tra Repubblica Ceca e Argentina, poi Spagna, Belgio e Austria.
Le teste di serie sono Italita, Germania, Francia e una tra Repubblica Ceca e Argentina, prima delle 12 il sorteggio per decretare chi sarà testa di serie: le 2 nazioni hanno lo stesso punteggio e gli stessi incontri disputati negli ultimi anni.
Sia Sinner sia Alcaraz sono in dubbio a dirla tutta, faranno un tour de force più che pesante nei prossimi mesi: Laver Cup (Alcaraz)>Pechino/Tokyo>Shanghai>6 Kings Slam>Vienna (per ora solo Jannik)>Parigi La Défense>una settimana di pausa>ATP Finals (Torino), sarei davvero sorpreso se entrambi partecipassero alla Davis
siete sicuri che Jannik giocherà la Davis quest’anno?
Quel miles gloriosus di Rune è riuscito nell’impresa di non fare andare alle finals il suo paese e di resuscitare un Martinez allo sbando e la Spagna già fuori. Con il ritorno di Granolers nel doppio diventa la favorita. Per lo spettacolo la sfida probabile tra Carlitos è Jannik , è un evento che alza il livello della competizione. Il tris mi farebbe godere ma se toccasse a loro nessun dramma la pancia è ancora piena. Ok aspettiamo il sorteggio.
Vediamo un pò.
sarebbe stato meglio elencare le squadra anche non teste di serie per capire le potenziali avversarie dell’Italia non solo la Spagna
ho la sensazione che se al master avremo la finale Sinner-ALcaraz, nè uno nè l’altro parteciperanno alle finale di pseudo-davis