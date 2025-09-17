Coppa Davis 2025, cambia lo scenario: Italia testa di serie, Spagna fuori dal seeding (il sorteggio oggi alle ore 12)

La ITF ha annunciato una decisione che avrà conseguenze dirette sulle Finali di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna. Dopo i risultati dei Qualifiers, la Spagna ha perso terreno nel ranking a squadre ed è scivolata al decimo posto, uscendo così dal gruppo delle teste di serie.

Le nuove teste di serie

Le quattro nazioni che guideranno il tabellone saranno:

Italia

Germania

Francia

Repubblica Ceca o Argentina (da decidere tramite sorteggio)

La caduta della Spagna fuori dal seeding apre scenari potenzialmente esplosivi fin dai quarti di finale.

Possibile Alcaraz-Sinner ai quarti

Con la nuova distribuzione, infatti, Italia e Spagna potrebbero affrontarsi già nella prima fase delle Finals. Ciò significherebbe la possibilità di un match da sogno: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, uno dei duelli più attesi del tennis mondiale, anticipato rispetto a una possibile finale.

Attesa per il sorteggio

La definizione del tabellone arriverà oggi alle ore 12, con il sorteggio ufficiale che stabilirà la strada delle varie selezioni verso il titolo. Per ora, una cosa è certa: la Coppa Davis 2025 partirà con un quadro ricco di insidie e di grandi sfide già dai primi turni.