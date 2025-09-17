Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 2° turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcanvs Kimmer Coppejans

Dan Added vs Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Cleeve Harper / David Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Gregoire Barrere / Titouan Droguet vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin vs Tom Paris



Il match deve ancora iniziare

COURT SAINT-TROPEZ – ore 12:30

Joshua Paris / Marcus Willis vs Hugo Grenier / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Erik Grevelius / Adam Heinonen



Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel vs Dan Added / Mae Malige



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand/ Mac Kigervs Jeevan Nedunchezhiyan/ Jakub Paul

Harold Mayot / Arthur Reymond vs Mark Lajal / Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianuvs Maximilian Neuchrist

Nicholas David Ionel vs Daniel Rincon



Il match deve ancora iniziare

Cezar Stefan Bentzel vs Gabi Adrian Boitan



Il match deve ancora iniziare

Daniel Uta vs Amaury Raynel (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini / Tommaso Compagnucci vs Gabi Adrian Boitan / Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

ATP Targu Mures Dan Alexandru Tomescu Dan Alexandru Tomescu 0 0 Andrea Picchione Andrea Picchione 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Dan Alexandru Tomescuvs Andrea Picchione

Maxim Mrva vs Mathys Erhard



Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke vs Oleksandr Ovcharenko



Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli vs Nicolas Alvarez Varona



Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri / Gerard Campana Lee vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Thomas Faurel vs Franco Agamenone



ATP Targu Mures Thomas Faurel • Thomas Faurel 0 1 Franco Agamenone Franco Agamenone 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Faurel 1-4 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 T. Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 T. Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Agamenone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Corentin Denolly vs Gerard Campana Lee



Il match deve ancora iniziare

Bernabe Zapata Miralles vs Jack Loge



Il match deve ancora iniziare

Kirill Kivattsev / Isaac Nortey vs Franco Agamenone / Alex Marti Pujolras



Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly / Mathys Erhard vs Inaki Montes-De La Torre / Daniel Rincon



Il match deve ancora iniziare

ATP Bad Waltersdorf Cedrik-Marcel Stebe • Cedrik-Marcel Stebe 0 4 Joel Schwaerzler Joel Schwaerzler 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Stebe 4-5 J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Cedrik-Marcel Stebevs Joel Schwaerzler

Pedro Martinez vs Marko Topo



Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta vs Lukas Neumayer (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Sebastian Sorger vs Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Syl Gaxherri / Alex Huszar



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

Matej Dodig vs Zdenek Kolar



ATP Bad Waltersdorf Matej Dodig • Matej Dodig 15 3 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Dodig 0-15 15-15 15-30 3-5 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Z. Kolar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Dennis Novak vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea / Szymon Walkow vs David Pichler / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Giorgio Ricca / David Vega Hernandez vs Jiri Barnat / Filip Duda



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

Luka Pavlovic vs Tadeas Paroulek



ATP Bad Waltersdorf Luka Pavlovic Luka Pavlovic 15 6 0 Tadeas Paroulek • Tadeas Paroulek 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Paroulek 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Paroulek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Pavlovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Paroulek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Paroulek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 1-2 → 2-2 T. Paroulek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pavlovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df ace 0-1 → 1-1 T. Paroulek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Thiago Seyboth Wild vs Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild vs Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar / Denys Molchanov vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Vilius Gaubas vs Roman Andres Burruchaga



ATP Bad Waltersdorf Vilius Gaubas • Vilius Gaubas 0 2 0 Roman Andres Burruchaga [8] Roman Andres Burruchaga [8] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Gaubas 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Andres Burruchaga 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Gabriele Piraino



Il match deve ancora iniziare

Nico Hipfl / Sandro Kopp vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler



Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan / Vitaliy Sachko vs Inigo Cervantes / Mick Veldheer



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1°-2° turno, cemento (indoor)

Il match deve ancora iniziare

Preston Stearnsvs Daniel Masur

Patrick Maloney vs James Trotter



Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez vs Justin Boulais



Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez / Daniel Masur vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato



Il match deve ancora iniziare

Hans Hach Verdugo / Cannon Kingsley vs George Goldhoff / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns / Jamie Vance vs Patrick Harper / Johannus Monday



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 16:00

Nicolas Mejia vs Rafael Jodar



Il match deve ancora iniziare

Martin Damm vs Antoine Ghibaudo



Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan vs Michael Zheng



Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar / Kody Pearson vs Nicolas Mejia / Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Scott Duncan / Tom Hands



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 2° turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrellivs Matias Soto

Guido Ivan Justo vs Murkel Dellien (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo vs Maximus Jones



Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava vs Juan Pablo Varillas (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 16:00

Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Luciano Emanuel Ambrogi / Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli / Bruno Oliveira vs Hernan Casanova / Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 18:00

Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva vs Luis Britto / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Matias Soto vs Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri



Il match deve ancora iniziare