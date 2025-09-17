Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

17/09/2025 09:05 1 commento
Gabriele Piraino nella foto
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 2° turno, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Alex Molcan SVK vs Kimmer Coppejans BEL
Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare

Gregoire Barrere FRA / Titouan Droguet FRA vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Tom Paris FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 12:30
Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR vs Hugo Grenier FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE vs Dan Added FRA / Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT CMA CGM – ore 14:00
Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Jakub Paul SUI
Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA / Arthur Reymond FRA vs Mark Lajal EST / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 1° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Filip Cristian Jianu ROU vs Maximilian Neuchrist AUT
Il match deve ancora iniziare

Nicholas David Ionel ROU vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Cezar Stefan Bentzel ROU vs Gabi Adrian Boitan ROU

Il match deve ancora iniziare

Daniel Uta ROU vs Amaury Raynel FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Tommaso Compagnucci ITA vs Gabi Adrian Boitan ROU / Filip Cristian Jianu ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Dan Alexandru Tomescu ROU vs Andrea Picchione ITA
ATP Targu Mures
Dan Alexandru Tomescu
0
0
Andrea Picchione
0
0
Maxim Mrva CZE vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Oleksandr Ovcharenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Nicolas Alvarez Varona ESP

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP / Gerard Campana Lee KOR vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Thomas Faurel FRA vs Franco Agamenone ITA

ATP Targu Mures
Thomas Faurel
0
1
Franco Agamenone
0
4
Corentin Denolly FRA vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Bernabe Zapata Miralles ESP vs Jack Loge BEL

Il match deve ancora iniziare

Kirill Kivattsev RUS / Isaac Nortey GHA vs Franco Agamenone ITA / Alex Marti Pujolras ESP

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA / Mathys Erhard FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP / Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Joel Schwaerzler AUT
ATP Bad Waltersdorf
Cedrik-Marcel Stebe
0
4
Joel Schwaerzler
0
5
Pedro Martinez ESP vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Sorger AUT vs Jozef Kovalik SVK

Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Syl Gaxherri AUT / Alex Huszar AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Matej Dodig CRO vs Zdenek Kolar CZE

ATP Bad Waltersdorf
Matej Dodig
15
3
Zdenek Kolar
30
5
Dennis Novak AUT vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL vs David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Giorgio Ricca ITA / David Vega Hernandez ESP vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Luka Pavlovic FRA vs Tadeas Paroulek CZE

ATP Bad Waltersdorf
Luka Pavlovic
15
6
0
Tadeas Paroulek
0
4
0
Thiago Seyboth Wild BRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Denys Molchanov UKR vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Vilius Gaubas LTU vs Roman Andres Burruchaga ARG

ATP Bad Waltersdorf
Vilius Gaubas
0
2
0
Roman Andres Burruchaga [8]
0
6
0
Thiago Agustin Tirante ARG vs Gabriele Piraino ITA

Il match deve ancora iniziare

Nico Hipfl AUT / Sandro Kopp AUT vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Vitaliy Sachko UKR vs Inigo Cervantes ESP / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1°-2° turno, cemento (indoor)

Court 1 – ore 16:00
Preston Stearns USA vs Daniel Masur GER
Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Daniel Masur GER vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Hans Hach Verdugo MEX / Cannon Kingsley USA vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns USA / Jamie Vance USA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Nicolas Mejia COL vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA / Kody Pearson AUS vs Nicolas Mejia COL / Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 2° turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Francesco Maestrelli ITA vs Matias Soto CHI
Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Murkel Dellien BOL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Maximus Jones THA

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Juan Pablo Varillas PER (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA / Bruno Oliveira BRA vs Hernan Casanova ARG / Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 18:00
Daniel Dutra da Silva BRA / Gonzalo Villanueva ARG vs Luis Britto BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Matias Soto CHI vs Santiago De La Fuente ARG / Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

1 commento

emanuele 90 (Guest) 17-09-2025 10:03

sulla carta parte sfavorito Piraino ma magari Tirante è stanco per la settimana polacca

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!