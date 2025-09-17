Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 2° turno, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Alex Molcan vs Kimmer Coppejans
Dan Added vs Harold Mayot
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Cleeve Harper / David Stevenson
Gregoire Barrere / Titouan Droguet vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel (Non prima 16:00)
Mikhail Kukushkin vs Tom Paris
COURT SAINT-TROPEZ – ore 12:30
Joshua Paris / Marcus Willis vs Hugo Grenier / Luca Sanchez
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel vs Dan Added / Mae Malige
COURT CMA CGM – ore 14:00
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Jeevan Nedunchezhiyan / Jakub Paul
Harold Mayot / Arthur Reymond vs Mark Lajal / Petros Tsitsipas
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 1° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Filip Cristian Jianu vs Maximilian Neuchrist
Nicholas David Ionel vs Daniel Rincon
Cezar Stefan Bentzel vs Gabi Adrian Boitan
Daniel Uta vs Amaury Raynel (Non prima 16:00)
Simone Agostini / Tommaso Compagnucci vs Gabi Adrian Boitan / Filip Cristian Jianu
Court 3 – ore 10:00
Dan Alexandru Tomescu vs Andrea Picchione
Maxim Mrva vs Mathys Erhard
Jay Clarke vs Oleksandr Ovcharenko
Franco Roncadelli vs Nicolas Alvarez Varona
Max Alcala Gurri / Gerard Campana Lee vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano
Court 4 – ore 10:00
Thomas Faurel vs Franco Agamenone
Corentin Denolly vs Gerard Campana Lee
Bernabe Zapata Miralles vs Jack Loge
Kirill Kivattsev / Isaac Nortey vs Franco Agamenone / Alex Marti Pujolras
Corentin Denolly / Mathys Erhard vs Inaki Montes-De La Torre / Daniel Rincon
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Cedrik-Marcel Stebe vs Joel Schwaerzler
Pedro Martinez vs Marko Topo
Pablo Carreno Busta vs Lukas Neumayer (Non prima 14:00)
Sebastian Sorger vs Jozef Kovalik
Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Syl Gaxherri / Alex Huszar
Court 1 – ore 10:00
Matej Dodig vs Zdenek Kolar
Dennis Novak vs Roberto Carballes Baena
Daniel Elahi Galan vs Facundo Diaz Acosta
Victor Cornea / Szymon Walkow vs David Pichler / Nino Serdarusic
Giorgio Ricca / David Vega Hernandez vs Jiri Barnat / Filip Duda
Court 2 – ore 10:00
Luka Pavlovic vs Tadeas Paroulek
Thiago Seyboth Wild vs Vit Kopriva
Zdenek Kolar / Denys Molchanov vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Court 3 – ore 10:00
Vilius Gaubas vs Roman Andres Burruchaga
Thiago Agustin Tirante vs Gabriele Piraino
Nico Hipfl / Sandro Kopp vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Non prima 12:30)
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler
Szymon Kielan / Vitaliy Sachko vs Inigo Cervantes / Mick Veldheer
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1°-2° turno, cemento (indoor)
Court 1 – ore 16:00
Preston Stearns vs Daniel Masur
Patrick Maloney vs James Trotter
Alfredo Perez vs Justin Boulais
Luis David Martinez / Daniel Masur vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Hans Hach Verdugo / Cannon Kingsley vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Garrett Johns / Jamie Vance vs Patrick Harper / Johannus Monday
Court 3 – ore 16:00
Nicolas Mejia vs Rafael Jodar
Martin Damm vs Antoine Ghibaudo
Andre Ilagan vs Michael Zheng
Pranav Kumar / Kody Pearson vs Nicolas Mejia / Abdullah Shelbayh
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Scott Duncan / Tom Hands
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 2° turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Francesco Maestrelli vs Matias Soto
Guido Ivan Justo vs Murkel Dellien (Non prima 18:00)
Juan Carlos Prado Angelo vs Maximus Jones
Emilio Nava vs Juan Pablo Varillas (Non prima 23:30)
Cancha 2 – ore 16:00
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Luciano Emanuel Ambrogi / Lautaro Midon
Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim (Non prima 18:00)
Francesco Maestrelli / Bruno Oliveira vs Hernan Casanova / Andrea Collarini
Murkel Dellien / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Cancha 3 – ore 18:00
Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva vs Luis Britto / Marcelo Zormann
Ignacio Carou / Matias Soto vs Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri
