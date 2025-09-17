Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

17/09/2025
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Aneta Kucmova CZE / Caroline Werner GER
Il match deve ancora iniziare

Silvia Ambrosio ITA vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA vs Anouk Koevermans NED Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Tamara Zidansek SLO vs Ylena In-Albon SUI Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs Aurora Zantedeschi ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Soumeya Anane GBR / Julita Saner SWE vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Darja Semenistaja LAT vs Alexandra Osborne AUS / Vasanti Shinde IND

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1°-2° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Anastasia Zakharova RUS vs Sorana Cirstea ROU
WTA Seoul
Anastasia Zakharova
0
2
Sorana Cirstea
0
2
Mostra dettagli

Jaqueline Cristian ROU vs (8) Emma Raducanu GBR Non prima 07:00

WTA Seoul
Jaqueline Cristian
0
0
Emma Raducanu [8]
0
0
Mostra dettagli

(6) Beatriz Haddad Maia BRA vs Dayeon Back KOR

Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs (7) Sofia Kenin USA Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Clara Tauson DEN vs Eva Lys GER Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 06:30
(5) Diana Shnaider RUS vs Caty McNally USA Inizio 05:30
WTA Seoul
Diana Shnaider [5]
0
2
6
3
Caty McNally
0
6
2
2
Mostra dettagli

Suzan Lamens NED vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Dayeon Back KOR / Eunhye Lee KOR vs Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 2° Turno, cemento

Caldas da Rainha – ore 11:00
(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Carol Young Suh Lee PNG
Il match deve ancora iniziare

Kristina Dmitruk BLR vs (4) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs (2) Tamara Korpatsch GER Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Polina Iatcenko RUS Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 11:00
(8) Eva Vedder NED vs Gabriela Knutson CZE
Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS / Petra Marcinko CRO vs Vitalia Diatchenko RUS / Naima Karamoko SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Isabelle Haverlag NED / (1) Eva Vedder NED vs Ines Murta POR / Ana Filipa Santos POR

Il match deve ancora iniziare

Ines Ibbou ALG / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Catherine Harrison USA / Ashley Lahey USA

Il match deve ancora iniziare

