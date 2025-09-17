WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:00
(1) Jesika Maleckova
/ (1) Miriam Skoch
vs Aneta Kucmova
/ Caroline Werner
Il match deve ancora iniziare
Silvia Ambrosio vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
Alice Rame vs Anouk Koevermans Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Tamara Zidansek vs Ylena In-Albon Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs Aurora Zantedeschi Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
Soumeya Anane / Julita Saner vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja vs Alexandra Osborne / Vasanti Shinde
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1°-2° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Anastasia Zakharova
vs Sorana Cirstea
WTA Seoul
Anastasia Zakharova•
0
2
Sorana Cirstea
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jaqueline Cristian vs (8) Emma Raducanu Non prima 07:00
WTA Seoul
Jaqueline Cristian
0
0
Emma Raducanu [8]
0
0
(6) Beatriz Haddad Maia vs Dayeon Back
Il match deve ancora iniziare
Maya Joint vs (7) Sofia Kenin Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
(3) Clara Tauson vs Eva Lys Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 06:30
(5) Diana Shnaider
vs Caty McNally Inizio 05:30
WTA Seoul
Diana Shnaider [5]•
0
2
6
3
Caty McNally
0
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Suzan Lamens vs Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Dayeon Back / Eunhye Lee vs Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 2° Turno, cemento
Caldas da Rainha – ore 11:00
(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
vs Carol Young Suh Lee
Il match deve ancora iniziare
Kristina Dmitruk vs (4) Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Elvina Kalieva vs (2) Tamara Korpatsch Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs Polina Iatcenko Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 11:00
(8) Eva Vedder
vs Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
Alina Korneeva / Petra Marcinko vs Vitalia Diatchenko / Naima Karamoko
Il match deve ancora iniziare
(1) Isabelle Haverlag / (1) Eva Vedder vs Ines Murta / Ana Filipa Santos
Il match deve ancora iniziare
Ines Ibbou / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Catherine Harrison / Ashley Lahey
Il match deve ancora iniziare
