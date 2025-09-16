Fedez, polemica sulla nuova canzone: nel testo citati Sinner, Schlein e Carlo Acutis

Una nuova bufera si abbatte su Fedez. Il rapper milanese ha svelato in una storia su Instagram un’anteprima del suo prossimo brano, ma una strofa in particolare ha già sollevato un’ondata di polemiche.

«L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».

Una frase forte, destinata a far discutere: nel mirino c’è Jannik Sinner, il campione azzurro del tennis che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica a livello mondiale. L’accostamento ironico all’accento tedesco, con il riferimento a Hitler, è stato subito bollato da molti come “fuori luogo” e “di cattivo gusto”.

Non solo Sinner: anche Schlein e Carlo Acutis

Il tennista altoatesino non è l’unico a finire nella penna del rapper. Nel brano compaiono anche riferimenti a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, con un passaggio destinato a generare ulteriori discussioni:

«Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei».

Nel testo non manca poi un accenno a Carlo Acutis, il giovane proclamato santo da poco tempo, descritto in maniera irriverente:

«Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire una bestemmia».

Un insieme di frasi che, secondo Fedez, puntano a provocare e far riflettere, ma che hanno già scatenato reazioni contrastanti sui social.

Riferimenti di attualità e cronaca

Nella parte di canzone mostrata in anteprima ci sono anche riferimenti a vicende recenti e controverse: dal “caso De Martino” legato ai video privati rubati fino all’omicidio di Charlie Kirk, episodi che l’artista ha scelto di inserire nel suo testo senza filtri.

La miccia delle polemiche

Non è la prima volta che Fedez scuote il dibattito pubblico con i suoi testi. La strategia di usare riferimenti espliciti a personaggi noti e a temi delicati sembra ripetersi anche in questo nuovo brano, che ancora prima di uscire ufficialmente ha già monopolizzato la conversazione online.

Resta da capire se l’artista sceglierà di difendere queste strofe come semplice provocazione artistica o se deciderà di correggere il tiro di fronte alle inevitabili critiche che, in queste ore, stanno crescendo sui social e nel dibattito politico.