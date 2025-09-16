Fedez, polemica sulla nuova canzone: nel testo citati Sinner, Schlein e Carlo Acutis

Polemica per la canzone di Fedez Copertina, Generica

16/09/2025 20:36 16 commenti
Una nuova bufera si abbatte su Fedez. Il rapper milanese ha svelato in una storia su Instagram un’anteprima del suo prossimo brano, ma una strofa in particolare ha già sollevato un’ondata di polemiche.

«L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».
Una frase forte, destinata a far discutere: nel mirino c’è Jannik Sinner, il campione azzurro del tennis che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica a livello mondiale. L’accostamento ironico all’accento tedesco, con il riferimento a Hitler, è stato subito bollato da molti come “fuori luogo” e “di cattivo gusto”.

Non solo Sinner: anche Schlein e Carlo Acutis
Il tennista altoatesino non è l’unico a finire nella penna del rapper. Nel brano compaiono anche riferimenti a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, con un passaggio destinato a generare ulteriori discussioni:
«Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei».

Nel testo non manca poi un accenno a Carlo Acutis, il giovane proclamato santo da poco tempo, descritto in maniera irriverente:
«Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire una bestemmia».
Un insieme di frasi che, secondo Fedez, puntano a provocare e far riflettere, ma che hanno già scatenato reazioni contrastanti sui social.

Riferimenti di attualità e cronaca
Nella parte di canzone mostrata in anteprima ci sono anche riferimenti a vicende recenti e controverse: dal “caso De Martino” legato ai video privati rubati fino all’omicidio di Charlie Kirk, episodi che l’artista ha scelto di inserire nel suo testo senza filtri.

La miccia delle polemiche
Non è la prima volta che Fedez scuote il dibattito pubblico con i suoi testi. La strategia di usare riferimenti espliciti a personaggi noti e a temi delicati sembra ripetersi anche in questo nuovo brano, che ancora prima di uscire ufficialmente ha già monopolizzato la conversazione online.
Resta da capire se l’artista sceglierà di difendere queste strofe come semplice provocazione artistica o se deciderà di correggere il tiro di fronte alle inevitabili critiche che, in queste ore, stanno crescendo sui social e nel dibattito politico.

Silvy__89 (Guest) 16-09-2025 21:08

Il morto di fama per eccellenza.

zawix 16-09-2025 21:05

Tra cinquanta anni io non ci sarò, ma sono certo che nessuno si ricorderà di fedez mentre il nome di Jannik Sinner resterà impresso negli annali del tennis mondiale

magilla (Guest) 16-09-2025 21:04

da uno che distrugge tutto quello che tocca nella sua vita si puo sperare solo che sparli degli altri…..era un uomo invidiato da tutti ora è il piu deriso…..a me fa pieta’…..

mattia saracino 16-09-2025 21:02

….? Poi cosa c’entra fedez con la canzone di sinner? E Elly la politica cosa c’entra? E lo youtuber appisiosanato di ps5?…. a tutti.

Bonfanm 16-09-2025 21:00

Stiamo parlando di …con problemi mentali e di dipendenza e del miglior giocatore di tennis al mondo dal comportamento impeccabile ..

Brufen (Guest) 16-09-2025 20:54

Il j’accuse di Fedez… un “rapper” con lo spessore poetico di Cristina D’avena. Vasco Rossi al confronto è Leonard Cohen.

Paolo (Guest) 16-09-2025 20:53

Fetenz ma questo ha ancora il coraggio di parlare

fabio 16-09-2025 20:53

Veramente caduto in basso!

Paul440 (Guest) 16-09-2025 20:52

Scritto da pablito
Purché se ne parli, ogni tipo di nefandezza in provocazione sembra lecita.
La civiltà degli influencer.
Apparire, dare scandalo.
Questi i nuovi “valori” di un mondo con morale, etica e buon gusto allo sfascio.
Civiltà del nulla.
Non so se piú dementi loro o i cosiddetti “follower” ormai irrimediabilmente cerebrolesi.

Entrambi e sono pure tanti. Società sempre più decadente. Menti vuote, ignoranti, incapaci di elaborare idee. Automi

Detuqueridapresencia 16-09-2025 20:50

Fedez chi?

pablito 16-09-2025 20:46

Purché se ne parli, ogni tipo di nefandezza in provocazione sembra lecita. 🙁

La civiltà degli influencer.
Apparire, dare scandalo.
Questi i nuovi “valori” di un mondo con morale, etica e buon gusto allo sfascio.
Civiltà del nulla.

Non so se piú dementi loro o i cosiddetti “follower” ormai irrimediabilmente cerebrolesi. 🙁

sander (Guest) 16-09-2025 20:44

Cosa dire, più sfigato di così non si può. Dopo quello che ha scritto su Sinner ho capito il significato del suo nome, FEnomeno DEl Zero assoluto.
Quello che ha scritto è un’offesa all’intelligenza umana.
Che tristezza di persona, ho sempre sostenuto che quel personaggio è simpatico come la carta vetro al posto della carta igienica.
Zero assoluto. Di certo un personaggio del genere,con questi contenuti, non aiuta l’evoluzione della specie.

Alex77 (Guest) 16-09-2025 20:44

Fedez… ho detto tutto

walden 16-09-2025 20:42

L’ho sempre ritenuto …., lui e quell’altra…

