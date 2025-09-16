Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Saint Tropez: Primo Turno. Live Cina vs Landaluce, Droguet vs Potenze e Gigante vs Butvilas (LIVE)

16/09/2025 08:54 3 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images

FRA CH 125 Saint-Tropez – Hard

R32

R32
4° incontro (da ore 10)

Landaluce ESP vs Cina ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: prima volta
Il match deve ancora iniziare

R32
Non prima 11:30

Droguet FRA vs Potenza ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: 1-0
ATP Saint-Tropez
Titouan Droguet [8]
15
2
Luca Potenza
30
0
Mostra dettagli

R32
3° incontro (da ore 10)

Butvilas LTU vs Gigante ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: 0-1
Il match deve ancora iniziare
TAG: , , , ,

3 commenti

laver37 (Guest) 16-09-2025 10:24

Gigante butvilas appena giocata agli US open e vinta x miracolo da gigante

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefanotrapp (Guest) 16-09-2025 09:39

Sorteggio sfortunato per Landaluce!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 16-09-2025 08:58

Tutti avversari tosti.
Sia per i due siciliani Cinà e Potenza che per il romano Gigante allenato da un siciliano.
W la Sicilia

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!